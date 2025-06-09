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9 июня 10:12ГлавнаяБонусы
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Турнир BetRace от БК Winline: фрибеты до 150 000 рублей за ставки на BLAST Major Austin

150000 ₽
Бонус
13 д.
До конца акции
x1
Отыгрыш
1.01
Мин. коэф.
30 д.
Срок отыгрыша
50 ₽
Мин. депозит
Получить бонус
Погрузитесь в мир азарта и киберспорта вместе с Winline!

Букмекерская компания Winline объявила о старте новой акции в рамках раздела BetRace. На этот раз турнир приурочен к одному из самых ожидаемых киберспортивных событий года — BLAST Major Austin 2025 по Counter-Strike 2. На кону 1 000 000 рублей в виде фрибетов, которые будут распределены между лучшими 500 участниками. Каждый игрок может получить до 150 000 рублей бонусом.

Как получить бонус БК Winline до 150 000 рублей

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Для участия в турнире игрокам необходимо выполнить следующие условия:

1. Создайте аккаунт на платформе Winline или выполните вход в уже существующий.

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2. Зайдите в раздел BetRace на сайте или в приложении букмекера.

3. Выберите турнир BLAST Major Austin и нажмите кнопку «Принять участие» — это необходимо для начисления очков.

4. Размещайте ставки на матчи турнира с коэффициентом не ниже 1.30.

5. При игре экспрессами убедитесь, что в купоне есть хотя бы одно событие из BLAST Major Austin.

В рамках турнира формируется онлайн-таблица лидеров, в которой участники ранжируются по суммарному объему сделанных ставок — от наибольшего к наименьшему. В числе призеров окажутся 500 лучших игроков. Между ними будет распределен призовой фонд в 1 000 000 рублей в виде фрибетов.

Место

Фрибет

1

150 000 ₽

2

120 000 ₽

3

90 000 ₽

4

75 000 ₽

5

60 000 ₽

6

50 000 ₽

7

30 000 ₽

8

20 000 ₽

9

10 000 ₽

10

5000 ₽

11-25

3500 ₽

26-50

2000 ₽

51-100

1000 ₽

101-250

750 ₽

251-500

500 ₽

Как отыграть бонус Winline на 150 000 рублей

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Полученные фрибеты доступны для использования в течение 30 дней с момента начисления. Игроки могут размещать как ординары, так и экспрессы. Основное ограничение — коэффициент событий в таких ставках должен быть не ниже 1.01 и не выше 10.00.

Как вывести средства после отыгрыша бонуса в Winline

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Следующие шаги помогут перевести средства на ваш личный счет:

  1. Авторизуйтесь в своей учетной записи через сайт букмекера или с помощью мобильного приложения.
  2. Откройте раздел управления финансами под названием «Пополнение и вывод средств».
  3. Определите удобный для вас способ вывода — это может быть карта банка, электронный кошелек или другой вариант.
  4. Введите сумму, которую хотите получить. 
  5. Подтвердите запрос, нажав соответствующую кнопку.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса на 150 000 рублей от Winline

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С полным перечнем деталей акции вы можете ознакомиться ниже.

Максимальный размер бонуса

150 000 ₽

Минимальный депозит

50 ₽

Тип пари

Ординар, экспресс

Минимальный коэффициент

1.01

Размер отыгрыша

х1

Срок отыгрыша бонуса

30 дней

Срок окончания акции

22.06.2025 (23:59 МСК)

Личный опыт эксперта при использовании бонуса на 150 000 рублей от БК Winline

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Мэйджор в Остине этим летом обещает быть настоящим праздником для фанатов CS2. На арену выйдут сильнейшие коллективы. Каждая игра сулит массу эмоций. Организаторы умеют делать шоу: с качественным продакшеном, яркими моментами и максимальным вниманием к атмосфере.

Ставить на матчапы через Winline — это действительно удобно и выгодно. Платформа отлично подготовилась. Интерфейс заточен под киберспортивные события, коэффициенты — конкурентные, без неприятных занижений.

Кроме того, «Винлайн» предлагает уникальную активность для киберспортивных болельщиков. Участвуя в ней, можно совместить азарт и реальные бонусы — за активность предусмотрены солидные награды. Призовой фонд распределяется широко, так что шансы на успех весьма неплохи.

Какие могут быть сложности при получении и использовании бонуса от БК Winline

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Некорректно введенные данные, такие как имя, фамилия, дата рождения или адрес электронной почты, могут привести к невозможности участвовать в акции. Важно внимательно проверять данные перед отправкой формы.

Для получения фрибета необходимо выполнить конкретные требования, такие как прохождение идентификации и заключение ставок с определенным коэффициентом. Несоблюдение этих условий может привести к отказу в начислении бонуса.

Преимущества и недостатки

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Плюсы 

Минусы

➕ Участие в акции может принять каждый клиент компании➖ В рамках акции учитываются ставки исключительно на 1 турнир
➕ В зачет идут ставки вне зависимости от их исхода 

Сравнение бонуса Winline до 150 000 рублей с бонусами других БК

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На рынке существует множество других выгодных бонусных возможностей.

Условия

BetBoom

БЕТСИТИ

PARI

Название

Дикий фрибет

Кибер разгон

Утрой ставку

Максимальный размер бонуса

10 000 ₽

400 000 ₽

7500 ₽

Минимальный коэффициент

1.30

1.01

1.70

Срок отыгрыша

30 дней

30 дней

3 дня

Минимальный депозит

1000 ₽

500 ₽

500 ₽

Активация

ПОЛУЧИТЬ

ПОЛУЧИТЬ

ПОЛУЧИТЬ

Заключение

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Фанатам CS2 определенно стоит заценить этот турнир. «Винлайн» поощряет активных бетторов щедрыми призами, отыграть их не составит труда. Условия прозрачные, шансы на выигрыш бонуса — высокие. Если ты следишь за дисциплиной и умеешь читать матчапы, сейчас идеальное время превратить знания в реальный профит.

Валентин Васильев

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