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26 мая 9:49ГлавнаяБонусы
БК PARIАкции

Чемпионская гонка от БК PARI: фрибеты до 150 000 рублей за ставки на Ролан Гаррос

150000 ₽
Бонус
13 д.
До конца акции
x1
Отыгрыш
1.01
Мин. коэф.
5 д.
Срок отыгрыша
100 ₽
Мин. депозит
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Букмекерская компания PARI запускает акцию к старту престижного теннисного турнира Roland Garros. Делайте ставки на матчи Открытого чемпионата Франции и получайте шанс стать обладателем фрибета до 150 000 рублей. Принять участие может каждый. По итогам акции 200 лучших игроков разделят призовой фонд. 

Как получить бонус PARI до 150 000 рублей

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Следуйте пошаговой инструкции, чтобы стать участником акции:

1. Зарегистрируйтесь на сайте PARI или выполните вход в личный кабинет, если аккаунт уже есть.

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2. Перейдите на страницу акции и нажмите кнопку «Принять участие».

3. Размещайте одиночные или экспресс-ставки на поединки турнира Roland Garros. Минимальная сумма ставки — 100 рублей, коэффициент — от 1.30.

Каждое пари приносит игроку очки, которые определяют позицию в таблице лидеров. Количество начисляемых баллов рассчитывается по формуле К × S. 

Где:

  • К — кэф ставки (максимально — 50.00).
  • S — сумма пари.

Общий призовой фонд — 2 000 000 рублей, он будет распределен между 200 лидерами рейтинга.

Место

Фрибет

1

150 000 ₽

2

100 000 ₽

3

75 000 ₽

4

50 000 ₽

5

25 000 ₽

6-10

20 000 ₽

11-50

15 000 ₽

51-100

10 000 ₽

101-150

5000 ₽

151-200

3000 ₽

Если несколько участников наберут одинаковое количество баллов, преимущество получит тот, кто достиг этого результата раньше других. Именно он займет более высокую строчку в рейтинге.

Как отыграть бонус PARI до 150 000 рублей

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Фрибет PARI действует в течение 5 дней с момента начисления. Его можно использовать целиком на 1 ставку с максимальным коэффициентом 3.00. Ограничений по типу ставки нет — это может быть ординар, экспресс или система.

Как вывести средства после отыгрыша бонуса в PARI

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Следуйте этой инструкции для получения денег:

  1. Откройте сайт PARI или приложение для смартфонов.
  2. Авторизуйтесь в личном кабинете.
  3. В верхнем правом углу нажмите на кнопку с вашим балансом.
  4. Выберите пункт меню «Вывести выигрыш».
  5. Укажите предпочитаемый способ получения денег.
  6. Введите необходимую сумму для снятия и нажмите «Продолжить».
  7. Подтвердите транзакцию.

Время снятия выигрыша в PARI обычно занимает не более 3 часов. Однако в редких случаях выплата может задержаться и занять несколько дней.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса до 150 000 рублей от PARI

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Предложение доступно лишь в течение ограниченного периода и требует соблюдения условий по коэффициентам пари.

Максимальный размер бонуса

150 000 ₽

Минимальный депозит

100 ₽

Тип пари

Ординар, экспресс, система

Минимальный коэффициент

1.01

Размер отыгрыша

х1

Срок использования бонуса

5 дней

Срок окончания акции

08.06.2025 (23:59 МСК)

В акции не учитываются следующие виды пари:

  • С использованием услуги досрочный расчет.
  • С кэфом ниже 1.30.
  • Сделанные в разделе «Игры 24/7».
  • Оформленные с помощью фрибета.
  • Заключенные в формате беспроигрышной ставки.

Личный опыт эксперта при использовании бонуса до 150 000 рублей от PARI

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Присоединиться к акции просто — достаточно нажать одну кнопку, никаких дополнительных манипуляций совершать не нужно. Лично я всегда с нетерпением жду Roland Garros, ведь грунтовые корты отлично подходят для того, чтобы поймать сенсацию с выгодным коэффициентом. Часто ведущим спортсменам непривычна вязкая поверхность парижских кортов, поэтому они уступают менее известным соперникам. Это создает отличные возможности для удачных ставок.

Кроме того, участие в предложении PARI позволяет не только наслаждаться привычными ставками, но и побороться за ценный фрибет. Призовых мест будет достаточно много, поэтому надежда на успех остается у каждого игрока. Такой бонус делает турнир еще более захватывающим.

Какие могут быть сложности при получении и использовании бонуса от PARI

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Рекомендуем игрокам уделять особое внимание следующим аспектам:

  • Подтвердите свою личность и данные как можно быстрее, чтобы избежать задержек с выводом выигрышей и участвовать во всех бонусных предложениях.
  • Будьте внимательны при регистрации. Неправильное указание имени, фамилии, даты рождения или серии паспорта может привести к тому, что бонусные средства вы не получите.
  • Не регистрируйте несколько учетных записей конторе на ваши данные. Из-за подобных действий аккаунт могут заблокировать.

Преимущества и недостатки

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Плюсы Минусы
➕ Фрибеты на сумму 2 000 000 рублей достанутся самым активным игрокам➖ В акции учитываются только ставки на один турнир
➕ Понятные правила 

Сравнение бонуса PARI до 150 000 рублей с бонусами других БК

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На рынке есть и другие легальные букмекеры с интересными акциями, рассмотрим, каковы их предложения.

Условия

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Олимп

Winline

Название

Гейм. Сет. Гаррос

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Бросок на миллион

Максимальный размер бонуса

1000 ₽

500 000 ₽

1 000 000 ₽

Минимальный коэффициент

1.30

1.30

1.01

Срок отыгрыша

Индивидуально

7 дней

Минимальный депозит

5000 ₽

500 ₽

От 1798 до 1998 ₽

Активация

ПОЛУЧИТЬ

ПОЛУЧИТЬ

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Заключение

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Акция «Чемпионская гонка» — это приятный вариант для тех, кто ценит простоту. Если планируете следить за теннисными сражениями во Франции и делать ставки на матчи Roland Garros, то участие в акции от «Пари» — идеальный выбор. Кто знает, может именно вы станете одним из тех, кто получит главный приз.

Валентин Васильев

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На карте:googleyandex
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

16plus

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»
И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных