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2 апреля 10:29ГлавнаяПрогнозыФутболЧемпионат России по футболу

Факел - Ахмат, 5 апреля: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

Битва аутсайдеров
Руслан Ипполитов

В субботу, 5 апреля, в Воронеже в рамках 23-го тура чемпионата России по футболу встретятся «Факел» и «Ахмат». Обе команды находятся в опасной зоне и на финише первенства обречены бороться за сохранение места в высшем дивизионе. Оцениваем сильные и слабые стороны соперников и присматриваемся к интересным котировкам.

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Факел» (Воронеж)

05.04.2025, Сб

15:15 МСК

«Ахмат» (Грозный)

П1 - 3.50

Х - 3.10

П2 - 2.17

Прогноз на матч ЦСКА - «Динамо»

Турнир: чемпионат России по футболу, 23-й тур

Стадион: «Факел» (Воронеж, Россия)

Судьи: еще не определены

Форма команд

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История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Факел»62321-15
«Ахмат»32615-21

Последние пять игр «Ахмата»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

30.03.2025«Ахмат»

0:0

«Спартак»

РПЛ

15.03.2025«Химки»

1:1

«Ахмат»

РПЛ

11.03.2025«Краснодар»

1:2

«Ахмат»

Кубок России

07.03.2025«Локомотив»

1:1

«Ахмат»

РПЛ

01.03.2025«Ахмат»

2:1

«Рубин»

РПЛ

Последние пять игр «Факела»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

30.03.2025«Краснодар»

5:0

«Факел»

РПЛ

15.03.2025«Оренбург»

1:0

«Факел»

РПЛ

08.03.2025«Факел»

0:2

«Зенит»

РПЛ

01.03.2025«Химки»

1:0

«Факел»

РПЛ

21.02.2025«Факел»

1:1

«Арсенал»

Товарищеский матч

Последние пять игр «Ахмата» и «Факела»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

18.10.2024«Ахмат»

2:3

«Факел»  

РПЛ

25.05.2024«Факел»  

2:0

«Ахмат»

РПЛ

04.11.2023«Ахмат»

1:2

«Факел»  

РПЛ

16.04.2023«Факел»  

1:1

«Ахмат»

РПЛ

24.07.2022«Ахмат»

2:1

«Факел»  

РПЛ

Расписание 23-го тура

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4 апреля, пятница

19:00. «Пари НН» - «Оренбург» (прогноз на матч)

5 апреля, суббота

13:00. «Крылья Советов» - «Рубин» (прогноз на матч)

15:15. «Факел» - «Ахмат» (прогноз на матч)

17:30. «Локомотив» - «Зенит» (прогноз на матч)

19:45. «Краснодар» - «Акрон» (прогноз на матч)

6 апреля, воскресенье

14:00. «Динамо-Махачкала» - «Химки» (прогноз на матч)

16:30. «Ростов» - «Спартак» (прогноз на матч)

19:30. ЦСКА - «Динамо» (прогноз на матч)

Турнирная таблица

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Перед 23-м туром «Факел» занимает предпоследнее место в таблице, а его гость - четырнадцатое.

КлубИВНПМячиОчки
1. Краснодар22147144-1349
2. Зенит22144444-1446
3. Спартак22135441-1744
4. Динамо22126448-2442
5. ЦСКА22125533-1541
6. Локомотив22124638-3440
7. Ростов2296735-3333
8. Рубин2295829-3332
9. Акрон22741128-4125
10. Химки2258926-3723
11. Крылья Советов22641225-3722
12. Динамо Мх2249916-2421
13. Пари НН22541317-4119
14. Ахмат22310920-3519
15. Факел22281211-3414
16. Оренбург22251519-4211
Прогноз на матч «Ростов» - «Спартак»

Прогноз на матч

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В предыдущем туре в домашнем матче со «Спартаком» (0:0) «Ахмат» продемонстрировал готовность биться за сохранение прописки в РПЛ. Команда Сергея Ташуева во встрече с одним из претендентов на чемпионство не выглядела претендентом на вылет, проявив и мастерство, и характер. Побед команде из Грозного не хватает, но этой весной чеченская команда еще не проигрывала, одержав 2 победы в пяти встречах.

«Факел» в минувшие выходные крупно уступил в Краснодаре. Попасть под каток южан на их поле способна любая команда премьер-лиги, но именно после разгромного поражения от «быков» подал в отставку главный тренер воронежцев Дмитрий Пятибратов. Пят последних матчей чемпионата «Факел» проиграл, не забив ни одного гола. В последний раз воронежцам удавалось поражать ворота еще в ноябре прошлого года, а последняя победа команды случилась в середине октября 2024-го года.

Букмекер предлагает очень заманчивый коэффициент на победу гостей. Не станем упускать возможность. Но добавим к победе грозненцев и общую результативность, которая по всем прикидкам должна быть в предстоящей игре предельно скромной.

Бонусы на матч

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Трансляции

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В прямом эфире игру в Воронеже покажет «Матч Премьер». Пользователи Winline могут следить за событиями игры на официальном сайте этой БК.

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч Премьер»Видеотрансляция, Full HDПодписка на канал, 299 рублей в месяц
WinlineВидеотрансляцияРегистрация в системе БК
«Чемпионат»Текстовая-
«Спорт-экспресс»Текстовая-

Составы команд

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Потери

«Ахмат»: нет

«Факел»: нет  

Ориентировочные стартовые составы на матч «Факел» - «Ахмат»:

Позиция«Ахмат»«Факел»Позиция
Вратарь88. Шелия31. БеленовВратарь
Защитник95. Адамов 47. БожинЗащитник
Защитник2. Жиров22. ЮргановЗащитник
Защитник5. Шатара5. ГабараевЗащитник
Защитник3. Гогличидзе71. КовалевЗащитник
Полузащитник18. Камилов21. ЩетининПолузащитник
Полузащитник 47. Уткин33. КвеквескириПолузащитник 
Полузащитник11. Силва64. ИвлевПолузащитник
Полузащитник14. Талал77. ЛомовицкийПолузащитник
Полузащитник77. Мелкадзе10. АльшинПолузащитник
Нападающий10. Садулаев15. ИльинНападающий
Главный тренерСергей ТашуевМихаил СмирновГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

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БК Winline оценила вероятность успеха гостей кэфом 2.17. Ничья в конторе  котируется за 3.10, а выигрыш воронежцев - за 3.50.

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Вопросы и ответы

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С каким счетом завершится матч «Факел» - «Ахмат»?

Эксперты считают наиболее вероятным исходом встречи минимальную победу гостей со счетом 0:1. При таком варианте Winline выплатит вознаграждение по коэффициенту 5.20.

Где бесплатно смотреть матч «Факел» - «Ахмат»?

Бесплатную трансляцию легально организует партнер РПЛ - компания Winline

Много ли голов будет в матче «Факел» - «Ахмат»?

Букмекеры принимают ставки на ТБ 2.5 за 2.50. ТМ 2.5 идет за 1.48.

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