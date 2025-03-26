Все промокоды на 3000 рублей от БК Бетсити за регистрацию и первую ставку

Партнерский проект
Букмекер «БЕТСИТИ» предлагает новым игрокам целую россыпь промокодов до 3000 рублей для ставок на разные виды спорта. Пользователи получат за одну акцию сразу два фрибета на общую сумму до 3000 рублей. БК подготовила специальные предложения для поклонников футбола, единоборств, футзала, гандбола и др.
Получить фрибет могут только новички. Им необходимо совершить следующие шаги:
1. Пройти регистрацию на сайте или в мобильном приложении.
2. Вписать один из промокодов: URAL3K, SUPERLIGA, DYNAMO3K, SOCHI3K, MMA3K, ROSTOVDON, SURGUT, FIN126.
3. Подтвердить личность.
4. Пополнить счет.
5. Заключить ординар или экспресс с общим коэффициентом выше 1.70.
После этого игрок получит сразу два фрибета:
Фрибет
Сумма
Время зачисления
Первый
100% от первой ставки. Но не более 2000 ₽
24 часа
Второй
50% от первой ставки. Но не более 1000 ₽
24 часа
Первый фрибет игрок может использовать на любое спортивное событие. У второго есть ограничения, которые приведены в таблице ниже.
Промокод
Дисциплина
Тип пари
URAL3K
Первая лига чемпионата России по футболу
Ординар
SUPERLIGA
Суперлига чемпионата России по футзалу
Ординар, экспресс, система
DYNAMO3K
РПЛ по футболу
Ординар
SOCHI3K
Первая лига чемпионата России по футболу
Ординар
FIN126, MMA3K
Единоборства и UFC
Ординар
ROSTOVDON
Женская Суперлига по гандболу
Ординар
SURGUT
Суперлига чемпионата России по футзалу
Ординар
Фрибеты игрокам будут начислены независимо от итога первой ставки. БК оставляет за собой право в любой момент изменить промокоды.
Фрибеты необходимо использовать в течение 7 дней с момента получения. Минимального коэффициента для ставок нет. Максимальный установлен на уровне 3.00.
Разделение фрибетов на части запрещено. При успешных ставках игрок получит на основной счет чистый выигрыш.
Для вывода средств нужно:
Мы собрали ключевые ограничения этой акции в таблице.
Максимальный размер бонуса
3000 ₽
Минимальный депозит
10 ₽
Тип пари
Ординар, экспресс (для каждого промокода индивидуально)
Минимальный коэффициент
1.01
Размер отыгрыша
х1
Срок отыгрыша бонуса
7 дней
Срок действия
31.12.2025 (23:59 МСК)
В акции не участвуют ставки с «возвратами» и «выкупами».
Фрибет от БК — неплохая возможность ставить на разные виды спорта без риска для бюджета. Не так часто встретишь бонусы, которые можно использовать на гандбол или футзал. Фанатам этих видов спорта акция явно понравится.
Условия бонуса привлекают своей простотой. Достаточно зарегистрироваться с промокодом, подтвердить личность и сделать первую ставку. Никаких сложных требований. Несколько действий и фрибет на счету. Не имеет никакого значения выиграет ваша первая ставка или нет — бонус все равно будет начислен.
Сумма фрибета не самая большая. Тем не менее это неплохой старт для новичков в мире ставок.
Вот трудности, с которыми сталкиваются некоторые пользователи БК:
Первую ставку надо сделать в течение 10 дней после регистрации. Без выполнения этого условия фрибет не будет начислен.
|Плюсы
|Минусы
|➕ Акция включает в себя сразу два бонуса
|➖ Большинство вторых фрибетов можно использовать только для ординаров
|➕Начисление фрибета не зависит от итога первой ставки
|➖ Бонус доступен только для новых игроков
Советуем нашим читателям ознакомиться с другими акциями и предложениями от букмекеров.
Если вы интересуетесь футзалом, гандболом или единоборствами, то этот бонус точно для вас. Простой процесс получения фрибета и его независимость от исхода первой ставки делают акцию привлекательной для пользователей. Особенно приятно, что фактически это два бонуса за одну акцию. На это предложение определенно стоит обратить внимание.
Партнерский проект