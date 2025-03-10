Лилль - Боруссия Д, 12 марта: где смотреть матч Лиги чемпионов, прогноз, составы

Партнерский проект
Во второй игровой день Лиги чемпионов «Лилль» в ответном матче 1/8 финала примет на своем поле «Боруссию». В первой игре в Дортмунде немецкий клуб не смог разыграть домашнюю карту (1:1) и теперь прошлогодний финалист может вылететь из плей-офф главного европейского клубного турнира уже на первой стадии. Оцениваем шансы соперников и линию букмекеров.
|Команда 1
Время начала
Команда 2
|«Лилль» (Франция)
12.03.2025, Ср
20:45 МСК
«Боруссия» (Дортмунд, Германия)
|П1 - 2.75
Турнир: Лига чемпионов, 1/8 финала, ответный матч
Первая встреча: 1:1
Стадион: «Пьер-Моруа» (Вильнев-д'Аск, Франция)
Главный судья: Сандро Шерер (Швейцария)
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Боруссия»
|0
|3
|0
|2-2
|«Лилль»
|0
|3
|0
|2-2
Последние пять матчей «Боруссии»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|08.03.2025
|«Боруссия»
0:1
«Аугсбург»
Бундеслига
|04.03.2025
|«Боруссия»
1:1
«Лилль»
Лига чемпионов
|01.03.2025
|«Санкт-Паули»
0:2
«Боруссия»
Бундеслига
|22.02.2025
|«Боруссия»
6:0
«Унион»
Бундеслига
|19.02.2025
|«Боруссия»
0:0
«Спортинг»
Лига чемпионов
Последние пять игр «Лилля»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|08.03.2025
|«Лилль»
1:0
«Монпелье»
Лига 1
|04.03.2025
|«Боруссия»
1:1
«Лилль»
Лига чемпионов
|01.03.2025
|ПСЖ
4:1
«Лилль»
Лига 1
|22.02.2025
|«Лилль»
2:1
«Монако»
Лига 1
|16.02.2025
|«Ренн»
0:2
«Лилль»
Лига 1
04.03.2025. 20:45. «Брюгге» – «Астон Вилла» – 1:3
04.03.2025. 23:00. «Реал Мадрид» – «Атлетико» – 2:1
04.03.2025. 23:00. «ПСВ Эйндховен» – «Арсенал» – 1:7
04.03.2025. 23:00. «Боруссия» – «Лилль» – 1:1
05.03.2025. 23:00. «Бенфика» – «Барселона» – 0:1
05.03.2025. 20:45. «Фейеноорд» – «Интер» – 0:2
05.03.2025. 23:00. ПСЖ – «Ливерпуль» – 0:1
05.03.2025. 23:00. «Бавария» – «Байер» – 3:0
05.03.2025. 20:45. «Барселона» – «Бенфика» (прогноз на матч)
05.03.2025. 23:00. «Интер» – «Фейеноорд» (прогноз на матч)
05.03.2025. 23:00. «Ливерпуль» – ПСЖ (прогноз на матч)
05.03.2025. 23:00. «Байер» – «Бавария» (прогноз на матч)
04.03.2025. 22:45. «Лилль» – «Боруссия»
04.03.2025. 23:00. «Астон Вилла» – «Брюгге» (прогноз на матч)
04.03.2025. 23:00. «Атлетико» – «Реал Мадрид»
04.03.2025. 23:00. «Арсенал» – «ПСВ Эйндховен» (прогноз на матч)
Клуб из Дортмунда крайне слабо проводит сезон в Бундеслиге и рискует по его итогам остаться не только без путевки в Лигу чемпионов, но и без еврокубков вообще. Немного выровнять ситуацию «шмели» могут в главном европейском клубном турнире. Прошлой весной «Боруссия» добралась до финала ЛЧ, но теперь рискует вылететь уже по итогам первого раунда плей-офф.
«Лилль» - крайне опасный соперник, что уже доказал в в первой встрече, не уступив в Дортмунде. В национальном первенстве «доги» пока занимают пятую строчку в турнирной таблице, но от третьего места команду Бруно Женезио отделяют всего два очка. «Лилль» крайне редко проигрывает в Лиге 1, а крупно обыграть себя позволил лишь «ПСЖ», попасть под горячую руку которого может любой европейский клуб.
Цена ошибки в предстоящей встрече крайне высока. Не сложно предположить, что тренерские штабы команды изберут предельно осторожный игровой план. Это вряд ли пойдет на пользу результативности. Команды встречаются в еврокубках лишь во второй раз в истории. Предыдущая дуэль «Лилля» и «Боруссии» случилась в 1/8 финала Кубка УЕФА-2002. Тогда оба матчи завершились вничью (0:0 и 1:1), а дортмундцы прошли дальше, благодаря голу на чужом поле. Есть все основания полагать, что и в этот раз в основное время никто не сможет склонить чашу весов в свою сторону.
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Потери
«Боруссия»: Свенссон, Чуквуэмека, Нмеча, Мане (все - травмы)
«Лилль»: Бенталеб (запрет на участие в играх), Сантос, Жегрова, Сахрауи (все - травмы)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Лилль» - «Боруссия Д»:
|Позиция
|«Боруссия»
«Лилль»
Позиция
|Вратарь
|1. Кобель
30. Шевалье
Вратарь
|Защитник
|2. Коуту
12. Менье
Защитник
|Защитник
|23. Джан
18. Диаките
Защитник
|Защитник
|3. Антон
4. Алешандро
Защитник
|Защитник
|26. Веверсон
31. Исмаили
Защитник
|Защитник
|20. Забитцер
21. Андре
Полузащитник
|Полузащитник
|13. Грос
32. Буадди
Полузащитник
|Полузащитник
|27. Адейеми
17. Мукау
Полузащитник
|Полузащитник
|10. Брандт
7. Харальдссон
Полузащитник
|Нападающий
|43. Байно-Гиттенс
10. Кабелла
Полузащитник
|Нападающий
|9. Гирасси
24. Акпом
Нападающий
|Главный тренер
|Нико Ковач
Бруно Женезио
Главный тренер
Аналитики БК «Бетсити» не видят фаворита в предстоящей игре и установили довольно солидные коэффициенты на победу каждого из соперников. Сыгравшая ставка на немцев будет умножена на 2.65. На ничью можно поставить по котировке 3.50, а на успех хозяев - за 2.75.
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Наиболее вероятным исходом встречи эксперты считают ничью, которая переведет игру в дополнительное время. Если так все и произойдет, успешная ставка будет рассчитана по коэффициенту 6.10.
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Согласно турнирной сетке, победитель немецко-французского противостояния сыграет в четвертьфинале с «Бенфикой» или «Барселоной».
Прогноз на матч «Бенфика» - «Барселона»
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