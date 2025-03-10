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10 марта 11:38ГлавнаяПрогнозыФутболЛига чемпионов УЕФА

Арсенал - ПСВ Эйндховен, 12 марта: где смотреть матч Лиги чемпионов, прогноз, составы

Чего ждать на «Эмирейтс» после 1:7 в Эйндховене?
Руслан Ипполитов

В среду, 12 марта, в Лондоне пройдет ответная встреча 1/8 финала Лиги чемпионов между местным «Арсеналом» и «ПСВ Эйндховен». Соревновательная интрига в этой паре умерла еще в первом матче, в котором «канониры» в пух и прах разнесли соперника в Нидерландах. А вот какой будет результативность в матче этих соперников на этот раз - вопрос интересный. Разбираемся в котировках перед стартовым свистком на «Эмирейтс».  

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Арсенал» (Лондон)

12.03.2025, Ср

23:00 МСК

«ПСВ Эйндховен» (Нидерланды)

П1 - 1.40

Х - 4.90

П2 - 7.60

Турнир: Лига чемпионов, 1/8 финала, ответный матч

Первая встреча: 7:1

Стадион: «Эмирейтс»  (Лондон, Англия)

Главный судья: Раде Обренович (Словения)

Форма команд

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История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияМячи
«ПСВ» 2457-20
«Арсенал»54220-7

Последние пять матчей ПСВ:

Дата

Команда 1

Счет

Команда 2

Турнир

08.03.2025ПСВ

2:1

«Херенвен»

Эредивизия

04.03.2025ПСВ

1:7

«Арсенал»

Лига чемпионов

01.03.2025«Гоу Эхед Иглз» 

3:2

ПСВ

Кубок Нидерландов

26.02.2025ПСВ

1:2

«Гоу Эхед Иглз»

Кубок Нидерландов

19.02.2025

ПСВ

3:1 д. в.

«Ювентус»

Лига чемпионов

Последние пять матчей «Арсенала»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

09.03.2025«Манчестер Юнайтед»

1:1

«Арсенал»

АПЛ

04.03.2025ПСВ

1:7

«Арсенал»

Лига чемпионов

26.02.2025«Ноттингем Форест»

0:0

«Арсенал»

АПЛ

22.02.2025«Арсенал»

0:1

«Вест Хэм»

АПЛ

15.02.2025«Лестер»

0:2

«Арсенал»

АПЛ

Календарь игр

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Первые матчи

04.03.2025.  20:45. «Брюгге» – «Астон Вилла» – 1:3

04.03.2025.  23:00. «Реал Мадрид» – «Атлетико» – 2:1

04.03.2025.  23:00. «ПСВ Эйндховен» – «Арсенал» – 1:7

04.03.2025.  23:00. «Боруссия» – «Лилль» – 1:1

05.03.2025.  23:00. «Бенфика» – «Барселона» – 0:1 

05.03.2025.  20:45. «Фейеноорд» – «Интер» – 0:2

05.03.2025.  23:00. ПСЖ – «Ливерпуль» – 0:1  

05.03.2025.  23:00. «Бавария»  – «Байер» – 3:0

Ответные матчи

05.03.2025.  20:45. «Барселона» – «Бенфика» (прогноз на матч)

05.03.2025.  23:00. «Интер» – «Фейеноорд» (прогноз на матч)

05.03.2025.  23:00. «Ливерпуль» – ПСЖ (прогноз на матч)

05.03.2025.  23:00. «Байер» – «Бавария» (прогноз на матч)  

04.03.2025.  22:45. «Лилль» – «Боруссия» (прогноз на матч)

04.03.2025.  23:00. «Астон Вилла» – «Брюгге» (прогноз на матч)

04.03.2025.  23:00. «Атлетико» – «Реал Мадрид»

04.03.2025.  23:00. «Арсенал» – «ПСВ Эйндховен»

Прогноз на матч

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Выход в четвертьфинал «Арсенала» сомнений не вызывает, и Winline не принимает ставки на проход «канониров» в следующий раунд плей-офф. Желающие могут заключить пари на продвижение ПСВ по турнирной сетки за 100.00, которые при всех вводных выглядят не самой щедрой котировкой. А вот над количеством потенциальных голов каждого из соперников на «Эмирейтс» поразмыслить имеет смысл.

1:7 в Эйндховене, конечно, не являются объективным отражением соотношения сил команд. ПСВ периодически дает сбои, как это было недавно в национальном кубке, но семь пропущенных мячей скорее стоит назвать несчастным случаем, чем закономерностью. Отыграть выданную британскому гранду фору невозможно, но попытаться сохранить лицо шанс есть.

Имея преимущество в 6 голов, Микель Артета может позволить себе бросить в бой резервистов, чем надо постараться воспользоваться гостям. Как минимум на один гол ПСВ наиграть должен, а в том, что забьют хозяева, практически нет сомнений. За вариант, что оба соперника смогут отличиться хотя бы по разу, предложен симпатичный коэффициент.  

Бонусы на матч

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Трансляции

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В онлайн-кинотеатре Okko доступны трансляции всех матчей Лиги чемпионов.

ВещательТип трансляцииУсловия
Okko ВидеотрансляцияПробная подписка - 1 рубль в месяц
«Чемпионат»Текстовая-
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
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Составы команд

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Потери

«ПСВ Эйндховен»: Байрактаревич, Пепи (оба - травмы)

«Арсенал»: Сака, Томиясу, Жезус, Хаверц (все - травмы)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Арсенал» - «ПСВ Эйндховен»:

Позиция«ПСВ»«Арсенал»Позиция
Вратарь1. Бенитес32. НетоВратарь
Защитник17. Жуниор49. Льюис-СкеллиЗащитник
Защитник4. Обиспо6. МагальянсЗащитник
Защитник22. Схаутен2. СалибаЗащитник
Защитник39. Нагало12. ТимберЗащитник
Полузащитник 3. Маласиа5. ПартиПолузащитник
Полузащитник 23. Верман41. РайсПолузащитник 
Полузащитник20. Тиль8. ЭдегорПолузащитник
Полузащитник11. Бакайоко53. НванериПолузащитник
Полузащитник9. де Йонг19. ТроссардПолузащитник
Нападающий10. Ланг30. СтерлингНападающий
Главный тренерПетер БошМикель АртетаГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

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В основной линии Winline коэффициент на победу хозяев - 1.40. На гостей - 7.60. Если встреча завершится вничью, букмекер умножит номинал пари на 4.90.

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Вопросы и ответы

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С каким счетом закончится матч «Арсенал» - «ПСВ Эйндховен»?

В линии на точный счет минимальный коэффициент - 5.40 - присвоен победе хозяев 2:0. На 1:0 предлагается поставить за 5.80, на 3:0 - за 7.40.

Где бесплатно смотреть матч «Арсенал» - «ПСВ Эйндховен»?

На российском ТВ Лига чемпионов не транслируется. Легально смотреть игру можно на Okko.

С кем сыграет победитель пары «Арсенал» - «ПСВ Эйндховен»?

Абсолютно точно лучшей команде нидерландско-английского противостояния ждет встреча с испанским клубом: «Реалом» или «Атлетико».

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