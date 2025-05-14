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14 мая 7:31ГлавнаяБонусы
БК PARIФрибеты за депозит

Конский фрибет от БК PARI: до 10 000 рублей за ставки на киберспорт

10000 ₽
Бонус
4 д.
До конца акции
x1
Отыгрыш
1.01
Мин. коэф.
3 д.
Срок отыгрыша
500 ₽
Мин. депозит
Получить бонус
Фрибет за победу и поражение!

В рамках масштабного турнира PGL Astana 2025 по Counter-Strike 2 букмекер PARI объявил старт акции «Конский фрибет». С 10 по 18 мая в столице Казахстана лучшие киберспортивные команды мира будут бороться за титул. Бетторы могут получить фрибеты до 10 000 рублей. Для участия достаточно ставить от 500 рублей на матчи турнира. Фрибет начисляется за серию из 3 выигрышных или 5 проигрышных пари.

Как получить бонус БК PARI до 50 000 рублей

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Участие в акции доступно при соблюдении установленных правил:

1. Создайте аккаунт в PARI, если вы новый пользователь.

 

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2. Перейдите на страницу акции и подтвердите участие нажатием кнопки.

3. Делайте ставки от 500 рублей на события турнира PGL Astana 2025 с основного счета.

Для получения фрибета необходимо выполнить одно из условий:

  • Оформить подряд 3 выигрышные ставки на матчи турнира PGL Astana 2025. Минимальная сумма каждой ставки — 500 рублей. Коэффициенты: не ниже 1.70 — для первой, 2.00 — для второй и 2.50 — для третьей. В случае выполнения условий предоставляется фрибет, равный сумме этих ставок, но не более 10 000 рублей.
  • Оформить подряд 5 проигрышных ставок от 500 рублей каждая (без требований к коэффициенту). В этом случае фрибет рассчитывается как среднее арифметическое значений всех 5 ставок. Максимальный размер — 10 000 рублей.

Начисление фрибета осуществляется в течение 72 часов после расчета серии ставок. Участие в акции доступно всем клиентам букмекера.

Как отыграть бонус PARI до 10 000 рублей

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После получения фрибета у игрока есть 3 дня на его использование. Бонус необходимо применить одним пари в разделе «Киберспорт». Максимально допустимый коэффициент — 3.00. Тип ставок — экспресс и ординар.

Как вывести средства после отыгрыша бонуса в PARI

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Для получения выигрыша необходимо выполнить последовательность простых действий:

  1. Авторизуйтесь в личном кабинете на сайте или в приложении PARI.
  2. Перейдите в раздел «Вывод средств».
  3. Определитесь с подходящим способом снятия.
  4. Введите сумму для вывода и кликните «Продолжить».
  5. Подтвердите операцию через код из СМС-сообщения.

После ввода кода подтверждения останется только дождаться поступления денег на счет. Оформить заявку на вывод можно как через сайт PARI, так и в мобильном приложении.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса до 10 000 рублей от БК Мелбет

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Детали бонусного предложения отображены в таблице.

Максимальный размер бонуса

10 000 ₽

Минимальный депозит

500 ₽

Тип пари

Ординар, экспресс

Минимальный коэффициент

1.01

Размер отыгрыша

х1

Срок отыгрыша бонуса

3 дня

Срок окончания акции

18.05.2025 (23:59 МСК)

Фрибет нельзя:

  • Разбивать на части.
  • Обменивать на реальные средства.
  • Передавать другим пользователям.
  • Использовать на «Игры 24/7» или в ставках типа система.
  • Применять с функцией досрочной выплаты.

Личный опыт эксперта при использовании бонуса до 10 000 рублей от БК PARI

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В столице Казахстана собрались лучшие киберспортсмены мира, пропускать такое событие нельзя. На главной странице сайта PARI меня заинтересовал баннер с надписью «Конский фрибет». Это название сразу привлекло внимание.

Присоединился к турниру без сложностей. К сожалению, получить фрибет не удалось. Уже на 2 ставке я ошибся. Сам формат акции мне понравился. Думаю, что для любителей CS2 это прекрасный шанс испытать удачу и получить бонусы.

Какие могут быть сложности при получении и использовании бонуса от БК PARI

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При участии может возникнуть несколько сложностей:

  • Если ваш аккаунт не прошел верификацию, вы можете столкнуться с ограничениями на вывод средств или начислении бонусов.
  • При снятии выигрыша важно корректно указать платежные данные. Ошибки в них могут привести к задержке перевода или отказу в выводе средств.
  • Бонус действует в течение ограниченного времени (3 дня). Если не использовать фрибет до истечения этого срока, он аннулируется.

Иногда игроки сталкиваются с техническими сбоями на сайте или в мобильном приложении БК PARI, что может привести к невозможности делать ставки или участвовать в акции. В таких случаях важно сразу обращаться в службу поддержки.

Преимущества и недостатки

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Плюсы Минусы
➕ Бонусы можно получить за успешные и неудачные ставки➖ Фрибет разрешается ставить только на киберспорт
➕ В акции могут участвовать все клиенты букмекера 

Сравнение бонуса PARI до 10 000 рублей с бонусами других БК

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В таблице собраны актуальные акции других букмекеров из Единого ЦУПИС.

Условия

Леон

Фонбет

BetBoom

Название

Кибер-лидер

Бонусы за ставки на киберспорт

Фрибет за ставки на PGL Astana

Максимальный размер бонуса

20 000 ₽

50 000 ₽

100 000 ₽

Минимальный коэффициент

1.30

1.01

1.30

Срок отыгрыша

7 дней

7 дней

7 дней

Минимальный депозит

300 ₽

1000 ₽

1000 ₽

Активация

ПОЛУЧИТЬ

ПОЛУЧИТЬ

ПОЛУЧИТЬ

Заключение

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«Конский фрибет» выделяется на фоне других предложений. Особый интерес вызывает то, что бонус можно получить не только за серию удачных ставок, но и за неудачные. Максимальная сумма бонуса может показаться немного скромной по сравнению с громким названием, но сама идея акции заслуживает уважения и внимания со стороны любителей киберспорта.

Валентин Васильев

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На карте:googleyandex
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

16plus

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»
И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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