КХЛ vs НХЛ от БК PARI: бонус до 2000 рублей за ставки на хоккей и участие в интерактиве

Для участия в акции следуйте инструкции:

1. Зарегистрируйтесь в PARI, если у вас еще нет аккаунта.

2. Откройте мобильное приложение и найдите баннер турнира.

3. Авторизуйтесь внутри акции по номеру счета.

4. Выбирайте победителей в каждой паре команд.

5. Ставьте ординары на хоккей.

Букмекер выбрал по 16 команд из НХЛ и КХЛ и свел их между собой в пары для прогнозов. Турнир состоит из пяти этапов. У каждого из них свои правила.

Этап Даты Сумма пари Минимальный кэф 1/16 12-19 мая От 300 ₽ 1.70 1/8 21-26 мая От 300 ₽ 1.70 1/4 28-31 мая От 500 ₽ 1.50 1/2 3-5 июня От 1000 ₽ 1.50 Финал 9-12 июня От 1000 ₽ 1.50

Чем больше выбранных вами команд выйдет дальше, тем больше будет бонус.

1/16 финала:

Фрибет на 1500 рублей за 16 верно угаданных победителей пар.

Фрибет на 1000 рублей за 13-15 верно угаданных победителей пар.

Фрибет на 500 рублей за 10-12 верно угаданных победителей пар.

1/8 финала:

Фрибет на 1500 рублей за 8 верно угаданных победителей пар.

Фрибет на 1000 рублей за 6-7 верно угаданных победителей пар.

Фрибет на 500 рублей за за 4-5 верно угаданных победителей пар.

1/4 финала:

Фрибет на 1500 рублей за 4 верно угаданных победителей пар.

Фрибет на 1000 рублей за 3 верно угаданных победителей пар.

Фрибет на 500 рублей за 2 верно угаданных победителей пар.

1/2 финала:

Фрибет на 1500 рублей за 2 верно угаданных победителей пар.

Фрибет на 1000 рублей за 1 верно угаданного победителя пар.

Финал

Фрибет на 2000 рублей за верно угаданных победителя.

Каждый игрок имеет шанс суммарно получить за весь цикл акции бонусы до 8000 рублей. Принять участие можно исключительно через мобильное приложение. Фрибеты начисляются на бонусный счет в течение 3 дней после завершения этапа.