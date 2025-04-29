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29 апреля 9:04ГлавнаяБонусы
БК WinlineАкции

Турнир Winline для новых пользователей: до 150 000 рублей за ставки на топ-события

150000 ₽
Бонус
11 д.
До конца акции
x1
Отыгрыш
1.01
Мин. коэф.
30 д.
Срок отыгрыша
50 ₽
Мин. депозит
Получить бонус
Регистрируйся, заключай пари и получай огромный фрибет!

У БК Winline стартовал турнир BetRace для новичков с призовым фондом 1 000 000 рублей. На протяжении 2 недель игрокам нужно ставить на ведущие чемпионаты и подниматься в рейтинге. Победителей ждут бонусы до 150 000 рублей.

Как получить бонус БК Winline до 150 000 рублей

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Инструкция по вступлению в турнир BetRace следующая:

1. Создайте аккаунт в Winline.

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2. Обязательно пройдите идентификацию.

3. Во вкладке BetRace выберите «ТОП СПОРТ». 

4. Кликните по кнопке «Вступить в турнир».

5. Ставьте ординары или экспрессы с кэфом от 1.30.

Призовые фрибеты от 500 до 150 000 рублей достанутся 500 бетторам с наибольшими ставками. Акция охватывает следующие чемпионаты и соревнования:

  • Лига чемпионов.
  • Лига Европы.
  • Лига конференций.
  • Российская Премьер-лига.
  • Кубок России.
  • Итальянская Серия А.
  • Немецкая Бундеслига.
  • Английская Премьер-лига.
  • Французская Лига 1.
  • Испанская Ла Лига.
  • Теннисные турниры ATP и WTA в Мадриде.
  • Континентальная хоккейная лига.
  • Баскетбольная Единая лига ВТБ.
  • UFC 315.

Результаты турнира отображаются в онлайн-таблице. В ней участники расположены по сумме пари в порядке убывания.

Как отыграть бонус Winline на 150 000 рублей

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Фрибеты, начисленные в рамках турнира, будут активны 30 дней. Их можно использовать для ставок типа ординар или экспресс с коэффициентами от 1.01 до 10.00.

Как вывести средства после отыгрыша бонуса в Winline

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Чтобы получить выигрыш, нужно выполнить следующие шаги:

  1. Авторизуйтесь в личном кабинете на сайте или в приложение для смартфонов букмекера.
  2. Откройте вкладку «Вывод средств».
  3. Выберите способ получения денег.
  4. Укажите сумму для вывода.
  5. Кликните «Оформить заявку».
  6. Подтвердите перевод вводом кода из SMS.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса на 150 000 рублей от Winline

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Мы разобрали условия акции и изложили их в таблице.

Максимальный размер бонуса

150 000 ₽

Минимальный депозит

50 ₽

Тип пари

Ординар, экспресс

Минимальный коэффициент

1.01

Размер отыгрыша

х1

Срок отыгрыша бонуса

30 дней

Срок окончания акции

11.05.2025 (11:59 МСК)

Ставки по фрибетам или выкупленные не учитываются в турнире, как и пари типа система.

Личный опыт эксперта при использовании бонуса на 150 000 рублей от БК Winline

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Регистрация в Winline прошла без проблем. Процесс проверки личности тоже не занял много времени. Что особенно понравилось, так это легкость поиска турнира BetRace для новичков. Большой баннер сразу привлек внимание на главной странице БК.

В турнире можно ставить только на топовые события, что мне очень понравилось. Нет необходимости искать экзотические чемпионаты. Можно заключать пари на те первенства, за которыми я и так слежу. Например, за российской и английской Премьер-лигами. Конечно, конкуренция в турнире высокая, но и призы действительно стоящие.

Какие могут быть сложности при получении и использовании бонуса от БК Winline

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Бонус могут не начислить по следующим причинам:

  • Игроки не соблюдают требования по минимальному кэфу.
  • Пропускают стадию подтверждения участия в турнире.
  • Допускают ошибки при регистрации и вводе данных.

Также возможны технические сбои со стороны букмекера. Если возникают вопросы или просто понадобилась консультация, то рекомендуем сразу обратиться в службу поддержки БК.

Преимущества и недостатки

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Плюсы Минусы
➕ Крупный главный приз — 150 000 рублей➖ Акция только для новых игроков
➕ Большой выбор популярных чемпионатов 

Сравнение бонуса Winline на 150 000 рублей с бонусами других БК

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Условия

Лига Ставок

Фонбет

Леон

Название

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Максимальный размер бонуса

1000 ₽

10 000 ₽

1000 ₽

Минимальный коэффициент

1.01

1.01

1.50

Срок отыгрыша

14 дней

7 дней

10 дней

Минимальный депозит

100 ₽

Активация

ПОЛУЧИТЬ

ПОЛУЧИТЬ

ПОЛУЧИТЬ

Заключение

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Хороший турнир для новичков. Участникам предлагаются привлекательные награды, а процесс отыгрыша не вызывает особых трудностей. Однако стоит помнить, что конкуренция будет достаточно высокой, поэтому для достижения успеха придется приложить усилия.

 

Валентин Васильев

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На карте:googleyandex
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

16plus

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»
И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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