Турнир BetRace от БК Winline: фрибеты до 150 000 рублей за ставки на BLAST Major Austin

Для участия в турнире игрокам необходимо выполнить следующие условия:

1. Создайте аккаунт на платформе Winline или выполните вход в уже существующий.

2. Зайдите в раздел BetRace на сайте или в приложении букмекера.

3. Выберите турнир BLAST Major Austin и нажмите кнопку «Принять участие» — это необходимо для начисления очков.

4. Размещайте ставки на матчи турнира с коэффициентом не ниже 1.30.

5. При игре экспрессами убедитесь, что в купоне есть хотя бы одно событие из BLAST Major Austin.

В рамках турнира формируется онлайн-таблица лидеров, в которой участники ранжируются по суммарному объему сделанных ставок — от наибольшего к наименьшему. В числе призеров окажутся 500 лучших игроков. Между ними будет распределен призовой фонд в 1 000 000 рублей в виде фрибетов.