ЦСКА - Динамо, 6 апреля: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

В середине марта соперники уже встречались в национальном кубке. Тогда на Песчаной улице победу праздновали армейцы. А вот последний визит бело-голубых на «ВЭБ-Арену» в рамках чемпионата обернулся выигрышем гостей. Обе команды находятся в приличной форме, что подтверждается результатами. Оба коллектива крайне заинтересованы в наборе очков. Именно высокая стоимость баллов и может сыграть злую шутку с соперниками.

ЦСКА и «Динамо», пусть их встречи и именуют «братским дерби», крайне редко расходятся миром. В последних 12-ти играх этих команд победитель был выявлен. Но перед воскресной зарубой сложно выделить фаворита, как и найти неоспоримые аргументы в пользу одной из команд. Игра обязательно будет нервной с большим количеством невынужденных ошибок и технического брака. Вполне вероятно, что закончится такой футбол ничьей. Пусть такой исход и не устроит ни одну из команд.