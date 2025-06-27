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27 июня 20:05ГлавнаяБонусы
БК PARIФрибеты без депозитаБездепозитные бонусы

Угадай бойца от БК PARI: фрибеты на 500 рублей за верный ответ по UFC 317

500 ₽
Бонус
2 д.
До конца акции
x1
Отыгрыш
1.01
Мин. коэф.
7 д.
Срок отыгрыша
-
Мин. депозит
Получить бонус
Покажи свои знания в UFC 317 и забери фрибет!

Букмекерская компания PARI проводит розыгрыш для подписчиков своего Telegram-канала. Участники, которые правильно ответят на загадку, получат фрибет на 500 рублей. Всего будет объявлено 3 победителя.

Как получить бонус PARI на 500 рублей за верный ответ по UFC

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Чтобы присоединиться к розыгрышу, потребуется всего несколько несложных шагов:

1. Создайте аккаунт в БК, если раньше не регистрировались.

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2. Подпишитесь на Telegram-канал PARI.

3. Посмотрите акционный пост и предположите, кто из бойцов мог бы так двигаться в клетке.

4. Оставьте свой вариант в комментариях под публикацией.

Победителей объявят 30 июня. Их выберут случайным образом из числа участников, которые дали правильный ответ на задание. Всего будет определено 3 счастливчиков, каждый из них получит фрибет номиналом 500 рублей.

Как отыграть бонус PARI на 500 рублей

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У победителей будет 7 дней на использование фрибета. Его можно поставить на любое спортивное событие ординаром или экспрессом. Ограничения по коэффициентам не предусмотрены.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса от PARI

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Вся важная информация по участию собрана в таблице ниже.

Максимальный размер бонуса

500 ₽

Минимальный депозит

Тип пари

Ординар, экспресс

Минимальный коэффициент

1.01

Размер отыгрыша

х1

Срок отыгрыша бонуса

7 дней

Срок окончания акции

30.06.2025 (17:59 МСК)

Редактирование комментария под записью в Телеграме запрещено.

Преимущества и недостатки

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Плюсы Минусы
➕ Акция для всех пользователей PARI➖ Всего 3 победителя
➕ Для участия не нужно вносить депозит 

Заключение

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Букмекерская компания «Пари» разогревает клиентов перед топовым событием UFC 317 — боем Ильи Топурии и Чарльза Оливейры. Для настоящих фанатов единоборств разгадать загадку не составит труда, а возможность получить бонус без внесения депозита делает предложение особенно заманчивым.

Валентин Васильев

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