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26 июня 13:01ГлавнаяБонусы
БК BetBoomАкции

День российского букмекера от БК BetBoom: розыгрыш фрибетов на 1000 рублей

1000 ₽
Бонус
3 д.
До конца акции
x1
Отыгрыш
1.3
Мин. коэф.
7 д.
Срок отыгрыша
-
Мин. депозит
Получить бонус
Не нужно заключать пари или пополнять счет!

Ко Дню букмекера BetBoom запускает праздничную акцию с призовым фондом 300 000 рублей. Участие в розыгрыше может принести фрибет номиналом 1000 рублей. Достаточно поделиться с БК коэффициентом самой крупной выигрышной ставки, сделанной в период с 2024 по 2025 годы. Уже 30 июня станут известны имена победителей.

Как получить бонус BetBoom на 1000 рублей за участие в акции День букмекера

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Чтобы попасть в число претендентов на фрибет, следуйте этой инструкции:

1. Залогиньтесь в свой аккаунт в БК BetBoom.

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2. Откройте сторис под названием «День букмекера». Он доступен на официальном сайте и в мобильном приложении.

3. В окне сторис укажите кэф своей самой крупной выигрышной ставки, сделанной в BetBoom в период с 2024 по 2025 годы.

Все участники, которые выполнили условия, попадают в случайную выборку. Победители будут определены рандомайзером. Неважно, насколько высок был ваш коэффициент, шансы есть у каждого.

30 июня BetBoom объявит имена 300 счастливчиков. Каждому из них достанется фрибет номиналом 1000 рублей.

Как отыграть бонус BetBoom на 1000 рублей за участие в акции День букмекера

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Делить фрибет на несколько ставок запрещается. Бонус доступен для заключения пари на любые события с коэффициентом от 1.30 до 3.50. Срок действия фрибета составляет 7 дней. Точная дата окончания будет указана в вашем личном кабинете на сайте или в приложении букмекера.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса от BetBoom

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Все детали розыгрыша компактно собраны в таблице ниже.

Максимальный размер бонуса

1000 ₽

Минимальный депозит

— 

Тип пари

Ординар, экспресс

Минимальный коэффициент

1.30

Размер отыгрыша

x1

Срок отыгрыша бонуса

7 дней

Срок окончания акции

30.06.2025 (12:00 МСК)

Участие в розыгрыше не требует ставок или пополнения счета

Преимущества и недостатки

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Плюсы Минусы
➕ Внушительный призовой фонд — 300 000 рублей➖ Распределение фрибетов основано на случайной выборке
➕ Принять участие может любой пользователь, который делал ставки в BetBoom 

Заключение

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BetBoom демонстрирует щедрый подход к своим клиентам, предлагая участие в розыгрыше без необходимости делать ставки или вносить деньги на счет. Все, что нужно, — вспомнить и указать свой самый крупный выигрышный коэффициент за последний год. Однако важно быть честным, букмекер тщательно проверит достоверность предоставленной информации, чтобы исключить попытки обмана.

Валентин Васильев

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