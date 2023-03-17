Бонус «Мелбет»: страховка от скуки на матчи ЛЧ и ЛЕ

Для участия в акции зарегистрируйтесь или авторизуйтесь на сайте «Мелбет» и сделайте ставку на любой матч Лиги чемпионов или Лиги Европы.

Минимальная сумма пари - 2000 рублей. Акция распространяется на три исхода: «Победа первой команды», «Победа второй команды», «Точный счет» (кроме 0:0).

В случае нулевой ничьей на ваш бонусный счет поступит компенсация от букмекера - 500 рублей.

Обратите внимание: использовать бонус следует в течение суток после получения и только на одиночное пари с коэффициентом от 1,50.