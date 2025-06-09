Турнир BetRace от БК Winline: фрибеты до 150 000 рублей за ставки на BLAST Major Austin

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Букмекерская компания Winline объявила о старте новой акции в рамках раздела BetRace. На этот раз турнир приурочен к одному из самых ожидаемых киберспортивных событий года — BLAST Major Austin 2025 по Counter-Strike 2. На кону 1 000 000 рублей в виде фрибетов, которые будут распределены между лучшими 500 участниками. Каждый игрок может получить до 150 000 рублей бонусом.
Для участия в турнире игрокам необходимо выполнить следующие условия:
1. Создайте аккаунт на платформе Winline или выполните вход в уже существующий.
2. Зайдите в раздел BetRace на сайте или в приложении букмекера.
3. Выберите турнир BLAST Major Austin и нажмите кнопку «Принять участие» — это необходимо для начисления очков.
4. Размещайте ставки на матчи турнира с коэффициентом не ниже 1.30.
5. При игре экспрессами убедитесь, что в купоне есть хотя бы одно событие из BLAST Major Austin.
В рамках турнира формируется онлайн-таблица лидеров, в которой участники ранжируются по суммарному объему сделанных ставок — от наибольшего к наименьшему. В числе призеров окажутся 500 лучших игроков. Между ними будет распределен призовой фонд в 1 000 000 рублей в виде фрибетов.
Место
Фрибет
1
150 000 ₽
2
120 000 ₽
3
90 000 ₽
4
75 000 ₽
5
60 000 ₽
6
50 000 ₽
7
30 000 ₽
8
20 000 ₽
9
10 000 ₽
10
5000 ₽
11-25
3500 ₽
26-50
2000 ₽
51-100
1000 ₽
101-250
750 ₽
251-500
500 ₽
Полученные фрибеты доступны для использования в течение 30 дней с момента начисления. Игроки могут размещать как ординары, так и экспрессы. Основное ограничение — коэффициент событий в таких ставках должен быть не ниже 1.01 и не выше 10.00.
Следующие шаги помогут перевести средства на ваш личный счет:
С полным перечнем деталей акции вы можете ознакомиться ниже.
Максимальный размер бонуса
150 000 ₽
Минимальный депозит
50 ₽
Тип пари
Ординар, экспресс
Минимальный коэффициент
1.01
Размер отыгрыша
х1
Срок отыгрыша бонуса
30 дней
Срок окончания акции
22.06.2025 (23:59 МСК)
Мэйджор в Остине этим летом обещает быть настоящим праздником для фанатов CS2. На арену выйдут сильнейшие коллективы. Каждая игра сулит массу эмоций. Организаторы умеют делать шоу: с качественным продакшеном, яркими моментами и максимальным вниманием к атмосфере.
Ставить на матчапы через Winline — это действительно удобно и выгодно. Платформа отлично подготовилась. Интерфейс заточен под киберспортивные события, коэффициенты — конкурентные, без неприятных занижений.
Кроме того, «Винлайн» предлагает уникальную активность для киберспортивных болельщиков. Участвуя в ней, можно совместить азарт и реальные бонусы — за активность предусмотрены солидные награды. Призовой фонд распределяется широко, так что шансы на успех весьма неплохи.
Некорректно введенные данные, такие как имя, фамилия, дата рождения или адрес электронной почты, могут привести к невозможности участвовать в акции. Важно внимательно проверять данные перед отправкой формы.
Для получения фрибета необходимо выполнить конкретные требования, такие как прохождение идентификации и заключение ставок с определенным коэффициентом. Несоблюдение этих условий может привести к отказу в начислении бонуса.
Плюсы
Минусы
|➕ Участие в акции может принять каждый клиент компании
|➖ В рамках акции учитываются ставки исключительно на 1 турнир
|➕ В зачет идут ставки вне зависимости от их исхода
На рынке существует множество других выгодных бонусных возможностей.
Фанатам CS2 определенно стоит заценить этот турнир. «Винлайн» поощряет активных бетторов щедрыми призами, отыграть их не составит труда. Условия прозрачные, шансы на выигрыш бонуса — высокие. Если ты следишь за дисциплиной и умеешь читать матчапы, сейчас идеальное время превратить знания в реальный профит.