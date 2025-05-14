Конский фрибет от БК PARI: до 10 000 рублей за ставки на киберспорт

В столице Казахстана собрались лучшие киберспортсмены мира, пропускать такое событие нельзя. На главной странице сайта PARI меня заинтересовал баннер с надписью «Конский фрибет». Это название сразу привлекло внимание.

Присоединился к турниру без сложностей. К сожалению, получить фрибет не удалось. Уже на 2 ставке я ошибся. Сам формат акции мне понравился. Думаю, что для любителей CS2 это прекрасный шанс испытать удачу и получить бонусы.