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10 марта 10:22ГлавнаяПрогнозыФутболЛига чемпионов УЕФА

Лилль - Боруссия Д, 12 марта: где смотреть матч Лиги чемпионов, прогноз, составы

Прошлогодний финалист ЛЧ рискует не преодолеть первый раунд плей-офф
Руслан Ипполитов

Во второй игровой день Лиги чемпионов «Лилль» в ответном матче 1/8 финала примет на своем поле «Боруссию». В первой игре в Дортмунде немецкий клуб не смог разыграть домашнюю карту (1:1) и теперь прошлогодний финалист может вылететь из плей-офф главного европейского клубного турнира уже на первой стадии. Оцениваем шансы соперников и линию букмекеров.

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Лилль» (Франция)

12.03.2025, Ср

20:45 МСК

«Боруссия» (Дортмунд, Германия)

П1 - 2.75

Х - 3.50

П2 - 2.65

Турнир: Лига чемпионов, 1/8 финала, ответный матч

Первая встреча: 1:1

Стадион: «Пьер-Моруа» (Вильнев-д'Аск, Франция)

Главный судья: Сандро Шерер (Швейцария)

Форма команд

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История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Боруссия»0302-2
«Лилль»0302-2

Последние пять матчей «Боруссии»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

08.03.2025«Боруссия»

0:1

«Аугсбург»

Бундеслига

04.03.2025«Боруссия»

1:1

«Лилль»

Лига чемпионов

01.03.2025«Санкт-Паули»

0:2

«Боруссия»

Бундеслига

22.02.2025«Боруссия»

6:0

«Унион»

Бундеслига

19.02.2025«Боруссия»

0:0

«Спортинг»

Лига чемпионов

Последние пять игр «Лилля»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

08.03.2025«Лилль»

1:0

«Монпелье»

Лига 1

04.03.2025«Боруссия»

1:1

«Лилль»

Лига чемпионов

01.03.2025ПСЖ

4:1

«Лилль»

Лига 1

22.02.2025«Лилль»

2:1

«Монако»

Лига 1

16.02.2025«Ренн»

0:2

«Лилль»

Лига 1

Календарь игр

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Первые матчи

04.03.2025.  20:45. «Брюгге» – «Астон Вилла» – 1:3

04.03.2025.  23:00. «Реал Мадрид» – «Атлетико» – 2:1

04.03.2025.  23:00. «ПСВ Эйндховен» – «Арсенал» – 1:7

04.03.2025.  23:00. «Боруссия» – «Лилль» – 1:1

05.03.2025.  23:00. «Бенфика» – «Барселона» – 0:1 

05.03.2025.  20:45. «Фейеноорд» – «Интер» – 0:2

05.03.2025.  23:00. ПСЖ – «Ливерпуль» – 0:1  

05.03.2025.  23:00. «Бавария»  – «Байер» – 3:0

Ответные матчи

05.03.2025.  20:45. «Барселона» – «Бенфика» (прогноз на матч)

05.03.2025.  23:00. «Интер» – «Фейеноорд» (прогноз на матч)

05.03.2025.  23:00. «Ливерпуль» – ПСЖ (прогноз на матч)

05.03.2025.  23:00. «Байер» – «Бавария» (прогноз на матч)  

04.03.2025.  22:45. «Лилль» – «Боруссия»

04.03.2025.  23:00. «Астон Вилла» – «Брюгге» (прогноз на матч)

04.03.2025.  23:00. «Атлетико» – «Реал Мадрид»

04.03.2025.  23:00. «Арсенал» – «ПСВ Эйндховен» (прогноз на матч)

Прогноз на матч

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Клуб из Дортмунда крайне слабо проводит сезон в Бундеслиге и рискует по его итогам остаться не только без путевки в Лигу чемпионов, но и без еврокубков вообще. Немного выровнять ситуацию «шмели» могут в главном европейском клубном турнире. Прошлой весной «Боруссия» добралась до финала ЛЧ, но теперь рискует вылететь уже по итогам первого раунда плей-офф.

«Лилль» - крайне опасный соперник, что уже доказал в в первой встрече, не уступив в Дортмунде. В национальном первенстве «доги» пока занимают пятую строчку в турнирной таблице, но от третьего места команду Бруно Женезио отделяют всего два очка. «Лилль» крайне редко проигрывает в Лиге 1, а крупно обыграть себя позволил лишь «ПСЖ», попасть под горячую руку которого может любой европейский клуб.

Цена ошибки в предстоящей встрече крайне высока. Не сложно предположить, что тренерские штабы команды изберут предельно осторожный игровой план. Это вряд ли пойдет на пользу результативности. Команды встречаются в еврокубках лишь во второй раз в истории. Предыдущая дуэль «Лилля» и «Боруссии» случилась в 1/8 финала Кубка УЕФА-2002. Тогда оба матчи завершились вничью (0:0 и 1:1), а дортмундцы прошли дальше, благодаря голу на чужом поле. Есть все основания полагать, что и в этот раз в основное время никто не сможет склонить чашу весов в свою сторону.

Бонусы на матч

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Трансляции

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Составы команд

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Потери

«Боруссия»: Свенссон, Чуквуэмека, Нмеча, Мане (все - травмы)

«Лилль»:  Бенталеб (запрет на участие в играх), Сантос, Жегрова, Сахрауи (все - травмы)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Лилль» - «Боруссия Д»:

Позиция«Боруссия»

«Лилль»

Позиция

Вратарь1. Кобель

30. Шевалье

Вратарь

Защитник2. Коуту

12. Менье

Защитник

Защитник23. Джан

18. Диаките

Защитник

Защитник3. Антон

4. Алешандро

Защитник

Защитник26. Веверсон

31. Исмаили

Защитник

Защитник 20. Забитцер

21. Андре

Полузащитник

Полузащитник 13. Грос

32. Буадди

Полузащитник 

Полузащитник27. Адейеми

17. Мукау

Полузащитник

Полузащитник10. Брандт

7. Харальдссон

Полузащитник

Нападающий43. Байно-Гиттенс

10. Кабелла

Полузащитник

Нападающий9. Гирасси

24. Акпом

Нападающий

Главный тренерНико Ковач

Бруно Женезио

Главный тренер

Коэффициенты букмекеров

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Аналитики БК «Бетсити» не видят фаворита в предстоящей игре и установили довольно солидные коэффициенты на победу каждого из соперников. Сыгравшая ставка на немцев будет умножена на 2.65. На ничью можно поставить по котировке 3.50, а на успех хозяев - за 2.75.

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Вопросы и ответы

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С каким счетом закончится матч «Лилль» - «Боруссия»?

Наиболее вероятным исходом встречи эксперты считают ничью, которая переведет игру в дополнительное время. Если так все и произойдет, успешная ставка будет рассчитана по коэффициенту 6.10.

Где бесплатно смотреть матч «Лилль» - «Боруссия»?

«Бетсити» предлагает бесплатную альтернативу платной трансляции - подробные графические лайвы у себя на сайте. 

На кого выходит победитель пары «Лилль» - «Боруссия»?

Согласно турнирной сетке, победитель немецко-французского противостояния сыграет в четвертьфинале с «Бенфикой» или «Барселоной».

Прогноз на матч «Бенфика» - «Барселона»
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