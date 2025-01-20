Промокод Лиги Ставок на 4444 рубля за регистрацию и депозит

Партнерский проект
Легальный букмекер «Лига Ставок» предлагает новым пользователям с совместного проекта «Рейтинга Букмекеров» и «Ведомостей. Спорт» специальный бонус. Регистрация по промокоду VED25 открывает беттору доступ к двойному бонусу компании. Сейчас расскажем, как его получить и использовать.
В большинстве случаев специальный секретный код у букмекеров активируется в процессе регистрации нового игрока. Объясняем пошагово, как это сделать в БК «Лига Ставок».
1. Посетите официальный сайт букмекерской конторы, кликнув на кнопку «Получить бонус», либо откройте приложение «Лиги Ставок» на своем мобильном устройстве.
2. Зарегистрируйтесь в БК, указав корректный номер сотового телефона, дату рождения и адрес электронной почты.
3. Придумайте (и запомните) надежный пароль (минимум — 8 символов, максимум — 30).
4. Вставьте заранее скопированный промокод VED25 в соответствующее поле.
5. Нажмите на кнопку «Продолжить».
6. Укажите код подтверждения из SMS.
7. Внесите средства на депозит (минимум — 1 000 рублей). Сделать это нужно в течение недели после регистрации. В противном случае фрибет сгорит.
После выполнения этих несложных действий на ваш счет упадет первая часть двойного бонуса «Лиги Ставок» — 2222 рубля.
Для начисления второго фрибета аналогичного номинала нужно прокрутить на ставках сумму, в 7 раз превышающую первый депозит. Минимальный кэф — 1.50.
Бонус за регистрацию от «Лиги Ставок», активированный через промокод, должен быть использован в течение 7 дней после получения. Иначе он будет аннулирован.
Коэффициент квалифицирующего пари должен быть не ниже 1.50 и не выше 4.50.
Использовать бесплатную ставку можно только целиком. При этом пари должно быть одинарным.
Если ставка сыграет, вы получите выигрыш без учета суммы бонуса. После этого деньги можно будет вывести на основной счет.
Чтобы вывести выигрыш с фрибета, нужно пополнить счет минимум на 100 рублей и сделать одну или несколько ставок на эту сумму.
Получить выигрыш в «Лиге Ставок» можно при помощи различных платежных инструментов. Все доступные способы вывода средств из конторы представлены в личном кабинете пользователя. Тут и банковские карты, и Система быстрых платежей, и Кошелек ЦУПИС. Все операции осуществляются онлайн.
Есть несколько строгих правил, которые соблюдают все лицензированные букмекерские конторы в России. Если вкратце, делать ставки могут только совершеннолетние (18+). Чтобы получить и активировать промокод, нужно зарегистрироваться на сайте компании и пройти процедуру верификации. При этом строго запрещено использовать чужие или вымышленные персональные данные, а также передавать доступ к своему аккаунту третьим лицам.
Акция «Лиги Ставок» для новых игроков подразумевает несколько ограничений:
|Максимальный размер бонуса
|4444 ₽
|Минимальный депозит
|1000 ₽
|Тип пари
|Ординар
|Минимальный коэффициент
|1.50
|Максимальный коэффициент
|4.50
|Срок использования фрибета
|7 дней
Проблемы с получением бесплатной ставки могут вызвать несколько причин. Вот самые распространенные из них:
|Плюсы
|Минусы
|➕ Два фрибета в одной акции
|➖ Предложение только для новых игроков
|➕ Прозрачные условия
|➖ Небольшой срок отыгрыша
|➕ Несложные правила отыгрыша
Акции с промокодами достаточно распространены у крупных легальных букмекеров России. Читателям нашего проекта доступно несколько специальных предложений.
Промокоды легальных БК сулят любителям спортивных пари разнообразные привилегии — в частности, фрибеты и повышенные коэффициенты. Легальный букмекер «Лига Ставок» тоже активно работает над расширением своей аудитории и сохранением «ядра». В 2025 году контора предлагает пользователям специальный двойной бонус размером до 4444 рублей по секретному коду. Относительно несложные условия акции позволяют беттору приумножить свой игровой банк. Однако эксперты советуют новичкам внимательно читать правила акции и с холодной головой подходить к любым беттинговым активностям.
Партнерский проект