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19 мая 18:14ГлавнаяБонусы
БК BetBoomФрибеты за депозит

Дорога на UFC от БК BetBoom: фрибеты до 100 000 рублей и поездка на турнир в Баку

100000 ₽
Бонус
19 д.
До конца акции
x1
Отыгрыш
1.3
Мин. коэф.
-
Срок отыгрыша
2100
Мин. депозит
Получить бонус
Не упусти шанс попасть на топовый турнир UFC!

Букмекерская компания BetBoom запустила акцию для ценителей боевых видов спорта. Участники могут побороться за фрибеты номиналом до 100 000 рублей, а также за главный приз — путешествие на двоих в Азербайджан на турнир UFC Fight Night. Чтобы присоединиться, достаточно до 8 июня 2025 года заключить пари на любое событие из раздела единоборств.

Как получить бонус BetBoom до 100 000 рублей

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Желающим принять участие в турнире нужно сделать следующее:

1. Войти в личный кабинет или зарегистрироваться, если игрок еще не является клиентом БК BetBoom.

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2. Открыть баннер акции «Дорога на UFC» и подтвердить участие кликом кнопки.

3. До 7 июня 2025 года заключить пари (экспресс или ординар) от 2100 рублей на бои в разделе «Единоборства».

Букмекер рандомно выберет 100 победителей 8 июня. Каждый из них получит приз.

Место

Приз

1

Поездка на турнир UFC Fight Night в Азербайджан для двоих

2

Фрибет — 100 000 ₽

3

Фрибет — 50 000 ₽

4

Фрибет — 30 000 ₽

5

Фрибет — 25 000 ₽

6-100

Фрибет — 1000 ₽

В главный приз включены авиабилеты в обе стороны и проживание в отеле на 2 ночи.

Как отыграть бонус BetBoom до 100 000 рублей

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Фрибет доступен для ставок на спортивные и киберспортивные события с коэффициентом от 1.30 до 3.50. Срок действия можно уточнить в чате поддержки после начисления. Использовать фрибет можно в пари типа ординар, экспресс и система.

Как вывести средства после отыгрыша бонуса в BetBoom

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Чтобы получить выигрыш, следуйте этой инструкции:

  1. Зайдите в свой аккаунт на сайте или в приложении.
  2. Откройте меню управления и выберите вкладку «Выплата».
  3. Укажите способ перевода.
  4. Впишите нужную сумму и реквизиты 
  5. Подтвердите операцию с помощью СМС-кода.

Минимальный лимит на снятие средств — 100 рублей.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса до 100 000 рублей от BetBoom

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Ознакомьтесь с ключевыми деталями предложения.

Максимальный размер бонуса

100 000 ₽

Минимальный депозит

2100 ₽

Тип пари

Ординар, экспресс, система

Минимальный коэффициент

1.30

Размер отыгрыша

х1

Срок отыгрыша бонуса

Индивидуально

Срок окончания акции

07.06.2025 (23:59 МСК)

Если ставка сделана на бонус или отменена, она не участвует в акции.

Личный опыт эксперта при использовании бонуса до 100 000 рублей от BetBoom

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Условия участия максимально простые. Немного смущает крупная ставка от 2100 рублей, но зато нет границ по кэфам. Второй неоднозначный момент — победителей выбирает рандомайзер, поэтому выполнение всех условий не гарантирует выигрыш.

Тем не менее ради поездки в Азербайджан рискнуть стоит — такой шанс выпадает редко. Кроме того, можно не только насладиться красотами Баку, но и посмотреть топовый турнир UFC.

Какие могут быть сложности при получении и использовании бонуса от БК BetBoom

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Чтобы избежать трудностей пользователям рекомендуется: 

  • Тщательно заполнять все необходимые поля при регистрации, использовать актуальные документы для подтверждения личности. 
  • Внимательно проверять правила акции перед заключением пари, делать ставки на необходимую сумму.
  • Регулярно проверять контактные данные в личном кабинете, отвечать на сообщения букмекера вовремя и предоставлять требуемые документы.

Преимущества и недостатки

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Плюсы Минусы
➕ Акция предлагает богатый выбор призов для победителей➖ Минимальная ставка —  2100 рублей
➕ Правила легкие для выполнения➖ Итоги акции определяются случайным образом

Сравнение бонуса BetBoom до 100 000 рублей с бонусами других БК

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Мы подготовили свежий список предложений от лицензированных букмекеров.

Условия

БЕТСИТИ

Балтбет

Winline

Название

Бонус за ставки на Первую лигу

Бонус за регистрацию и депозит

Фрибеты за участие в турнирах BetRace

Максимальный размер бонуса

3000 ₽

25 000 ₽

3 000 000 ₽

Минимальный коэффициент

1.01

1.01

1.01

Срок отыгрыша

7 дней

30 дней

Минимальный депозит

10 ₽

300 ₽

Активация

ПОЛУЧИТЬ

ПОЛУЧИТЬ

ПОЛУЧИТЬ

Заключение

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Подарок отличный, шансы выиграть есть у каждого. Победитель будет один, но принять участие стоит. Возможно, именно вы увидите бойцов UFC своими глазами.

Валентин Васильев

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+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

16plus

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»
И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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