Ставка на сборную от БК BetBoom: фрибеты до 5000 рублей за пари на матч Россия – Нигерия

Перед вами условия участия. Для участия в розыгрыше следуйте инструкции:

1. Зарегистрируйтесь или войдите в аккаунт на сайте BetBoom.

2. Перейдите на страницу акции и кликните по плашке «Принять участие».

3. Сделайте одиночную ставку на матч Россия — Нигерия от 1000 рублей с коэффициентом 1.30 или выше.

BetBoom подведет итоги акции 09.06.2025. Случайным образом будут определены 105 победителей среди всех участников, которые выполнили условия. 100 человек получат фрибеты номиналом 5000 рублей, еще 5 — фирменные джерси сборной России.