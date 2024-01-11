Бонус «Мелбет»: страховка от скуки на матчи ЛЧ, ЛЕ, АПЛ и Бундеслиги

Для участия в акции зарегистрируйтесь или авторизуйтесь на сайте «Мелбет» и сделайте ставку на любой матч Лиги чемпионов, Лиги Европы, чемпионатов Англии, Германии.

Акция распространяется на три исхода: «Победа первой команды», «Победа второй команды», «Точный счет» (кроме 0:0).

В случае нулевой ничьей на ваш бонусный счет поступит компенсация от букмекера - 50% от суммы вашей ставки в виде фрибета.

Обратите внимание: использовать бонус следует в течение пяти суток после получения для заключения пари на любое событие с коэффициентом до 3,50. В случае успеха вы получите чистый выигрыш за вычетом номинала бонуса.