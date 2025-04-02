Краснодар - Акрон, 5 апреля: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

«Краснодар» возглавляет чемпионскую гонку, имея отрыв в три очка от «Зенита». Рассуждать в подобной ситуации над тем, кто будет фаворитом в предстоящей игре, не имеет особого смысла. «Быки» в предыдущем туре разгромили несчастный «Факел» и вряд ли проявят гостеприимство во встрече с «Акроном».

Но у гостей есть Артем Дзюба, в свои преклонные по футбольным меркам годы продолжающий играть крайне результативно. Можно было бы поставить на «сухую» победу «быков», ведь этой весной в матчах РПЛ южане еще не пропускали, но фактор Дзюбы не позволяет оставить команду из Тольятти с нулем в графе «забитые мячи». Наш прогноз - «Краснодар» победит, но не сможет сыграть на ноль.