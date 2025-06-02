Ставка на сборную от БК BetBoom: фрибеты до 5000 рублей за пари на матч Россия – Нигерия

Партнерский проект
К футбольному матчу Россия — Нигерия букмекерская компания BetBoom запускает яркий розыгрыш. Самым активным игрокам достанутся 500 000 рублей фрибетами и 5 оригинальных джерси сборной. Для участия достаточно заключить пари на матч.
Перед вами условия участия. Для участия в розыгрыше следуйте инструкции:
1. Зарегистрируйтесь или войдите в аккаунт на сайте BetBoom.
2. Перейдите на страницу акции и кликните по плашке «Принять участие».
3. Сделайте одиночную ставку на матч Россия — Нигерия от 1000 рублей с коэффициентом 1.30 или выше.
BetBoom подведет итоги акции 09.06.2025. Случайным образом будут определены 105 победителей среди всех участников, которые выполнили условия. 100 человек получат фрибеты номиналом 5000 рублей, еще 5 — фирменные джерси сборной России.
Выданный фрибет нельзя разделить на несколько ставок. Его можно применить на любые события с кэфом от 1.30 до 3.50. Срок действия бонуса составляет 7 или 30 дней — точная информация указана в личном кабинете пользователя.
Для наглядности все условия акции оформлены таблицей.
Максимальный размер бонуса
5000 ₽
Минимальный депозит
1000 ₽
Тип пари
Ординар, экспресс
Минимальный коэффициент
1.30
Размер отыгрыша
x1
Срок отыгрыша бонуса
7 дней
Срок окончания акции
06.06.2025 (23:59 МСК)
Принять участие в розыгрыше можно также в любом наземном клубе BetBoom.
|Плюсы
|Минусы
|➕ Участвовать могут все клиенты букмекера
|➖ Определение победителей происходит по внутреннему решению букмекера
|➕ Бонусы и фирменный мерч
Болельщиков национальной команды ждет не только внушительный фрибет на 5000 рублей, но и уникальный шанс заполучить редкий коллекционный мерч сборной. Итоги розыгрыша определит случай.
Партнерский проект