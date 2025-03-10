Астон Вилла – Брюгге, 12 марта: где смотреть матч Лиги чемпионов, прогноз, составы

Выход «Астон Виллы» в четвертьфинал оценен красноречивым коэффициентом 1.02. Сомнений в том, что в следующую стадию пройдет именно клуб из Бирмингема практически нет. Все команды Унаи Эмери лучше всего проявляли себя в кубковых матчах и поверить в то, что «Астон Вилла» упустит путевку четвертьфинал крайне сложно.

«Брюгге» в стыковых матчах ЛЧ успел продемонстрировать характер. Бельгийцы не пустили в плей-офф мощную «Аталанту», так что попытка сыграть с соперником не в полную силу или разбавленным составом может дорого стоить команде Эмери. Но все же на своем поле «Астон Вилла» будет фаворитом, которому, правда, больше надо охранять уже добытое преимущество, чем его наращивать.

Гости обречены идти вперед. Осторожничать на «Вилла Парк» нет никакого резона. А это сулит приятную результативность. Свой гол с большой долей вероятности футболисты «Брюгге» забить должны, а хозяева крайне редко уходят с поля без забитых мячей. Предположим, что оба соперника смогут отличиться в этой встрече хотя бы по разу.

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