Пари Нижний Новгород - Оренбург, 4 апреля: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

Соперники крайне редко играют вничью, и, усчитывая печальное турнирное положение каждого из соперников, мирный расход не устроит ни одну из команд. В первом круге нижегородцы обыграли на выезде «Оренбург» (1:2). Набор баллов в ближайшей игре с большой долей вероятности поможет подопечным Ганчаренко покинуть опасную зону.

На своем поле фаворитом будут нижегородцы, а результативность обещает быть не низовой. Соперники не могут похвастать агрессивной игрой в атаке, но линии оборон каждой из команд имеют худшие в РПЛ показатели по пропущенным мячам. Рискнем предположить, что отличиться в матче удастся игрокам каждого клуба. А победу отдаем «Пари НН».