Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров
Главная
Новости
Прогнозы
Букмекеры
Бонусы
Аналитика
База знаний



30 июня 10:38ГлавнаяБонусы
БК PARIФрибеты за депозитАкции

Чемпионская гонка от БК PARI: фрибеты до 150 000 рублей за ставки на Уимблдон

150000 ₽
Бонус
13 д.
До конца акции
x1
Отыгрыш
1.01
Мин. коэф.
5 д.
Срок отыгрыша
100 ₽
Мин. депозит
Получить бонус
Получай фрибеты до 150 000 рублей!

В период проведения Уимблдонского турнира букмекерская компания PARI запускает акцию с общим призовым фондом 2 000 000 рублей. Участникам предлагается делать ставки на теннисные матчи и накапливать баллы, соревнуясь за место в числе 200 лучших. По итогам акции фрибеты до 150 000 рублей будут распределены среди лидеров рейтинга.

Как получить бонус PARI до 150 000 рублей за ставки на Уимблдон

Свернуть

Чтобы вступить в акцию следуйте указанным шагам:

1. Заведите аккаунт в PARI или авторизуйтесь в личном кабинете.

image not found

2. Перейдите в раздел акции и нажмите кнопку участия

3. Ставьте на матчи Wimbledon от 100 рублей с кэфом от 1.30. Это могут быть одиночные пари или экспрессы в прематче и live.

Чтобы претендовать на фрибет, необходимо набирать очки за ставки в рамках акции. Начисление происходит по формуле: Баллы = сумма пари × коэффициент.

Коэффициенты должны быть не выше 50.00. Все участники попадают в рейтинг, где учитывается общий результат. По итогам активности 200 лучших игроков разделят между собой призовой фонд в 2 000 000 рублей.

Место

Фрибет

1

150 000 ₽

2

100 000 ₽

3

75 000 ₽

4

50 000 ₽

5

25 000 ₽

6-10

20 000 ₽

11-50

15 000 ₽

51-100

10 000 ₽

101-150

5000 ₽

151-200

3000 ₽

Если 2 или более игроков наберут одинаковое количество баллов, выше в таблице окажется тот, кто достиг результата раньше.

Как отыграть бонус PARI до 150 000 рублей за пари на Уимблдонский турнир

Свернуть

Начисленный фрибет доступен для использования в течение 5 дней. Он ставится полностью на 1 пари. Максимальный коэффициент — 3.00. Тип ставки — ординар или экспресс.

Как вывести средства после отыгрыша бонуса в PARI

Свернуть

Деньги будут вашими после выполнения всех шагов:

  1. Перейдите на сайт букмекерской компании.
  2. Авторизуйтесь в своем аккаунте.
  3. Найдите и откройте раздел для вывода средств.
  4. Укажите предпочтительный способ получения выигрыша.
  5. Введите сумму, которую хотите получить.
  6. Заполните платежные данные.
  7. Подтвердите запрос на перевод средств.

Скорость зачисления денег варьируется в зависимости от способа. При использовании банковских карточек или электронного кошелька ЦУПИС средства поступают практически мгновенно.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса до 150 000 рублей от PARI

Свернуть

В таблице представлены важные сведения по использованию фрибета.

Максимальный размер бонуса

150 000 ₽

Минимальный депозит

100 ₽

Тип пари

Ординар, экспресс

Минимальный коэффициент

1.01

Размер отыгрыша

х1

Срок использования бонуса

5 дней

Срок окончания акции

13.07.2025 (23:59 МСК)

В акции не участвуют пари типа система.

Личный опыт эксперта при использовании бонуса до 150 000 рублей от PARI

Свернуть

Уимблдон — одни из самых захватывающих летних турниров в мире. Традиции матчей на английских травяных кортах уже более 100 лет. На Wimbledon есть место и надежной игре от лидеров рейтингов ATP и WTA, и сенсациям. Все это делает ставки особенно интересными и непредсказуемыми.

Бетторы сами выбирают тактику — ставить на фаворитов или искать свои стратегии в игре андердогов. Фрибетов от PARI немало, но конкуренция среди игроков тоже высокая. Рекомендуется подключаться к борьбе с первых дней турнира, чтобы не пришлось наверстывать упущенное на финише.

Какие могут быть сложности при получении и использовании бонуса от PARI

Свернуть

Советуем игрокам обратить особое внимание на следующие моменты:

  • Важно внимательно изучить требования по отыгрышу бонуса, чтобы избежать ошибок.
  • Не пропустить сроки использования фрибета.
  • Соблюдать денежные лимиты при заключении ставок.
  • Не допускать опечаток в регистрационной форме.

Преимущества и недостатки

Свернуть
Плюсы Минусы
➕ Призы для победителей — фрибеты на сумму до 150 000 рублей➖ В акции учитываются пари только на Уимблдон
➕ Баллы присуждаются за все ставки, независимо от их исхода 

Сравнение бонуса Чемпионская гонка от БК PARI с бонусами других БК

Свернуть

На рынке доступны и другие акции от легальных букмекеров. Изучим их предложения.

Условия

Леон

Мелбет

Winline

Название

Матч-поинт

Уимблдон — экспресс-рассчет

Фрибеты за ставки на Wimbledon

Максимальный размер бонуса

20 000 ₽

Индвидуально

250 000 ₽

Минимальный коэффициент

1.30

1.01

1.01

Срок отыгрыша

7 дней

30 дней

Минимальный депозит

300 ₽

100 ₽

500 ₽

Активация

ПОЛУЧИТЬ

ПОЛУЧИТЬ

ПОЛУЧИТЬ

Заключение

Свернуть

С помощью «Чемпионской гонки» БК повышает интерес к просмотру теннисных матчей. Акция будет особенно привлекательна для бетторов, которые ставят часто и предпочитают высокие коэффициенты. Новичкам может быть сложно сразу побороться за главные призы, поскольку для этого потребуется значительный объем пари.

Валентин Васильев

Лучшие бонусы

Смотреть всё
Смотреть обзор бонуса Бонус для новых игроков — до 25000 рублейhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/new_banner_669b59cb4a.webp
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg
Бонус для новых игроков — до 25000 рублей
icon
Условия
Смотреть обзор бонуса Акция Море фрибетов от Винлайнhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_winline_freebet_ed96f2dfc0.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_winline_e9594ea4aa.svgдо 500 000 ₽
Акция Море фрибетов от Винлайн
Получить бонусПодробнее
bonus timer6 дней 10 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша30 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит100 ₽
Смотреть обзор бонуса Промокод Фонбет на сумму до 15 000 рублей за регистрациюhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_fonbet_promocode_f5dfa7707a.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_fonbet_a76a08d3ac.svgдо 15 000 ₽
Промокод Фонбет на сумму до 15 000 рублей за регистрацию
Получить бонусПодробнее
bonus timer215 дней 10 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит-
Смотреть обзор бонуса Промокод Мелбет на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_melbet_promo_c38b7e307e.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_melbet_a8753f06ce.svgдо 25 000 ₽
Промокод Мелбет на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer549 дней 10 часов
Условия
  • отыгрышx25
  • срок отыгрыша5 д.
  • мин. коэф.1.6
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус БК Леон на сумму до 18 000 рублей за приглашение другаhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_leon_akcii_afb3508572.jpg
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_leon_501ad805a9.svgдо 18 000 ₽
Бонус БК Леон на сумму до 18 000 рублей за приглашение друга
Получить бонусПодробнее
bonus timer184 дней 10 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.5
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Кешбэк в PARI для новых и действующих игроковhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_cash_a19fd75925.jpgАкции
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 30%
Кешбэк в PARI для новых и действующих игроков
Получить бонусПодробнее
bonus timer184 дней 10 часов
Условия
  • срок отыгрыша-
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит-
Смотреть обзор бонуса Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_freebet_dbf3c6cc1c.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 5000 ₽
Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer170 дней 10 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша5 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус от БК Winline на сумму до 3000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_winline_freebet_ed96f2dfc0.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_winline_e9594ea4aa.svgдо 3000 ₽
Бонус от БК Winline на сумму до 3000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer184 дней 10 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша30 д.
  • мин. коэф.1.3
  • мин. депозит500 ₽
Смотреть обзор бонуса Приветственный фрибет на 500 рублей от «Олимпа»https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_olimp_code_42c86d6f9f.jpgbonus rating4.5/5
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_olimpbet_7e24ca5be4.svg500 ₽
Приветственный фрибет на 500 рублей от «Олимпа»
Получить бонусПодробнее
bonus timer184 дней 8 часов
Условия
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.2
  • мин. депозит1 000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус БетБум на сумму 1000 рублей за регистрациюhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_betboom_freebet_cd0924ba51.jpgФрибеты без депозита
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_betboom_3db86577be.svg1000 ₽
Бонус БетБум на сумму 1000 рублей за регистрацию
Получить бонусПодробнее
bonus timer184 дней 10 часов
Условия
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.3
  • мин. депозит-
Смотреть обзор бонуса Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рожденияhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_melbet_bonus_f84940591b.jpgАкции
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_melbet_a8753f06ce.svgдо 20 000 ₽
Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рождения
Получить бонусПодробнее
bonus timer549 дней 10 часов
Условия
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.5
Смотреть всё

Топы букмекеров

Смотреть всё
Букмекеры с бонусами
Смотреть полный список
Букмекеры с лайв-ставками
Смотреть полный список
БК с мобильной версией
Смотреть полный список
Киберспортивные букмекеры
Смотреть полный список
Топ букмекерских контор на iOS
Смотреть полный список
Топ-10 букмекеров России
Смотреть полный список
Легальные букмекеры России
Смотреть полный список
Топ букмекеров на Андроид
Смотреть полный список
Смотреть всё