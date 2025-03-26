Все промокоды на 3000 рублей от БК Бетсити за регистрацию и первую ставку

Получить фрибет могут только новички. Им необходимо совершить следующие шаги:

1. Пройти регистрацию на сайте или в мобильном приложении.

2. Вписать один из промокодов: URAL3K, SUPERLIGA, DYNAMO3K, SOCHI3K, MMA3K, ROSTOVDON, SURGUT, FIN126.

3. Подтвердить личность.

4. Пополнить счет.

5. Заключить ординар или экспресс с общим коэффициентом выше 1.70.

После этого игрок получит сразу два фрибета:

Фрибет Сумма Время зачисления Первый 100% от первой ставки. Но не более 2000 ₽ 24 часа Второй 50% от первой ставки. Но не более 1000 ₽ 24 часа

Первый фрибет игрок может использовать на любое спортивное событие. У второго есть ограничения, которые приведены в таблице ниже.

Промокод Дисциплина Тип пари URAL3K Первая лига чемпионата России по футболу Ординар SUPERLIGA Суперлига чемпионата России по футзалу Ординар, экспресс, система DYNAMO3K РПЛ по футболу Ординар SOCHI3K Первая лига чемпионата России по футболу Ординар FIN126, MMA3K Единоборства и UFC Ординар ROSTOVDON Женская Суперлига по гандболу Ординар SURGUT Суперлига чемпионата России по футзалу Ординар

Фрибеты игрокам будут начислены независимо от итога первой ставки. БК оставляет за собой право в любой момент изменить промокоды.