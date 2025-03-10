Интер – Фейеноорд, 11 марта: где смотреть матч Лиги чемпионов, прогноз, составы

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11 марта в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА «Интер» встретится в Милане с «Фейеноордом». В первой встрече, которая неделю назад состоялась в Роттердаме, действующие чемпионы Италии довольно уверенно переиграли соперника. Оцениваем шансы команд перед стартовым свистком.
|Команда 1
Время начала
Команда 2
|«Интер» (Милан, Италия)
11.03.2024, ВТ
23:00 МСК
«Фейеноорд» (Роттердам, Нидерланды)
|П1 - 1.37
Турнир: Лига чемпионов, 1/8 финала, ответный матч
Первая встреча: 2:0
Стадион: «Джузеппе Меацца» (Милан, Италия)
Главный арбитр: еще не назначен
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Фейеноорд»
|1
|1
|1
|3-4
|«Интер»
|1
|1
|1
|4-3
Последние пять игр «Фейеноорда»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|05.03.2025
|«Фейеноорд»
0:2
«Интер»
Лига чемпионов
|01.03.2025
|«Фейеноорд»
0:0
«НЕК Неймеген»
Эредевизия
|22.02.2025
|«Фейеноорд»
2:1
«Алмере Сити»
Эредевизия
|18.02.2025
|«Милан»
1:1
«Фейеноорд»
Лига чемпионов
|15.02.2025
|«НАК Бреда»
0:0
«Фейеноорд»
Эредивизия
Последние пять матчей «Интера»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|08.03.2025
|«Интер»
3:2
«Монца»
Серия А
|05.03.2025
|«Фейеноорд»
0:2
«Интер»
Лига чемпионов
|01.03.2025
|«Наполи»
1:1
«Интер»
Серия А
|25.02.2025
|«Интер»
2:0
«Лацио»
Кубок Италии
|22.02.2025
|«Интер»
1:0
«Дженоа»
Серия А
04.03.2025. 20:45. «Брюгге» – «Астон Вилла» – 1:3
04.03.2025. 23:00. «Реал Мадрид» – «Атлетико» – 2:1
04.03.2025. 23:00. «ПСВ Эйндховен» – «Арсенал» – 1:7
04.03.2025. 23:00. «Боруссия» – «Лилль» – 1:1
05.03.2025. 23:00. «Бенфика» – «Барселона» – 0:1
05.03.2025. 20:45. «Фейеноорд» – «Интер» – 0:2
05.03.2025. 23:00. ПСЖ – «Ливерпуль» – 0:1
05.03.2025. 23:00. «Бавария» – «Байер» – 3:0
05.03.2025. 20:45. «Барселона» – «Бенфика» (прогноз на матч)
05.03.2025. 23:00. «Интер» – «Фейеноорд»
05.03.2025. 23:00. «Ливерпуль» – ПСЖ (прогноз на матч)
05.03.2025. 23:00. «Байер» – «Бавария» (прогноз на матч)
04.03.2025. 22:45. «Лилль» – «Боруссия» (прогноз на матч)
04.03.2025. 23:00. «Астон Вилла» – «Брюгге» (прогноз на матч)
04.03.2025. 23:00. «Атлетико» – «Реал Мадрид»
04.03.2025. 23:00. «Арсенал» – «ПСВ Эйндховен» (прогноз на матч)
Похоже, что на второй миланский подвиг «Фейеноорду» не хватит ни сил, ни класса. Клуб из Роттердама уже сотворил чудо, выбив в стыках «Милан», но повторить фокус в 1/8 финала команде Робина ван Перси вряд ли удастся. В первой встрече лидер Серии А довольно уверенно выиграл на выезде, и на «Джузеппе Меацца» будет явным фаворитом.
Команда Симоне Индзаги пощекотала в выходные нервы своим болельщикам. В домашнем матче национального первенства с занимающей последнюю строчку в турнирной таблице «Монцей» «нерадзурри» предоставили гостям в первом тайме фору в два мяча, которую затем ликвидировали и довели дело до вполне заслуженной победы. Устроят ли миланцы и на этот раз подобные «качели»?
Симоне Индзаги был явно огорчен действиями своей команды в игре с «Монцей» и здорово перетряхнул состав по ходу встречи, использовав все пять замен задолго до финального свистка. В очередной раз не доиграл до последних минут Генрих Мхитарян. Но проблемы миланского клуба имеют временный характер, а не хронический. На своем поле «Интер» должен побеждать не менее уверенно, чем в Роттердаме. Гости обязаны идти вперед, что непременно предоставит свободные зоны для быстрых контратак хозяевам, которые очень опасны в подобных ситуациях.
Учитывая необходимость «Фейеноорда» играть агрессивно в атаке, предположим, что планку результативности в три гола соперники совместными усилиями преодолеют.
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Потери
«Фейеноорд»: Хартман, Таргаллин, Каррильо (запрет на участие в матчах), Ниувкоп, Тимбер, Бейло, Зерруки, Надже, Миламбо, Лотомба, ГонсалесЮ Бем (все - травмы)
«Интер»: Дармиан, Карбони, Залевски (все - травмы)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Интер» - «Фейеноорд»:
|Позиция
|«Фейеноорд»
|«Интер»
|Позиция
|Вратарь
|22. Велленройтер
|13. Риера
|Вратарь
|Защитник
|48. Гиртсхове
|15. Ачерби
|Защитник
|Защитник
|33. Ганцко
|28. Павар
|Защитник
|Защитник
|3. Белен
|95. Бастони
|Защитник
|Защитник
|11. Хартман
|22. Мхитарян
|Полузащитник
|Полузащитник
|5. Смал
|32. Димарко
|Полузащитник
|Полузащитник
|14. Пайшао
|23. Барелла
|Полузащитник
|Нападающий
|28. Таргаллин
|7. Зелиньски
|Полузащитник
|Нападающий
|19. Карранса
|20. Чалханоглу
|Полузащитник
|Нападающий
|23. Мусса
|10. Мартинес
|Нападающий
|Нападающий
|16. Буэно
|65. Тюрам
|Нападающий
|Главный тренер
|Робин ван Перси
|Симоне Индзаги
|Главный тренер
Winline выплатит в девятикратном размере выигрыш в случае успешной ставки на победу «Фейеноорда». Коэффициент на «Интер» - 1.37. Ничья котируется за 5.60.
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Эксперты наиболее вероятным исходом встречи считают победу «Интера» со счетом 2:0. На такой варианта можно поставить с котировкой 5.60.
Против «Монцы» армянский полузащитник отыграл 70 минут и с большой долей вероятности появится в основе против «Фейеноорда».
Это точно будет немецкая команда - «Байер» или «Бавария».
Прогноз на матч «Байер» - «Бавария»
Партнерский проект