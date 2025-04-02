Крылья Советов - Рубин, 5 апреля: где смотреть матч РПЛ, трансляция, составы, прогноз

В предыдущем туре обе команды поучаствовали в разгромах. «Рубин» крупно проиграл на выезде «Зениту» (4:0), а «Крылья Советов» раскатали на своем поле московский «Локомотив» (5:1). При этом казанцы безнадежно уступили питерцам, не имея по ходу матча ни малейшего шанса на набор очков, а самарцы обыграли «железнодорожников» за явным преимуществом.

«Рубиновые» по сути лишены серьезной мотивации. Борьба за медали на финише чемпионата подопечным Рашида Рахимова не светит, а от опасной зоны в турнирной таблице казанцы находятся на безопасном расстоянии. Настраиваться на именитых соперников игроки «Рубина» способны, но ближайший противник не из их числа.

А вот у самарцев проблем с мотивацией нет точно. «Крылышки» в турнирной таблице от зоны стыков находятся на расстоянии всего одной победы. Очки хозяевам необходимы, а нацеленность самарцев на атаку всегда была отличительной чертой волжской команды. Другое дело, что Рашид Рахимов вряд ли согласится на открытый футбол, что не пойдет на пользу результативности. Рискнем предположить, что один из соперников в предстоящей встрече так и не сумеет подобрать ключи к воротам другого, но дело не завершится нулевой ничьей.