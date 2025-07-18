БК Winline: фрибеты до 5000 рублей и техника Apple за подписку на тг-канал

Winline приурочил розыгрыш к главным киберспортивным событиям этого лета — EWC и MSC 2025, которые проходят в Эр-Рияде. Формат участия максимально лоялен, ни ставок, ни депозита не требуется. Всего пара простых действий и вы уже претендент на iPhone, солидный фрибет или набор внутриигровых алмазов.