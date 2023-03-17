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17 марта 7:48ГлавнаяБонусы
БК Мелбет
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Экспресс-бонусы

Экспресс-бонус «Мелбет» «Гранд экспресс»

Этот бонус истекший. Посмотрите все доступные бонусы.

Чем больше удачных ставок, тем выше бонусный коэффициент
Валентин Васильев
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Букмекерская контора «Мелбет» объявляет о классной акции для любителей экспресс-ставок! В ее рамках БК предлагает игрокам с совместного проекта «Рейтинга Букмекеров» и издания «Ведомости Спорт» увеличить свой выигрыш при помощи выигрышного коэффициента. Сейчас расскажем, как это работает!

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Как получить бонус?

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Для участия в акции достаточно двух несложных шагов:

  1. Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь на сайте «Мелбет».
  2. Заключайте экспресс-пари на любые спортивные события  (минимум три события) с коэффициентом от 1,50 на каждое и минимальной суммой ставки от 500 рублей.

Размер бонусного коэффициента зависит от количества событий в экспрессе. Полный расклад - в таблице ниже.

Количество событийБонусный коэффициент
31,03
41,04
51,05
61,06
71,07
81,08
91,09
101,10
111,11
121,12
131,13
141,14
151,15
161,16
171,17
181,18
191,19
201,20
211,21
221,22
231,23
241,24
251,25
261,26
271,27
281,28
291,29
301,30

Плюсы и минусы

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+ В акции могут участвовать как новички, так и постоянные клиенты конторы. 
+ Нет ограничений по событиям для ставок. 

- Бонусный коэффициент не начисляется, если хотя бы одно событие рассчитано возвратом/отменой/перерасчетом.

Акция от «Мелбет» - досрочный выкуп ставки

Заключение

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Проницательных прогнозистов с высоким процентом удачных ставок акция «Мелбет» наверняка заинтересует. Если вы часто играете и регулярно выигрываете, почему бы не приумножить свой выигрыш за счет бонусного коэффициента? 

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