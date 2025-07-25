Приветственный бонус от БК Марафон: фрибет до 11 500 рублей за регистрацию и ставки

Партнерский проект
Букмекерская компания «Марафон» запускает щедрую приветственную акцию для новичков. Каждый из них может получить до 11 500 рублей в виде фрибетов за регистрацию, первое пополнение и активные ставки. Новые пользователи мгновенно получают фрибет 500 рублей, а остальная часть бонуса начисляется по мере игры.
Для участия в акции нужно выполнить стандартные шаги:
1. Создать аккаунт на официальном сайте букмекерской конторы «Марафон».
2. Выбрать приветственный бонус до 11 500 рублей при регистрации.
3. Пройти верификацию.
4. Пополнить счет минимум на 500 рублей любым удобным способом.
5. Совершать ставки типа ординар», экспресс или система с коэффициентом от 1.50.
Сразу после первого пополнения счета новым игрокам начисляется фрибет в размере 500 рублей. Чтобы заработать оставшуюся часть бонуса, необходимо активно делать ставки в течение 30 дней с момента депозита. Фрибеты начисляются поэтапно — за достигнутые суммы пари.
Этап
Сумма ставок
Фрибет
1
1000 ₽
1000 ₽
2
5000 ₽
2000 ₽
3
10 000 ₽
3000 ₽
4
30 000 ₽
5000 ₽
За активные ставки можно заработать до 11 500 рублей фрибетами.
Начисленный фрибет доступен для одиночной ставки с коэффициентом не выше 4.00 (в прематче и лайве). Срок действия бонуса составляет 7 дней с момента зачисления. В случае успешной ставки на основной счет поступает только чистый выигрыш.
Деньги станут доступны после полного выполнения данных условий:
Для бонуса предусмотрены определенные рамки.
Максимальный размер бонуса
11 500 ₽
Минимальный депозит
500 ₽
Тип пари
Ординар
Минимальный коэффициент
1.01
Размер отыгрыша
х1
Срок отыгрыша
7 дней
Срок окончания акции
31.08.2025 (23:59 МСК)
Ставки на бонусы, с досрочной выплатой, редактированием или отменой не считаются в акции.
Это интересная альтернатива классическому бонусу на 25 000 рублей от БК. Сумма фрибета здесь меньше, но и требования проще. Отсутствие жесткого вейджера х5 делает предложение более доступным для многих.
Важно, что учитываются и выигрышные, и проигрышные ставки. Это существенно облегчает выполнение условий. Конечно, не все доберутся до максимальной суммы, но пройти несколько этапов для новичков вполне реально.
Некоторые игроки ожидают получить всю сумму в 11 500 рублей сразу. Они не учитывают, что для этого необходимо активно делать ставки и проходить несколько этапов акции. Отсутствие понимания условий может привести к неправильному планированию игры.
Кроме того, важно помнить, что ставки должны строго соответствовать требованиям акции по типу, коэффициентам и срокам. Иногда технические неполадки могут затруднить использование бонуса, поэтому при возникновении проблем стоит сразу обращаться в службу поддержки, чтобы своевременно решить вопросы и продолжить игру без задержек.
|Плюсы
|Минусы
|➕ Возможность получить фрибет на сумму до 11 500 рублей
|➖ Для получения полного бонуса требуется большой оборот пари
|➕ Отсутствует многократный вейджер
Стартовый депозит для новичков в акции небольшой, что делает предложение привлекательным для начала игры. При этом объем ставок для получения максимального фрибета солидный, но никто не заставляет проходить все этапы — всегда можно ограничиться более скромным фрибетом. Такая гибкость позволяет каждому пользователю выбрать удобный для себя темп и комфортно использовать предложение.