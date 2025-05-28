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28 мая 8:13ГлавнаяБонусы
БК PARIАкции

PARI: розыгрыш фрибетов по 2000 рублей за подписку на телеграм-канал

2000 ₽
Бонус
2 д.
До конца акции
x1
Отыгрыш
-
Мин. коэф.
-
Срок отыгрыша
-
Мин. депозит
Получить бонус
Успей присоединиться к розыгрышу!

В преддверии финальной встречи Лиги чемпионов букмекер PARI запускает розыгрыш среди подписчиков своего Telegram-канала. Призовой фонд — 100 000 рублей. Уже 30 мая 50 случайных участников получат фрибеты по 2000 рублей.

Как получить бонус PARI на 2000 рублей за подписку на телеграм-канал

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Для участия в розыгрыше выполняйте простые шаги:

1. Создайте аккаунт в PARI, если ранее не были зарегистрированы.

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2. Подпишитесь на официальный Telegram-канал букмекера.

3. Откройте пост с акцией и оставьте нужную реакцию.

4. Кликните по кнопке «СЮДААА!», которая размещена под этим постом.

Принять участие в розыгрыше можно до 30 мая. После завершения приема заявок будет запущен генератор случайных чисел, который определит 50 победителей. Каждый из них получит фрибет номиналом 2000 рублей, а общий призовой фонд составит 100 000 рублей.

Как отыграть бонус PARI на 2000 рублей

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Подробная информация о правилах отыгрыша станет доступна после завершения розыгрыша и распределения бонусов.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса от PARI

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Таблица поможет разобраться в основных моментах акции.

Максимальный размер бонуса

2000 ₽

Минимальный депозит

Тип пари

Минимальный коэффициент

Размер отыгрыша

х1

Срок отыгрыша бонуса

Индивидуально

Срок окончания акции

30.05.2025 (19:00 МСК)

Чтобы участвовать, не нужно делать ставки. Достаточно подписки на канал и реакции под конкурсным постом.

Преимущества и недостатки

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Плюсы Минусы
➕ Претендовать на фрибет могут все зарегистрированные в БК PARI➖ Выбор победителей осуществляется на основе случайного алгоритма
➕ Нет необходимости ставить деньги или вносить депозит для участия➖ Ограниченное число победителей — 50 человек

Заключение

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Букмекер не требует делать ставки или вносить деньги на счет — достаточно подписаться на Telegram-канал. Соблюдение всех условий займет всего несколько секунд. Фрибет в 2000 рублей станет приятным сюрпризом для любого беттора.

Валентин Васильев

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info@vedomosti.ru

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

16plus

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»
И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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