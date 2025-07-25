Приветственный бонус от БК Марафон: фрибет до 11 500 рублей за регистрацию и ставки

Для участия в акции нужно выполнить стандартные шаги:

1. Создать аккаунт на официальном сайте букмекерской конторы «Марафон».

2. Выбрать приветственный бонус до 11 500 рублей при регистрации.

3. Пройти верификацию.

4. Пополнить счет минимум на 500 рублей любым удобным способом.

5. Совершать ставки типа ординар», экспресс или система с коэффициентом от 1.50.

Сразу после первого пополнения счета новым игрокам начисляется фрибет в размере 500 рублей. Чтобы заработать оставшуюся часть бонуса, необходимо активно делать ставки в течение 30 дней с момента депозита. Фрибеты начисляются поэтапно — за достигнутые суммы пари.

Этап Сумма ставок Фрибет 1 1000 ₽ 1000 ₽ 2 5000 ₽ 2000 ₽ 3 10 000 ₽ 3000 ₽ 4 30 000 ₽ 5000 ₽

За активные ставки можно заработать до 11 500 рублей фрибетами.