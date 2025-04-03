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2 апреля 12:00ГлавнаяПрогнозыФутболЧемпионат России по футболу

Ростов - Спартак, 6 апреля: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

Красно-белые рискуют выбыть из чемпионской гонки

Один из центральных матчей 23-го тура чемпионата России по футболу будет сыгран в Ростове-на-Дону, где местная команда принимает «Спартак». Ростовчане здорово выглядят в последних матчах, а москвичи не имеют права терять очки. Любой недобор баллов на «Ростов-Арене» может обернуться для красно-белых утратой чемпионских перспектив. Оцениваем шансы соперников и котировки на предстоящую игру. 

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Ростов» (Ростов-на-Дону)

06.04.2025, Вс

16:30 МСК

«Спартак» (Москва) 

П1 - 3.20

Х - 3.45

П2 - 2.14

Прогноз на матч ЦСКА - «Динамо»

Турнир: чемпионат России по футболу, 23-й тур

Стадион: «Ростов-Арена» (Ростов-на-Дону, Россия)

Судьи: еще не назначены

Форма команд

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История официальных матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Ростов»22123889-118
«Спартак» 381222118-89

Последние пять игр «Спартака»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

30.03.2025«Ахмат»

0:0

«Спартак»

РПЛ

16.03.2025«Спартак»

2:1

«Зенит»

РПЛ

12.03.2025«Акрон»

2:3

«Спартак»

 Кубок России

09.03.2025«Рубин»

2:1

«Спартак»

 РПЛ

02.03.2025«Спартак»

2:0

«Оренбург»

РПЛ

Последние пять игр «Ростова»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

31.03.2025«Акрон»

2:3

«Ростов»

РПЛ

16.03.2025«Ростов»

0:1

«Краснодар»

РПЛ

12.03.2025«Ростов»

0:1

«Зенит»

Кубок России

08.03.2025«Оренбург»

1:2

«Ростов»

РПЛ

02.03.2025«Ростов»

1:1

«Динамо» Москва

РПЛ

Расписание 23-го тура

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4 апреля, пятница

19:00. «Пари НН» - «Оренбург» (прогноз на матч)

5 апреля, суббота

13:00. «Крылья Советов» - «Рубин» (прогноз на матч)

15:15. «Факел» - «Ахмат» (прогноз на матч)

17:30. «Локомотив» - «Зенит» (прогноз на матч)

19:45. «Краснодар» - «Акрон» (прогноз на матч)

6 апреля, воскресенье

14:00. «Динамо-Махачкала» - «Химки» (прогноз на матч)

16:30. «Ростов» - «Спартак» (прогноз на матч)

19:30. ЦСКА - «Динамо» (прогноз на матч)

Турнирная таблица

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Перед началом 23-го тура «Спартак» занимает 3-е место в таблице, а ростовчане - седьмое. 

КлубИВНПМячиОчки
1. Краснодар22147144-1349
2. Зенит22144444-1446
3. Спартак22135441-1744
4. Динамо22126448-2442
5. ЦСКА22125533-1541
6. Локомотив22124638-3440
7. Ростов2296735-3333
8. Рубин2295829-3332
9. Акрон22741128-4125
10. Химки2258926-3723
11. Крылья Советов22641225-3722
12. Динамо Мх2249916-2421
13. Пари НН22541317-4119
14. Ахмат22310920-3519
15. Факел22281211-3414
16. Оренбург22251519-4211
Прогноз на матч «Факел» - «Ахмат»

Прогноз на матч

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«Ростов» традиционно является для «Спартака» не самым удобным соперником. Подтверждают этот тезис и результаты очных встреч соперников. В конце прошлого календарного года команды дважды встречались в рамках национального кубка, и тогда оба матча выиграли ростовчане, отправив москвичей в кубковый путь регионов. А вот последняя встреча соперников в Ростове-на-Дону в рамках чемпионата, оставила приятные воспоминания в сердцах болельщиков и игроков «Спартака» (1:5).

В борьбе за медали первенства ростовчанам участие уже не принять, а от зоны вылета расстояние более чем комфортное. «Ростов» по сути лишен на финише сезона турнирной мотивации, но обязательно вставит свои пять копеек в споре за места на пьедестале.

Обыграть по заказу южан красно-белым будет затруднительно, но и за победу одного из лиджеров первенства букмекеры редко предлагают коэффициент выше двух. Не станем проходит мимо, ведь мотивация и игровой уровень «Спартака» уверяют, что москвичи имеют значительно больше шансов на успех. Добавим к этому прогноз, что отличиться удастся футболистом каждой из команд.

Бонусы на матч

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Трансляции

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В прямом эфире игру в Ростове-на-Дону покажет общедоступный канал «Матч!»

ВещательТип трансляцииУсловия
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«Чемпионат»Текстовая-
«Спорт-экспресс»Текстовая-

Составы команд

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Потери

«Акрон»: нет

«Ростов»: Миронов (травма)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Ростов» - «Спартак»:

Позиция«Спартак»«Ростов»Позиция
Вратарь98. Максименко1. ЯтимовВратарь
Защитник97. Денисов40. Вахания Защитник
Защитник6. Бабич3. СакоЗащитник
Защитник23. Чернов55. ОсипенкоЗащитник
Защитник82. Хлусевич5. ПоярковЗащитник
Полузащитник68. Литвинов89. СаравиаПолузащитник
Полузащитник 18. Умяров58. ШанталийПолузащитник 
Полузащитник5. Барко19. БайрамянПолузащитник
Нападающий8. Маркиньос7. РоналдоПолузащитник
Нападающий77. Бонгонда9. МохебиНападающий
Нападающий9. Угальде27. КомличенкоНападающий
Главный тренерДеян СтанковичДжонатан АльбаГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

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БК Winline обещает бетторам более чем трехкратный выигрыш в случае успешной ставки на победу ростовского клуба. На москвичей коэффициент тоже приличный - 2.14. Но самая высокая котировка на рынке основных исходов - на ничью (3.45).

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Вопросы и ответы

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С каким счетом завершится матч «Ростов» - «Спартак»?

В линии на точный счет самый низкий коэффициент - 5.80 - установлен на результативную ничью 1:1. Победа красно-белых со счетом 0:1 котируется за 7.40.

Где смотреть бесплатно матч «Ростов» - «Спартак»?

Смотреть матчи чемпионата России онлайн бесплатно можно и на платформе беттингового партнера лиги - Winline.

Будет ли много голов в матче «Ростов» - «Спартак»?

Поставить на то, что забитых голов будет больше двух (ТБ 2.5) можно с коэффициентом 1.88. ТМ 2.5 - 1.92. Заключить пари на то, что обе команды забьют, можно за 1.72.

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