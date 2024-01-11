Бонус «Мелбет»: страховка от скуки на матчи ЛЧ, ЛЕ, АПЛ и Бундеслиги

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Букмекерская контора «Мелбет» запустила отличную акцию для любителей высококлассного международного футбола. В рамках программы «Страховка от скуки» БК подарит игрокам с совместного проекта «Рейтинга Букмекеров» и издания «Ведомости Спорт» до 10 тысяч рублей фрибетом в случае нулевой ничьей в матче еврокубков или топ-лиг Европы.
Программа лояльности «Мелбет»: ежемесячный кэшбэк с проигрышных пари
Для участия в акции зарегистрируйтесь или авторизуйтесь на сайте «Мелбет» и сделайте ставку на любой матч Лиги чемпионов, Лиги Европы, чемпионатов Англии, Германии.
Акция распространяется на три исхода: «Победа первой команды», «Победа второй команды», «Точный счет» (кроме 0:0).
В случае нулевой ничьей на ваш бонусный счет поступит компенсация от букмекера - 50% от суммы вашей ставки в виде фрибета.
Обратите внимание: использовать бонус следует в течение пяти суток после получения для заключения пари на любое событие с коэффициентом до 3,50. В случае успеха вы получите чистый выигрыш за вычетом номинала бонуса.
+ В акции могут участвовать как новички, так и постоянные клиенты БК.
+ Акция распространяется на все матчи ЛЧ, ЛЕ, АПЛ и Бундеслиги.
- Срок действия бонуса ограничен.
- Есть ограничения по коэффициентам.
Бонус от «Мелбет» скрасит беттору разочарование от проигрыша пари и безголевого, скучного футбола.
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