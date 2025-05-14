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14 мая 8:55ГлавнаяБонусы
БК PARIФрибеты за депозитАкции

КХЛ vs НХЛ от БК PARI: бонус до 2000 рублей за ставки на хоккей и участие в интерактиве

2000 ₽
Бонус
29 д.
До конца акции
x1
Отыгрыш
1.01
Мин. коэф.
14 д.
Срок отыгрыша
300 ₽
Мин. депозит
Получить бонус
Участвуй в захватывающем хоккейном турнире!

В БК PARI запустили интерактивную акцию «КХЛ vs НХЛ» для поклонников хоккея. Делай прогнозы, голосуй за любимые клубы и ставь в мобильном приложении на кубки Гагарина и Стэнли. Чем дальше проходят твои команды, тем круче приз — можно получить фрибет до 2000 рублей. Общий призовой фонд достигает 5 000 000 рублей.

Как получить бонус PARI до 2000 рублей

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Для участия в акции следуйте инструкции:

1. Зарегистрируйтесь в PARI, если у вас еще нет аккаунта.

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2. Откройте мобильное приложение и найдите баннер турнира.

3. Авторизуйтесь внутри акции по номеру счета.

4. Выбирайте победителей в каждой паре команд.

5. Ставьте ординары на хоккей.

Букмекер выбрал по 16 команд из НХЛ и КХЛ и свел их между собой в пары для прогнозов. Турнир состоит из пяти этапов. У каждого из них свои правила.

Этап

Даты

Сумма пари

Минимальный кэф

1/16

12-19 мая

От 300 ₽

1.70

1/8

21-26 мая

От 300 ₽

1.70

1/4

28-31 мая

От 500 ₽

1.50

1/2

3-5 июня

От 1000 ₽

1.50

Финал

9-12 июня

От 1000 ₽

1.50

Чем больше выбранных вами команд выйдет дальше, тем больше будет бонус.

1/16 финала:

  • Фрибет на 1500 рублей за 16 верно угаданных победителей пар.
  • Фрибет на 1000 рублей за 13-15 верно угаданных победителей пар.
  • Фрибет на 500 рублей за 10-12 верно угаданных победителей пар.

1/8 финала:

  • Фрибет на 1500 рублей за 8 верно угаданных победителей пар.
  • Фрибет на 1000 рублей за 6-7 верно угаданных победителей пар.
  • Фрибет на 500 рублей за за 4-5 верно угаданных победителей пар.

1/4 финала:

  • Фрибет на 1500 рублей за 4 верно угаданных победителей пар.
  • Фрибет на 1000 рублей за 3 верно угаданных победителей пар.
  • Фрибет на 500 рублей за 2 верно угаданных победителей пар.

1/2 финала:

  • Фрибет на 1500 рублей за 2 верно угаданных победителей пар.
  • Фрибет на 1000 рублей за 1 верно угаданного победителя пар.

Финал

  • Фрибет на 2000 рублей за верно угаданных победителя.

Каждый игрок имеет шанс суммарно получить за весь цикл акции бонусы до 8000 рублей. Принять участие можно исключительно через мобильное приложение. Фрибеты начисляются на бонусный счет в течение 3 дней после завершения этапа.

Как отыграть бонус PARI до 2000 рублей

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Фрибет действителен в течение 14 дней с момента зачисления. Если за это время вы не успеете его использовать, он аннулируется.

Ставить можно на любые события с кэфом от 1.01. Ограничений по типу ставки нет.

Как вывести средства после отыгрыша бонуса в PARI

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Для получения выигрыша действуйте по этому алгоритму:

  1. Войдите в личный кабинет на официальной странице букмекера.
  2. Кликните вверху экрана по текущему балансу и перейдите в меню «Мой профиль».
  3. Найдите раздел «Пополнение и выплаты».
  4. Выберите вариант перевода денег.
  5. Укажите сумму и заполните необходимые платежные данные.
  6. Подтвердите платеж — средства поступят после обработки транзакции.

Сейчас в PARI можно вывести выигрыш тремя способами: через СБП, кошелек ЦУПИС или банковским переводом. У каждого метода свои условия и скорость. Выбирайте оптимальный для вас, чтобы получать деньги быстро и без лишних сложностей.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса до 2000 рублей от PARI

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Предложение ограничено по времени и требует ставок с определенным коэффициентом.

Максимальный размер бонуса

2000 ₽

Минимальный депозит

300 ₽

Тип пари

Ординар, экспресс, система

Минимальный коэффициент

1.01

Размер отыгрыша

х1

Срок использования бонуса

14 дней

Срок окончания акции

13.06.2025 (23:59 МСК)

В акции не принимают участия ставки:

  • Завершенные через услугу «Продажа пари».
  • С коэффициентом ниже установленного условиями акции.
  • Размещенные с использованием фрибета.
  • Заключенные с помощью беспроигрышных ставок;
  • Нерассчитанные.
  • Сделанные в разделе Игры 24/7.

Личный опыт эксперта при использовании бонуса до 2000 рублей от PARI

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Правила на первый взгляд показались запутанными. На деле все оказалось проще, чем я думал. Для начала нужно было выбрать команду НХЛ или КХЛ из предложенной пары. Потом сделать ставку на хоккей, соблюдая минимальные требования по сумме и коэффициенту.

Получить фрибет на ранних этапах не так просто, нужно очень много угадывать. Однако чем дальше продвигаешься в турнире, тем менее строгими становятся условия. 

Есть один минус, который мне не очень понравился — акция доступна только в мобильном приложении. Это не очень удобно для тех, кто предпочитает использовать ПК. Но из плюсов можно выделить интерактивность. Следить за турниром и выбирать между клубами оказалось довольно увлекательно.

Какие могут быть сложности при получении и использовании бонуса от PARI

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Советуем игрокам внимательно следить за несколькими ключевыми моментами:

  • Заполняйте данные при регистрации корректно, чтобы избежать возможных проблем в будущем.
  • Лучше сразу пройти верификацию, чтобы потом без задержек вывести средства.
  • Убедитесь, что ваши ставки соответствуют условиям турнира на каждом этапе, иначе они не будут засчитаны.

Саппорт БК работает круглосуточно, и всегда готов помочь разобраться с любой ситуацией.

Преимущества и недостатки

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Плюсы Минусы
➕ Огромный бонусный фонд➖ Принять участие можно только в приложении для смартфонов
➕ Принять участие может любой игрок➖ Слегка запутанные правила

Сравнение бонуса PARI до 2000 рублей с бонусами других БК

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Другие легальные букмекеры также предлагают акции для ставок на хоккей. Сравним их условия.

Условия

Мелбет

БЕТСИТИ

Фонбет

Название

Фрибеты к чемпионату мира по хоккею

Ледовый драйв

Фрибеты за ставки на КХЛ

Максимальный размер бонуса

1000 ₽

500 000 ₽

500 000 ₽

Минимальный коэффициент

1.10

1.01

1.01

Срок отыгрыша

7 дней

30 дней

7 дней

Минимальный депозит

500 ₽

500 ₽

500 ₽

Активация

ПОЛУЧИТЬ

ПОЛУЧИТЬ

ПОЛУЧИТЬ

Заключение

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Предложение от PARI, скорее всего, станет увлекательным опытом для бетторов. Прогнозы на хоккейные матчи — это всегда интересно, а возможность получить фрибет за верные ставки только добавляет эмоций. 

Валентин Васильев

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На карте:googleyandex
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

16plus

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»
И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных