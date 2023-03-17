Экспресс-бонус «Мелбет» «Гранд экспресс»

+ В акции могут участвовать как новички, так и постоянные клиенты конторы.

+ Нет ограничений по событиям для ставок.

- Бонусный коэффициент не начисляется, если хотя бы одно событие рассчитано возвратом/отменой/перерасчетом.

Акция от «Мелбет» - досрочный выкуп ставки