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18 июля 6:57ГлавнаяБонусы
БК PARIФрибеты без депозитаБездепозитные бонусы

БК PARI: фрибеты 1000 рублей и теннисный мерч за подписку на Telegram-канал

1000 ₽
Бонус
12 д.
До конца акции
x1
Отыгрыш
1.01
Мин. коэф.
7 д.
Срок отыгрыша
-
Мин. депозит
Получить бонус
Шанс выиграть фрибет на 1000 рублей!

Букмекерская компания PARI организовала Telegram-розыгрыш для поклонников тенниса. Участникам предлагают побороться за 5 призовых мест. За простую подписку на канал можно стать обладателем фрибета на 1000 рублей и получить приятные тематические сувениры, посвященные теннису.

Как получить бонус PARI на 1000 рублей за подписку на тг-канал

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Чтобы попасть в число участников, необходимо выполнить минимальные требования:

1. Зарегистрируйтесь в «Пари», если ранее не создали аккаунт.

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2. Подпишитесь на Telegram-канал TNNS, где проходит акция.

3. Перейдите к посту о розыгрыше и нажмите кнопку участия.

БК PARI с помощью рандомайзера определит 5 победителей среди подписчиков 30 июля. Каждый из них получит фрибет на 1000 рублей. Помимо денежного бонуса, пользователи станут владельцами эксклюзивных подарков.

Место

Приз

1

Теннисная сумка Babolat x Wimbledon

2

Козырек Roland Garros

3

Зонт Wimbledon

4-5

Футболка Wimbledon

Как отыграть бонус PARI на 1000 рублей за участие в розыгрыше

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Если вы окажетесь в числе победителей, фрибет автоматически будет зачислен на игровой счет. С момента получения у вас будет 7 дней на его использование. Ставить предлагается на любое спортивное событие без ограничений по коэффициенту. Разрешены одиночные пари и экспрессы. 

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса от PARI

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С правилами проведения розыгрыша можно быстро ознакомиться в таблице ниже.

Максимальный размер бонуса

1000 ₽

Минимальный депозит

Тип пари

Ординар, экспресс

Минимальный коэффициент

1.01

Размер отыгрыша

х1

Срок отыгрыша бонуса

7 дней

Срок окончания акции

30.07.2025 (17:59 МСК)

Букмекер «Пари» стабильно радует клиентов розыгрышами фрибетов, приуроченными к крупнейшим спортивным событиям. Чтобы быть в числе первых, кто узнает о бонусах, следите за новостями на нашем сайте.

Преимущества и недостатки

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Плюсы Минусы
➕ Победителям достанутся фрибеты и эксклюзивные теннисные сувениры➖ Призы разыгрываются в ограниченном количестве
➕ Участвовать можно без пополнения счета 

Заключение

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Букмекер «Пари» приготовил действительно хорошие призы, которые не оставят равнодушными настоящих фанатов тенниса. Условия участия максимально прозрачны. Игрокам даже не нужно делать ставки или пополнять счет — все очень быстро и удобно.

Валентин Васильев

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