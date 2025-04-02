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1 апреля 11:04ГлавнаяПрогнозыФутболЧемпионат России по футболу

Пари Нижний Новгород - Оренбург, 4 апреля: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

Встреча двух худших линий обороны РПЛ
Руслан Ипполитов

В пятницу, 4 апреля, в рамках 23-го тура чемпионата России в Нижнем Новгороде встретятся местный «Пари НН» и «Оренбург». Гости занимают последнее место в турнирной таблице РПЛ, а хозяева находятся в зоне стыков, что не добавляет положительных эмоций поклонникам команды Виктора Ганчаренко. Оцениваем шансы соперников и коэффициенты букмекеров. 

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Пари Нижний Новгород»  (Нижний Новгород) 

04.04.2025, Пт

19:00 МСК

«Оренбург» (Оренбург)

П1 - 2.08

Х - 3.55

П2 - 3.60

Турнир: чемпионат России по футболу, 23-й тур

Стадион: «Нижний Новгород» (Нижний Новгород, Россия)

Судьи: еще не определены

Форма команд

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История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Пари НН» 23711-19
«Оренбург»73219-11

Последние пять игр «Пари Нижний Новгород»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

29.03.2025«Химки»

2:0

«Пари НН»

РПЛ

16.03.2025«Рубин»

1:0

«Пари НН»

РПЛ

07.03.2025«Пари НН»

0:3

«Краснодар»

РПЛ

01.03.2025«Пари НН»

2:1

«Акрон»

РПЛ

22.02.2025«Пари НН»

3:1

«Химки»

Товарищеский матч

Последние пять игр «Оренбурга»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

29.03.2025«Динамо»

5:1

«Оренбург»

РПЛ

15.03.2025«Оренбург

1:0

«Факел»

РПЛ

08.03.2025«Оренбург

1:2

«Ростов»

РПЛ

02.03.2025«Спартак»  

2:0

«Оренбург

РПЛ

22.02.2025«Рубин»  

5:3

«Оренбург

Товарищеский матч

Турнирная таблица

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Перед началом 23-го тура нижегородцы занимают тринадцатую позицию в таблице, оренбуржцы - 16-ю.

КлубИВНПМячиОчки
1. Краснодар22147144-1349
2. Зенит22144444-1446
3. Спартак22135441-1744
4. Динамо22126448-2442
5. ЦСКА22125533-1541
6. Локомотив22124638-3440
7. Ростов2296735-3333
8. Рубин2295829-3332
9. Акрон22741128-4125
10. Химки2258926-3723
11. Крылья Советов22641225-3722
12. Динамо Мх2249916-2421
13. Пари НН22541317-4119
14. Ахмат22310920-3519
15. Факел22281211-3414
16. Оренбург22251519-4211

Прогноз на матч

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Соперники крайне редко играют вничью, и, усчитывая печальное турнирное положение каждого из соперников, мирный расход не устроит ни одну из команд. В первом круге нижегородцы обыграли на выезде «Оренбург» (1:2). Набор баллов в ближайшей игре с большой долей вероятности поможет подопечным Ганчаренко покинуть опасную зону.

На своем поле фаворитом будут нижегородцы, а результативность обещает быть не низовой. Соперники не могут похвастать агрессивной игрой в атаке, но линии оборон каждой из команд имеют худшие в РПЛ показатели по пропущенным мячам. Рискнем предположить, что отличиться в матче удастся игрокам каждого клуба. А победу отдаем «Пари НН».   

Бонусы на матч

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Трансляции

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В прямом эфире по ТВ игру покажет «Матч Премьер»

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч Премьер»Видеотрансляция, Full HDПодписка на канал, 299 рублей в месяц
WinlineВидеотрансляцияРегистрация в системе БК
«Чемпионат»Текстовая-
«Спорт-экспресс»Текстовая-

Составы команд

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Потери

«Пари НН»: нет потерь

«Оренбург»: Флорентин (травма)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Динамо» - «Оренбург»:

Позиция«Пари НН»«Оренбург»Позиция
Вратарь30. Медведев99. СысуевВратарь
Защитник15. Эктов31. Зотов Защитник
Защитник24. Гоцук 5. ТатаевЗащитник
Защитник25. Карич4. ХотулевЗащитник
Защитник86. Агапов81. СидоровЗащитник
Полузащитник22. Каккоев14. Михайлов Полузащитник
Полузащитник 78. Калинский18. КоваленкоПолузащитник 
Полузащитник29. Тичич20. РыбчинскийПолузащитник
Нападающий27. Грулев7. ГюрлюкПолузащитник
Нападающий96. Кокшаров80. МаринНападающий
Нападающий20. Босельи9. МансильяНападающий
Главный тренерВиктор ГончаренкоВладимир СлишковичГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

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«Лига Ставок»  установила коэффициент на победу хозяев на отметке 2.08. Победа гостей котируется в конторе за 3.60, ничья - за 3.55.

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Вопросы и ответы

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С каким счетом завершится матч «Пари НН» - «Оренбург»?

В «Лиге Ставок» можно поставить на точный счет 1:1 по коэффициенту 5.80.

Где бесплатно смотреть матч «Пари НН» - «Оренбург»?

Такая  возможность предусмотрена для зарегистрированных клиентов у БК Winline.

Кто станет чемпионом России?

Тройка главных претендентов на титул:

1. «Краснодар» - 2.25

2. «Зенит» - 2.55

3. «Спартак» - 5.50

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