Локомотив - Зенит, 5 апреля: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

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В субботу, 5 апреля, в рамках 23-го тура чемпионата России «Локомотив» принимает в Москве «Зенит». В предыдущие выходные «железнодорожники» довольно неожиданно крупно уступили в Самаре (5:1), а вот сине-бело-голубые свой матч на прошлой неделе у «Рубина» выиграли (4:0). Команда Сергея Семака продолжает преследовать в чемпионской гонке «Краснодар», от которого отстает на три очка. Разбираемся в предматчевых раскладах и котировках букмекеров.
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|Команда 1
Время начала
Команда 2
|«Локомотив» (Москва)
05.03.2025, Сб
17:30 МСК
«Зенит» (Санкт-Петербург)
|П1 - 3.35
Турнир: чемпионат России по футболу, 22-й тур
Стадион: «РЖД Арена» (Москва, Россия)
Судьи: еще не назначены
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Локо»
|18
|25
|24
|79-91
|«Зенит»
|24
|25
|18
|91-79
Последние пять игр «Зенита»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|30.03.2025
|«Зенит»
4:0
«Рубин»
РПЛ
|22.03.2025
|«Зенит»
5:0
БАТЭ
Товарищеский матч
|16.03.2025
|«Спартак»
2:1
«Зенит»
РПЛ
|12.03.2025
|«Ростов»
0:1
«Зенит»
Кубок России
|08.03.2025
|«Факел»
0:2
«Зенит»
РПЛ
Последние пять игр «Локомотива»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|28.03.2025
|«Крылья Советов»
5:1
«Локомотив»
РПЛ
|15.03.2025
|«Локомотив»
2:1
«Динамо» Москва
РПЛ
|11.03.2025
|«Динамо» (Махачкала)
1:2
«Локомотив»
Кубок России
|07.03.2025
|«Локомотив»
1:1
«Ахмат»
РПЛ
|28.02.2025
|«Динамо» (Махачкала)
1:1
«Локомотив»
РПЛ
Последние пять игр «Зенита» и «Локомотива»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|27.10.2024
|«Зенит»
1:1
«Локомотив»
РПЛ
|03.12.2023
|«Локомотив»
3:1
«Зенит»
РПЛ
|24.09.2023
|«Зенит»
1:2
«Локомотив»
РПЛ
|09.04.2023
|«Локомотив»
1:2
«Зенит»
РПЛ
|30.07.2022
|«Зенит»
5:0
«Локомотив»
РПЛ
Перед 23-м туром «Зенит» занимает второе место в таблице. «Локомотив» идет шестым.
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Краснодар
|22
|14
|7
|1
|44-13
|49
|2. Зенит
|22
|14
|4
|4
|44-14
|46
|3. Спартак
|22
|13
|5
|4
|41-17
|44
|4. Динамо
|22
|12
|6
|4
|48-24
|42
|5. ЦСКА
|22
|12
|5
|5
|33-15
|41
|6. Локомотив
|22
|12
|4
|6
|38-34
|40
|7. Ростов
|22
|9
|6
|7
|35-33
|33
|8. Рубин
|22
|9
|5
|8
|29-33
|32
|9. Акрон
|22
|7
|4
|11
|28-41
|25
|10. Химки
|22
|5
|8
|9
|26-37
|23
|11. Крылья Советов
|22
|6
|4
|12
|25-37
|22
|12. Динамо Мх
|22
|4
|9
|9
|16-24
|21
|13. Пари НН
|22
|5
|4
|13
|17-41
|19
|14. Ахмат
|22
|3
|10
|9
|20-35
|19
|15. Факел
|22
|2
|8
|12
|11-34
|14
|16. Оренбург
|22
|2
|5
|15
|19-42
|11
Провал «Локо» в минувшие выходные в Самаре вряд ли можно назвать симптоматийным. «Крылья» прорвало в атаке и залетало у хозяев в ворота в той встрече все, что было туда послано. Но осадок от унизительного поражения несомненно у болельщиков «Локо» остался.
«Железнодорожники» умеют играть с «Зенитом» и частенько отбирают у сине-бело-голубых очки. Но остановить гостей красно-зеленым будет сложно. Уж больно здорово выглядела команда Сергея Семака в прошлом туре, разыгрывая замечательные комбинации и наигрывая на голы. Дело не в потенциальном кризисе в игре москвичей, а в форме питерской команды.
Отнять очки у такого «Зенита», на стороне которого еще и мощная мотивация, «Локомотиву» вряд ли удастся. Букмекер предлагает солидный коэффициент за победу действующих чемпионов в Черкизове. Грех этим не воспользоваться.
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Прямая трансляция из Черкизово запланирована на канале «МАТЧ!». Также следить за игрой можно на официальном сайте беттингового спонсора турнира.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Матч ТВ»
|Видеотрансляция, Full HD
|Бесплатно
|Winline
|Видеотрансляция
|Регистрация в системе БК
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
|«Спорт-экспресс»
|Текстовая
|-
Потери
«Зенит»: Волков, Васильев, Караваев (все - травмы)
«Локомотив»: нет
Ориентировочные стартовые составы на матч «Локомотив» - «Зенит»:
|Позиция
|«Зенит»
|«Локомотив»
|Позиция
|Вратарь
|1. Латышонок
|22. Лантратов
|Вратарь
|Защитник
|31. Мантуан
|77. Самошников
|Защитник
|Защитник
|25. Эракович
|5. Ньямси
|Защитник
|Защитник
|27. Нино
|23. Монтес
|Защитник
|Защитник
|3. Сантос
|24. Ненахов
|Защитник
|Полузащитник
|5. Барриос
|94. Тимофеев
|Полузащитник
|Полузащитник
|17. Мостовой
|93. Карпукас
|Полузащитник
|Полузащитник
|14. Зделар
|83. Батраков
|Полузащитник
|Полузащитник
|11. Луис Энрике
|9. Пиняев
|Полузащитник
|Полузащитник
|32. Гонду
|71. Тикнизян
|Полузащитник
|Нападающий
|7. Соболев
|10. Воробьев
|Нападающий
|Главный тренер
|Сергей Семак
|Михаил Галактионов
|Главный тренер
В линии на точный счет ниже всего котируется ничья 1:1 (7.00). 0:1 идет за 8.50.
Общедоступный канал «МАТЧ!» покажет игру в прямом эфире. Текстовые трансляции доступны на спортивных порталах.
Тройка главных претендентов на титул от FONBET:
1. «Краснодар» - 2.35
2. «Зенит» - 2.50
3. «Спартак» - 4.50
На чемпионство «Локомотива» FONBET принимает ставки с коэффициентом 45.00.
Партнерский проект