Чемпионская гонка от БК PARI: фрибеты до 150 000 рублей за ставки на Уимблдон

Партнерский проект
В период проведения Уимблдонского турнира букмекерская компания PARI запускает акцию с общим призовым фондом 2 000 000 рублей. Участникам предлагается делать ставки на теннисные матчи и накапливать баллы, соревнуясь за место в числе 200 лучших. По итогам акции фрибеты до 150 000 рублей будут распределены среди лидеров рейтинга.
Чтобы вступить в акцию следуйте указанным шагам:
1. Заведите аккаунт в PARI или авторизуйтесь в личном кабинете.
2. Перейдите в раздел акции и нажмите кнопку участия
3. Ставьте на матчи Wimbledon от 100 рублей с кэфом от 1.30. Это могут быть одиночные пари или экспрессы в прематче и live.
Чтобы претендовать на фрибет, необходимо набирать очки за ставки в рамках акции. Начисление происходит по формуле: Баллы = сумма пари × коэффициент.
Коэффициенты должны быть не выше 50.00. Все участники попадают в рейтинг, где учитывается общий результат. По итогам активности 200 лучших игроков разделят между собой призовой фонд в 2 000 000 рублей.
Место
Фрибет
1
150 000 ₽
2
100 000 ₽
3
75 000 ₽
4
50 000 ₽
5
25 000 ₽
6-10
20 000 ₽
11-50
15 000 ₽
51-100
10 000 ₽
101-150
5000 ₽
151-200
3000 ₽
Если 2 или более игроков наберут одинаковое количество баллов, выше в таблице окажется тот, кто достиг результата раньше.
Начисленный фрибет доступен для использования в течение 5 дней. Он ставится полностью на 1 пари. Максимальный коэффициент — 3.00. Тип ставки — ординар или экспресс.
Деньги будут вашими после выполнения всех шагов:
Скорость зачисления денег варьируется в зависимости от способа. При использовании банковских карточек или электронного кошелька ЦУПИС средства поступают практически мгновенно.
В таблице представлены важные сведения по использованию фрибета.
Максимальный размер бонуса
150 000 ₽
Минимальный депозит
100 ₽
Тип пари
Ординар, экспресс
Минимальный коэффициент
1.01
Размер отыгрыша
х1
Срок использования бонуса
5 дней
Срок окончания акции
13.07.2025 (23:59 МСК)
В акции не участвуют пари типа система.
Уимблдон — одни из самых захватывающих летних турниров в мире. Традиции матчей на английских травяных кортах уже более 100 лет. На Wimbledon есть место и надежной игре от лидеров рейтингов ATP и WTA, и сенсациям. Все это делает ставки особенно интересными и непредсказуемыми.
Бетторы сами выбирают тактику — ставить на фаворитов или искать свои стратегии в игре андердогов. Фрибетов от PARI немало, но конкуренция среди игроков тоже высокая. Рекомендуется подключаться к борьбе с первых дней турнира, чтобы не пришлось наверстывать упущенное на финише.
Советуем игрокам обратить особое внимание на следующие моменты:
|Плюсы
|Минусы
|➕ Призы для победителей — фрибеты на сумму до 150 000 рублей
|➖ В акции учитываются пари только на Уимблдон
|➕ Баллы присуждаются за все ставки, независимо от их исхода
На рынке доступны и другие акции от легальных букмекеров. Изучим их предложения.
С помощью «Чемпионской гонки» БК повышает интерес к просмотру теннисных матчей. Акция будет особенно привлекательна для бетторов, которые ставят часто и предпочитают высокие коэффициенты. Новичкам может быть сложно сразу побороться за главные призы, поскольку для этого потребуется значительный объем пари.