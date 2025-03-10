Лилль - Боруссия Д, 12 марта: где смотреть матч Лиги чемпионов, прогноз, составы

Клуб из Дортмунда крайне слабо проводит сезон в Бундеслиге и рискует по его итогам остаться не только без путевки в Лигу чемпионов, но и без еврокубков вообще. Немного выровнять ситуацию «шмели» могут в главном европейском клубном турнире. Прошлой весной «Боруссия» добралась до финала ЛЧ, но теперь рискует вылететь уже по итогам первого раунда плей-офф.

«Лилль» - крайне опасный соперник, что уже доказал в в первой встрече, не уступив в Дортмунде. В национальном первенстве «доги» пока занимают пятую строчку в турнирной таблице, но от третьего места команду Бруно Женезио отделяют всего два очка. «Лилль» крайне редко проигрывает в Лиге 1, а крупно обыграть себя позволил лишь «ПСЖ», попасть под горячую руку которого может любой европейский клуб.

Цена ошибки в предстоящей встрече крайне высока. Не сложно предположить, что тренерские штабы команды изберут предельно осторожный игровой план. Это вряд ли пойдет на пользу результативности. Команды встречаются в еврокубках лишь во второй раз в истории. Предыдущая дуэль «Лилля» и «Боруссии» случилась в 1/8 финала Кубка УЕФА-2002. Тогда оба матчи завершились вничью (0:0 и 1:1), а дортмундцы прошли дальше, благодаря голу на чужом поле. Есть все основания полагать, что и в этот раз в основное время никто не сможет склонить чашу весов в свою сторону.