Ледовый драйв от БК БЕТСИТИ: фрибеты до 500 000 рублей

Для получения бонусных средств достаточно следовать инструкции:

1. Войдите в личный кабинет или создайте новую учетную запись на платформе БЕТСИТИ.

2. Перейдите на страницу акции и нажмите кнопку «Участвовать».

3. Делайте ставки типа ординар или экспресс на любые события с минимальной суммой от 500 рублей и коэффициентом в диапазоне от 1.50 до 5.00.

За пари, которое подходит под условия, начисляются баллы. Их количество зависит от суммы ставки и коэффициента. Баллы считаются так:

Разделите сумму ставки на 500 (это минимальный размер по условиям акции).

Умножьте результат на общий коэффициент ставки (но не больше 5.00).

Полученное число округлите вниз до целого.

Фрибеты распределяются между участниками, которые заняли первые 500 мест в Рейтинге на момент завершения акции.