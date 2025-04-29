Турнир Winline для новых пользователей: до 150 000 рублей за ставки на топ-события

Регистрация в Winline прошла без проблем. Процесс проверки личности тоже не занял много времени. Что особенно понравилось, так это легкость поиска турнира BetRace для новичков. Большой баннер сразу привлек внимание на главной странице БК.

В турнире можно ставить только на топовые события, что мне очень понравилось. Нет необходимости искать экзотические чемпионаты. Можно заключать пари на те первенства, за которыми я и так слежу. Например, за российской и английской Премьер-лигами. Конечно, конкуренция в турнире высокая, но и призы действительно стоящие.