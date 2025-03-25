Фрибеты до 4 000 000 рублей за выполнение заданий и ставки на спорт от БК БЕТСИТИ

Для участия в акции вы должны:

1. Зарегистрироваться или войти в аккаунт.

2. Пройти идентификацию.

3. Перейти на страницу акции «Ставка на топ».

4. Нажать кнопку «Участвовать».

5. Делать ставки с минимальным общим коэффициентом не ниже 1.50.

6. Выполнять задания и повышать множитель.

Минимальная сумма пари для участия в акции составляет 500 рублей. Ставить можно на ординары и экспрессы.

За каждое пари пользователю на протяжении 24 часов будут начисляться баллы по специальной формуле. Чтобы узнать, сколько баллов вы получите за ставку, нужно:

Разделить размер пари на минимальную сумму по условиям акции (500). Умножить полученное число на общий коэффициент вашей ставки. Округлить результат вниз до целого числа.

После присоединения к акции пользователь получает множитель баллов равный 1.00. Его можно увеличивать, выполняя задания. Всего доступно 8 уровней сложности, которые ограничены по времени. За каждое выполнение задания множитель повышается на 0.05.

Максимальный коэффициент ставок для участия в программе равен 5.00. Призовой фонд акции составляет 22 000 000 рублей. Распределение фрибетов приведено таблице.

Место Сумма фрибета 1 4 000 000 ₽ 2 2 500 000 ₽ 3 1 500 000 ₽ 4 800 000 ₽ 5 600 000 ₽ 6-10 500 000 ₽ 11-20 300 000 ₽ 21-30 200 000 ₽ 31-50 100 000 ₽ 51-74 50 000 ₽ 75-100 25 000 ₽ 101-200 5 000 ₽ 201-500 2 500 ₽

Победителя и призеров акции «Ставка на топ» определят по количеству набранных баллов. Чем больше их у пользователя, тем выше его позиция в рейтинге. Подведение итогов состоится 25 апреля 2025 года.