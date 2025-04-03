Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров
2 апреля 11:17ГлавнаяПрогнозыФутболЧемпионат России по футболу

Динамо Махачкала - Химки, 6 апреля: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

Матч в Махачкале обещает быть «низовым»
Руслан Ипполитов

На воскресенье, 6 апреля, в чемпионате России по футболу запланировано три матча. Первый временной слот отдан махачкалинскому «Динамо» и «Химкам». Обе команды находятся в турнирной таблице в опасной близости от зоны вылета. Разбираемся в предматчевых раскладах.

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Динамо» (Махачкала)

06.04.2025, Вс

14:00 МСК

«Химки» (Химки)

П1 - 2.00

Х - 3.35

П2 - 3.85

Прогноз на матч «Ростов» - «Спартак»

Турнир: чемпионат России по футболу, 23-й тур

Стадион: «Анжи-Арена» (Каспийск, Россия)

Судьи: еще не назначены

Форма команд

Свернуть

История официальных матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Динамо» (Махачкала)1122-3
«Химки»2113-2

Последние пять игр «Химок»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

29.03.2025«Химки»

2:0

«Пари НН»

РПЛ

15.03.2025«Химки»

1:1

«Ахмат»

РПЛ

08.03.2025ЦСКА

1:0

«Химки»

РПЛ

02.03.2025«Химки»

1:0

«Факел»

РПЛ

22.02.2025«Пари НН»

3:1

«Химки»

Товарищеский матч

Последние пять игр «Динамо» (Махачкала):

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

29.03.2025ЦСКА

2:0

«Динамо» (Махачкала)

РПЛ

15.03.2025«Динамо» (Махачкала)

4:0

«Крылья Советов»

РПЛ

11.03.2025«Динамо» (Махачкала)

1:2

«Локомотив»

Кубок России

08.03.2025«Динамо» (Москва)

4:0

«Динамо» (Махачкала)

РПЛ

28.02.2025«Динамо» (Махачкала)

1:1

«Локомотив»

РПЛ

Прогноз на матч ЦСКА - «Динамо»

Турнирная таблица

Свернуть

Махачкалинцы перед 23-м туром занимают в таблице 12-е место, а подмосквичи - 10-е.

КлубИВНПМячиОчки
1. Краснодар22147144-1349
2. Зенит22144444-1446
3. Спартак22135441-1744
4. Динамо22126448-2442
5. ЦСКА22125533-1541
6. Локомотив22124638-3440
7. Ростов2296735-3333
8. Рубин2295829-3332
9. Акрон22741128-4125
10. Химки2258926-3723
11. Крылья Советов22641225-3722
12. Динамо Мх2249916-2421
13. Пари НН22541317-4119
14. Ахмат22310920-3519
15. Факел22281211-3414
16. Оренбург22251519-4211

Расписание 23-го тура

Свернуть

4 апреля, пятница

19:00. «Пари НН» - «Оренбург» (прогноз на матч)

5 апреля, суббота

13:00. «Крылья Советов» - «Рубин» (прогноз на матч)

15:15. «Факел» - «Ахмат» (прогноз на матч)

17:30. «Локомотив» - «Зенит» (прогноз на матч)

19:45. «Краснодар» - «Акрон» (прогноз на матч)

6 апреля, воскресенье

14:00. «Динамо-Махачкала» - «Химки» (прогноз на матч)

16:30. «Ростов» - «Спартак» (прогноз на матч)

19:30. ЦСКА - «Динамо» (прогноз на матч)

Прогноз на матч

Свернуть

На финише сезона махачкалинцев и подмосквичей ждет битва за выживание. Обе команды в турнирной таблице располагаются в опасной близости от зоны вылета.

Динамовцы этой весной пока могут похвастать лишь домашней крупной победой над «Крыльями Советов» (4:0). В остальных четырех матчах у махачкалинцев ни одного выигрыша. Но отметим, что соперниками в этих встречах у команды Биджиева были московские ЦСКА, «Локомотив» и «Динамо». Дагестанский клуб честно бьется за очки, но возможности не позволяют поставить набор баллов на поток.

Химчане этой весной уже одержали важнейшие с турнирной точки зрения победы над «Пари НН» и «Факелом», но зона вылета все еще близка. пара неудачных туров могут откинуть подмосковный клуб в подвал.

Угадать имя победителя довольно сложно, хотя шансов на победу у хозяев поля значительно больше. В матчах этих соперников, которых пока насчитывается в современной истории не так и много, лишь однажды команды совместными усилиями смогли превысить показатель в один забитый мяч. У махачкалинцев один из самых скромных в лиге показатель результативности - забивают реже дагестанцев только ребята из Воронежа. Не впечатляют результативностью и химчане. Рискнем предположить, что в предстоящей встрече голов будет минимум. Не больше одного.

Бонусы на матч

Свернуть
БукмекерСумма бонусаВид бонуса
🎁 «Фонбет»До 15 тысяч рублейПриветственный
🎁 WinlineДо 3 тысяч рублейПриветственный, без депозита
🎁 PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный

Трансляции

Свернуть

Прямая трансляция из Махачкалы запланирована на «Матч! Премьер.». Следить за игрой можно и на официальном сайте беттингового спонсора турнира.

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч! Премьер»Видеотрансляция, Full HDПодписка от 299 рублей в месяц
WinlineВидеотрансляцияРегистрация в системе БК
«Чемпионат»Текстовая-
«Спорт-экспресс»Текстовая-

Составы команд

Свернуть

Потери

«Химки»:  (травма)

«Динамо» (Махачкала): Сандрачук (травма)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Динамо» (Махачкала) - «Химки»:

Позиция«Химки»«Динамо»Позиция
Вратарь87. Кокарев27. ВолкВратарь
Защитник14. Джикия13. КагермазовЗащитник
Защитник24. Фаринья70. ПальцевЗащитник
Защитник25. Филин99. АлибековЗащитник
Защитник72. Фернандес4. ШумаховЗащитник
Полузащитник22. Мехия77. СундуковПолузащитник
Полузащитник 32. Вера17. КрачковскийПолузащитник 
Полузащитник77. Корредера47. ГлушковПолузащитник
Полузащитник9 Руденко9. МагомедовПолузащитник
Полузащитник18. Бакаев28. СердеровНападающий
Нападающий91. Заболотный25. АгаларовНападающий
Главный тренерФранк АртигаХасанби БиджиевГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

Свернуть

Успешная ставка на победу гостей приведет к удвоению номинала пари. Ничья котируется в конторе за 3.35. Поставить на гостей можно за 3.85.

💰 Получить до 15 000 рублей от FONBET

Вопросы и ответы

Свернуть

С каким счетом завершится матч «Динамо» (Махачкала) - «Химки»?

В случае минимальной победы хозяев со счетом 1:0 или сыгравшей ставки на нулевую ничью FONBET выплатит вознаграждение по коэффициенту 6.50. Это наиболее вероятный вариант в линии на точный счет. 

Где смотреть бесплатно матч «Динамо» (Махачкала) - «Химки»?

Бесплатно игру покажет Winline.

Кто станет чемпионом России?

Тройка главных претендентов на титул от FONBET:

1. «Краснодар» - 2.35

2. «Зенит» - 2.50

3. «Спартак» - 4.50

Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров