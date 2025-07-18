БК Winline: фрибеты до 5000 рублей и техника Apple за подписку на тг-канал

Партнерский проект
Winline разыгрывает среди подписчиков Телеграм-канала фрибеты номиналом 5000 рублей и девайсы Apple. Акция приурочена к соревнованиям по киберспорту EWC и MSC 2025.
Присоединиться к розыгрышу можно всего за несколько минут:
1. Зарегистрируйтесь в Winline, если вы еще не клиент БК.
2. Подпишитесь на телеграм-канал Winline MLBB.
3. Нажмите кнопку «Участвовать» под акционным постом.
Winline определит победителей 15 августа 2025-го.
Место
Приз
1
Iphone 16 pro
2
Apple AirPods Max
3
Apple Watch Series 10 46mm
4-7
Фрибет на 5000 ₽
8-15
По 2000 алмазов (внутриигровая валюта)
Для активации алмазов потребуется ваш игровой ID и ID Zone.
Фрибет можно использовать для ординаров и экспрессов. Ограничений по минимальному или максимальному коэффициенту нет. Срок действия фрибета — 30 дней с момента получения.
Для удобства вся важная информация об акции собрана в одной таблице.
Максимальный размер бонуса
5000 ₽
Минимальный депозит
—
Тип пари
Ординар, экспресс
Минимальный коэффициент
1.01
Размер отыгрыша
x1
Срок отыгрыша бонуса
30 дней
Срок окончания акции
16.08.2025 (17:59 МСК)
Выбор победителей осуществляется с помощью рандомайзера.
|Плюсы
|Минусы
|➕ Розыгрыш доступен каждому клиенту Winline
|➖ Всего 15 пользователей станут обладателями призов
|➕ Для участия не нужно вносить деньги на игровой счет
Winline приурочил розыгрыш к главным киберспортивным событиям этого лета — EWC и MSC 2025, которые проходят в Эр-Рияде. Формат участия максимально лоялен, ни ставок, ни депозита не требуется. Всего пара простых действий и вы уже претендент на iPhone, солидный фрибет или набор внутриигровых алмазов.