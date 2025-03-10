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10 марта 8:38ГлавнаяПрогнозыФутболЛига чемпионов УЕФА

Интер – Фейеноорд, 11 марта: где смотреть матч Лиги чемпионов, прогноз, составы

Команда из Нидерландов попытается выбить еще один миланский клуб
Руслан Ипполитов

11 марта в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА «Интер» встретится в Милане с «Фейеноордом». В первой встрече, которая неделю назад состоялась в Роттердаме, действующие чемпионы Италии довольно уверенно переиграли соперника. Оцениваем шансы команд перед стартовым свистком. 

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Интер» (Милан, Италия)

11.03.2024, ВТ

23:00 МСК

«Фейеноорд» (Роттердам, Нидерланды)

П1 - 1.37

Х - 5.60

П2 - 9.00

Турнир:  Лига чемпионов, 1/8 финала, ответный матч

Первая встреча: 2:0

Стадион:  «Джузеппе Меацца» (Милан, Италия)

Главный арбитр: еще не назначен

Форма команд

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История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
 «Фейеноорд» 1113-4
«Интер»1114-3

Последние пять игр «Фейеноорда»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

05.03.2025«Фейеноорд»

0:2

«Интер»

Лига чемпионов

01.03.2025«Фейеноорд»

0:0

«НЕК Неймеген»

Эредевизия

22.02.2025«Фейеноорд»

2:1

«Алмере Сити»

Эредевизия

18.02.2025«Милан» 

1:1

«Фейеноорд»

Лига чемпионов

15.02.2025«НАК Бреда»

0:0

«Фейеноорд»

Эредивизия

Последние пять матчей «Интера»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

08.03.2025«Интер»

3:2

«Монца»

Серия А

05.03.2025«Фейеноорд»

0:2

«Интер»

Лига чемпионов

01.03.2025«Наполи»

1:1

«Интер»

Серия А

25.02.2025«Интер»

2:0

«Лацио»

Кубок Италии

22.02.2025«Интер»

1:0

«Дженоа»

Серия А

Календарь игр

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Первые матчи

04.03.2025.  20:45. «Брюгге» – «Астон Вилла» – 1:3

04.03.2025.  23:00. «Реал Мадрид» – «Атлетико» – 2:1

04.03.2025.  23:00. «ПСВ Эйндховен» – «Арсенал» – 1:7

04.03.2025.  23:00. «Боруссия» – «Лилль» – 1:1

05.03.2025.  23:00. «Бенфика» – «Барселона» – 0:1 

05.03.2025.  20:45. «Фейеноорд»  – «Интер» – 0:2

05.03.2025.  23:00. ПСЖ – «Ливерпуль» – 0:1  

05.03.2025.  23:00. «Бавария»  – «Байер» – 3:0

Ответные матчи

05.03.2025.  20:45. «Барселона» – «Бенфика» (прогноз на матч)

05.03.2025.  23:00. «Интер» – «Фейеноорд»

05.03.2025.  23:00. «Ливерпуль» – ПСЖ (прогноз на матч)

05.03.2025.  23:00. «Байер» – «Бавария» (прогноз на матч)  

04.03.2025.  22:45. «Лилль» – «Боруссия» (прогноз на матч)

04.03.2025.  23:00. «Астон Вилла» – «Брюгге» (прогноз на матч)

04.03.2025.  23:00. «Атлетико» – «Реал Мадрид»

04.03.2025.  23:00. «Арсенал» – «ПСВ Эйндховен» (прогноз на матч)

Прогноз на матч

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Похоже, что на второй миланский подвиг «Фейеноорду» не хватит ни сил, ни класса. Клуб из Роттердама уже сотворил чудо, выбив в стыках «Милан», но повторить фокус в 1/8 финала команде Робина ван Перси вряд ли удастся. В первой встрече лидер Серии А довольно уверенно выиграл на выезде, и на «Джузеппе Меацца» будет явным фаворитом.

Команда Симоне Индзаги пощекотала в выходные нервы своим болельщикам. В домашнем матче национального первенства с занимающей последнюю строчку в турнирной таблице «Монцей» «нерадзурри» предоставили гостям в первом тайме фору в два мяча, которую затем ликвидировали и довели дело до вполне заслуженной победы. Устроят ли миланцы и на этот раз подобные «качели»?

Симоне Индзаги был явно огорчен действиями своей команды в игре с «Монцей» и здорово перетряхнул состав по ходу встречи, использовав все пять замен задолго до финального свистка. В очередной раз не доиграл до последних минут Генрих Мхитарян. Но проблемы миланского клуба имеют временный характер, а не хронический. На своем поле «Интер» должен побеждать не менее уверенно, чем в Роттердаме. Гости обязаны идти вперед, что непременно предоставит свободные зоны для быстрых контратак хозяевам, которые очень опасны в подобных ситуациях.

Учитывая необходимость «Фейеноорда» играть агрессивно в атаке, предположим, что планку результативности в три гола соперники совместными усилиями преодолеют.

Бонусы на матч

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Трансляции

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Онлайн-кинотеатр Okko покажет матч в Милане в прямом эфире.

ВещательТип трансляцииУсловия
Okko ВидеотрансляцияПробная подписка - 1 рубль в месяц
WinlineГрафическая-
«Чемпионат»Текстовая-
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
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Составы команд

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Потери

«Фейеноорд»: Хартман, Таргаллин, Каррильо (запрет на участие в матчах), Ниувкоп, Тимбер, Бейло, Зерруки, Надже, Миламбо, Лотомба, ГонсалесЮ Бем (все - травмы)

«Интер»: Дармиан, Карбони, Залевски (все - травмы)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Интер» - «Фейеноорд»:

Позиция«Фейеноорд»«Интер»Позиция
Вратарь22. Велленройтер13. РиераВратарь
Защитник48. Гиртсхове15. АчербиЗащитник
Защитник33. Ганцко28. ПаварЗащитник
Защитник3. Белен95. БастониЗащитник
Защитник11. Хартман22. МхитарянПолузащитник
Полузащитник5. Смал32. ДимаркоПолузащитник
Полузащитник 14. Пайшао23. БареллаПолузащитник 
Нападающий28. Таргаллин7. ЗелиньскиПолузащитник
Нападающий19. Карранса20. ЧалханоглуПолузащитник
Нападающий23. Мусса10. МартинесНападающий
Нападающий16. Буэно65. ТюрамНападающий
Главный тренерРобин ван ПерсиСимоне ИндзагиГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

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Winline выплатит в девятикратном размере выигрыш в случае успешной ставки на победу «Фейеноорда». Коэффициент на «Интер» - 1.37. Ничья котируется за 5.60.

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Вопросы и ответы

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С каким счетом завершится матч «Интер» - «Фейеноорд»?

Эксперты наиболее вероятным исходом встречи считают победу «Интера» со счетом 2:0. На такой варианта можно поставить с котировкой 5.60.

Сыграет ли Генрих Мхитарян?

Против «Монцы» армянский полузащитник отыграл 70 минут и с большой долей вероятности появится в основе против «Фейеноорда».

С кем сыграет победитель пары «Интер» - «Фейеноорд»?

Это точно будет немецкая команда - «Байер» или «Бавария».

Прогноз на матч «Байер» - «Бавария»
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