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23 июля 8:32ГлавнаяБонусы
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Промокод Фонбет до 50 000 рублей за ставки на IEM Cologne 2025

50000 ₽
Бонус
8 д.
До конца акции
x1
Отыгрыш
1.01
Мин. коэф.
7 д.
Срок отыгрыша
1000 ₽
Мин. депозит
Получить бонус
Вращайте колесо и выигрывай фрибеты до 50 000 рублей!

Один из главных киберспортивных турниров года — IEM Cologne 2025 — становится не только ареной для борьбы лучших команд, но и поводом для щедрых бонусов от БК «Фонбет». В честь события букмекер предлагает всем клиентам активировать специальный промокод IEM и получить возможность выиграть фрибет номиналом до 50 000 рублей.

Как получить промокод Фонбет в рамках акции IEM Bonus Drop

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Чтобы активировать промокод, следуйте простой инструкции:

1. Создайте аккаунт в «Фонбет» или выполните вход в личный кабинет.

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2. Перейдите в раздел «Акции и бонусы» и введите промокод IEM.

3. Заключите пари на киберспортивное событие. Минимальная сумма ставки — 1000 рублей, тип — ординар или экспресс, коэффициент — от 1.50.

4. Запустите «Колесо удачи» и получите фрибет до 50 000 рублей.

«Колесо удачи» доступно после расчета пари. Сумма бонуса определяется случайным алгоритмом. Среди возможных значений — 300, 500, 1000, 2000, 3000, 5000, 10 000, 20 000, 30 000 или 50 000 рублей.

Как отыграть бонус Фонбет до 50 000 рублей за ставки на киберспорт

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Фрибет будет действовать 7 дней с момента активации. Ставить можно ординаром на любые спортивные события, без ограничений по рынкам и коэффициентам. Если пари сыграет, на ваш основной счет поступит чистый выигрыш.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса до 50 000 рублей от Фонбета

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Сводная таблица упростит понимание всех условий участия.

Максимальный размер бонуса

50 000 ₽

Минимальный депозит

1000 ₽

Тип пари

Ординар

Минимальный коэффициент

1.01

Размер отыгрыша

х1

Срок отыгрыша бонуса

7 дней

Срок окончания акции

01.08.2025 (11:59 МСК)

Цикл длится 36 часов, участие доступно в каждом новом этапе.

Преимущества и недостатки

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Плюсы Минусы
➕ Фрибет до 50 000 ₽ за 1 вращение➖ Требуется пари с минимальной суммой 1000 ₽
➕ Участвовать в акции может любой зарегистрированный игрок 

Заключение

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Всего 1 ставка на IEM Cologne 2025 или другой киберспортивный турнир дает шанс получить фрибет до 50 000 рублей. Предложение «Фонбет» позволяет увеличить выгоду от привычных ставок.

Валентин Васильев

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