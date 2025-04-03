Динамо Махачкала - Химки, 6 апреля: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

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На воскресенье, 6 апреля, в чемпионате России по футболу запланировано три матча. Первый временной слот отдан махачкалинскому «Динамо» и «Химкам». Обе команды находятся в турнирной таблице в опасной близости от зоны вылета. Разбираемся в предматчевых раскладах.
|Команда 1
Время начала
Команда 2
|«Динамо» (Махачкала)
06.04.2025, Вс
14:00 МСК
«Химки» (Химки)
|П1 - 2.00
Прогноз на матч «Ростов» - «Спартак»
Турнир: чемпионат России по футболу, 23-й тур
Стадион: «Анжи-Арена» (Каспийск, Россия)
Судьи: еще не назначены
История официальных матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Динамо» (Махачкала)
|1
|1
|2
|2-3
|«Химки»
|2
|1
|1
|3-2
Последние пять игр «Химок»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|29.03.2025
|«Химки»
2:0
«Пари НН»
РПЛ
|15.03.2025
|«Химки»
1:1
«Ахмат»
РПЛ
|08.03.2025
|ЦСКА
1:0
«Химки»
РПЛ
|02.03.2025
|«Химки»
1:0
«Факел»
РПЛ
|22.02.2025
|«Пари НН»
3:1
«Химки»
Товарищеский матч
Последние пять игр «Динамо» (Махачкала):
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|29.03.2025
|ЦСКА
2:0
«Динамо» (Махачкала)
РПЛ
|15.03.2025
|«Динамо» (Махачкала)
4:0
«Крылья Советов»
РПЛ
|11.03.2025
|«Динамо» (Махачкала)
1:2
«Локомотив»
Кубок России
|08.03.2025
|«Динамо» (Москва)
4:0
«Динамо» (Махачкала)
РПЛ
|28.02.2025
|«Динамо» (Махачкала)
1:1
«Локомотив»
РПЛ
Прогноз на матч ЦСКА - «Динамо»
Махачкалинцы перед 23-м туром занимают в таблице 12-е место, а подмосквичи - 10-е.
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Краснодар
|22
|14
|7
|1
|44-13
|49
|2. Зенит
|22
|14
|4
|4
|44-14
|46
|3. Спартак
|22
|13
|5
|4
|41-17
|44
|4. Динамо
|22
|12
|6
|4
|48-24
|42
|5. ЦСКА
|22
|12
|5
|5
|33-15
|41
|6. Локомотив
|22
|12
|4
|6
|38-34
|40
|7. Ростов
|22
|9
|6
|7
|35-33
|33
|8. Рубин
|22
|9
|5
|8
|29-33
|32
|9. Акрон
|22
|7
|4
|11
|28-41
|25
|10. Химки
|22
|5
|8
|9
|26-37
|23
|11. Крылья Советов
|22
|6
|4
|12
|25-37
|22
|12. Динамо Мх
|22
|4
|9
|9
|16-24
|21
|13. Пари НН
|22
|5
|4
|13
|17-41
|19
|14. Ахмат
|22
|3
|10
|9
|20-35
|19
|15. Факел
|22
|2
|8
|12
|11-34
|14
|16. Оренбург
|22
|2
|5
|15
|19-42
|11
4 апреля, пятница
19:00. «Пари НН» - «Оренбург» (прогноз на матч)
5 апреля, суббота
13:00. «Крылья Советов» - «Рубин» (прогноз на матч)
15:15. «Факел» - «Ахмат» (прогноз на матч)
17:30. «Локомотив» - «Зенит» (прогноз на матч)
19:45. «Краснодар» - «Акрон» (прогноз на матч)
6 апреля, воскресенье
14:00. «Динамо-Махачкала» - «Химки» (прогноз на матч)
16:30. «Ростов» - «Спартак» (прогноз на матч)
На финише сезона махачкалинцев и подмосквичей ждет битва за выживание. Обе команды в турнирной таблице располагаются в опасной близости от зоны вылета.
Динамовцы этой весной пока могут похвастать лишь домашней крупной победой над «Крыльями Советов» (4:0). В остальных четырех матчах у махачкалинцев ни одного выигрыша. Но отметим, что соперниками в этих встречах у команды Биджиева были московские ЦСКА, «Локомотив» и «Динамо». Дагестанский клуб честно бьется за очки, но возможности не позволяют поставить набор баллов на поток.
Химчане этой весной уже одержали важнейшие с турнирной точки зрения победы над «Пари НН» и «Факелом», но зона вылета все еще близка. пара неудачных туров могут откинуть подмосковный клуб в подвал.
Угадать имя победителя довольно сложно, хотя шансов на победу у хозяев поля значительно больше. В матчах этих соперников, которых пока насчитывается в современной истории не так и много, лишь однажды команды совместными усилиями смогли превысить показатель в один забитый мяч. У махачкалинцев один из самых скромных в лиге показатель результативности - забивают реже дагестанцев только ребята из Воронежа. Не впечатляют результативностью и химчане. Рискнем предположить, что в предстоящей встрече голов будет минимум. Не больше одного.
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|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
|«Спорт-экспресс»
|Текстовая
|-
Потери
«Химки»: (травма)
«Динамо» (Махачкала): Сандрачук (травма)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Динамо» (Махачкала) - «Химки»:
|Позиция
|«Химки»
|«Динамо»
|Позиция
|Вратарь
|87. Кокарев
|27. Волк
|Вратарь
|Защитник
|14. Джикия
|13. Кагермазов
|Защитник
|Защитник
|24. Фаринья
|70. Пальцев
|Защитник
|Защитник
|25. Филин
|99. Алибеков
|Защитник
|Защитник
|72. Фернандес
|4. Шумахов
|Защитник
|Полузащитник
|22. Мехия
|77. Сундуков
|Полузащитник
|Полузащитник
|32. Вера
|17. Крачковский
|Полузащитник
|Полузащитник
|77. Корредера
|47. Глушков
|Полузащитник
|Полузащитник
|9 Руденко
|9. Магомедов
|Полузащитник
|Полузащитник
|18. Бакаев
|28. Сердеров
|Нападающий
|Нападающий
|91. Заболотный
|25. Агаларов
|Нападающий
|Главный тренер
|Франк Артига
|Хасанби Биджиев
|Главный тренер
Успешная ставка на победу гостей приведет к удвоению номинала пари. Ничья котируется в конторе за 3.35. Поставить на гостей можно за 3.85.
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Тройка главных претендентов на титул от FONBET:
1. «Краснодар» - 2.35
2. «Зенит» - 2.50
3. «Спартак» - 4.50
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