Интер – Фейеноорд, 11 марта: где смотреть матч Лиги чемпионов, прогноз, составы

Похоже, что на второй миланский подвиг «Фейеноорду» не хватит ни сил, ни класса. Клуб из Роттердама уже сотворил чудо, выбив в стыках «Милан», но повторить фокус в 1/8 финала команде Робина ван Перси вряд ли удастся. В первой встрече лидер Серии А довольно уверенно выиграл на выезде, и на «Джузеппе Меацца» будет явным фаворитом.

Команда Симоне Индзаги пощекотала в выходные нервы своим болельщикам. В домашнем матче национального первенства с занимающей последнюю строчку в турнирной таблице «Монцей» «нерадзурри» предоставили гостям в первом тайме фору в два мяча, которую затем ликвидировали и довели дело до вполне заслуженной победы. Устроят ли миланцы и на этот раз подобные «качели»?

Симоне Индзаги был явно огорчен действиями своей команды в игре с «Монцей» и здорово перетряхнул состав по ходу встречи, использовав все пять замен задолго до финального свистка. В очередной раз не доиграл до последних минут Генрих Мхитарян. Но проблемы миланского клуба имеют временный характер, а не хронический. На своем поле «Интер» должен побеждать не менее уверенно, чем в Роттердаме. Гости обязаны идти вперед, что непременно предоставит свободные зоны для быстрых контратак хозяевам, которые очень опасны в подобных ситуациях.

Учитывая необходимость «Фейеноорда» играть агрессивно в атаке, предположим, что планку результативности в три гола соперники совместными усилиями преодолеют.