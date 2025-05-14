Конский фрибет от БК PARI: до 10 000 рублей за ставки на киберспорт

Партнерский проект
В рамках масштабного турнира PGL Astana 2025 по Counter-Strike 2 букмекер PARI объявил старт акции «Конский фрибет». С 10 по 18 мая в столице Казахстана лучшие киберспортивные команды мира будут бороться за титул. Бетторы могут получить фрибеты до 10 000 рублей. Для участия достаточно ставить от 500 рублей на матчи турнира. Фрибет начисляется за серию из 3 выигрышных или 5 проигрышных пари.
Участие в акции доступно при соблюдении установленных правил:
1. Создайте аккаунт в PARI, если вы новый пользователь.
2. Перейдите на страницу акции и подтвердите участие нажатием кнопки.
3. Делайте ставки от 500 рублей на события турнира PGL Astana 2025 с основного счета.
Для получения фрибета необходимо выполнить одно из условий:
Начисление фрибета осуществляется в течение 72 часов после расчета серии ставок. Участие в акции доступно всем клиентам букмекера.
После получения фрибета у игрока есть 3 дня на его использование. Бонус необходимо применить одним пари в разделе «Киберспорт». Максимально допустимый коэффициент — 3.00. Тип ставок — экспресс и ординар.
Для получения выигрыша необходимо выполнить последовательность простых действий:
После ввода кода подтверждения останется только дождаться поступления денег на счет. Оформить заявку на вывод можно как через сайт PARI, так и в мобильном приложении.
Детали бонусного предложения отображены в таблице.
Максимальный размер бонуса
10 000 ₽
Минимальный депозит
500 ₽
Тип пари
Ординар, экспресс
Минимальный коэффициент
1.01
Размер отыгрыша
х1
Срок отыгрыша бонуса
3 дня
Срок окончания акции
18.05.2025 (23:59 МСК)
Фрибет нельзя:
В столице Казахстана собрались лучшие киберспортсмены мира, пропускать такое событие нельзя. На главной странице сайта PARI меня заинтересовал баннер с надписью «Конский фрибет». Это название сразу привлекло внимание.
Присоединился к турниру без сложностей. К сожалению, получить фрибет не удалось. Уже на 2 ставке я ошибся. Сам формат акции мне понравился. Думаю, что для любителей CS2 это прекрасный шанс испытать удачу и получить бонусы.
При участии может возникнуть несколько сложностей:
Иногда игроки сталкиваются с техническими сбоями на сайте или в мобильном приложении БК PARI, что может привести к невозможности делать ставки или участвовать в акции. В таких случаях важно сразу обращаться в службу поддержки.
|Плюсы
|Минусы
|➕ Бонусы можно получить за успешные и неудачные ставки
|➖ Фрибет разрешается ставить только на киберспорт
|➕ В акции могут участвовать все клиенты букмекера
В таблице собраны актуальные акции других букмекеров из Единого ЦУПИС.
«Конский фрибет» выделяется на фоне других предложений. Особый интерес вызывает то, что бонус можно получить не только за серию удачных ставок, но и за неудачные. Максимальная сумма бонуса может показаться немного скромной по сравнению с громким названием, но сама идея акции заслуживает уважения и внимания со стороны любителей киберспорта.
Партнерский проект