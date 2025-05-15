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15 мая 6:30ГлавнаяБонусы
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Ледовый драйв от БК БЕТСИТИ: фрибеты до 500 000 рублей

500000 ₽
Бонус
10 д.
До конца акции
x1
Отыгрыш
1.01
Мин. коэф.
30 д.
Срок отыгрыша
500 ₽
Мин. депозит
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Забирай бонус на 500 000 рублей!

Букмекерская компания «БЕТСИТИ» запускает масштабную акцию «Ледовый Драйв» с призовым фондом в 7 000 000 рублей. С 6 по 25 мая 2025 года у всех клиентов есть шанс получить до 500 000 рублей фрибетом. Принять участие может каждый — достаточно заключать пари и накапливать баллы.

Как получить бонус БК БЕТСИТИ до 500 000 рублей

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Для получения бонусных средств достаточно следовать инструкции:

1. Войдите в личный кабинет или создайте новую учетную запись на платформе БЕТСИТИ.

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2. Перейдите на страницу акции и нажмите кнопку «Участвовать».

3. Делайте ставки типа ординар или экспресс на любые события с минимальной суммой от 500 рублей и коэффициентом в диапазоне от 1.50 до 5.00.

За пари, которое подходит под условия, начисляются баллы. Их количество зависит от суммы ставки и коэффициента. Баллы считаются так:

  • Разделите сумму ставки на 500 (это минимальный размер по условиям акции).
  • Умножьте результат на общий коэффициент ставки (но не больше 5.00).
  • Полученное число округлите вниз до целого.

Фрибеты распределяются между участниками, которые заняли первые 500 мест в Рейтинге на момент завершения акции.

Место

Фрибет

1

500 000 ₽

2

400 000 ₽

3

300 000 ₽

4

150 000 ₽

5

100 000 ₽

6-10

80 000 ₽

11-20

70 000 ₽

21-30

60 000 ₽

31-40

50 000 ₽

41-50

35 000 ₽

51-100

20 000 ₽

101-200

10 000 ₽

201-300

5000 ₽

301-500

2500 ₽

Как отыграть бонус БЕТСИТИ до 500 000 рублей

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Действует фрибет на протяжении 30 суток. Если вы не используете его за этот срок, он аннулируется. Фрибет необходимо применить полностью для ставки типа экспресс или ординар, при этом кэф не должен превышать 3.00.

Как вывести средства после отыгрыша бонуса в БЕТСИТИ

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Для получения выигрыша нужно выполнить несколько шагов:

  1. Войдите в свой аккаунт.
  2. Перейдите в профиль.
  3. Выберите опцию «Вывести».
  4. В разделе «Выплата» кликните на нужную платежную систему.
  5. Укажите реквизиты и сумму для вывода.
  6. Нажмите на кнопку «Создать заявку».

Вывод средств доступен только для пользователей, которые прошли процедуру верификации. 

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса до 500 000 рублей от БК БЕТСИТИ

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В таблице собраны все важные подробности о бонусе.

Максимальный размер бонуса

500 000 ₽

Минимальный депозит

500 ₽

Тип пари

Ординар, экспресс

Минимальный коэффициент

1.01

Размер отыгрыша

х1

Срок отыгрыша бонуса

30 дней

Срок окончания акции

25.05.2025 (23:59 МСК)

В акции не учитываются ставки с такими статусами, как «возврат», «отмена», «выкуп», пари с коэффициентом 1.00, сделанные с использованием фрибета.

Личный опыт эксперта при использовании бонуса на 500 000 рублей от БК БЕТСИТИ

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Когда я впервые увидел название акции «Ледовый драйв», то сразу подумал, что ставить можно только на хоккей. Однако оказалось, что разрешены пари на любой вид спорта. Это значительно расширяет поиск событий. Конкуренция за фрибеты довольно высокая, поскольку главный приз в 500 000 рублей выпадает не каждый день.

Акция произвела позитивные впечатления. Стать участником и отыграть фрибет оказалось проще, чем можно было подумать. Прекрасный шанс для тех, кто регулярно ставит на спорт.

Какие могут быть сложности при получении и использовании бонуса от БК БЕТСИТИ

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Не забывайте нажать кнопку «Участвовать» на странице акции. Это обязательное действие. Если вы этого не сделаете, то фрибет вам не достанется ни при каких условиях.

Чтобы получить бонус, важно точно выполнить все условия акции, такие как верификация и ставка с нужными кэфами. Тщательно ознакомьтесь с правилами предложения перед участием.

Преимущества и недостатки

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Плюсы Минусы
➕ Акция доступна для новичков и опытных игроков➖ Расчет бонусных баллов может вызвать вопросы у новичков
➕ Щедрые бонусные предложения 

Сравнение бонуса БЕТСИТИ до 500 000 рублей с бонусами других БК

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Таблица включает в себя актуальные бонусные программы от легальных букмекеров.

Условия

Лига Ставок

Мелбет

Winline

Название

Кешбэк за ставки на хоккей

Фрибеты к чемпионату мира по хоккею

Фрибеты за ставки на КХЛ

Максимальный размер бонуса

5000 ₽

1000 ₽

250 000 ₽

Минимальный коэффициент

1.01

1.10

1.01

Срок отыгрыша

7 дней

7 дней

30 дней

Минимальный депозит

500 ₽

50 ₽

Активация

ПОЛУЧИТЬ

ПОЛУЧИТЬ

ПОЛУЧИТЬ

Заключение

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Бонус от букмекера «БЕТСИТИ» — великолепный повод проявить активность и побороться за крупные призы. Общий фонд в размере 7 000 000 рублей вызывает уважение, а возможность заполучить фрибет на 500 000 привлекает любителей ставок.

Валентин Васильев

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На карте:googleyandex
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

16plus

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»
И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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