Новый Джекпот от Лиги Ставок: до 100 000 000 рублей реальными деньгами за ставки

Принять участие в предложении можно после выполнения определенных требований:

1. Зарегистрироваться на сайте или в приложении «Лиги Ставок» либо авторизоваться в существующем аккаунте.

2. Пройти процедуру идентификации личности.

3. Совершить ставку на сумму от 100 рублей с основного счета. Пользователь может выбрать любое спортивное событие и тип ставки — ограничения отсутствуют.

После размещения квалифицирующего пари игрок автоматически подключается сразу к 4 розыгрышам в рамках акции «Новый Джекпот». Участвовать можно неограниченное количество раз — каждый дополнительный купон увеличивает шансы на получение крупного приза.

В рамках розыгрыша пользователи могут получить либо денежные выплаты, либо фрибеты. Сделав ставку по правилам акции, игрок может выиграть банк одного или нескольких джекпотов.

Название Максимальный приз Форма начисления Минимальный банк Распределение призового фонда Лайт 5000 ₽ Фрибет 0 41% Макс 1 000 000 ₽ Деньги 100 000 ₽ 23% Ультра 25 000 000 ₽ Деньги 2 500 000 ₽ 18% Мега 100 000 000 ₽ Деньги 10 000 000 ₽ 18%

Формирование призового фонда каждого из джекпотов происходит за счет ставок всех участников. Розыгрыши проходят ежедневно. Как только один из джекпотов находит победителя, его банк обнуляется и начинает накапливаться заново, пока не будет разыгран вновь.