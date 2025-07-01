Экспресс расчет от БК Мелбет: досрочная выплата по ставкам на Уимблдон

Партнерский проект
Во время крупнейшего теннисного события лета — Уимблдона-2025 — букмекерская компания Melbet запускает специальную акцию для своих клиентов. Игрокам предлагается делать ставки на мужские одиночные матчи и получать досрочную выплату. Механика простая — если ваш игрок поведет в матче с преимуществом в 2 сета, пари будет рассчитано как выигрышное, независимо от финального результата.
Участие в акции возможно лишь при выполнении конкретных требований:
1. Создайте аккаунт на сайте «Мелбет» или войдите в личный кабинет.
2. Откройте страницу акции «Уимблдон — Экспресс расчет» и нажмите кнопку участия.
3. Размещайте ординары или экспресс-ставки на победу теннисистов в мужском одиночном разряде.
Если игрок заключил пари на победу одного из теннисистов и выбранный спортсмен выиграл 2 первых сета, ставка будет немедленно рассчитана как выигрышная. При этом финальный результат встречи значения не имеет.
Учитываются ставки на исходы — П1 и П2. Никаких ограничений по размеру пари или минимальному коэффициенту не предусмотрено.
Отыгрывать полученные средства не потребуется. Вы сами решаете, как распорядиться выигрышем. Можно моментально вывести или использовать для новой ставки без каких-либо ограничений.
Для вывода выигрыша необходимо пройти обычную процедуру оформления выплаты:
Статус заявки на вывод средств можно отследить в личном кабинете пользователя, в разделе «История». В этой вкладке отображаются все проведенные транзакции с подробной информацией о дате, сумме и текущем состоянии каждой операции.
Ниже содержится обобщенная информация о важных параметрах бонуса.
Максимальный размер бонуса
Индивидуально
Минимальный депозит
25 ₽
Тип пари
Ординар, экспресс
Минимальный коэффициент
1.01 (для получения бонуса)
Размер отыгрыша
—
Срок отыгрыша бонуса
—
Срок окончания акции
13.07.2025 (23:59 МСК)
Ставка не должна быть отменена, аннулирована или признана недействительной.
В мире тенниса всегда возможны неожиданные повороты, особенно на престижных турнирах вроде Уимблдона. Игроки выкладываются на максимум, поэтому даже лидируя в счете по сетам никто не застрахован от поражения. В 2024 году примером стал матч Александра Зверева против Тейлора Фрица в 1/8 финала. Зверев уверенно выиграл первые 2 сета, но затем уступил весь поединок. Многие бетторы тогда потеряли деньги, но с бонусом от Melbet такой неприятности удалось бы избежать.
Букмекер досрочно рассчитывает выигрыш уже после второго выигранного сета, даже если исход матча в итоге изменится. Особенно радует отсутствие ограничений по кэфам и суммам пари. Самое приятное — полученные средства можно сразу вывести на карту, без обязательных отыгрышей.
Потенциальные трудности, которые могут возникнуть:
|Плюсы
|Минусы
|➕ Участвовать в акции может любой зарегистрированный игрок БК Мелбет
|➖ Предложение не распространяется на женский турнир и парные матчи
|➕ Ограничений по размерам ставок и коэффициентам не предусмотрено
Узнайте о похожих предложениях у официальных букмекеров.
Идеальное решение для тех, кто делает ставки на теннис. Бонус позволяет минимизировать риски и сохранить выигрыш даже в самых непредсказуемых матчах, избавляя бетторов от лишних переживаний и возможных финансовых потерь.