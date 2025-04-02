Пари Нижний Новгород - Оренбург, 4 апреля: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

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В пятницу, 4 апреля, в рамках 23-го тура чемпионата России в Нижнем Новгороде встретятся местный «Пари НН» и «Оренбург». Гости занимают последнее место в турнирной таблице РПЛ, а хозяева находятся в зоне стыков, что не добавляет положительных эмоций поклонникам команды Виктора Ганчаренко. Оцениваем шансы соперников и коэффициенты букмекеров.
|Команда 1
Время начала
Команда 2
|«Пари Нижний Новгород» (Нижний Новгород)
04.04.2025, Пт
19:00 МСК
«Оренбург» (Оренбург)
|П1 - 2.08
Турнир: чемпионат России по футболу, 23-й тур
Стадион: «Нижний Новгород» (Нижний Новгород, Россия)
Судьи: еще не определены
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Пари НН»
|2
|3
|7
|11-19
|«Оренбург»
|7
|3
|2
|19-11
Последние пять игр «Пари Нижний Новгород»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|29.03.2025
|«Химки»
2:0
«Пари НН»
РПЛ
|16.03.2025
|«Рубин»
1:0
«Пари НН»
РПЛ
|07.03.2025
|«Пари НН»
0:3
«Краснодар»
РПЛ
|01.03.2025
|«Пари НН»
2:1
«Акрон»
РПЛ
|22.02.2025
|«Пари НН»
3:1
«Химки»
Товарищеский матч
Последние пять игр «Оренбурга»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|29.03.2025
|«Динамо»
5:1
«Оренбург»
РПЛ
|15.03.2025
|«Оренбург
1:0
«Факел»
РПЛ
|08.03.2025
|«Оренбург
1:2
«Ростов»
РПЛ
|02.03.2025
|«Спартак»
2:0
«Оренбург
РПЛ
|22.02.2025
|«Рубин»
5:3
«Оренбург
Товарищеский матч
Перед началом 23-го тура нижегородцы занимают тринадцатую позицию в таблице, оренбуржцы - 16-ю.
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Краснодар
|22
|14
|7
|1
|44-13
|49
|2. Зенит
|22
|14
|4
|4
|44-14
|46
|3. Спартак
|22
|13
|5
|4
|41-17
|44
|4. Динамо
|22
|12
|6
|4
|48-24
|42
|5. ЦСКА
|22
|12
|5
|5
|33-15
|41
|6. Локомотив
|22
|12
|4
|6
|38-34
|40
|7. Ростов
|22
|9
|6
|7
|35-33
|33
|8. Рубин
|22
|9
|5
|8
|29-33
|32
|9. Акрон
|22
|7
|4
|11
|28-41
|25
|10. Химки
|22
|5
|8
|9
|26-37
|23
|11. Крылья Советов
|22
|6
|4
|12
|25-37
|22
|12. Динамо Мх
|22
|4
|9
|9
|16-24
|21
|13. Пари НН
|22
|5
|4
|13
|17-41
|19
|14. Ахмат
|22
|3
|10
|9
|20-35
|19
|15. Факел
|22
|2
|8
|12
|11-34
|14
|16. Оренбург
|22
|2
|5
|15
|19-42
|11
Соперники крайне редко играют вничью, и, усчитывая печальное турнирное положение каждого из соперников, мирный расход не устроит ни одну из команд. В первом круге нижегородцы обыграли на выезде «Оренбург» (1:2). Набор баллов в ближайшей игре с большой долей вероятности поможет подопечным Ганчаренко покинуть опасную зону.
На своем поле фаворитом будут нижегородцы, а результативность обещает быть не низовой. Соперники не могут похвастать агрессивной игрой в атаке, но линии оборон каждой из команд имеют худшие в РПЛ показатели по пропущенным мячам. Рискнем предположить, что отличиться в матче удастся игрокам каждого клуба. А победу отдаем «Пари НН».
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|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
|«Спорт-экспресс»
|Текстовая
|-
Потери
«Пари НН»: нет потерь
«Оренбург»: Флорентин (травма)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Динамо» - «Оренбург»:
|Позиция
|«Пари НН»
|«Оренбург»
|Позиция
|Вратарь
|30. Медведев
|99. Сысуев
|Вратарь
|Защитник
|15. Эктов
|31. Зотов
|Защитник
|Защитник
|24. Гоцук
|5. Татаев
|Защитник
|Защитник
|25. Карич
|4. Хотулев
|Защитник
|Защитник
|86. Агапов
|81. Сидоров
|Защитник
|Полузащитник
|22. Каккоев
|14. Михайлов
|Полузащитник
|Полузащитник
|78. Калинский
|18. Коваленко
|Полузащитник
|Полузащитник
|29. Тичич
|20. Рыбчинский
|Полузащитник
|Нападающий
|27. Грулев
|7. Гюрлюк
|Полузащитник
|Нападающий
|96. Кокшаров
|80. Марин
|Нападающий
|Нападающий
|20. Босельи
|9. Мансилья
|Нападающий
|Главный тренер
|Виктор Гончаренко
|Владимир Слишкович
|Главный тренер
«Лига Ставок» установила коэффициент на победу хозяев на отметке 2.08. Победа гостей котируется в конторе за 3.60, ничья - за 3.55.
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В «Лиге Ставок» можно поставить на точный счет 1:1 по коэффициенту 5.80.
Такая возможность предусмотрена для зарегистрированных клиентов у БК Winline.
Тройка главных претендентов на титул:
1. «Краснодар» - 2.25
2. «Зенит» - 2.55
3. «Спартак» - 5.50
Партнерский проект