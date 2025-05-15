Ледовый драйв от БК БЕТСИТИ: фрибеты до 500 000 рублей

Партнерский проект
Букмекерская компания «БЕТСИТИ» запускает масштабную акцию «Ледовый Драйв» с призовым фондом в 7 000 000 рублей. С 6 по 25 мая 2025 года у всех клиентов есть шанс получить до 500 000 рублей фрибетом. Принять участие может каждый — достаточно заключать пари и накапливать баллы.
Для получения бонусных средств достаточно следовать инструкции:
1. Войдите в личный кабинет или создайте новую учетную запись на платформе БЕТСИТИ.
2. Перейдите на страницу акции и нажмите кнопку «Участвовать».
3. Делайте ставки типа ординар или экспресс на любые события с минимальной суммой от 500 рублей и коэффициентом в диапазоне от 1.50 до 5.00.
За пари, которое подходит под условия, начисляются баллы. Их количество зависит от суммы ставки и коэффициента. Баллы считаются так:
Фрибеты распределяются между участниками, которые заняли первые 500 мест в Рейтинге на момент завершения акции.
Место
Фрибет
1
500 000 ₽
2
400 000 ₽
3
300 000 ₽
4
150 000 ₽
5
100 000 ₽
6-10
80 000 ₽
11-20
70 000 ₽
21-30
60 000 ₽
31-40
50 000 ₽
41-50
35 000 ₽
51-100
20 000 ₽
101-200
10 000 ₽
201-300
5000 ₽
301-500
2500 ₽
Действует фрибет на протяжении 30 суток. Если вы не используете его за этот срок, он аннулируется. Фрибет необходимо применить полностью для ставки типа экспресс или ординар, при этом кэф не должен превышать 3.00.
Для получения выигрыша нужно выполнить несколько шагов:
Вывод средств доступен только для пользователей, которые прошли процедуру верификации.
В таблице собраны все важные подробности о бонусе.
Максимальный размер бонуса
500 000 ₽
Минимальный депозит
500 ₽
Тип пари
Ординар, экспресс
Минимальный коэффициент
1.01
Размер отыгрыша
х1
Срок отыгрыша бонуса
30 дней
Срок окончания акции
25.05.2025 (23:59 МСК)
В акции не учитываются ставки с такими статусами, как «возврат», «отмена», «выкуп», пари с коэффициентом 1.00, сделанные с использованием фрибета.
Когда я впервые увидел название акции «Ледовый драйв», то сразу подумал, что ставить можно только на хоккей. Однако оказалось, что разрешены пари на любой вид спорта. Это значительно расширяет поиск событий. Конкуренция за фрибеты довольно высокая, поскольку главный приз в 500 000 рублей выпадает не каждый день.
Акция произвела позитивные впечатления. Стать участником и отыграть фрибет оказалось проще, чем можно было подумать. Прекрасный шанс для тех, кто регулярно ставит на спорт.
Не забывайте нажать кнопку «Участвовать» на странице акции. Это обязательное действие. Если вы этого не сделаете, то фрибет вам не достанется ни при каких условиях.
Чтобы получить бонус, важно точно выполнить все условия акции, такие как верификация и ставка с нужными кэфами. Тщательно ознакомьтесь с правилами предложения перед участием.
|Плюсы
|Минусы
|➕ Акция доступна для новичков и опытных игроков
|➖ Расчет бонусных баллов может вызвать вопросы у новичков
|➕ Щедрые бонусные предложения
Таблица включает в себя актуальные бонусные программы от легальных букмекеров.
Условия
Название
Кешбэк за ставки на хоккей
Фрибеты к чемпионату мира по хоккею
Фрибеты за ставки на КХЛ
Максимальный размер бонуса
5000 ₽
1000 ₽
250 000 ₽
Минимальный коэффициент
1.01
1.10
1.01
Срок отыгрыша
7 дней
7 дней
30 дней
Минимальный депозит
—
500 ₽
50 ₽
Активация
✅ ПОЛУЧИТЬ
✅ ПОЛУЧИТЬ
✅ ПОЛУЧИТЬ
Бонус от букмекера «БЕТСИТИ» — великолепный повод проявить активность и побороться за крупные призы. Общий фонд в размере 7 000 000 рублей вызывает уважение, а возможность заполучить фрибет на 500 000 привлекает любителей ставок.
Партнерский проект