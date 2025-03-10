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10 марта 7:39ГлавнаяПрогнозыФутболЛига чемпионов УЕФА

Астон Вилла – Брюгге, 12 марта: где смотреть матч Лиги чемпионов, прогноз, составы

Команда Эмери одной ногой уже в четвертьфинале
Руслан Ипполитов

Уверенно выиграв в первой встрече в Брюгге (1:3), «Астон Вилла» практически сняла все вопросы. Команде Унаи Эмери для выхода в четвертьфинал Лиги чемпионов достаточно не опозориться в ответном матче на своем поле. В следующей стадии плей-офф победитель этой пары встретится с лучшей командой из дуэта «ПСЖ» - «Ливерпуль». 

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Астон Вилла» (Бирмингем, Англия)

12.03.2025, Ср

20:45 МСК

«Брюгге» (Бельгия)

П1 - 1.60

Х - 4.30

П2 - 5.30

Прогноз на матч «Ливерпуль» – ПСЖ

Турнир: Лига чемпионов, 1/8 финала, ответный матч

Первая встреча: 3:1 

Стадион: «Вилла Парк»  (Бирмингем, Англия)

Главный судья: еще не назначен

Форма команд

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История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияМячи
«Брюгге»1012-3
«Астон Вилла»1013-2

Последние пять игр «Брюгге»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

09.03.2025«Серкль»

1:3

«Брюгге»

Лига Жюпиле

04.03.2025«Брюгге»

1:3

«Астон Вилла»

Лига чемпионов

01.03.2025«Гент»

1:1

«Брюгге»

Лига Жюпиле

23.02.2025«Брюгге»

1:2

«Стандард»

Лига Жюпиле

18.02.2025«Аталанта»

1:3

«Брюгге»

Лига чемпионов

Последние пять матчей «Астон Виллы»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

08.03.2025«Брентфорд»

0:1

«Астон Вилла»

АПЛ

04.03.2025«Брюгге»

1:3

«Астон Вилла»

Лига чемпионов

28.02.2025«Астон Вилла»

2:0

«Кардифф Сии»

Кубок Англии

25.02.2025«Кристал Пэлас»

4:1

«Астон Вилла»

АПЛ

22.02.2025«Астон Вилла»

2:1

«Челси»

АПЛ

Календарь игр

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1/8 финала

Первые матчи

04.03.2025.  20:45. «Брюгге» – «Астон Вилла» – 1:3

04.03.2025.  23:00. «Реал Мадрид» – «Атлетико» – 2:1

04.03.2025.  23:00. «ПСВ Эйндховен» – «Арсенал» – 1:7

04.03.2025.  23:00. «Боруссия» – «Лилль» – 1:1

05.03.2025.  23:00. «Бенфика» – «Барселона» – 0:1 

05.03.2025.  20:45. «Фейеноорд» – «Интер» – 0:2

05.03.2025.  23:00. ПСЖ – «Ливерпуль» – 0:1  

05.03.2025.  23:00. «Бавария»  – «Байер» – 3:0

Ответные матчи

05.03.2025.  20:45. «Барселона» – «Бенфика» (прогноз на матч)

05.03.2025.  23:00. «Интер» – «Фейеноорд» (прогноз на матч)

05.03.2025.  23:00. «Ливерпуль» – ПСЖ (прогноз на матч)

05.03.2025.  23:00. «Байер» – «Бавария» (прогноз на матч)  

04.03.2025.  22:45. «Лилль» – «Боруссия» (прогноз на матч)

04.03.2025.  23:00. «Астон Вилла» – «Брюгге» 

04.03.2025.  23:00. «Атлетико» – «Реал Мадрид»

04.03.2025.  23:00. «Арсенал» – «ПСВ Эйндховен» (прогноз на матч)
 

Прогноз на матч

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Выход «Астон Виллы» в четвертьфинал оценен красноречивым коэффициентом 1.02. Сомнений в том, что в следующую стадию пройдет именно клуб из Бирмингема практически нет. Все команды Унаи Эмери лучше всего проявляли себя в кубковых матчах и поверить в то, что «Астон Вилла» упустит путевку четвертьфинал крайне сложно.

«Брюгге» в стыковых матчах ЛЧ успел продемонстрировать характер. Бельгийцы не пустили в плей-офф мощную «Аталанту», так что попытка сыграть с соперником не в полную силу или разбавленным составом может дорого стоить команде Эмери. Но все же на своем поле «Астон Вилла» будет фаворитом, которому, правда, больше надо охранять уже добытое преимущество, чем его наращивать.

Гости обречены идти вперед. Осторожничать на «Вилла Парк» нет никакого резона. А это сулит приятную результативность. Свой гол с большой долей вероятности футболисты «Брюгге» забить должны, а хозяева крайне редко уходят с поля без забитых мячей. Предположим, что оба соперника смогут отличиться в этой встрече хотя бы по разу. 

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Трансляции

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ВещательТип трансляцииУсловия
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«Чемпионат»Текстовая-
«Спорт-Экспресс»Текстовая-

Составы команд

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Потери

«Астон Вилла»: Баркли, Онана (оба - травма)

«Брюгге»: нет

Ориентировочные стартовые составы на матч «Астон Вилла» - «Брюгге»:

Позиция«Брюгге»«Астон Вилла»Позиция
Вратарь22. Миньоле1. МартинесВратарь
Защитник55. Де Кейпер16. ГарсияЗащитник
Защитник44. Мехеле3. ДисасиЗащитник
Защитник64. Саббе4. КонсаЗащитник
Защитник58. Спилерс12. ДиньЗащитник
Полузащитник 15. Оньедика8. ТилемансЗащитник
Полузащитник 10. Ветлесен7. МакгиннПолузащитник 
Полузащитник20. Ванакен27. РоджерсПолузащитник
Нападающий17. Верман21. АсенсиоПолузащитник
Нападающий8. Дзолис9. РашфордПолузащитник
Нападающий19. Нильссон11. Уоткинс Нападающий
Главный тренерНики ХайенУнаи ЭмериГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

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После уверенной выездной победы в первой встрече PARI оценивает шансы «Астон Виллы» на победу на своем поле весьма скромным коэффициентом 1.60. Вероятность выигрыша «Брюгге» котируется за 5.30. Ничья в основное время идет за 4.30.

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Вопросы и ответы

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С каким счетом завершится матч «Астон Вилла» - «Брюгге»?

По расчетам аналитиков, наиболее вероятным исходом является ничья со счетом 1:1. Ставка на этот вариант сулит восьмикратный выигрыш.  

Где бесплатно смотреть матч «Астон Вилла» - «Брюгге»?

Ведущие букмекерские конторы, включая PARI, информируют пользователей о событиях во всех матчах ЛЧ в режиме реального времени. 

Кто выиграет Лигу чемпионов?

Тройка основных претендентов на главный европейский клубный трофей от PARI выглядит следующим образом:

«Барселона» - 4.50

«Ливерпуль» - 5.00

«Реал» - 5.50

На победу в турнире «Брюгге» можно поставить с коэффициентом 700.00, а на «Астон Виллу» - 30.00.

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