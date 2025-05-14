КХЛ vs НХЛ от БК PARI: бонус до 2000 рублей за ставки на хоккей и участие в интерактиве

Партнерский проект
В БК PARI запустили интерактивную акцию «КХЛ vs НХЛ» для поклонников хоккея. Делай прогнозы, голосуй за любимые клубы и ставь в мобильном приложении на кубки Гагарина и Стэнли. Чем дальше проходят твои команды, тем круче приз — можно получить фрибет до 2000 рублей. Общий призовой фонд достигает 5 000 000 рублей.
Для участия в акции следуйте инструкции:
1. Зарегистрируйтесь в PARI, если у вас еще нет аккаунта.
2. Откройте мобильное приложение и найдите баннер турнира.
3. Авторизуйтесь внутри акции по номеру счета.
4. Выбирайте победителей в каждой паре команд.
5. Ставьте ординары на хоккей.
Букмекер выбрал по 16 команд из НХЛ и КХЛ и свел их между собой в пары для прогнозов. Турнир состоит из пяти этапов. У каждого из них свои правила.
Этап
Даты
Сумма пари
Минимальный кэф
1/16
12-19 мая
От 300 ₽
1.70
1/8
21-26 мая
От 300 ₽
1.70
1/4
28-31 мая
От 500 ₽
1.50
1/2
3-5 июня
От 1000 ₽
1.50
Финал
9-12 июня
От 1000 ₽
1.50
Чем больше выбранных вами команд выйдет дальше, тем больше будет бонус.
1/16 финала:
1/8 финала:
1/4 финала:
1/2 финала:
Финал
Каждый игрок имеет шанс суммарно получить за весь цикл акции бонусы до 8000 рублей. Принять участие можно исключительно через мобильное приложение. Фрибеты начисляются на бонусный счет в течение 3 дней после завершения этапа.
Фрибет действителен в течение 14 дней с момента зачисления. Если за это время вы не успеете его использовать, он аннулируется.
Ставить можно на любые события с кэфом от 1.01. Ограничений по типу ставки нет.
Для получения выигрыша действуйте по этому алгоритму:
Сейчас в PARI можно вывести выигрыш тремя способами: через СБП, кошелек ЦУПИС или банковским переводом. У каждого метода свои условия и скорость. Выбирайте оптимальный для вас, чтобы получать деньги быстро и без лишних сложностей.
Предложение ограничено по времени и требует ставок с определенным коэффициентом.
Максимальный размер бонуса
2000 ₽
Минимальный депозит
300 ₽
Тип пари
Ординар, экспресс, система
Минимальный коэффициент
1.01
Размер отыгрыша
х1
Срок использования бонуса
14 дней
Срок окончания акции
13.06.2025 (23:59 МСК)
В акции не принимают участия ставки:
Правила на первый взгляд показались запутанными. На деле все оказалось проще, чем я думал. Для начала нужно было выбрать команду НХЛ или КХЛ из предложенной пары. Потом сделать ставку на хоккей, соблюдая минимальные требования по сумме и коэффициенту.
Получить фрибет на ранних этапах не так просто, нужно очень много угадывать. Однако чем дальше продвигаешься в турнире, тем менее строгими становятся условия.
Есть один минус, который мне не очень понравился — акция доступна только в мобильном приложении. Это не очень удобно для тех, кто предпочитает использовать ПК. Но из плюсов можно выделить интерактивность. Следить за турниром и выбирать между клубами оказалось довольно увлекательно.
Советуем игрокам внимательно следить за несколькими ключевыми моментами:
Саппорт БК работает круглосуточно, и всегда готов помочь разобраться с любой ситуацией.
|Плюсы
|Минусы
|➕ Огромный бонусный фонд
|➖ Принять участие можно только в приложении для смартфонов
|➕ Принять участие может любой игрок
|➖ Слегка запутанные правила
Другие легальные букмекеры также предлагают акции для ставок на хоккей. Сравним их условия.
Предложение от PARI, скорее всего, станет увлекательным опытом для бетторов. Прогнозы на хоккейные матчи — это всегда интересно, а возможность получить фрибет за верные ставки только добавляет эмоций.
Партнерский проект