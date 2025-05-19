Дорога на UFC от БК BetBoom: фрибеты до 100 000 рублей и поездка на турнир в Баку

Желающим принять участие в турнире нужно сделать следующее:

1. Войти в личный кабинет или зарегистрироваться, если игрок еще не является клиентом БК BetBoom.

2. Открыть баннер акции «Дорога на UFC» и подтвердить участие кликом кнопки.

3. До 7 июня 2025 года заключить пари (экспресс или ординар) от 2100 рублей на бои в разделе «Единоборства».

Букмекер рандомно выберет 100 победителей 8 июня. Каждый из них получит приз.

Место Приз 1 Поездка на турнир UFC Fight Night в Азербайджан для двоих 2 Фрибет — 100 000 ₽ 3 Фрибет — 50 000 ₽ 4 Фрибет — 30 000 ₽ 5 Фрибет — 25 000 ₽ 6-100 Фрибет — 1000 ₽

В главный приз включены авиабилеты в обе стороны и проживание в отеле на 2 ночи.