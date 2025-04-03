Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров
2 апреля 12:51ГлавнаяПрогнозыФутболЧемпионат России по футболу

ЦСКА - Динамо, 6 апреля: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

Ничья в «братском дерби» никого не устроит
Валентин Васильев

В центральном матче 23-го тура РПЛ встретятся ЦСКА и «Динамо». Не секрет, что болельщики двух московских клубов поддерживают приятельские отношения, но мирный расход в этот раз точно не устроит ни одного из соперников. Обе команды имеют шанс побороться на финиши за медали, но любая осечка может стать серьезным препятствием на пути реализации высоких спортивных амбиций. Оцениваем шансы противников и линии букмекеров. 

Команда 1

Время начала

Команда 2

ЦСКА (Москва)

06.04.2025, Вс

19:30 МСК

«Динамо» (Москва)

П1 - 2.20

Х - 3.45

П2 - 3.20

🎁Получить до 25 000 рублей от PARI

Турнир: чемпионат России по футболу, 23-й тур

Стадион: «ВЭБ Арена» (Москва, Россия)

Судьи: еще не назначены

Форма команд

Свернуть

История официальных матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
ЦСКА261931104-112
«Динамо»311926112-104

Последние пять игр ЦСКА:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

29.03.2025ЦСКА

2:0

«Динамо» (Махачкала)

РПЛ

22.03.2025«Партизан»

1:2

ЦСКА

Товарищеский матч

16.03.2025«Акрон»

1:2

ЦСКА

РПЛ

12.03.2025ЦСКА

2:1

«Динамо»

Кубок России

08.03.2025ЦСКА

1:0

«Химки»

РПЛ

Последние пять игр «Динамо»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

29.03.2025«Динамо» Москва

5:1

«Оренбург» 

РПЛ

15.03.2025«Локомотив»

2:1

«Динамо» Москва

 РПЛ

12.03.2025ЦСКА

2:1

«Динамо» Москва

FONBET Кубок России

08.03.2025«Динамо» (Москва)

4:0

«Динамо» (Махачкала)

РПЛ

02.03.2025«Ростов»

1:1

«Динамо» Москва

 РПЛ

Прогноз на матч «Ростов» - «Спартак»

Турнирная таблица

Свернуть

ЦСКА остается пятым в таблице, но от четвертого места его отделяет одно очко, а от третьего - три. Динамовцы Москвы занимают 4-ю позицию.

КлубИВНПМячиОчки
1. Краснодар22147144-1349
2. Зенит22144444-1446
3. Спартак22135441-1744
4. Динамо22126448-2442
5. ЦСКА22125533-1541
6. Локомотив22124638-3440
7. Ростов2296735-3333
8. Рубин2295829-3332
9. Акрон22741128-4125
10. Химки2258926-3723
11. Крылья Советов22641225-3722
12. Динамо Мх2249916-2421
13. Пари НН22541317-4119
14. Ахмат22310920-3519
15. Факел22281211-3414
16. Оренбург22251519-4211

Расписание 23-го тура

Свернуть

4 апреля, пятница

19:00. «Пари НН» - «Оренбург» (прогноз на матч)

5 апреля, суббота

13:00. «Крылья Советов» - «Рубин» (прогноз на матч)

15:15. «Факел» - «Ахмат» (прогноз на матч)

17:30. «Локомотив» - «Зенит» (прогноз на матч)

19:45. «Краснодар» - «Акрон» (прогноз на матч)

6 апреля, воскресенье

14:00. «Динамо-Махачкала» - «Химки» (прогноз на матч)

16:30. «Ростов» - «Спартак» (прогноз на матч)

19:30. ЦСКА - «Динамо» (прогноз на матч)

Прогноз на матч

Свернуть

В середине марта соперники уже встречались в национальном кубке. Тогда на Песчаной улице победу праздновали армейцы. А вот последний визит бело-голубых на «ВЭБ-Арену» в рамках чемпионата обернулся выигрышем гостей. Обе команды находятся в приличной форме, что подтверждается результатами. Оба коллектива крайне заинтересованы в наборе очков. Именно высокая стоимость баллов и может сыграть злую шутку с соперниками.

ЦСКА и «Динамо», пусть их встречи и именуют «братским дерби», крайне редко расходятся миром. В последних 12-ти играх этих команд победитель был выявлен. Но перед воскресной зарубой сложно выделить фаворита, как и найти неоспоримые аргументы в пользу одной из команд. Игра обязательно будет нервной с большим количеством невынужденных ошибок и технического брака. Вполне вероятно, что закончится такой футбол ничьей. Пусть такой исход и не устроит ни одну из команд.  

Бонусы на матч

Свернуть
БукмекерСумма бонусаВид бонуса
🎁 «Фонбет»До 15 тысяч рублейПриветственный
🎁 WinlineДо 3 тысяч рублейПриветственный, без депозита
🎁 PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный

Трансляции

Свернуть

Прямая трансляция из Москвы запланирована на «МАТЧ!». Также следить за игрой можно на официальном сайте беттингового спонсора турнира.

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч ТВ»Видеотрансляция, Full HDБесплатно
WinlineВидеотрансляцияРегистрация в системе БК
«Чемпионат»Текстовая-
«Спорт-экспресс»Текстовая-

Составы команд

Свернуть

Потери

ЦСКА: Глебов (травма)

«Динамо»:  (травма)

Ориентировочные стартовые составы на матч ЦСКА - «Динамо» (Махачкала):

ПозицияЦСКА«Динамо»Позиция
Вратарь35. Акинфеев1. ЛуневВратарь
Защитник27. Мойзес2. ДасаЗащитник
Защитник4. Роша6. ФернандесЗащитник
Защитник78. Дивеев3. БальбуэнаЗащитник
Защитник27. Мойзес7. СкопинцевЗащитник
Полузащитник25. Бистрович15. ГлебовПолузащитник
Полузащитник 10. Обляков24. ЧавесПолузащитник 
Полузащитник15. Пьянич10. БителлоПолузащитник
Полузащитник19. Жемалетдинов13. НгамалеПолузащитник
Нападающий20. Койта91. ГладышевНападающий
Нападающий11. Мусаев14. МаухубНападающий
Главный тренерМарко НиколичМарцел ЛичкаГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

Свернуть

Коэффициент на победу гостей в PARI - 3.20. На хозяев - 2.20. Ничья котируется в конторе за 3.45.

Вопросы и ответы

Свернуть

С каким счетом завершится матч ЦСКА - «Динамо»?

В случае результативной ничьей 1:1 PARI выплатит вознаграждение в семикратном размере. Это наиболее вероятный вариант в линии на точный счет. 

Прогноз на матч «Факел» - «Ахмат»

Где смотреть бесплатно матч ЦСКА - «Динамо»?

Бесплатно дерби покажут ресурсы «Матч ТВ» и Winline.

Кто станет чемпионом России?

Тройка фаворитов от PARI:

«Краснодар» - 2.35

«Зенит» - 2.50

«Спартак» - 4.50

На чемпионство «Динамо» можно заключить пари за 25.00, на ЦСКА - за 35.00.

Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров