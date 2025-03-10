Арсенал - ПСВ Эйндховен, 12 марта: где смотреть матч Лиги чемпионов, прогноз, составы

Партнерский проект
В среду, 12 марта, в Лондоне пройдет ответная встреча 1/8 финала Лиги чемпионов между местным «Арсеналом» и «ПСВ Эйндховен». Соревновательная интрига в этой паре умерла еще в первом матче, в котором «канониры» в пух и прах разнесли соперника в Нидерландах. А вот какой будет результативность в матче этих соперников на этот раз - вопрос интересный. Разбираемся в котировках перед стартовым свистком на «Эмирейтс».
|Команда 1
Время начала
Команда 2
|«Арсенал» (Лондон)
12.03.2025, Ср
23:00 МСК
«ПСВ Эйндховен» (Нидерланды)
|П1 - 1.40
Турнир: Лига чемпионов, 1/8 финала, ответный матч
Первая встреча: 7:1
Стадион: «Эмирейтс» (Лондон, Англия)
Главный судья: Раде Обренович (Словения)
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Мячи
|«ПСВ»
|2
|4
|5
|7-20
|«Арсенал»
|5
|4
|2
|20-7
Последние пять матчей ПСВ:
Дата
Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|08.03.2025
|ПСВ
2:1
«Херенвен»
Эредивизия
|04.03.2025
|ПСВ
1:7
«Арсенал»
Лига чемпионов
|01.03.2025
|«Гоу Эхед Иглз»
3:2
ПСВ
Кубок Нидерландов
|26.02.2025
|ПСВ
1:2
«Гоу Эхед Иглз»
Кубок Нидерландов
19.02.2025
ПСВ
3:1 д. в.
«Ювентус»
Лига чемпионов
Последние пять матчей «Арсенала»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|09.03.2025
|«Манчестер Юнайтед»
1:1
«Арсенал»
АПЛ
|04.03.2025
|ПСВ
1:7
«Арсенал»
Лига чемпионов
|26.02.2025
|«Ноттингем Форест»
0:0
«Арсенал»
АПЛ
|22.02.2025
|«Арсенал»
0:1
«Вест Хэм»
АПЛ
|15.02.2025
|«Лестер»
0:2
«Арсенал»
АПЛ
04.03.2025. 20:45. «Брюгге» – «Астон Вилла» – 1:3
04.03.2025. 23:00. «Реал Мадрид» – «Атлетико» – 2:1
04.03.2025. 23:00. «ПСВ Эйндховен» – «Арсенал» – 1:7
04.03.2025. 23:00. «Боруссия» – «Лилль» – 1:1
05.03.2025. 23:00. «Бенфика» – «Барселона» – 0:1
05.03.2025. 20:45. «Фейеноорд» – «Интер» – 0:2
05.03.2025. 23:00. ПСЖ – «Ливерпуль» – 0:1
05.03.2025. 23:00. «Бавария» – «Байер» – 3:0
05.03.2025. 20:45. «Барселона» – «Бенфика» (прогноз на матч)
05.03.2025. 23:00. «Интер» – «Фейеноорд» (прогноз на матч)
05.03.2025. 23:00. «Ливерпуль» – ПСЖ (прогноз на матч)
05.03.2025. 23:00. «Байер» – «Бавария» (прогноз на матч)
04.03.2025. 22:45. «Лилль» – «Боруссия» (прогноз на матч)
04.03.2025. 23:00. «Астон Вилла» – «Брюгге» (прогноз на матч)
04.03.2025. 23:00. «Атлетико» – «Реал Мадрид»
04.03.2025. 23:00. «Арсенал» – «ПСВ Эйндховен»
Выход в четвертьфинал «Арсенала» сомнений не вызывает, и Winline не принимает ставки на проход «канониров» в следующий раунд плей-офф. Желающие могут заключить пари на продвижение ПСВ по турнирной сетки за 100.00, которые при всех вводных выглядят не самой щедрой котировкой. А вот над количеством потенциальных голов каждого из соперников на «Эмирейтс» поразмыслить имеет смысл.
1:7 в Эйндховене, конечно, не являются объективным отражением соотношения сил команд. ПСВ периодически дает сбои, как это было недавно в национальном кубке, но семь пропущенных мячей скорее стоит назвать несчастным случаем, чем закономерностью. Отыграть выданную британскому гранду фору невозможно, но попытаться сохранить лицо шанс есть.
Имея преимущество в 6 голов, Микель Артета может позволить себе бросить в бой резервистов, чем надо постараться воспользоваться гостям. Как минимум на один гол ПСВ наиграть должен, а в том, что забьют хозяева, практически нет сомнений. За вариант, что оба соперника смогут отличиться хотя бы по разу, предложен симпатичный коэффициент.
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Потери
«ПСВ Эйндховен»: Байрактаревич, Пепи (оба - травмы)
«Арсенал»: Сака, Томиясу, Жезус, Хаверц (все - травмы)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Арсенал» - «ПСВ Эйндховен»:
|Позиция
|«ПСВ»
|«Арсенал»
|Позиция
|Вратарь
|1. Бенитес
|32. Нето
|Вратарь
|Защитник
|17. Жуниор
|49. Льюис-Скелли
|Защитник
|Защитник
|4. Обиспо
|6. Магальянс
|Защитник
|Защитник
|22. Схаутен
|2. Салиба
|Защитник
|Защитник
|39. Нагало
|12. Тимбер
|Защитник
|Полузащитник
|3. Маласиа
|5. Парти
|Полузащитник
|Полузащитник
|23. Верман
|41. Райс
|Полузащитник
|Полузащитник
|20. Тиль
|8. Эдегор
|Полузащитник
|Полузащитник
|11. Бакайоко
|53. Нванери
|Полузащитник
|Полузащитник
|9. де Йонг
|19. Троссард
|Полузащитник
|Нападающий
|10. Ланг
|30. Стерлинг
|Нападающий
|Главный тренер
|Петер Бош
|Микель Артета
|Главный тренер
В основной линии Winline коэффициент на победу хозяев - 1.40. На гостей - 7.60. Если встреча завершится вничью, букмекер умножит номинал пари на 4.90.
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В линии на точный счет минимальный коэффициент - 5.40 - присвоен победе хозяев 2:0. На 1:0 предлагается поставить за 5.80, на 3:0 - за 7.40.
На российском ТВ Лига чемпионов не транслируется. Легально смотреть игру можно на Okko.
Абсолютно точно лучшей команде нидерландско-английского противостояния ждет встреча с испанским клубом: «Реалом» или «Атлетико».
Партнерский проект