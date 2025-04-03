Ростов - Спартак, 6 апреля: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

«Ростов» традиционно является для «Спартака» не самым удобным соперником. Подтверждают этот тезис и результаты очных встреч соперников. В конце прошлого календарного года команды дважды встречались в рамках национального кубка, и тогда оба матча выиграли ростовчане, отправив москвичей в кубковый путь регионов. А вот последняя встреча соперников в Ростове-на-Дону в рамках чемпионата, оставила приятные воспоминания в сердцах болельщиков и игроков «Спартака» (1:5).

В борьбе за медали первенства ростовчанам участие уже не принять, а от зоны вылета расстояние более чем комфортное. «Ростов» по сути лишен на финише сезона турнирной мотивации, но обязательно вставит свои пять копеек в споре за места на пьедестале.

Обыграть по заказу южан красно-белым будет затруднительно, но и за победу одного из лиджеров первенства букмекеры редко предлагают коэффициент выше двух. Не станем проходит мимо, ведь мотивация и игровой уровень «Спартака» уверяют, что москвичи имеют значительно больше шансов на успех. Добавим к этому прогноз, что отличиться удастся футболистом каждой из команд.