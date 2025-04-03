ЦСКА - Динамо, 6 апреля: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

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В центральном матче 23-го тура РПЛ встретятся ЦСКА и «Динамо». Не секрет, что болельщики двух московских клубов поддерживают приятельские отношения, но мирный расход в этот раз точно не устроит ни одного из соперников. Обе команды имеют шанс побороться на финиши за медали, но любая осечка может стать серьезным препятствием на пути реализации высоких спортивных амбиций. Оцениваем шансы противников и линии букмекеров.
|Команда 1
Время начала
Команда 2
|ЦСКА (Москва)
06.04.2025, Вс
19:30 МСК
«Динамо» (Москва)
|П1 - 2.20
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Турнир: чемпионат России по футболу, 23-й тур
Стадион: «ВЭБ Арена» (Москва, Россия)
Судьи: еще не назначены
История официальных матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|ЦСКА
|26
|19
|31
|104-112
|«Динамо»
|31
|19
|26
|112-104
Последние пять игр ЦСКА:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|29.03.2025
|ЦСКА
2:0
«Динамо» (Махачкала)
РПЛ
|22.03.2025
|«Партизан»
1:2
ЦСКА
Товарищеский матч
|16.03.2025
|«Акрон»
1:2
ЦСКА
РПЛ
|12.03.2025
|ЦСКА
2:1
«Динамо»
Кубок России
|08.03.2025
|ЦСКА
1:0
«Химки»
РПЛ
Последние пять игр «Динамо»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|29.03.2025
|«Динамо» Москва
5:1
«Оренбург»
РПЛ
|15.03.2025
|«Локомотив»
2:1
«Динамо» Москва
РПЛ
|12.03.2025
|ЦСКА
2:1
«Динамо» Москва
FONBET Кубок России
|08.03.2025
|«Динамо» (Москва)
4:0
«Динамо» (Махачкала)
РПЛ
|02.03.2025
|«Ростов»
1:1
«Динамо» Москва
РПЛ
Прогноз на матч «Ростов» - «Спартак»
ЦСКА остается пятым в таблице, но от четвертого места его отделяет одно очко, а от третьего - три. Динамовцы Москвы занимают 4-ю позицию.
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Краснодар
|22
|14
|7
|1
|44-13
|49
|2. Зенит
|22
|14
|4
|4
|44-14
|46
|3. Спартак
|22
|13
|5
|4
|41-17
|44
|4. Динамо
|22
|12
|6
|4
|48-24
|42
|5. ЦСКА
|22
|12
|5
|5
|33-15
|41
|6. Локомотив
|22
|12
|4
|6
|38-34
|40
|7. Ростов
|22
|9
|6
|7
|35-33
|33
|8. Рубин
|22
|9
|5
|8
|29-33
|32
|9. Акрон
|22
|7
|4
|11
|28-41
|25
|10. Химки
|22
|5
|8
|9
|26-37
|23
|11. Крылья Советов
|22
|6
|4
|12
|25-37
|22
|12. Динамо Мх
|22
|4
|9
|9
|16-24
|21
|13. Пари НН
|22
|5
|4
|13
|17-41
|19
|14. Ахмат
|22
|3
|10
|9
|20-35
|19
|15. Факел
|22
|2
|8
|12
|11-34
|14
|16. Оренбург
|22
|2
|5
|15
|19-42
|11
4 апреля, пятница
19:00. «Пари НН» - «Оренбург» (прогноз на матч)
5 апреля, суббота
13:00. «Крылья Советов» - «Рубин» (прогноз на матч)
15:15. «Факел» - «Ахмат» (прогноз на матч)
17:30. «Локомотив» - «Зенит» (прогноз на матч)
19:45. «Краснодар» - «Акрон» (прогноз на матч)
6 апреля, воскресенье
14:00. «Динамо-Махачкала» - «Химки» (прогноз на матч)
16:30. «Ростов» - «Спартак» (прогноз на матч)
В середине марта соперники уже встречались в национальном кубке. Тогда на Песчаной улице победу праздновали армейцы. А вот последний визит бело-голубых на «ВЭБ-Арену» в рамках чемпионата обернулся выигрышем гостей. Обе команды находятся в приличной форме, что подтверждается результатами. Оба коллектива крайне заинтересованы в наборе очков. Именно высокая стоимость баллов и может сыграть злую шутку с соперниками.
ЦСКА и «Динамо», пусть их встречи и именуют «братским дерби», крайне редко расходятся миром. В последних 12-ти играх этих команд победитель был выявлен. Но перед воскресной зарубой сложно выделить фаворита, как и найти неоспоримые аргументы в пользу одной из команд. Игра обязательно будет нервной с большим количеством невынужденных ошибок и технического брака. Вполне вероятно, что закончится такой футбол ничьей. Пусть такой исход и не устроит ни одну из команд.
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Прямая трансляция из Москвы запланирована на «МАТЧ!». Также следить за игрой можно на официальном сайте беттингового спонсора турнира.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Матч ТВ»
|Видеотрансляция, Full HD
|Бесплатно
|Winline
|Видеотрансляция
|Регистрация в системе БК
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
|«Спорт-экспресс»
|Текстовая
|-
Потери
ЦСКА: Глебов (травма)
«Динамо»: (травма)
Ориентировочные стартовые составы на матч ЦСКА - «Динамо» (Махачкала):
|Позиция
|ЦСКА
|«Динамо»
|Позиция
|Вратарь
|35. Акинфеев
|1. Лунев
|Вратарь
|Защитник
|27. Мойзес
|2. Даса
|Защитник
|Защитник
|4. Роша
|6. Фернандес
|Защитник
|Защитник
|78. Дивеев
|3. Бальбуэна
|Защитник
|Защитник
|27. Мойзес
|7. Скопинцев
|Защитник
|Полузащитник
|25. Бистрович
|15. Глебов
|Полузащитник
|Полузащитник
|10. Обляков
|24. Чавес
|Полузащитник
|Полузащитник
|15. Пьянич
|10. Бителло
|Полузащитник
|Полузащитник
|19. Жемалетдинов
|13. Нгамале
|Полузащитник
|Нападающий
|20. Койта
|91. Гладышев
|Нападающий
|Нападающий
|11. Мусаев
|14. Маухуб
|Нападающий
|Главный тренер
|Марко Николич
|Марцел Личка
|Главный тренер
В случае результативной ничьей 1:1 PARI выплатит вознаграждение в семикратном размере. Это наиболее вероятный вариант в линии на точный счет.
Прогноз на матч «Факел» - «Ахмат»
Бесплатно дерби покажут ресурсы «Матч ТВ» и Winline.
Тройка фаворитов от PARI:
«Краснодар» - 2.35
«Зенит» - 2.50
«Спартак» - 4.50
На чемпионство «Динамо» можно заключить пари за 25.00, на ЦСКА - за 35.00.
Партнерский проект