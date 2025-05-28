PARI: розыгрыш фрибетов по 2000 рублей за подписку на телеграм-канал

Для участия в розыгрыше выполняйте простые шаги:

1. Создайте аккаунт в PARI, если ранее не были зарегистрированы.

2. Подпишитесь на официальный Telegram-канал букмекера.

3. Откройте пост с акцией и оставьте нужную реакцию.

4. Кликните по кнопке «СЮДААА!», которая размещена под этим постом.

Принять участие в розыгрыше можно до 30 мая. После завершения приема заявок будет запущен генератор случайных чисел, который определит 50 победителей. Каждый из них получит фрибет номиналом 2000 рублей, а общий призовой фонд составит 100 000 рублей.