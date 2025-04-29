Турнир Winline для новых пользователей: до 150 000 рублей за ставки на топ-события

Партнерский проект
У БК Winline стартовал турнир BetRace для новичков с призовым фондом 1 000 000 рублей. На протяжении 2 недель игрокам нужно ставить на ведущие чемпионаты и подниматься в рейтинге. Победителей ждут бонусы до 150 000 рублей.
Инструкция по вступлению в турнир BetRace следующая:
1. Создайте аккаунт в Winline.
2. Обязательно пройдите идентификацию.
3. Во вкладке BetRace выберите «ТОП СПОРТ».
4. Кликните по кнопке «Вступить в турнир».
5. Ставьте ординары или экспрессы с кэфом от 1.30.
Призовые фрибеты от 500 до 150 000 рублей достанутся 500 бетторам с наибольшими ставками. Акция охватывает следующие чемпионаты и соревнования:
Результаты турнира отображаются в онлайн-таблице. В ней участники расположены по сумме пари в порядке убывания.
Фрибеты, начисленные в рамках турнира, будут активны 30 дней. Их можно использовать для ставок типа ординар или экспресс с коэффициентами от 1.01 до 10.00.
Чтобы получить выигрыш, нужно выполнить следующие шаги:
Мы разобрали условия акции и изложили их в таблице.
Максимальный размер бонуса
150 000 ₽
Минимальный депозит
50 ₽
Тип пари
Ординар, экспресс
Минимальный коэффициент
1.01
Размер отыгрыша
х1
Срок отыгрыша бонуса
30 дней
Срок окончания акции
11.05.2025 (11:59 МСК)
Ставки по фрибетам или выкупленные не учитываются в турнире, как и пари типа система.
Регистрация в Winline прошла без проблем. Процесс проверки личности тоже не занял много времени. Что особенно понравилось, так это легкость поиска турнира BetRace для новичков. Большой баннер сразу привлек внимание на главной странице БК.
В турнире можно ставить только на топовые события, что мне очень понравилось. Нет необходимости искать экзотические чемпионаты. Можно заключать пари на те первенства, за которыми я и так слежу. Например, за российской и английской Премьер-лигами. Конечно, конкуренция в турнире высокая, но и призы действительно стоящие.
Бонус могут не начислить по следующим причинам:
Также возможны технические сбои со стороны букмекера. Если возникают вопросы или просто понадобилась консультация, то рекомендуем сразу обратиться в службу поддержки БК.
|Плюсы
|Минусы
|➕ Крупный главный приз — 150 000 рублей
|➖ Акция только для новых игроков
|➕ Большой выбор популярных чемпионатов
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Условия
Название
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Бонусы и мерч за ставки на игры Александра Овечкина
Бонусы за пари в разделе 24/7
Максимальный размер бонуса
1000 ₽
10 000 ₽
1000 ₽
Минимальный коэффициент
1.01
1.01
1.50
Срок отыгрыша
14 дней
7 дней
10 дней
Минимальный депозит
—
—
100 ₽
Активация
✅ ПОЛУЧИТЬ
✅ ПОЛУЧИТЬ
✅ ПОЛУЧИТЬ
Хороший турнир для новичков. Участникам предлагаются привлекательные награды, а процесс отыгрыша не вызывает особых трудностей. Однако стоит помнить, что конкуренция будет достаточно высокой, поэтому для достижения успеха придется приложить усилия.
Партнерский проект