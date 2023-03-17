Бонус «Мелбет»: страховка от скуки на матчи ЛЧ и ЛЕ

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Букмекерская контора «Мелбет» запустила отличную акцию к рестарту еврокубкового сезона. В рамках программы «Страховка от скуки» БК дарит игрокам с совместного проекта «Рейтинга Букмекеров» и издания «Ведомости Спорт» 500-рублевый бонус в случае нулевой ничьей в матче Лиги чемпионов или Лиги Европы.
Программа лояльности «Мелбет»: ежемесячный кэшбэк с проигрышных пари
Для участия в акции зарегистрируйтесь или авторизуйтесь на сайте «Мелбет» и сделайте ставку на любой матч Лиги чемпионов или Лиги Европы.
Минимальная сумма пари - 2000 рублей. Акция распространяется на три исхода: «Победа первой команды», «Победа второй команды», «Точный счет» (кроме 0:0).
В случае нулевой ничьей на ваш бонусный счет поступит компенсация от букмекера - 500 рублей.
Обратите внимание: использовать бонус следует в течение суток после получения и только на одиночное пари с коэффициентом от 1,50.
+ В акции могут участвовать как новички, так и постоянные клиенты БК.
+ Акция распространяется на все матчи ЛЧ и ЛЕ.
- Срок действия бонуса ограничен.
Бонус от «Мелбет» немного скрасит беттору разочарование от проигрыша пари и безголевого, скучного футбола.
Партнерский проект