PARI: розыгрыш фрибетов по 2000 рублей за подписку на телеграм-канал

Партнерский проект
В преддверии финальной встречи Лиги чемпионов букмекер PARI запускает розыгрыш среди подписчиков своего Telegram-канала. Призовой фонд — 100 000 рублей. Уже 30 мая 50 случайных участников получат фрибеты по 2000 рублей.
Для участия в розыгрыше выполняйте простые шаги:
1. Создайте аккаунт в PARI, если ранее не были зарегистрированы.
2. Подпишитесь на официальный Telegram-канал букмекера.
3. Откройте пост с акцией и оставьте нужную реакцию.
4. Кликните по кнопке «СЮДААА!», которая размещена под этим постом.
Принять участие в розыгрыше можно до 30 мая. После завершения приема заявок будет запущен генератор случайных чисел, который определит 50 победителей. Каждый из них получит фрибет номиналом 2000 рублей, а общий призовой фонд составит 100 000 рублей.
Подробная информация о правилах отыгрыша станет доступна после завершения розыгрыша и распределения бонусов.
Таблица поможет разобраться в основных моментах акции.
Максимальный размер бонуса
2000 ₽
Минимальный депозит
—
Тип пари
—
Минимальный коэффициент
—
Размер отыгрыша
х1
Срок отыгрыша бонуса
Индивидуально
Срок окончания акции
30.05.2025 (19:00 МСК)
Чтобы участвовать, не нужно делать ставки. Достаточно подписки на канал и реакции под конкурсным постом.
|Плюсы
|Минусы
|➕ Претендовать на фрибет могут все зарегистрированные в БК PARI
|➖ Выбор победителей осуществляется на основе случайного алгоритма
|➕ Нет необходимости ставить деньги или вносить депозит для участия
|➖ Ограниченное число победителей — 50 человек
Букмекер не требует делать ставки или вносить деньги на счет — достаточно подписаться на Telegram-канал. Соблюдение всех условий займет всего несколько секунд. Фрибет в 2000 рублей станет приятным сюрпризом для любого беттора.
Партнерский проект