Чемпионская гонка от БК PARI: фрибеты до 150 000 рублей за ставки на Ролан Гаррос

Партнерский проект
Букмекерская компания PARI запускает акцию к старту престижного теннисного турнира Roland Garros. Делайте ставки на матчи Открытого чемпионата Франции и получайте шанс стать обладателем фрибета до 150 000 рублей. Принять участие может каждый. По итогам акции 200 лучших игроков разделят призовой фонд.
Следуйте пошаговой инструкции, чтобы стать участником акции:
1. Зарегистрируйтесь на сайте PARI или выполните вход в личный кабинет, если аккаунт уже есть.
2. Перейдите на страницу акции и нажмите кнопку «Принять участие».
3. Размещайте одиночные или экспресс-ставки на поединки турнира Roland Garros. Минимальная сумма ставки — 100 рублей, коэффициент — от 1.30.
Каждое пари приносит игроку очки, которые определяют позицию в таблице лидеров. Количество начисляемых баллов рассчитывается по формуле К × S.
Где:
Общий призовой фонд — 2 000 000 рублей, он будет распределен между 200 лидерами рейтинга.
Место
Фрибет
1
150 000 ₽
2
100 000 ₽
3
75 000 ₽
4
50 000 ₽
5
25 000 ₽
6-10
20 000 ₽
11-50
15 000 ₽
51-100
10 000 ₽
101-150
5000 ₽
151-200
3000 ₽
Если несколько участников наберут одинаковое количество баллов, преимущество получит тот, кто достиг этого результата раньше других. Именно он займет более высокую строчку в рейтинге.
Фрибет PARI действует в течение 5 дней с момента начисления. Его можно использовать целиком на 1 ставку с максимальным коэффициентом 3.00. Ограничений по типу ставки нет — это может быть ординар, экспресс или система.
Следуйте этой инструкции для получения денег:
Время снятия выигрыша в PARI обычно занимает не более 3 часов. Однако в редких случаях выплата может задержаться и занять несколько дней.
Предложение доступно лишь в течение ограниченного периода и требует соблюдения условий по коэффициентам пари.
Максимальный размер бонуса
150 000 ₽
Минимальный депозит
100 ₽
Тип пари
Ординар, экспресс, система
Минимальный коэффициент
1.01
Размер отыгрыша
х1
Срок использования бонуса
5 дней
Срок окончания акции
08.06.2025 (23:59 МСК)
В акции не учитываются следующие виды пари:
Присоединиться к акции просто — достаточно нажать одну кнопку, никаких дополнительных манипуляций совершать не нужно. Лично я всегда с нетерпением жду Roland Garros, ведь грунтовые корты отлично подходят для того, чтобы поймать сенсацию с выгодным коэффициентом. Часто ведущим спортсменам непривычна вязкая поверхность парижских кортов, поэтому они уступают менее известным соперникам. Это создает отличные возможности для удачных ставок.
Кроме того, участие в предложении PARI позволяет не только наслаждаться привычными ставками, но и побороться за ценный фрибет. Призовых мест будет достаточно много, поэтому надежда на успех остается у каждого игрока. Такой бонус делает турнир еще более захватывающим.
Рекомендуем игрокам уделять особое внимание следующим аспектам:
|Плюсы
|Минусы
|➕ Фрибеты на сумму 2 000 000 рублей достанутся самым активным игрокам
|➖ В акции учитываются только ставки на один турнир
|➕ Понятные правила
На рынке есть и другие легальные букмекеры с интересными акциями, рассмотрим, каковы их предложения.
Акция «Чемпионская гонка» — это приятный вариант для тех, кто ценит простоту. Если планируете следить за теннисными сражениями во Франции и делать ставки на матчи Roland Garros, то участие в акции от «Пари» — идеальный выбор. Кто знает, может именно вы станете одним из тех, кто получит главный приз.
Партнерский проект