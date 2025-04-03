Динамо Махачкала - Химки, 6 апреля: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

На финише сезона махачкалинцев и подмосквичей ждет битва за выживание. Обе команды в турнирной таблице располагаются в опасной близости от зоны вылета.

Динамовцы этой весной пока могут похвастать лишь домашней крупной победой над «Крыльями Советов» (4:0). В остальных четырех матчах у махачкалинцев ни одного выигрыша. Но отметим, что соперниками в этих встречах у команды Биджиева были московские ЦСКА, «Локомотив» и «Динамо». Дагестанский клуб честно бьется за очки, но возможности не позволяют поставить набор баллов на поток.

Химчане этой весной уже одержали важнейшие с турнирной точки зрения победы над «Пари НН» и «Факелом», но зона вылета все еще близка. пара неудачных туров могут откинуть подмосковный клуб в подвал.

Угадать имя победителя довольно сложно, хотя шансов на победу у хозяев поля значительно больше. В матчах этих соперников, которых пока насчитывается в современной истории не так и много, лишь однажды команды совместными усилиями смогли превысить показатель в один забитый мяч. У махачкалинцев один из самых скромных в лиге показатель результативности - забивают реже дагестанцев только ребята из Воронежа. Не впечатляют результативностью и химчане. Рискнем предположить, что в предстоящей встрече голов будет минимум. Не больше одного.