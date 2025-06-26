День российского букмекера от БК BetBoom: розыгрыш фрибетов на 1000 рублей

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Ко Дню букмекера BetBoom запускает праздничную акцию с призовым фондом 300 000 рублей. Участие в розыгрыше может принести фрибет номиналом 1000 рублей. Достаточно поделиться с БК коэффициентом самой крупной выигрышной ставки, сделанной в период с 2024 по 2025 годы. Уже 30 июня станут известны имена победителей.
Чтобы попасть в число претендентов на фрибет, следуйте этой инструкции:
1. Залогиньтесь в свой аккаунт в БК BetBoom.
2. Откройте сторис под названием «День букмекера». Он доступен на официальном сайте и в мобильном приложении.
3. В окне сторис укажите кэф своей самой крупной выигрышной ставки, сделанной в BetBoom в период с 2024 по 2025 годы.
Все участники, которые выполнили условия, попадают в случайную выборку. Победители будут определены рандомайзером. Неважно, насколько высок был ваш коэффициент, шансы есть у каждого.
30 июня BetBoom объявит имена 300 счастливчиков. Каждому из них достанется фрибет номиналом 1000 рублей.
Делить фрибет на несколько ставок запрещается. Бонус доступен для заключения пари на любые события с коэффициентом от 1.30 до 3.50. Срок действия фрибета составляет 7 дней. Точная дата окончания будет указана в вашем личном кабинете на сайте или в приложении букмекера.
Все детали розыгрыша компактно собраны в таблице ниже.
Максимальный размер бонуса
1000 ₽
Минимальный депозит
—
Тип пари
Ординар, экспресс
Минимальный коэффициент
1.30
Размер отыгрыша
x1
Срок отыгрыша бонуса
7 дней
Срок окончания акции
30.06.2025 (12:00 МСК)
Участие в розыгрыше не требует ставок или пополнения счета
|Плюсы
|Минусы
|➕ Внушительный призовой фонд — 300 000 рублей
|➖ Распределение фрибетов основано на случайной выборке
|➕ Принять участие может любой пользователь, который делал ставки в BetBoom
BetBoom демонстрирует щедрый подход к своим клиентам, предлагая участие в розыгрыше без необходимости делать ставки или вносить деньги на счет. Все, что нужно, — вспомнить и указать свой самый крупный выигрышный коэффициент за последний год. Однако важно быть честным, букмекер тщательно проверит достоверность предоставленной информации, чтобы исключить попытки обмана.