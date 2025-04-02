Локомотив - Зенит, 5 апреля: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

Провал «Локо» в минувшие выходные в Самаре вряд ли можно назвать симптоматийным. «Крылья» прорвало в атаке и залетало у хозяев в ворота в той встрече все, что было туда послано. Но осадок от унизительного поражения несомненно у болельщиков «Локо» остался.

«Железнодорожники» умеют играть с «Зенитом» и частенько отбирают у сине-бело-голубых очки. Но остановить гостей красно-зеленым будет сложно. Уж больно здорово выглядела команда Сергея Семака в прошлом туре, разыгрывая замечательные комбинации и наигрывая на голы. Дело не в потенциальном кризисе в игре москвичей, а в форме питерской команды.

Отнять очки у такого «Зенита», на стороне которого еще и мощная мотивация, «Локомотиву» вряд ли удастся. Букмекер предлагает солидный коэффициент за победу действующих чемпионов в Черкизове. Грех этим не воспользоваться.