БК PARI: фрибеты 1000 рублей и теннисный мерч за подписку на Telegram-канал

Партнерский проект
Букмекерская компания PARI организовала Telegram-розыгрыш для поклонников тенниса. Участникам предлагают побороться за 5 призовых мест. За простую подписку на канал можно стать обладателем фрибета на 1000 рублей и получить приятные тематические сувениры, посвященные теннису.
Чтобы попасть в число участников, необходимо выполнить минимальные требования:
1. Зарегистрируйтесь в «Пари», если ранее не создали аккаунт.
2. Подпишитесь на Telegram-канал TNNS, где проходит акция.
3. Перейдите к посту о розыгрыше и нажмите кнопку участия.
БК PARI с помощью рандомайзера определит 5 победителей среди подписчиков 30 июля. Каждый из них получит фрибет на 1000 рублей. Помимо денежного бонуса, пользователи станут владельцами эксклюзивных подарков.
Место
Приз
1
Теннисная сумка Babolat x Wimbledon
2
Козырек Roland Garros
3
Зонт Wimbledon
4-5
Футболка Wimbledon
Если вы окажетесь в числе победителей, фрибет автоматически будет зачислен на игровой счет. С момента получения у вас будет 7 дней на его использование. Ставить предлагается на любое спортивное событие без ограничений по коэффициенту. Разрешены одиночные пари и экспрессы.
С правилами проведения розыгрыша можно быстро ознакомиться в таблице ниже.
Максимальный размер бонуса
1000 ₽
Минимальный депозит
—
Тип пари
Ординар, экспресс
Минимальный коэффициент
1.01
Размер отыгрыша
х1
Срок отыгрыша бонуса
7 дней
Срок окончания акции
30.07.2025 (17:59 МСК)
Букмекер «Пари» стабильно радует клиентов розыгрышами фрибетов, приуроченными к крупнейшим спортивным событиям. Чтобы быть в числе первых, кто узнает о бонусах, следите за новостями на нашем сайте.
|Плюсы
|Минусы
|➕ Победителям достанутся фрибеты и эксклюзивные теннисные сувениры
|➖ Призы разыгрываются в ограниченном количестве
|➕ Участвовать можно без пополнения счета
Букмекер «Пари» приготовил действительно хорошие призы, которые не оставят равнодушными настоящих фанатов тенниса. Условия участия максимально прозрачны. Игрокам даже не нужно делать ставки или пополнять счет — все очень быстро и удобно.