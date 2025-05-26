Чемпионская гонка от БК PARI: фрибеты до 150 000 рублей за ставки на Ролан Гаррос

Следуйте пошаговой инструкции, чтобы стать участником акции:

1. Зарегистрируйтесь на сайте PARI или выполните вход в личный кабинет, если аккаунт уже есть.

2. Перейдите на страницу акции и нажмите кнопку «Принять участие».

3. Размещайте одиночные или экспресс-ставки на поединки турнира Roland Garros. Минимальная сумма ставки — 100 рублей, коэффициент — от 1.30.

Каждое пари приносит игроку очки, которые определяют позицию в таблице лидеров. Количество начисляемых баллов рассчитывается по формуле К × S.

Где:

К — кэф ставки (максимально — 50.00).

S — сумма пари.

Общий призовой фонд — 2 000 000 рублей, он будет распределен между 200 лидерами рейтинга.

Место Фрибет 1 150 000 ₽ 2 100 000 ₽ 3 75 000 ₽ 4 50 000 ₽ 5 25 000 ₽ 6-10 20 000 ₽ 11-50 15 000 ₽ 51-100 10 000 ₽ 101-150 5000 ₽ 151-200 3000 ₽

Если несколько участников наберут одинаковое количество баллов, преимущество получит тот, кто достиг этого результата раньше других. Именно он займет более высокую строчку в рейтинге.