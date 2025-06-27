Угадай бойца от БК PARI: фрибеты на 500 рублей за верный ответ по UFC 317

Партнерский проект
Букмекерская компания PARI проводит розыгрыш для подписчиков своего Telegram-канала. Участники, которые правильно ответят на загадку, получат фрибет на 500 рублей. Всего будет объявлено 3 победителя.
Чтобы присоединиться к розыгрышу, потребуется всего несколько несложных шагов:
1. Создайте аккаунт в БК, если раньше не регистрировались.
2. Подпишитесь на Telegram-канал PARI.
3. Посмотрите акционный пост и предположите, кто из бойцов мог бы так двигаться в клетке.
4. Оставьте свой вариант в комментариях под публикацией.
Победителей объявят 30 июня. Их выберут случайным образом из числа участников, которые дали правильный ответ на задание. Всего будет определено 3 счастливчиков, каждый из них получит фрибет номиналом 500 рублей.
У победителей будет 7 дней на использование фрибета. Его можно поставить на любое спортивное событие ординаром или экспрессом. Ограничения по коэффициентам не предусмотрены.
Вся важная информация по участию собрана в таблице ниже.
Максимальный размер бонуса
500 ₽
Минимальный депозит
—
Тип пари
Ординар, экспресс
Минимальный коэффициент
1.01
Размер отыгрыша
х1
Срок отыгрыша бонуса
7 дней
Срок окончания акции
30.06.2025 (17:59 МСК)
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|Плюсы
|Минусы
|➕ Акция для всех пользователей PARI
|➖ Всего 3 победителя
|➕ Для участия не нужно вносить депозит
Букмекерская компания «Пари» разогревает клиентов перед топовым событием UFC 317 — боем Ильи Топурии и Чарльза Оливейры. Для настоящих фанатов единоборств разгадать загадку не составит труда, а возможность получить бонус без внесения депозита делает предложение особенно заманчивым.