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17 марта 8:12ГлавнаяБонусы
БК Мелбет
Футбол
Страховка

Бонус «Мелбет»: страховка от скуки на матчи ЛЧ и ЛЕ

МелбетМелбет
5star
500 ₽
Бонус

Этот бонус истекший. Посмотрите все доступные бонусы.

Компенсация за безголевой футбол
Валентин Васильев
main

Букмекерская контора «Мелбет» запустила отличную акцию к рестарту еврокубкового сезона. В рамках программы «Страховка от скуки» БК дарит игрокам с совместного проекта «Рейтинга Букмекеров» и издания «Ведомости Спорт» 500-рублевый бонус в случае нулевой ничьей в матче  Лиги чемпионов или Лиги Европы.

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Как получить бонус?

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Для участия в акции зарегистрируйтесь или авторизуйтесь на сайте «Мелбет» и сделайте ставку на любой матч Лиги чемпионов или Лиги Европы. 

Минимальная сумма пари - 2000 рублей. Акция распространяется на три исхода: «Победа первой команды», «Победа второй команды», «Точный счет» (кроме 0:0).

В случае нулевой ничьей на ваш бонусный счет поступит компенсация от букмекера - 500 рублей.

Обратите внимание: использовать бонус следует в течение суток после получения и только на одиночное пари с коэффициентом от 1,50. 

Плюсы и минусы

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+ В акции могут участвовать как новички, так и постоянные клиенты БК. 
+ Акция распространяется на все матчи ЛЧ и ЛЕ.

- Срок действия бонуса ограничен.

Акция от «Мелбет» - досрочный выкуп ставки

Заключение

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Бонус от «Мелбет» немного скрасит беттору разочарование от проигрыша пари и безголевого, скучного футбола.

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Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров