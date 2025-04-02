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1 апреля 13:14ГлавнаяПрогнозыФутболЧемпионат России по футболу

Локомотив - Зенит, 5 апреля: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

Чем ответят «железнодорожники» после унизительного поражения в Самаре?
Руслан Ипполитов

В субботу, 5 апреля, в рамках 23-го тура чемпионата России «Локомотив» принимает в Москве «Зенит». В предыдущие выходные «железнодорожники» довольно неожиданно крупно уступили в Самаре (5:1), а вот сине-бело-голубые свой матч на прошлой неделе у «Рубина» выиграли (4:0). Команда Сергея Семака продолжает преследовать в чемпионской гонке «Краснодар», от которого отстает на три очка. Разбираемся в предматчевых раскладах и котировках букмекеров.

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Команда 1

Время начала

Команда 2

«Локомотив» (Москва)

05.03.2025, Сб

17:30 МСК

«Зенит» (Санкт-Петербург)

П1 - 3.35

Х - 3.60

П2 - 2.10

Турнир: чемпионат России по футболу, 22-й тур

Стадион: «РЖД Арена» (Москва, Россия)

Судьи: еще не назначены

Форма команд

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История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Локо»18252479-91
«Зенит»24251891-79

Последние пять игр «Зенита»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

30.03.2025«Зенит»

4:0

«Рубин»

РПЛ

22.03.2025«Зенит»

5:0

БАТЭ

Товарищеский матч

16.03.2025«Спартак»

2:1

«Зенит»

РПЛ

12.03.2025«Ростов»

0:1

«Зенит»

 Кубок России

08.03.2025«Факел»

0:2

«Зенит»

РПЛ

Последние пять игр «Локомотива»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

28.03.2025«Крылья Советов»

5:1

«Локомотив»

РПЛ

15.03.2025«Локомотив»

2:1

«Динамо» Москва

РПЛ

11.03.2025«Динамо» (Махачкала)

1:2

«Локомотив»

Кубок России

07.03.2025«Локомотив»

1:1

«Ахмат»

РПЛ

28.02.2025«Динамо» (Махачкала)

1:1

«Локомотив»

РПЛ

Последние пять игр «Зенита» и «Локомотива»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

27.10.2024«Зенит»

1:1

«Локомотив»

РПЛ

03.12.2023«Локомотив»

3:1

«Зенит»

РПЛ

24.09.2023«Зенит»

1:2

«Локомотив»

РПЛ

09.04.2023«Локомотив»

1:2

«Зенит»

РПЛ

30.07.2022«Зенит»

5:0

«Локомотив»

РПЛ

Турнирная таблица

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Перед 23-м туром «Зенит» занимает второе место в таблице. «Локомотив» идет шестым.

КлубИВНПМячиОчки
1. Краснодар22147144-1349
2. Зенит22144444-1446
3. Спартак22135441-1744
4. Динамо22126448-2442
5. ЦСКА22125533-1541
6. Локомотив22124638-3440
7. Ростов2296735-3333
8. Рубин2295829-3332
9. Акрон22741128-4125
10. Химки2258926-3723
11. Крылья Советов22641225-3722
12. Динамо Мх2249916-2421
13. Пари НН22541317-4119
14. Ахмат22310920-3519
15. Факел22281211-3414
16. Оренбург22251519-4211

Прогноз на матч

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Провал «Локо» в минувшие выходные в Самаре вряд ли можно назвать симптоматийным. «Крылья» прорвало в атаке и залетало у хозяев в ворота в той встрече все, что было туда послано. Но осадок от унизительного поражения несомненно у болельщиков «Локо» остался.

«Железнодорожники» умеют играть с «Зенитом» и частенько отбирают у сине-бело-голубых очки. Но остановить гостей красно-зеленым будет сложно. Уж больно здорово выглядела команда Сергея Семака в прошлом туре, разыгрывая замечательные комбинации и наигрывая на голы. Дело не в потенциальном кризисе в игре москвичей, а в форме питерской команды.

Отнять очки у такого «Зенита», на стороне которого еще и мощная мотивация, «Локомотиву» вряд ли удастся. Букмекер предлагает солидный коэффициент за победу действующих чемпионов в Черкизове. Грех этим не воспользоваться. 

Бонусы на матч

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БукмекерСумма бонусаВид бонуса
PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
«Фонбет»До 15 тысяч рублейПриветственный
WinlineДо 3 тысяч рублейПриветственный, без депозита

Трансляции

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Прямая трансляция из Черкизово запланирована на канале «МАТЧ!». Также следить за игрой можно на официальном сайте беттингового спонсора турнира.

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч ТВ»Видеотрансляция, Full HDБесплатно
WinlineВидеотрансляцияРегистрация в системе БК
«Чемпионат»Текстовая-
«Спорт-экспресс»Текстовая-

Составы команд

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Потери

«Зенит»: Волков, Васильев, Караваев (все - травмы)

«Локомотив»: нет

Ориентировочные стартовые составы на матч «Локомотив» - «Зенит»:

Позиция«Зенит»«Локомотив»Позиция
Вратарь1. Латышонок22. ЛантратовВратарь
Защитник31. Мантуан77. СамошниковЗащитник
Защитник25. Эракович5. НьямсиЗащитник
Защитник27. Нино23. МонтесЗащитник
Защитник3. Сантос 24. НенаховЗащитник
Полузащитник5. Барриос94. ТимофеевПолузащитник
Полузащитник 17. Мостовой93. КарпукасПолузащитник 
Полузащитник14. Зделар83. БатраковПолузащитник
Полузащитник11. Луис Энрике9. ПиняевПолузащитник
Полузащитник32. Гонду71. ТикнизянПолузащитник
Нападающий7. Соболев10. ВоробьевНападающий
Главный тренерСергей СемакМихаил ГалактионовГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

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Победа хозяев котируется за весомые 3.35, а гостей - за 2.10. В случае ничьей букмекер выплатит вознаграждение по соответствующим ставкам по кэфу 3.60.

Вопросы и ответы

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С каким счетом завершится матч «Локомотив» - «Зенит»?

В линии на точный счет ниже всего котируется ничья 1:1 (7.00). 0:1 идет за 8.50.

Где бесплатно смотреть матч «Локомотив» - «Зенит»?

Общедоступный канал «МАТЧ!» покажет игру в прямом эфире. Текстовые трансляции доступны на спортивных порталах.

Кто станет чемпионом России?

Тройка главных претендентов на титул от FONBET:

1. «Краснодар» - 2.35

2. «Зенит» - 2.50

3. «Спартак» - 4.50

На чемпионство «Локомотива» FONBET принимает ставки с коэффициентом 45.00.

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