Как получить двойной фрибет от «Лиги Ставок»: до 22 222 рублей за регистрацию и депозит?

Партнерский проект
Этот бонус истекший. Посмотрите все доступные бонусы.
Популярный легальный букмекер «Лига Ставок» предлагает новым клиентам не один, а сразу два приветственных бонуса в одном пакете: бесплатную ставку на сумму до 10 000 ₽, а также дополнительный фрибет до 12 222 ₽ за депозит.
Для участия в акции необходимо зарегистрироваться в букмекерской конторе, пройти идентификацию и кликнуть на кнопку «Получить бонус».
Каждый беттор будет в случайном порядке определен в одну из трех групп участников:
В результате участия в интерактивной игре вам выпадет один из вариантов бонуса – бездепозитный фрибет на сумму от 100 до 10 000 ₽. В дополнение к фрибету на сумму 10 000 ₽ игрок получает статус «VIP Club» программы лояльности «Привилегия».
Для получения дополнительного бонуса за депозит (до 12 222 рублей) вам придется пополнить свой счет минимум на 100 рублей и заключить одно или несколько пари с коэффициентом от 1,50 на общую сумму первого пополнения счета, умноженную на 5. То есть, если вы пополнили счет на сумму 500 ₽, вы должны сделать ставок на общую сумму от 2500 ₽.
Фрибет в размере 100% от суммы депозита (не более 12 222 ₽) будет начислен сразу после выполнения вышеперечисленных условий.
Полученный бонус можно использовать в течение 14 дней для заключения пари типа ординар на любое событие с коэффициентом выше 1,01. Если пари выиграет, вы получите чистый выигрыш за вычетом номинала фрибета.
+ Два бонуса в одном.
- Принять участие в розыгрыше могут только новые пользователи БК.
Неплохой повод, чтобы начать знакомство с букмекерской конторой «Лига Ставок». Любому гостю приятно с порога получить подарок - будь то бесплатная ставка или памятный сувенир, а тут их предлагается сразу два!
Партнерский проект