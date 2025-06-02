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2 июня 14:06ГлавнаяБонусы
БК BetBoomФрибеты за депозит

Ставка на сборную от БК BetBoom: фрибеты до 5000 рублей за пари на матч Россия – Нигерия

5000 ₽
Бонус
4 д.
До конца акции
x1
Отыгрыш
1.3
Мин. коэф.
7 д.
Срок отыгрыша
1000 ₽
Мин. депозит
Получить бонус
Счастливчики получат форму сборной и фрибеты!

К футбольному матчу Россия — Нигерия букмекерская компания BetBoom запускает яркий розыгрыш. Самым активным игрокам достанутся 500 000 рублей фрибетами и 5 оригинальных джерси сборной. Для участия достаточно заключить пари на матч.

Как получить бонус BetBoom до 5000 рублей за ставку на матч Россия – Нигерия

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Перед вами условия участия. Для участия в розыгрыше следуйте инструкции:

1. Зарегистрируйтесь или войдите в аккаунт на сайте BetBoom.

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2. Перейдите на страницу акции и кликните по плашке «Принять участие».

3. Сделайте одиночную ставку на матч Россия — Нигерия от 1000 рублей с коэффициентом 1.30 или выше.

BetBoom подведет итоги акции 09.06.2025. Случайным образом будут определены 105 победителей среди всех участников, которые выполнили условия. 100 человек получат фрибеты номиналом 5000 рублей, еще 5 — фирменные джерси сборной России.

Как отыграть бонус BetBoom на 5000 рублей

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Выданный фрибет нельзя разделить на несколько ставок. Его можно применить на любые события с кэфом от 1.30 до 3.50. Срок действия бонуса составляет 7 или 30 дней — точная информация указана в личном кабинете пользователя.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса от BetBoom

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Для наглядности все условия акции оформлены таблицей.

Максимальный размер бонуса

5000 ₽

Минимальный депозит

1000 ₽ 

Тип пари

Ординар, экспресс

Минимальный коэффициент

1.30

Размер отыгрыша

x1

Срок отыгрыша бонуса

7 дней

Срок окончания акции

06.06.2025 (23:59 МСК)

Принять участие в розыгрыше можно также в любом наземном клубе BetBoom.

Преимущества и недостатки

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Плюсы Минусы
➕ Участвовать могут все клиенты букмекера➖ Определение победителей происходит по внутреннему решению букмекера
➕ Бонусы и фирменный мерч 

Заключение

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Болельщиков национальной команды ждет не только внушительный фрибет на 5000 рублей, но и уникальный шанс заполучить редкий коллекционный мерч сборной. Итоги розыгрыша определит случай.

Валентин Васильев

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На карте:googleyandex
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

16plus

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»
И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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