Байер – Бавария, 11 марта: где смотреть матч Лиги чемпионов, прогноз, составы

Результат встречи недельной давности в Мюнхене оставляет хозяевам минимум шансов на выход в следующую стадию плей-офф. Соперники играли в Леверкузене в середине февраля, и тогда была зафиксирована нулевая ничья. Но на этот раз «засушить» игру у «Байера» не получится, ведь думать команде Хаби Алонсо в первую очередь необходимо не о защите собственных ворот, а об атаке чужих.

В минувшие выходные соперники дружно проиграли в Бундеслиги, сохранив неизменным разрыв между первой и второй командой чемпионата Германии в турнирной таблице. Но если «Байер» уступил непредсказуемому «Вердеру» (0:2), то «Бавария» умудрилась продуть на своем поле худшей команде первенства - «Бохуму» (2:3).

Клуб из Мюнхена не идеален и вполне может не выиграть во вторник, но нулей на табло быть точно не должно. Хозяева вынуждены идти вперед, не дожидаясь ошибок противника. Подобные вводные сулят приятную результативность на «БайАрене», которая, хочется надеяться, превысит показатель в три забитых мяча на двоих.