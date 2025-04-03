Факел - Ахмат, 5 апреля: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

В предыдущем туре в домашнем матче со «Спартаком» (0:0) «Ахмат» продемонстрировал готовность биться за сохранение прописки в РПЛ. Команда Сергея Ташуева во встрече с одним из претендентов на чемпионство не выглядела претендентом на вылет, проявив и мастерство, и характер. Побед команде из Грозного не хватает, но этой весной чеченская команда еще не проигрывала, одержав 2 победы в пяти встречах.

«Факел» в минувшие выходные крупно уступил в Краснодаре. Попасть под каток южан на их поле способна любая команда премьер-лиги, но именно после разгромного поражения от «быков» подал в отставку главный тренер воронежцев Дмитрий Пятибратов. Пят последних матчей чемпионата «Факел» проиграл, не забив ни одного гола. В последний раз воронежцам удавалось поражать ворота еще в ноябре прошлого года, а последняя победа команды случилась в середине октября 2024-го года.

Букмекер предлагает очень заманчивый коэффициент на победу гостей. Не станем упускать возможность. Но добавим к победе грозненцев и общую результативность, которая по всем прикидкам должна быть в предстоящей игре предельно скромной.