Дорога на UFC от БК BetBoom: фрибеты до 100 000 рублей и поездка на турнир в Баку

Партнерский проект
Букмекерская компания BetBoom запустила акцию для ценителей боевых видов спорта. Участники могут побороться за фрибеты номиналом до 100 000 рублей, а также за главный приз — путешествие на двоих в Азербайджан на турнир UFC Fight Night. Чтобы присоединиться, достаточно до 8 июня 2025 года заключить пари на любое событие из раздела единоборств.
Желающим принять участие в турнире нужно сделать следующее:
1. Войти в личный кабинет или зарегистрироваться, если игрок еще не является клиентом БК BetBoom.
2. Открыть баннер акции «Дорога на UFC» и подтвердить участие кликом кнопки.
3. До 7 июня 2025 года заключить пари (экспресс или ординар) от 2100 рублей на бои в разделе «Единоборства».
Букмекер рандомно выберет 100 победителей 8 июня. Каждый из них получит приз.
Место
Приз
1
Поездка на турнир UFC Fight Night в Азербайджан для двоих
2
Фрибет — 100 000 ₽
3
Фрибет — 50 000 ₽
4
Фрибет — 30 000 ₽
5
Фрибет — 25 000 ₽
6-100
Фрибет — 1000 ₽
В главный приз включены авиабилеты в обе стороны и проживание в отеле на 2 ночи.
Фрибет доступен для ставок на спортивные и киберспортивные события с коэффициентом от 1.30 до 3.50. Срок действия можно уточнить в чате поддержки после начисления. Использовать фрибет можно в пари типа ординар, экспресс и система.
Чтобы получить выигрыш, следуйте этой инструкции:
Минимальный лимит на снятие средств — 100 рублей.
Ознакомьтесь с ключевыми деталями предложения.
Максимальный размер бонуса
100 000 ₽
Минимальный депозит
2100 ₽
Тип пари
Ординар, экспресс, система
Минимальный коэффициент
1.30
Размер отыгрыша
х1
Срок отыгрыша бонуса
Индивидуально
Срок окончания акции
07.06.2025 (23:59 МСК)
Если ставка сделана на бонус или отменена, она не участвует в акции.
Условия участия максимально простые. Немного смущает крупная ставка от 2100 рублей, но зато нет границ по кэфам. Второй неоднозначный момент — победителей выбирает рандомайзер, поэтому выполнение всех условий не гарантирует выигрыш.
Тем не менее ради поездки в Азербайджан рискнуть стоит — такой шанс выпадает редко. Кроме того, можно не только насладиться красотами Баку, но и посмотреть топовый турнир UFC.
Чтобы избежать трудностей пользователям рекомендуется:
|Плюсы
|Минусы
|➕ Акция предлагает богатый выбор призов для победителей
|➖ Минимальная ставка — 2100 рублей
|➕ Правила легкие для выполнения
|➖ Итоги акции определяются случайным образом
Мы подготовили свежий список предложений от лицензированных букмекеров.
Условия
Название
Бонус за ставки на Первую лигу
Бонус за регистрацию и депозит
Фрибеты за участие в турнирах BetRace
Максимальный размер бонуса
3000 ₽
25 000 ₽
3 000 000 ₽
Минимальный коэффициент
1.01
1.01
1.01
Срок отыгрыша
7 дней
—
30 дней
Минимальный депозит
10 ₽
300 ₽
—
Активация
✅ ПОЛУЧИТЬ
✅ ПОЛУЧИТЬ
✅ ПОЛУЧИТЬ
Подарок отличный, шансы выиграть есть у каждого. Победитель будет один, но принять участие стоит. Возможно, именно вы увидите бойцов UFC своими глазами.
Партнерский проект