Экспресс-бонус «Мелбет» «Гранд экспресс»

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Букмекерская контора «Мелбет» объявляет о классной акции для любителей экспресс-ставок! В ее рамках БК предлагает игрокам с совместного проекта «Рейтинга Букмекеров» и издания «Ведомости Спорт» увеличить свой выигрыш при помощи выигрышного коэффициента. Сейчас расскажем, как это работает!
Программа лояльности «Мелбет»: ежемесячный кэшбэк с проигрышных пари
Для участия в акции достаточно двух несложных шагов:
Размер бонусного коэффициента зависит от количества событий в экспрессе. Полный расклад - в таблице ниже.
|Количество событий
|Бонусный коэффициент
|3
|1,03
|4
|1,04
|5
|1,05
|6
|1,06
|7
|1,07
|8
|1,08
|9
|1,09
|10
|1,10
|11
|1,11
|12
|1,12
|13
|1,13
|14
|1,14
|15
|1,15
|16
|1,16
|17
|1,17
|18
|1,18
|19
|1,19
|20
|1,20
|21
|1,21
|22
|1,22
|23
|1,23
|24
|1,24
|25
|1,25
|26
|1,26
|27
|1,27
|28
|1,28
|29
|1,29
|30
|1,30
+ В акции могут участвовать как новички, так и постоянные клиенты конторы.
+ Нет ограничений по событиям для ставок.
- Бонусный коэффициент не начисляется, если хотя бы одно событие рассчитано возвратом/отменой/перерасчетом.
Проницательных прогнозистов с высоким процентом удачных ставок акция «Мелбет» наверняка заинтересует. Если вы часто играете и регулярно выигрываете, почему бы не приумножить свой выигрыш за счет бонусного коэффициента?
Партнерский проект