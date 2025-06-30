Чемпионская гонка от БК PARI: фрибеты до 150 000 рублей за ставки на Уимблдон

Чтобы вступить в акцию следуйте указанным шагам:

1. Заведите аккаунт в PARI или авторизуйтесь в личном кабинете.

2. Перейдите в раздел акции и нажмите кнопку участия

3. Ставьте на матчи Wimbledon от 100 рублей с кэфом от 1.30. Это могут быть одиночные пари или экспрессы в прематче и live.

Чтобы претендовать на фрибет, необходимо набирать очки за ставки в рамках акции. Начисление происходит по формуле: Баллы = сумма пари × коэффициент.

Коэффициенты должны быть не выше 50.00. Все участники попадают в рейтинг, где учитывается общий результат. По итогам активности 200 лучших игроков разделят между собой призовой фонд в 2 000 000 рублей.

Место Фрибет 1 150 000 ₽ 2 100 000 ₽ 3 75 000 ₽ 4 50 000 ₽ 5 25 000 ₽ 6-10 20 000 ₽ 11-50 15 000 ₽ 51-100 10 000 ₽ 101-150 5000 ₽ 151-200 3000 ₽

Если 2 или более игроков наберут одинаковое количество баллов, выше в таблице окажется тот, кто достиг результата раньше.