День российского букмекера от БК BetBoom: розыгрыш фрибетов на 1000 рублей

Чтобы попасть в число претендентов на фрибет, следуйте этой инструкции:

1. Залогиньтесь в свой аккаунт в БК BetBoom.

2. Откройте сторис под названием «День букмекера». Он доступен на официальном сайте и в мобильном приложении.

3. В окне сторис укажите кэф своей самой крупной выигрышной ставки, сделанной в BetBoom в период с 2024 по 2025 годы.

Все участники, которые выполнили условия, попадают в случайную выборку. Победители будут определены рандомайзером. Неважно, насколько высок был ваш коэффициент, шансы есть у каждого.

30 июня BetBoom объявит имена 300 счастливчиков. Каждому из них достанется фрибет номиналом 1000 рублей.