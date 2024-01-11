Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров
11 января 14:58ГлавнаяБонусы
БК Мелбет
Футбол
Страховка

Бонус «Мелбет»: страховка от скуки на матчи ЛЧ, ЛЕ, АПЛ и Бундеслиги

МелбетМелбет
5star
10000 ₽
Бонус

Этот бонус истекший. Посмотрите все доступные бонусы.

Компенсация за безголевой футбол
Валентин Васильев
main

Букмекерская контора «Мелбет» запустила отличную акцию для любителей высококлассного международного футбола. В рамках программы «Страховка от скуки» БК подарит игрокам с совместного проекта «Рейтинга Букмекеров» и издания «Ведомости Спорт» до 10 тысяч рублей фрибетом в случае нулевой ничьей в матче еврокубков или топ-лиг Европы.

Программа лояльности «Мелбет»: ежемесячный кэшбэк с проигрышных пари

Как получить бонус?

Свернуть

Для участия в акции зарегистрируйтесь или авторизуйтесь на сайте «Мелбет» и сделайте ставку на любой матч Лиги чемпионов, Лиги Европы, чемпионатов Англии, Германии. 

Акция распространяется на три исхода: «Победа первой команды», «Победа второй команды», «Точный счет» (кроме 0:0).

В случае нулевой ничьей на ваш бонусный счет поступит компенсация от букмекера - 50% от суммы вашей ставки в виде фрибета.

Обратите внимание: использовать бонус следует в течение пяти суток после получения для заключения пари на любое событие с коэффициентом до 3,50. В случае успеха вы получите чистый выигрыш за вычетом номинала бонуса.

Плюсы и минусы

Свернуть

+ В акции могут участвовать как новички, так и постоянные клиенты БК. 
+ Акция распространяется на все матчи ЛЧ, ЛЕ, АПЛ и Бундеслиги.

- Срок действия бонуса ограничен.
- Есть ограничения по коэффициентам.

Акция от «Мелбет» - досрочный выкуп ставки

Заключение

Свернуть

Бонус от «Мелбет» скрасит беттору разочарование от проигрыша пари и безголевого, скучного футбола.

100% бонус на первый депозит от «Мелбет»

Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров