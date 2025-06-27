Угадай бойца от БК PARI: фрибеты на 500 рублей за верный ответ по UFC 317

Чтобы присоединиться к розыгрышу, потребуется всего несколько несложных шагов:

1. Создайте аккаунт в БК, если раньше не регистрировались.

2. Подпишитесь на Telegram-канал PARI.

3. Посмотрите акционный пост и предположите, кто из бойцов мог бы так двигаться в клетке.

4. Оставьте свой вариант в комментариях под публикацией.

Победителей объявят 30 июня. Их выберут случайным образом из числа участников, которые дали правильный ответ на задание. Всего будет определено 3 счастливчиков, каждый из них получит фрибет номиналом 500 рублей.