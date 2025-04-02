Краснодар - Акрон, 5 апреля: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

Партнерский проект
Воскресный игровой день в Премьер-лиге откроет лидер сезона. «Краснодар» принимает тонущий «Факел». Рассказываем, на какие рынки стоит обратить внимание любителям ставок на топовый российский футбол.
Турнир: чемпионат России по футболу, 23-й тур
Стадион: «Краснодар» (Краснодар, Россия)
Судьи: еще не определены
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Краснодар»
|2
|0
|0
|5-2
|«Акрон»
|0
|0
|2
|2-5
Последние пять игр «Краснодара»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|30.03.2025
|«Краснодар»
5:0
«Факел»
РПЛ
|23.03.2025
|«Краснодар»
6:1
«Амкал»
Товарищеский матч
|16.03.2025
|«Ростов»
0:1
«Краснодар»
РПЛ
|11.03.2025
|«Краснодар»
1:2
«Ахмат»
Кубок России
|07.03.2025
|«Пари НН»
0:3
«Краснодар»
РПЛ
Последние пять игр «Акрона»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|31.03.2025
|«Акрон»
2:3
«Ростов»
РПЛ
|16.03.2025
|«Акрон»
1:2
ЦСКА
Кубок России
|12.03.2025
|«Акрон»
2:3
«Спартак»
Кубок России
|09.03.2025
|«Крылья Советов»
0:2
«Акрон»
РПЛ
|01.03.2025
|«Пари НН»
2:1
«Акрон»
РПЛ
Перед 23-м туром «Краснодар» занимает первое место в таблице, а его гость - девятое.
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Краснодар
|22
|14
|7
|1
|44-13
|49
|2. Зенит
|22
|14
|4
|4
|44-14
|46
|3. Спартак
|22
|13
|5
|4
|41-17
|44
|4. Динамо
|22
|12
|6
|4
|48-24
|42
|5. ЦСКА
|22
|12
|5
|5
|33-15
|41
|6. Локомотив
|22
|12
|4
|6
|38-34
|40
|7. Ростов
|22
|9
|6
|7
|35-33
|33
|8. Рубин
|22
|9
|5
|8
|29-33
|32
|9. Акрон
|22
|7
|4
|11
|28-41
|25
|10. Химки
|22
|5
|8
|9
|26-37
|23
|11. Крылья Советов
|22
|6
|4
|12
|25-37
|22
|12. Динамо Мх
|22
|4
|9
|9
|16-24
|21
|13. Пари НН
|22
|5
|4
|13
|17-41
|19
|14. Ахмат
|22
|3
|10
|9
|20-35
|19
|15. Факел
|22
|2
|8
|12
|11-34
|14
|16. Оренбург
|22
|2
|5
|15
|19-42
|11
«Краснодар» возглавляет чемпионскую гонку, имея отрыв в три очка от «Зенита». Рассуждать в подобной ситуации над тем, кто будет фаворитом в предстоящей игре, не имеет особого смысла. «Быки» в предыдущем туре разгромили несчастный «Факел» и вряд ли проявят гостеприимство во встрече с «Акроном».
Но у гостей есть Артем Дзюба, в свои преклонные по футбольным меркам годы продолжающий играть крайне результативно. Можно было бы поставить на «сухую» победу «быков», ведь этой весной в матчах РПЛ южане еще не пропускали, но фактор Дзюбы не позволяет оставить команду из Тольятти с нулем в графе «забитые мячи». Наш прогноз - «Краснодар» победит, но не сможет сыграть на ноль.
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|«Матч Премьер»
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|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
|«Спорт-экспресс»
|Текстовая
|-
Потери
«Краснодар»: Тормена, Голиков (оба - травмы)
«Акрон»: нет
Ориентировочные стартовые составы на матч «Краснодар» - «Акрон»:
|Позиция
|«Краснодар»
|«Акрон»
|Позиция
|Вратарь
|1. Агкацев
|1. Волков
|Вратарь
|Защитник
|98. Петров
|26. Эшковал
|Защитник
|Защитник
|4. Коста
|22. Неделчару
|Защитник
|Защитник
|31. Кайо
|77. Савичев
|Защитник
|Защитник
|15. Оласа
|21. Фернандес
|Защитник
|Полузащитник
|6. Ленини
|5. Джурасович
|Полузащитник
|Полузащитник
|53. Черников
|6. Кузьмин
|Полузащитник
|Полузащитник
|88. Кривцов
|35. Джаковац
|Полузащитник
|Нападающий
|11. Батчи
|20. Галоян
|Полузащитник
|Нападающий
|90. Кобнан
|69. Дмитриев
|Полузащитник
|Нападающий
|19. Смолов
|24. Дзюба
|Нападающий
|Главный тренер
|Мурад Мусаев
|Заур Тедеев
|Главный тренер
БК Winline оценила вероятность успеха фаворита кэфом 1.41. Ничья в конторе в котируется за 4.70, а выигрыш гостей - за 6.80.
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Эксперты считают наиболее вероятным исходом встречи победу южан со счетом 2:0. При таком варианте Winline выплатит вознаграждение по коэффициенту 6.40.
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Вариант «обе забьют» котируется за 1.85. На то, что в матче будет забито больше двух мячей (ТБ 2.5) можно заключить пари с коэффициентом 1.60. ТМ 2.5 - 2.25.
Партнерский проект