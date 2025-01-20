Промокод Лиги Ставок на 4444 рубля за регистрацию и депозит

Бонус за регистрацию от «Лиги Ставок», активированный через промокод, должен быть использован в течение 7 дней после получения. Иначе он будет аннулирован.

Коэффициент квалифицирующего пари должен быть не ниже 1.50 и не выше 4.50.

Использовать бесплатную ставку можно только целиком. При этом пари должно быть одинарным.



Если ставка сыграет, вы получите выигрыш без учета суммы бонуса. После этого деньги можно будет вывести на основной счет.