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1 апреля 12:03ГлавнаяПрогнозыФутболЧемпионат России по футболу

Крылья Советов - Рубин, 5 апреля: где смотреть матч РПЛ, трансляция, составы, прогноз

Чем удивят самарцы после разгрома «Локомотива»? 
Руслан Ипполитов

В субботу, 5 апреля, в матче 23-го тура чемпионата России по футболу «Крылья Советов» примут в Самаре «Рубин». В предыдущем туре «крылышки» в пух и прах разгромили на своем поле «Локо», а казанцы крупно уступили в Санкт-Петербурге. Рассказываем о котировках букмекеров и самых интересных вариантах для пари на игру.

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Крылья Советов» (Самара)

05.04.2025, Сб

13:00 МСК

«Рубин» (Казань)

П1 - 2.20

Х - 3.30

П2 - 3.40

Турнир: чемпионат России по футболу, 23-й тур

Стадион: «Солидарность Арена» (Самара, Россия)

Судьи: еще не определены

Форма команд

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История официальных матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Крылья Советов» 11122144-67
«Рубин» 21121167-44

Последние пять игр «Крыльев Советов»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

28.03.2025«Крылья Советов» 

5:1

«Локомотив» 

РПЛ

15.03.2025«Динамо» Махачкала 

4:0

«Крылья Советов» 

РПЛ

09.03.2025«Крылья Советов» 

0:2

«Акрон»

РПЛ

01.03.2025«Краснодар» 

1:1

«Крылья Советов» 

РПЛ

22.02.2025«Крылья Советов» 

0:0

«Челябинск»

Товарищеский матч

Последние пять игр «Рубина»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

30.03.2025«Зенит»

4:0

«Рубин»

РПЛ

16.03.2025«Рубин»

1:0

«Пари НН»

РПЛ

12.03.2025«Урал»

1:0

«Рубин»

Кубок России

09.03.2025«Рубин»

2:1

«Спартак»

РПЛ

01.03.2025«Ахмат»

2:1

«Рубин»

РПЛ

Место в турнирной таблице

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После 22-го тура «Крылья Советов» занимают 11-е место в таблице. «Рубин» идет восьмым.

КлубИВНПМячиОчки
1. Краснодар22147144-1349
2. Зенит22144444-1446
3. Спартак22135441-1744
4. Динамо22126448-2442
5. ЦСКА22125533-1541
6. Локомотив22124638-3440
7. Ростов2296735-3333
8. Рубин2295829-3332
9. Акрон22741128-4125
10. Химки2258926-3723
11. Крылья Советов22641225-3722
12. Динамо Мх2249916-2421
13. Пари НН22541317-4119
14. Ахмат22310920-3519
15. Факел22281211-3414
16. Оренбург22251519-4211

Прогноз на матч

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В предыдущем туре обе команды поучаствовали в разгромах. «Рубин» крупно проиграл на выезде «Зениту» (4:0), а «Крылья Советов» раскатали на своем поле московский «Локомотив» (5:1). При этом казанцы безнадежно уступили питерцам, не имея по ходу матча ни малейшего шанса на набор очков, а самарцы обыграли «железнодорожников» за явным преимуществом.

«Рубиновые» по сути лишены серьезной мотивации. Борьба за медали на финише чемпионата подопечным Рашида Рахимова не светит, а от опасной зоны в турнирной таблице казанцы находятся на безопасном расстоянии. Настраиваться на именитых соперников игроки «Рубина» способны, но ближайший противник не из их числа.

А вот у самарцев проблем с мотивацией нет точно. «Крылышки» в турнирной таблице от зоны стыков находятся на расстоянии всего одной победы. Очки хозяевам необходимы, а нацеленность самарцев на атаку всегда была отличительной чертой волжской команды. Другое дело, что Рашид Рахимов вряд ли согласится на открытый футбол, что не пойдет на пользу результативности. Рискнем предположить, что один из соперников в предстоящей встрече так и не сумеет подобрать ключи к воротам другого, но дело не завершится нулевой ничьей.

Бонусы на матч

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Трансляции

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В прямом эфире встречу в Самаре покажет кабельный канал «Матч Премьер». Бесплатно следить за игрой можно на официальном сайте титульного спонсора турнира.

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч Премьер»Видеотрансляция, Full HDПодписка на канал, 299 рублей в месяц
WinlineВидеотрансляцияРегистрация в системе БК
«Чемпионат»Текстовая-
«Спорт-экспресс»Текстовая-

Составы команд

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Потери

«Крылья Советов»: Ломаев, Витюгов (оба - травмы)

«Рубин»: нет потерь

Ориентировочные стартовые составы на матч «Крылья Советов» - «Рубин»:

Позиция«Крылья Советов»«Рубин»Позиция
Вратарь30. Песьяков38. СтаверВратарь
Защитник23. Бейл15. ВуячичЗащитник
Защитник24. Евгеньев2. ТесленкоЗащитник
Защитник4. Солдатенков5. АшурматовЗащитник
Защитник3. Гальдамес71. НижегородовЗащитник
Полузащитник22. Костанца51. РожковПолузащитник
Полузащитник 6. Бабкин6. ИвуПолузащитник 
Полузащитник28. Дмитриев23. БезруковПолузащитник
Полузащитник20. Рахманович30. ВадаПолузащитник
Полузащитник26. Зиньковский24. ЧумичНападающий
Нападающий13. Сергеев10. ДакуНападающий
Главный тренерИгорь ОсинькинРашид РахимовГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

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БК PARI установила высокие коэффициенты на все основные исходы матча.  Вероятность победы хозяев аналитики оценили коэффициентом 2.20, а гостей - 3.40. Ничья котируется за 3.30.

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Вопросы и ответы

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С каким счетом завершится матч «Крылья Советов» - «Рубин»?

В линии на точный счет самый низкий коэффициент - 7.00 - установлен сразу на три исхода: 0:0, 1:1 и 1:0. 

Где смотреть бесплатно матч «Крылья Советов» - «Рубин»?

Зарегистрированным пользователям Winline доступны трансляции РПЛ без оплаты.

Кто станет чемпионом России?

Тройка главных претендентов на титул:

1. «Краснодар» - 2.35

2. «Зенит» - 2.50

3. «Спартак» - 4.50

На чемпионство «Рубина» PARI принимает ставки с коэффициентом 4000.00.

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