Факел - Ахмат, 5 апреля: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

Партнерский проект
В субботу, 5 апреля, в Воронеже в рамках 23-го тура чемпионата России по футболу встретятся «Факел» и «Ахмат». Обе команды находятся в опасной зоне и на финише первенства обречены бороться за сохранение места в высшем дивизионе. Оцениваем сильные и слабые стороны соперников и присматриваемся к интересным котировкам.
|Команда 1
Время начала
Команда 2
|«Факел» (Воронеж)
05.04.2025, Сб
15:15 МСК
«Ахмат» (Грозный)
|П1 - 3.50
Прогноз на матч ЦСКА - «Динамо»
Турнир: чемпионат России по футболу, 23-й тур
Стадион: «Факел» (Воронеж, Россия)
Судьи: еще не определены
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Факел»
|6
|2
|3
|21-15
|«Ахмат»
|3
|2
|6
|15-21
Последние пять игр «Ахмата»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|30.03.2025
|«Ахмат»
0:0
«Спартак»
РПЛ
|15.03.2025
|«Химки»
1:1
«Ахмат»
РПЛ
|11.03.2025
|«Краснодар»
1:2
«Ахмат»
Кубок России
|07.03.2025
|«Локомотив»
1:1
«Ахмат»
РПЛ
|01.03.2025
|«Ахмат»
2:1
«Рубин»
РПЛ
Последние пять игр «Факела»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|30.03.2025
|«Краснодар»
5:0
«Факел»
РПЛ
|15.03.2025
|«Оренбург»
1:0
«Факел»
РПЛ
|08.03.2025
|«Факел»
0:2
«Зенит»
РПЛ
|01.03.2025
|«Химки»
1:0
«Факел»
РПЛ
|21.02.2025
|«Факел»
1:1
«Арсенал»
Товарищеский матч
Последние пять игр «Ахмата» и «Факела»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|18.10.2024
|«Ахмат»
2:3
«Факел»
РПЛ
|25.05.2024
|«Факел»
2:0
«Ахмат»
РПЛ
|04.11.2023
|«Ахмат»
1:2
«Факел»
РПЛ
|16.04.2023
|«Факел»
1:1
«Ахмат»
РПЛ
|24.07.2022
|«Ахмат»
2:1
«Факел»
РПЛ
4 апреля, пятница
19:00. «Пари НН» - «Оренбург» (прогноз на матч)
5 апреля, суббота
13:00. «Крылья Советов» - «Рубин» (прогноз на матч)
15:15. «Факел» - «Ахмат» (прогноз на матч)
17:30. «Локомотив» - «Зенит» (прогноз на матч)
19:45. «Краснодар» - «Акрон» (прогноз на матч)
6 апреля, воскресенье
14:00. «Динамо-Махачкала» - «Химки» (прогноз на матч)
16:30. «Ростов» - «Спартак» (прогноз на матч)
Перед 23-м туром «Факел» занимает предпоследнее место в таблице, а его гость - четырнадцатое.
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Краснодар
|22
|14
|7
|1
|44-13
|49
|2. Зенит
|22
|14
|4
|4
|44-14
|46
|3. Спартак
|22
|13
|5
|4
|41-17
|44
|4. Динамо
|22
|12
|6
|4
|48-24
|42
|5. ЦСКА
|22
|12
|5
|5
|33-15
|41
|6. Локомотив
|22
|12
|4
|6
|38-34
|40
|7. Ростов
|22
|9
|6
|7
|35-33
|33
|8. Рубин
|22
|9
|5
|8
|29-33
|32
|9. Акрон
|22
|7
|4
|11
|28-41
|25
|10. Химки
|22
|5
|8
|9
|26-37
|23
|11. Крылья Советов
|22
|6
|4
|12
|25-37
|22
|12. Динамо Мх
|22
|4
|9
|9
|16-24
|21
|13. Пари НН
|22
|5
|4
|13
|17-41
|19
|14. Ахмат
|22
|3
|10
|9
|20-35
|19
|15. Факел
|22
|2
|8
|12
|11-34
|14
|16. Оренбург
|22
|2
|5
|15
|19-42
|11
Прогноз на матч «Ростов» - «Спартак»
В предыдущем туре в домашнем матче со «Спартаком» (0:0) «Ахмат» продемонстрировал готовность биться за сохранение прописки в РПЛ. Команда Сергея Ташуева во встрече с одним из претендентов на чемпионство не выглядела претендентом на вылет, проявив и мастерство, и характер. Побед команде из Грозного не хватает, но этой весной чеченская команда еще не проигрывала, одержав 2 победы в пяти встречах.
«Факел» в минувшие выходные крупно уступил в Краснодаре. Попасть под каток южан на их поле способна любая команда премьер-лиги, но именно после разгромного поражения от «быков» подал в отставку главный тренер воронежцев Дмитрий Пятибратов. Пят последних матчей чемпионата «Факел» проиграл, не забив ни одного гола. В последний раз воронежцам удавалось поражать ворота еще в ноябре прошлого года, а последняя победа команды случилась в середине октября 2024-го года.
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|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
|«Спорт-экспресс»
|Текстовая
|-
Потери
«Ахмат»: нет
«Факел»: нет
Ориентировочные стартовые составы на матч «Факел» - «Ахмат»:
|Позиция
|«Ахмат»
|«Факел»
|Позиция
|Вратарь
|88. Шелия
|31. Беленов
|Вратарь
|Защитник
|95. Адамов
|47. Божин
|Защитник
|Защитник
|2. Жиров
|22. Юрганов
|Защитник
|Защитник
|5. Шатара
|5. Габараев
|Защитник
|Защитник
|3. Гогличидзе
|71. Ковалев
|Защитник
|Полузащитник
|18. Камилов
|21. Щетинин
|Полузащитник
|Полузащитник
|47. Уткин
|33. Квеквескири
|Полузащитник
|Полузащитник
|11. Силва
|64. Ивлев
|Полузащитник
|Полузащитник
|14. Талал
|77. Ломовицкий
|Полузащитник
|Полузащитник
|77. Мелкадзе
|10. Альшин
|Полузащитник
|Нападающий
|10. Садулаев
|15. Ильин
|Нападающий
|Главный тренер
|Сергей Ташуев
|Михаил Смирнов
|Главный тренер
БК Winline оценила вероятность успеха гостей кэфом 2.17. Ничья в конторе котируется за 3.10, а выигрыш воронежцев - за 3.50.
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Эксперты считают наиболее вероятным исходом встречи минимальную победу гостей со счетом 0:1. При таком варианте Winline выплатит вознаграждение по коэффициенту 5.20.
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Букмекеры принимают ставки на ТБ 2.5 за 2.50. ТМ 2.5 идет за 1.48.
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