Байер – Бавария, 11 марта: где смотреть матч Лиги чемпионов, прогноз, составы

Партнерский проект
Во вторник, 11 марта, «Байер» и «Бавария» поставят точку в споре за путевку в четвертьфинал Лиги чемпионов. В первой встрече мюнхенский гранд разгромил на своем поле соперника. Команде Венсана Компани остается официально оформить выход в следующую стадию турнира. Разбираемся в предматчевых раскладах и котировках букмекеров.
|Команда 1
Время начала
Команда 2
|«Байер» (Леверкузен, Германия)
11.03.2025, Вт
23:00 МСК
«Бавария» (Мюнхен, Германия)
|П1 - 2.75
Турнир: Лига чемпионов, 1/8 финала, ответный матч
Первая встреча: 0:3
Стадион: «БайАрена» (Леверкузен, Германия)
Главный судья: еще не назначен
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Бавария»
|60
|21
|22
|201-120
|«Байер»
|22
|21
|60
|120-201
Последние пять матчей «Баварии»:
Дата
Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|08.03.2025
|«Бавария»
2:3
«Бохум»
Бундеслига
|05.03.2025
|«Бавария»
3:0
«Байер»
Лига чемпионов
28.03.2025
«Штутгарт»
1:3
«Бавария»
Бундеслига
|23.02.2025
|«Бавария»
4:0
«Айнтрахт»
Бундеслига
18.02.2025
«Бавария»
1:1
«Селтик»
Лига чемпионов
Последние пять матчей «Байера»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|08.03.2025
|«Байер»
0:2
«Вердер»
Бундеслига
|05.03.2025
|«Бавария»
3:0
«Байер»
Лига чемпионов
|01.03.2025
|«Айнтрахт»
1:4
«Байер»
Бундеслига
|22.02.2025
|«Хольштайн»
0:2
«Байер»
Бундеслига
|15.02.2025
|«Байер»
0:0
«Бавария»
Бундеслига
Последние пять матчей «Баварии» и «Байера»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|05.03.2025
|«Бавария»
3:0
«Байер»
Лига чемпионов
|15.02.2025
|«Байер»
0:0
«Бавария»
Бундеслига
|03.12.2024
|«Бавария»
0:1
«Байер»
Кубок Германии
|28.09.2024
|«Бавария»
1:1
«Байер»
Бундеслига
|10.02.2024
|«Байер»
3:0
«Бавария»
Бундеслига
04.03.2025. 20:45. «Брюгге» – «Астон Вилла» – 1:3
04.03.2025. 23:00. «Реал Мадрид» – «Атлетико» – 2:1
04.03.2025. 23:00. «ПСВ Эйндховен» – «Арсенал» – 1:7
04.03.2025. 23:00. «Боруссия» – «Лилль» – 1:1
05.03.2025. 23:00. «Бенфика» – «Барселона» – 0:1
05.03.2025. 20:45. «Фейеноорд» – «Интер» – 0:2
05.03.2025. 23:00. ПСЖ – «Ливерпуль» – 0:1
05.03.2025. 23:00. «Бавария» – «Байер» – 3:0
05.03.2025. 20:45. «Барселона» – «Бенфика» (прогноз на матч)
05.03.2025. 23:00. «Интер» – «Фейеноорд» (прогноз на матч)
05.03.2025. 23:00. «Ливерпуль» – ПСЖ (прогноз на матч)
05.03.2025. 23:00. «Байер» – «Бавария»
04.03.2025. 22:45. «Лилль» – «Боруссия» (прогноз на матч)
04.03.2025. 23:00. «Астон Вилла» – «Брюгге» (прогноз на матч)
04.03.2025. 23:00. «Атлетико» – «Реал Мадрид»
04.03.2025. 23:00. «Арсенал» – «ПСВ Эйндховен» (прогноз на матч)
Результат встречи недельной давности в Мюнхене оставляет хозяевам минимум шансов на выход в следующую стадию плей-офф. Соперники играли в Леверкузене в середине февраля, и тогда была зафиксирована нулевая ничья. Но на этот раз «засушить» игру у «Байера» не получится, ведь думать команде Хаби Алонсо в первую очередь необходимо не о защите собственных ворот, а об атаке чужих.
В минувшие выходные соперники дружно проиграли в Бундеслиги, сохранив неизменным разрыв между первой и второй командой чемпионата Германии в турнирной таблице. Но если «Байер» уступил непредсказуемому «Вердеру» (0:2), то «Бавария» умудрилась продуть на своем поле худшей команде первенства - «Бохуму» (2:3).
Клуб из Мюнхена не идеален и вполне может не выиграть во вторник, но нулей на табло быть точно не должно. Хозяева вынуждены идти вперед, не дожидаясь ошибок противника. Подобные вводные сулят приятную результативность на «БайАрене», которая, хочется надеяться, превысит показатель в три забитых мяча на двоих.
|Букмекер
|Сумма бонуса
|Вид бонуса
|PARI
|До 25 тысяч рублей
|Приветственный
|FONBET
|До 15 тысяч рублей
|Приветственный
|Winline
|До 3 тысяч рублей
|Приветственный
Немецкое дерби в Лиге чемпионов покажет в прямом эфире онлайн-кинотеатр Okko.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|Okko
|Видеотрансляция
|Пробная подписка - 1 рубль в месяц
|PARI
|Графическая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
|«Спорт-Экспресс»
|Текстовая
|-
КАК СТАВИТЬ ВО ВРЕМЯ ТРАНСЛЯЦИИ? ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ С ЛАЙВ-СТАВКАМИ
Потери
«Бавария»: Бухман, Нойер (оба- травмы)
«Байер»: Сарко (запрет на участие в играх), Белосьян, Терье (оба - травмы)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Бавария» - «Байер»:
|Позиция
|«Бавария»
«Байер»
Позиция
|Вратарь
|40. Урбиг
1. Градецки
Вратарь
|Защитник
|22. Геррейру
13. Артур
Защитник
|Защитник
|3. Джэ
4. Та
Защитник
|Защитник
|15. Дайер
12. Тапсоба
Защитник
|Защитник
|27. Лаймер
5. Эрмосо
Защитник
|Полузащитник
|6. Киммих
30. Фримпонг
Полузащитник
|Полузащитник
|16. Пальинья
24. Гарсия
Полузащитник
|Полузащитник
|42. Мусиала
34. Джака
Полузащитник
|Полузащитник
|17. Олисе
10. Вирц
Полузащитник
|Полузащитник
|11. Коман
19. Телла
Полузащитник
|Нападающий
|9. Кейн
14. Шик
Нападающий
|Главный тренер
|Венсан Компани
Хаби Алонсо
Главный тренер
За победу любой из команд PARI установила богатые коэффициенты. На успех «Баварии» можно поставить за 2.45, а на проход мюнхенцев в четвертьфинал - за 1.03. Котировки на эти же события в пользу команды Хаби Алонсо соответственно, 2.75 и 16.00. Заключить пари на ничью можно за 3.60.
ПОЛУЧИТЬ ДО 25 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ ОТ PARI
Самый скромный коэффициент (7.50) при ставке на точный счет предлагается за ничью 1:1. На победу гостей со счетом 1:2 можно поставить за 9.50. На выигрыш хозяев 2:1 - за 10.00.
В четвертьфинале победитель немецкого дерби сойдется с «Фейеноордом» или «Интером».
Прогноз на матч «Интер» - «Фейеноорд»
Тройка основных претендентов на главный европейский клубный трофей от PARI выглядит следующим образом:
«Барселона» - 4.50
«Ливерпуль» - 5.00
«Реал» - 5.50
На победу в турнире «Баварии» можно поставить с коэффициентом 6.50, а на «Байер» - 150.00.
Партнерский проект