Крылья Советов - Рубин, 5 апреля: где смотреть матч РПЛ, трансляция, составы, прогноз

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В субботу, 5 апреля, в матче 23-го тура чемпионата России по футболу «Крылья Советов» примут в Самаре «Рубин». В предыдущем туре «крылышки» в пух и прах разгромили на своем поле «Локо», а казанцы крупно уступили в Санкт-Петербурге. Рассказываем о котировках букмекеров и самых интересных вариантах для пари на игру.
|Команда 1
Время начала
Команда 2
|«Крылья Советов» (Самара)
05.04.2025, Сб
13:00 МСК
«Рубин» (Казань)
|П1 - 2.20
Турнир: чемпионат России по футболу, 23-й тур
Стадион: «Солидарность Арена» (Самара, Россия)
Судьи: еще не определены
История официальных матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Крылья Советов»
|11
|12
|21
|44-67
|«Рубин»
|21
|12
|11
|67-44
Последние пять игр «Крыльев Советов»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|28.03.2025
|«Крылья Советов»
5:1
«Локомотив»
РПЛ
|15.03.2025
|«Динамо» Махачкала
4:0
«Крылья Советов»
РПЛ
|09.03.2025
|«Крылья Советов»
0:2
«Акрон»
РПЛ
|01.03.2025
|«Краснодар»
1:1
«Крылья Советов»
РПЛ
|22.02.2025
|«Крылья Советов»
0:0
«Челябинск»
Товарищеский матч
Последние пять игр «Рубина»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|30.03.2025
|«Зенит»
4:0
«Рубин»
РПЛ
|16.03.2025
|«Рубин»
1:0
«Пари НН»
РПЛ
|12.03.2025
|«Урал»
1:0
«Рубин»
Кубок России
|09.03.2025
|«Рубин»
2:1
«Спартак»
РПЛ
|01.03.2025
|«Ахмат»
2:1
«Рубин»
РПЛ
После 22-го тура «Крылья Советов» занимают 11-е место в таблице. «Рубин» идет восьмым.
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Краснодар
|22
|14
|7
|1
|44-13
|49
|2. Зенит
|22
|14
|4
|4
|44-14
|46
|3. Спартак
|22
|13
|5
|4
|41-17
|44
|4. Динамо
|22
|12
|6
|4
|48-24
|42
|5. ЦСКА
|22
|12
|5
|5
|33-15
|41
|6. Локомотив
|22
|12
|4
|6
|38-34
|40
|7. Ростов
|22
|9
|6
|7
|35-33
|33
|8. Рубин
|22
|9
|5
|8
|29-33
|32
|9. Акрон
|22
|7
|4
|11
|28-41
|25
|10. Химки
|22
|5
|8
|9
|26-37
|23
|11. Крылья Советов
|22
|6
|4
|12
|25-37
|22
|12. Динамо Мх
|22
|4
|9
|9
|16-24
|21
|13. Пари НН
|22
|5
|4
|13
|17-41
|19
|14. Ахмат
|22
|3
|10
|9
|20-35
|19
|15. Факел
|22
|2
|8
|12
|11-34
|14
|16. Оренбург
|22
|2
|5
|15
|19-42
|11
В предыдущем туре обе команды поучаствовали в разгромах. «Рубин» крупно проиграл на выезде «Зениту» (4:0), а «Крылья Советов» раскатали на своем поле московский «Локомотив» (5:1). При этом казанцы безнадежно уступили питерцам, не имея по ходу матча ни малейшего шанса на набор очков, а самарцы обыграли «железнодорожников» за явным преимуществом.
«Рубиновые» по сути лишены серьезной мотивации. Борьба за медали на финише чемпионата подопечным Рашида Рахимова не светит, а от опасной зоны в турнирной таблице казанцы находятся на безопасном расстоянии. Настраиваться на именитых соперников игроки «Рубина» способны, но ближайший противник не из их числа.
А вот у самарцев проблем с мотивацией нет точно. «Крылышки» в турнирной таблице от зоны стыков находятся на расстоянии всего одной победы. Очки хозяевам необходимы, а нацеленность самарцев на атаку всегда была отличительной чертой волжской команды. Другое дело, что Рашид Рахимов вряд ли согласится на открытый футбол, что не пойдет на пользу результативности. Рискнем предположить, что один из соперников в предстоящей встрече так и не сумеет подобрать ключи к воротам другого, но дело не завершится нулевой ничьей.
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В прямом эфире встречу в Самаре покажет кабельный канал «Матч Премьер». Бесплатно следить за игрой можно на официальном сайте титульного спонсора турнира.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Матч Премьер»
|Видеотрансляция, Full HD
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|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
|«Спорт-экспресс»
|Текстовая
|-
Потери
«Крылья Советов»: Ломаев, Витюгов (оба - травмы)
«Рубин»: нет потерь
Ориентировочные стартовые составы на матч «Крылья Советов» - «Рубин»:
|Позиция
|«Крылья Советов»
|«Рубин»
|Позиция
|Вратарь
|30. Песьяков
|38. Ставер
|Вратарь
|Защитник
|23. Бейл
|15. Вуячич
|Защитник
|Защитник
|24. Евгеньев
|2. Тесленко
|Защитник
|Защитник
|4. Солдатенков
|5. Ашурматов
|Защитник
|Защитник
|3. Гальдамес
|71. Нижегородов
|Защитник
|Полузащитник
|22. Костанца
|51. Рожков
|Полузащитник
|Полузащитник
|6. Бабкин
|6. Иву
|Полузащитник
|Полузащитник
|28. Дмитриев
|23. Безруков
|Полузащитник
|Полузащитник
|20. Рахманович
|30. Вада
|Полузащитник
|Полузащитник
|26. Зиньковский
|24. Чумич
|Нападающий
|Нападающий
|13. Сергеев
|10. Даку
|Нападающий
|Главный тренер
|Игорь Осинькин
|Рашид Рахимов
|Главный тренер
БК PARI установила высокие коэффициенты на все основные исходы матча. Вероятность победы хозяев аналитики оценили коэффициентом 2.20, а гостей - 3.40. Ничья котируется за 3.30.
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В линии на точный счет самый низкий коэффициент - 7.00 - установлен сразу на три исхода: 0:0, 1:1 и 1:0.
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Тройка главных претендентов на титул:
1. «Краснодар» - 2.35
2. «Зенит» - 2.50
3. «Спартак» - 4.50
На чемпионство «Рубина» PARI принимает ставки с коэффициентом 4000.00.
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