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18 июля 8:07ГлавнаяБонусы
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БК Winline: фрибеты до 5000 рублей и техника Apple за подписку на тг-канал

5000 ₽
Бонус
29 д.
До конца акции
x1
Отыгрыш
1.01
Мин. коэф.
30 д.
Срок отыгрыша
-
Мин. депозит
Получить бонус
Winline раздает шикарные подарки!

Winline разыгрывает среди подписчиков Телеграм-канала фрибеты номиналом 5000 рублей и девайсы Apple. Акция приурочена к соревнованиям по киберспорту EWC и MSC 2025.

Как получить бонус Winline до 5000 рублей за подписку на тг-канал

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Присоединиться к розыгрышу можно всего за несколько минут:

1. Зарегистрируйтесь в Winline, если вы еще не клиент БК.

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2. Подпишитесь на телеграм-канал Winline MLBB.

3. Нажмите кнопку «Участвовать» под акционным постом.

Winline определит победителей 15 августа 2025-го.

Место

Приз

1

Iphone 16 pro

2

Apple AirPods Max

3

Apple Watch Series 10 46mm

4-7

Фрибет на 5000 ₽

8-15

По 2000 алмазов (внутриигровая валюта)

Для активации алмазов потребуется ваш игровой ID и ID Zone.

Как отыграть бонус Winline до 5000 рублей за подписку на Telegram-канал

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Фрибет можно использовать для ординаров и экспрессов. Ограничений по минимальному или максимальному коэффициенту нет. Срок действия фрибета — 30 дней с момента получения.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса от Winline

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Для удобства вся важная информация об акции собрана в одной таблице.

Максимальный размер бонуса

5000 ₽

Минимальный депозит

Тип пари

Ординар, экспресс

Минимальный коэффициент

1.01

Размер отыгрыша

x1

Срок отыгрыша бонуса

30 дней

Срок окончания акции

16.08.2025 (17:59 МСК)

Выбор победителей осуществляется с помощью рандомайзера.

Преимущества и недостатки

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Плюсы Минусы
➕ Розыгрыш доступен каждому клиенту Winline➖ Всего 15 пользователей станут обладателями призов
➕ Для участия не нужно вносить деньги на игровой счет 

Заключение

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Winline приурочил розыгрыш к главным киберспортивным событиям этого лета — EWC и MSC 2025, которые проходят в Эр-Рияде. Формат участия максимально лоялен, ни ставок, ни депозита не требуется. Всего пара простых действий и вы уже претендент на iPhone, солидный фрибет или набор внутриигровых алмазов.

Валентин Васильев

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