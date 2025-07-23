Промокод Фонбет до 50 000 рублей за ставки на IEM Cologne 2025

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Один из главных киберспортивных турниров года — IEM Cologne 2025 — становится не только ареной для борьбы лучших команд, но и поводом для щедрых бонусов от БК «Фонбет». В честь события букмекер предлагает всем клиентам активировать специальный промокод IEM и получить возможность выиграть фрибет номиналом до 50 000 рублей.
Чтобы активировать промокод, следуйте простой инструкции:
1. Создайте аккаунт в «Фонбет» или выполните вход в личный кабинет.
2. Перейдите в раздел «Акции и бонусы» и введите промокод IEM.
3. Заключите пари на киберспортивное событие. Минимальная сумма ставки — 1000 рублей, тип — ординар или экспресс, коэффициент — от 1.50.
4. Запустите «Колесо удачи» и получите фрибет до 50 000 рублей.
«Колесо удачи» доступно после расчета пари. Сумма бонуса определяется случайным алгоритмом. Среди возможных значений — 300, 500, 1000, 2000, 3000, 5000, 10 000, 20 000, 30 000 или 50 000 рублей.
Фрибет будет действовать 7 дней с момента активации. Ставить можно ординаром на любые спортивные события, без ограничений по рынкам и коэффициентам. Если пари сыграет, на ваш основной счет поступит чистый выигрыш.
Сводная таблица упростит понимание всех условий участия.
Максимальный размер бонуса
50 000 ₽
Минимальный депозит
1000 ₽
Тип пари
Ординар
Минимальный коэффициент
1.01
Размер отыгрыша
х1
Срок отыгрыша бонуса
7 дней
Срок окончания акции
01.08.2025 (11:59 МСК)
Цикл длится 36 часов, участие доступно в каждом новом этапе.
|Плюсы
|Минусы
|➕ Фрибет до 50 000 ₽ за 1 вращение
|➖ Требуется пари с минимальной суммой 1000 ₽
|➕ Участвовать в акции может любой зарегистрированный игрок
Всего 1 ставка на IEM Cologne 2025 или другой киберспортивный турнир дает шанс получить фрибет до 50 000 рублей. Предложение «Фонбет» позволяет увеличить выгоду от привычных ставок.