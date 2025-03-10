Арсенал - ПСВ Эйндховен, 12 марта: где смотреть матч Лиги чемпионов, прогноз, составы

Выход в четвертьфинал «Арсенала» сомнений не вызывает, и Winline не принимает ставки на проход «канониров» в следующий раунд плей-офф. Желающие могут заключить пари на продвижение ПСВ по турнирной сетки за 100.00, которые при всех вводных выглядят не самой щедрой котировкой. А вот над количеством потенциальных голов каждого из соперников на «Эмирейтс» поразмыслить имеет смысл.

1:7 в Эйндховене, конечно, не являются объективным отражением соотношения сил команд. ПСВ периодически дает сбои, как это было недавно в национальном кубке, но семь пропущенных мячей скорее стоит назвать несчастным случаем, чем закономерностью. Отыграть выданную британскому гранду фору невозможно, но попытаться сохранить лицо шанс есть.

Имея преимущество в 6 голов, Микель Артета может позволить себе бросить в бой резервистов, чем надо постараться воспользоваться гостям. Как минимум на один гол ПСВ наиграть должен, а в том, что забьют хозяева, практически нет сомнений. За вариант, что оба соперника смогут отличиться хотя бы по разу, предложен симпатичный коэффициент.