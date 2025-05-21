Новый Джекпот от Лиги Ставок: до 100 000 000 рублей реальными деньгами за ставки

Партнерский проект
БК «Лига Ставок» запускает масштабную акцию «Новый Джекпот» с призовым фондом, от которого захватывает дух. На кону до 100 000 000 рублей реальными деньгами и фрибеты на сумму до 5000 рублей. Участвовать просто, достаточно заключить квалифицирующее пари и включиться в розыгрыш.
Принять участие в предложении можно после выполнения определенных требований:
1. Зарегистрироваться на сайте или в приложении «Лиги Ставок» либо авторизоваться в существующем аккаунте.
2. Пройти процедуру идентификации личности.
3. Совершить ставку на сумму от 100 рублей с основного счета. Пользователь может выбрать любое спортивное событие и тип ставки — ограничения отсутствуют.
После размещения квалифицирующего пари игрок автоматически подключается сразу к 4 розыгрышам в рамках акции «Новый Джекпот». Участвовать можно неограниченное количество раз — каждый дополнительный купон увеличивает шансы на получение крупного приза.
В рамках розыгрыша пользователи могут получить либо денежные выплаты, либо фрибеты. Сделав ставку по правилам акции, игрок может выиграть банк одного или нескольких джекпотов.
Название
Максимальный приз
Форма начисления
Минимальный банк
Распределение призового фонда
Лайт
5000 ₽
Фрибет
0
41%
Макс
1 000 000 ₽
Деньги
100 000 ₽
23%
Ультра
25 000 000 ₽
Деньги
2 500 000 ₽
18%
Мега
100 000 000 ₽
Деньги
10 000 000 ₽
18%
Формирование призового фонда каждого из джекпотов происходит за счет ставок всех участников. Розыгрыши проходят ежедневно. Как только один из джекпотов находит победителя, его банк обнуляется и начинает накапливаться заново, пока не будет разыгран вновь.
Фрибет можно использовать только для одиночной ставки. Срок его действия — 7 дней с момента начисления. Использовать фрибет можно один раз и только целиком — разбить сумму нельзя.
Деньги, выигранные в акции «Новый Джекпот», не требуют отыгрыша. Их можно сразу перевести на банковскую карту или электронный кошелек.
Вывод выигрыша возможен после выполнения базовых требований:
В рамках акции действуют определенные ограничения.
Максимальный размер бонуса
100 000 000 ₽
Минимальный депозит
100 ₽
Тип пари
Ординар
Минимальный коэффициент
1.01
Размер отыгрыша
х1
Срок использования бонуса
7 дней
Срок окончания акции
19.09.2025 (12:00 МСК)
Ставки по фрибетам не учитываются в акции.
Главный приз этой акции просто невероятный! За долгое время работы с букмекерами я не видел настолько роскошного предложения. Возможность выиграть до 100 000 000 рублей деньгами сразу привлекает внимание.
Приятно, что нет сложных правил и запутанных условий. Все очень просто: нужно всего лишь ставить от 100 рублей на любые события. Ежедневные розыгрыши фрибетов делают участие еще интереснее и дают постоянный шанс увеличить свой банкролл. Случайный выбор обладателей джекпота позволяет каждому участнику рассчитывать на удачу.
Иногда процедура подтверждения личности занимает больше времени, чем планировалось. Это происходит, если участник не предоставляет полный пакет документов.
Если внимательно соблюдать все инструкции и требования, проблем не возникнет. Главное — проявлять аккуратность и внимание на каждом этапе.
|Плюсы
|Минусы
|➕ Огромный главный приз — 100 000 000 ₽
|➖ Призы разыгрываются рандомно
|➕ Лояльные условия участия
Посмотрите, какие еще предложения действуют сегодня.
Фрибет или денежный джекпот может выпасть в любой момент. Это лотерея, в которой победитель заранее неизвестен. Призы действительно впечатляют. Конечно, не стоит рассчитывать на гарантированную победу, но шансы получить крупный выигрыш есть у каждого участника.
Партнерский проект