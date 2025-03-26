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26 марта 11:55ГлавнаяБонусы
БК БетситиАкцииПромокоды

Все промокоды на 3000 рублей от БК Бетсити за регистрацию и первую ставку

2500
Бонус
280 д.
До конца акции
x1
Отыгрыш
1.01
Мин. коэф.
-
Срок отыгрыша
10 ₽
Мин. депозит
Получить бонус
Список актуальных промокодов от надежного букмекера

Букмекер «БЕТСИТИ» предлагает новым игрокам целую россыпь промокодов до 3000 рублей для ставок на разные виды спорта. Пользователи получат за одну акцию сразу два фрибета на общую сумму до 3000 рублей. БК подготовила специальные предложения для поклонников футбола, единоборств, футзала, гандбола и др.

Как получить промокод БЕТСИТИ до 3000 рублей

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Получить фрибет могут только новички. Им необходимо совершить следующие шаги:

1. Пройти регистрацию на сайте или в мобильном приложении.

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2. Вписать один из промокодов: URAL3K, SUPERLIGA, DYNAMO3K, SOCHI3K, MMA3K, ROSTOVDON, SURGUT, FIN126.

3. Подтвердить личность.

4. Пополнить счет.

5. Заключить ординар или экспресс с общим коэффициентом выше 1.70.

После этого игрок получит сразу два фрибета:

Фрибет

Сумма

Время зачисления

Первый

100% от первой ставки. Но не более 2000 ₽

24 часа

Второй

50% от первой ставки. Но не более 1000 ₽

24 часа

Первый фрибет игрок может использовать на любое спортивное событие. У второго есть ограничения, которые приведены в таблице ниже.

Промокод

Дисциплина

Тип пари

URAL3K

Первая лига чемпионата России по футболу

Ординар

SUPERLIGA

Суперлига чемпионата России по футзалу

Ординар, экспресс, система

DYNAMO3K

РПЛ по футболу

Ординар

SOCHI3K

Первая лига чемпионата России по футболу

Ординар

FIN126, MMA3K

Единоборства и UFC

Ординар

ROSTOVDON

Женская Суперлига по гандболу

Ординар

SURGUT

Суперлига чемпионата России по футзалу

Ординар

Фрибеты игрокам будут начислены независимо от итога первой ставки. БК оставляет за собой право в любой момент изменить промокоды.

Как отыграть специальный бонус БК до 3000 рублей

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Фрибеты необходимо использовать в течение 7 дней с момента получения. Минимального коэффициента для ставок нет. Максимальный установлен на уровне 3.00.

Разделение фрибетов на части запрещено. При успешных ставках игрок получит на основной счет чистый выигрыш.

Как вывести средства после отыгрыша фрибета БЕТСИТИ

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Для вывода средств нужно:

  1. Зайти на сайт или в мобильное приложение.
  2. Перейти в раздел «История счета».
  3. Открыть вкладку «Выплата выигрыша».
  4. Выбрать наиболее удобный метод получения средств.
  5. Указать сумму.
  6. Подтвердить запрос кодом из SMS-сообщения.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании приветственного бонуса БЕТСИТИ

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Мы собрали ключевые ограничения этой акции в таблице.

Максимальный размер бонуса

3000 ₽

Минимальный депозит

10 ₽

Тип пари

Ординар, экспресс (для каждого промокода индивидуально)

Минимальный коэффициент

1.01

Размер отыгрыша

х1

Срок отыгрыша бонуса

7 дней

Срок действия

31.12.2025 (23:59 МСК)

В акции не участвуют ставки с «возвратами» и «выкупами». 

Личный опыт эксперта при использовании специального бонуса БЕТСИТИ

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Фрибет от БК — неплохая возможность ставить на разные виды спорта без риска для бюджета. Не так часто встретишь бонусы, которые можно использовать на гандбол или футзал. Фанатам этих видов спорта акция явно понравится.

Условия бонуса привлекают своей простотой. Достаточно зарегистрироваться с промокодом, подтвердить личность и сделать первую ставку. Никаких сложных требований. Несколько действий и фрибет на счету. Не имеет никакого значения выиграет ваша первая ставка или нет — бонус все равно будет начислен. 

Сумма фрибета не самая большая. Тем не менее это неплохой старт для новичков в мире ставок.

Какие могут быть сложности при получении и использовании специального бонуса до 3000 рублей от БЕТСИТИ

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Вот трудности, с которыми сталкиваются некоторые пользователи БК:

  • Ошибки при вводе промокода. 
  • Второй фрибет доступен только для определенных видов спорта. 
  • Срок для выполнения всех условий акции ограничен.
  • Возможные технические неполадки со стороны букмекера.

Первую ставку надо сделать в течение 10 дней после регистрации. Без выполнения этого условия фрибет не будет начислен.

Преимущества и недостатки

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Плюсы Минусы
➕ Акция включает в себя сразу два бонуса➖ Большинство вторых фрибетов можно использовать только для ординаров
➕Начисление фрибета не зависит от итога первой ставки➖ Бонус доступен только для новых игроков

Сравнение специального бонуса БЕТСИТИ для новичков с акциями других БК

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Советуем нашим читателям ознакомиться с другими акциями и предложениями от букмекеров.

Условия

Балтбет

BetBoom

Winline

Название

Приветственный бонус для новых игроков

Бонус за регистрацию

Фрибет за регистрацию и депозит

Максимальный размер бонуса

8000 ₽

1000 ₽

3000 ₽

Минимальный коэффициент

1.40

1.30

1.30

Срок отыгрыша

7 дней

30 дней

Минимальный депозит

500 ₽

Активация

ПОЛУЧИТЬ

ПОЛУЧИТЬ

ПОЛУЧИТЬ

Заключение

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Если вы интересуетесь футзалом, гандболом или единоборствами, то этот бонус точно для вас. Простой процесс получения фрибета и его независимость от исхода первой ставки делают акцию привлекательной для пользователей. Особенно приятно, что фактически это два бонуса за одну акцию. На это предложение определенно стоит обратить внимание.

Валентин Васильев

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