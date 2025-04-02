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1 апреля 14:05ГлавнаяПрогнозыФутболЧемпионат России по футболу

Краснодар - Акрон, 5 апреля: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

Остановит ли Дзюба «быков»?
Руслан Ипполитов

Воскресный игровой день в Премьер-лиге откроет лидер сезона. «Краснодар» принимает тонущий «Факел». Рассказываем, на какие рынки стоит обратить внимание любителям ставок на топовый российский футбол.

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Краснодар»

05.04.2025, Сб

19:45 МСК

«Акрон»

П1 - 1.41

Х - 4.70

П2 - 6.80

Турнир: чемпионат России по футболу, 23-й тур

Стадион: «Краснодар» (Краснодар, Россия)

Судьи: еще не определены

Форма команд

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История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Краснодар»2005-2
«Акрон»0022-5

Последние пять игр «Краснодара»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

30.03.2025«Краснодар»

5:0

«Факел»

РПЛ

23.03.2025«Краснодар»

6:1

«Амкал» 

Товарищеский матч

16.03.2025«Ростов»

0:1

«Краснодар»

РПЛ

11.03.2025«Краснодар»

1:2

«Ахмат» 

Кубок России

07.03.2025«Пари НН»

0:3

«Краснодар»

РПЛ

Последние пять игр «Акрона»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

31.03.2025«Акрон»

2:3

«Ростов»

РПЛ

16.03.2025«Акрон»

1:2

ЦСКА

Кубок России

12.03.2025«Акрон»

2:3

«Спартак»

Кубок России

09.03.2025«Крылья Советов»

0:2

«Акрон»

РПЛ

01.03.2025«Пари НН»

2:1

«Акрон»

РПЛ

Турнирная таблица

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Перед 23-м туром «Краснодар» занимает первое место в таблице, а его гость - девятое.

КлубИВНПМячиОчки
1. Краснодар22147144-1349
2. Зенит22144444-1446
3. Спартак22135441-1744
4. Динамо22126448-2442
5. ЦСКА22125533-1541
6. Локомотив22124638-3440
7. Ростов2296735-3333
8. Рубин2295829-3332
9. Акрон22741128-4125
10. Химки2258926-3723
11. Крылья Советов22641225-3722
12. Динамо Мх2249916-2421
13. Пари НН22541317-4119
14. Ахмат22310920-3519
15. Факел22281211-3414
16. Оренбург22251519-4211

Прогноз на матч

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«Краснодар» возглавляет чемпионскую гонку, имея отрыв в три очка от «Зенита». Рассуждать в подобной ситуации над тем, кто будет фаворитом в предстоящей игре, не имеет особого смысла. «Быки» в предыдущем туре разгромили несчастный «Факел» и вряд ли проявят гостеприимство во встрече с «Акроном».

Но у гостей есть Артем Дзюба, в свои преклонные по футбольным меркам годы продолжающий играть крайне результативно. Можно было бы поставить на «сухую» победу «быков», ведь этой весной в матчах РПЛ южане еще не пропускали, но фактор Дзюбы не позволяет оставить команду из Тольятти с нулем в графе «забитые мячи». Наш прогноз - «Краснодар» победит, но не сможет сыграть на ноль.  

Бонусы на матч

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БукмекерСумма бонусаВид бонуса
PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
«Фонбет»До 15 тысяч рублейПриветственный
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Трансляции

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В прямом эфире игру в Краснодаре бесплатно покажет «МАТЧ!». Пользователи Winline могут следить за событиями игры на официальном сайте этой БК.

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч Премьер»Видеотрансляция, Full HDПодписка на канал, 299 рублей в месяц
WinlineВидеотрансляцияРегистрация в системе БК
«Чемпионат»Текстовая-
«Спорт-экспресс»Текстовая-

Составы команд

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Потери

«Краснодар»:  Тормена, Голиков (оба - травмы)

«Акрон»: нет  

Ориентировочные стартовые составы на матч «Краснодар» - «Акрон»:

Позиция«Краснодар»«Акрон»Позиция
Вратарь1. Агкацев1. ВолковВратарь
Защитник98. Петров26. ЭшковалЗащитник
Защитник4. Коста22. НеделчаруЗащитник
Защитник31. Кайо77. СавичевЗащитник
Защитник15. Оласа21. ФернандесЗащитник
Полузащитник6. Ленини5. ДжурасовичПолузащитник
Полузащитник 53. Черников6. КузьминПолузащитник 
Полузащитник88. Кривцов35. ДжаковацПолузащитник
Нападающий11. Батчи20. ГалоянПолузащитник
Нападающий90. Кобнан69. ДмитриевПолузащитник
Нападающий19. Смолов24. ДзюбаНападающий
Главный тренерМурад МусаевЗаур ТедеевГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

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БК Winline оценила вероятность успеха фаворита кэфом 1.41. Ничья в конторе в котируется за 4.70, а выигрыш гостей - за 6.80.

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Вопросы и ответы

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С каким счетом завершится матч «Краснодар» - «Акрон»?

Эксперты считают наиболее вероятным исходом встречи победу южан со счетом 2:0. При таком варианте Winline выплатит вознаграждение по коэффициенту 6.40.

Где бесплатно смотреть матч  «Краснодар» - «Акрон»?

В прямом эфире игру в Краснодаре бесплатно покажет «МАТЧ!». Пользователи Winline могут следить за событиями игры на официальном сайте этой БК.

Много ли голов будет в матче  «Краснодар» - «Акрон»?

Вариант «обе забьют» котируется за 1.85. На то, что в матче будет забито больше двух мячей (ТБ 2.5) можно заключить пари с коэффициентом 1.60. ТМ 2.5 - 2.25.

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