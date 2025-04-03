Ростов - Спартак, 6 апреля: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

Партнерский проект
Один из центральных матчей 23-го тура чемпионата России по футболу будет сыгран в Ростове-на-Дону, где местная команда принимает «Спартак». Ростовчане здорово выглядят в последних матчах, а москвичи не имеют права терять очки. Любой недобор баллов на «Ростов-Арене» может обернуться для красно-белых утратой чемпионских перспектив. Оцениваем шансы соперников и котировки на предстоящую игру.
|Команда 1
Время начала
Команда 2
|«Ростов» (Ростов-на-Дону)
06.04.2025, Вс
16:30 МСК
«Спартак» (Москва)
|П1 - 3.20
Прогноз на матч ЦСКА - «Динамо»
Турнир: чемпионат России по футболу, 23-й тур
Стадион: «Ростов-Арена» (Ростов-на-Дону, Россия)
Судьи: еще не назначены
История официальных матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Ростов»
|22
|12
|38
|89-118
|«Спартак»
|38
|12
|22
|118-89
Последние пять игр «Спартака»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|30.03.2025
|«Ахмат»
0:0
«Спартак»
РПЛ
|16.03.2025
|«Спартак»
2:1
«Зенит»
РПЛ
|12.03.2025
|«Акрон»
2:3
«Спартак»
Кубок России
|09.03.2025
|«Рубин»
2:1
«Спартак»
РПЛ
|02.03.2025
|«Спартак»
2:0
«Оренбург»
РПЛ
Последние пять игр «Ростова»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|31.03.2025
|«Акрон»
2:3
«Ростов»
РПЛ
|16.03.2025
|«Ростов»
0:1
«Краснодар»
РПЛ
|12.03.2025
|«Ростов»
0:1
«Зенит»
Кубок России
|08.03.2025
|«Оренбург»
1:2
«Ростов»
РПЛ
|02.03.2025
|«Ростов»
1:1
«Динамо» Москва
РПЛ
4 апреля, пятница
19:00. «Пари НН» - «Оренбург» (прогноз на матч)
5 апреля, суббота
13:00. «Крылья Советов» - «Рубин» (прогноз на матч)
15:15. «Факел» - «Ахмат» (прогноз на матч)
17:30. «Локомотив» - «Зенит» (прогноз на матч)
19:45. «Краснодар» - «Акрон» (прогноз на матч)
6 апреля, воскресенье
14:00. «Динамо-Махачкала» - «Химки» (прогноз на матч)
16:30. «Ростов» - «Спартак» (прогноз на матч)
Перед началом 23-го тура «Спартак» занимает 3-е место в таблице, а ростовчане - седьмое.
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Краснодар
|22
|14
|7
|1
|44-13
|49
|2. Зенит
|22
|14
|4
|4
|44-14
|46
|3. Спартак
|22
|13
|5
|4
|41-17
|44
|4. Динамо
|22
|12
|6
|4
|48-24
|42
|5. ЦСКА
|22
|12
|5
|5
|33-15
|41
|6. Локомотив
|22
|12
|4
|6
|38-34
|40
|7. Ростов
|22
|9
|6
|7
|35-33
|33
|8. Рубин
|22
|9
|5
|8
|29-33
|32
|9. Акрон
|22
|7
|4
|11
|28-41
|25
|10. Химки
|22
|5
|8
|9
|26-37
|23
|11. Крылья Советов
|22
|6
|4
|12
|25-37
|22
|12. Динамо Мх
|22
|4
|9
|9
|16-24
|21
|13. Пари НН
|22
|5
|4
|13
|17-41
|19
|14. Ахмат
|22
|3
|10
|9
|20-35
|19
|15. Факел
|22
|2
|8
|12
|11-34
|14
|16. Оренбург
|22
|2
|5
|15
|19-42
|11
Прогноз на матч «Факел» - «Ахмат»
«Ростов» традиционно является для «Спартака» не самым удобным соперником. Подтверждают этот тезис и результаты очных встреч соперников. В конце прошлого календарного года команды дважды встречались в рамках национального кубка, и тогда оба матча выиграли ростовчане, отправив москвичей в кубковый путь регионов. А вот последняя встреча соперников в Ростове-на-Дону в рамках чемпионата, оставила приятные воспоминания в сердцах болельщиков и игроков «Спартака» (1:5).
В борьбе за медали первенства ростовчанам участие уже не принять, а от зоны вылета расстояние более чем комфортное. «Ростов» по сути лишен на финише сезона турнирной мотивации, но обязательно вставит свои пять копеек в споре за места на пьедестале.
Обыграть по заказу южан красно-белым будет затруднительно, но и за победу одного из лиджеров первенства букмекеры редко предлагают коэффициент выше двух. Не станем проходит мимо, ведь мотивация и игровой уровень «Спартака» уверяют, что москвичи имеют значительно больше шансов на успех. Добавим к этому прогноз, что отличиться удастся футболистом каждой из команд.
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В прямом эфире игру в Ростове-на-Дону покажет общедоступный канал «Матч!».
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|Условия
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|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
|«Спорт-экспресс»
|Текстовая
|-
Потери
«Акрон»: нет
«Ростов»: Миронов (травма)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Ростов» - «Спартак»:
|Позиция
|«Спартак»
|«Ростов»
|Позиция
|Вратарь
|98. Максименко
|1. Ятимов
|Вратарь
|Защитник
|97. Денисов
|40. Вахания
|Защитник
|Защитник
|6. Бабич
|3. Сако
|Защитник
|Защитник
|23. Чернов
|55. Осипенко
|Защитник
|Защитник
|82. Хлусевич
|5. Поярков
|Защитник
|Полузащитник
|68. Литвинов
|89. Саравиа
|Полузащитник
|Полузащитник
|18. Умяров
|58. Шанталий
|Полузащитник
|Полузащитник
|5. Барко
|19. Байрамян
|Полузащитник
|Нападающий
|8. Маркиньос
|7. Роналдо
|Полузащитник
|Нападающий
|77. Бонгонда
|9. Мохеби
|Нападающий
|Нападающий
|9. Угальде
|27. Комличенко
|Нападающий
|Главный тренер
|Деян Станкович
|Джонатан Альба
|Главный тренер
БК Winline обещает бетторам более чем трехкратный выигрыш в случае успешной ставки на победу ростовского клуба. На москвичей коэффициент тоже приличный - 2.14. Но самая высокая котировка на рынке основных исходов - на ничью (3.45).
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В линии на точный счет самый низкий коэффициент - 5.80 - установлен на результативную ничью 1:1. Победа красно-белых со счетом 0:1 котируется за 7.40.
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Поставить на то, что забитых голов будет больше двух (ТБ 2.5) можно с коэффициентом 1.88. ТМ 2.5 - 1.92. Заключить пари на то, что обе команды забьют, можно за 1.72.
Партнерский проект