Экспресс расчет от БК Мелбет: досрочная выплата по ставкам на Уимблдон

Участие в акции возможно лишь при выполнении конкретных требований:

1. Создайте аккаунт на сайте «Мелбет» или войдите в личный кабинет.

2. Откройте страницу акции «Уимблдон — Экспресс расчет» и нажмите кнопку участия.

3. Размещайте ординары или экспресс-ставки на победу теннисистов в мужском одиночном разряде.

Если игрок заключил пари на победу одного из теннисистов и выбранный спортсмен выиграл 2 первых сета, ставка будет немедленно рассчитана как выигрышная. При этом финальный результат встречи значения не имеет.

Учитываются ставки на исходы — П1 и П2. Никаких ограничений по размеру пари или минимальному коэффициенту не предусмотрено.