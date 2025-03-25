Фрибеты до 4 000 000 рублей за выполнение заданий и ставки на спорт от БК БЕТСИТИ

Партнерский проект
Акция «Ставка на топ» выделяется на фоне привычных предложений букмекеров. Призовой фонд программы составляет 22 000 000 рублей. Его разделят 500 самых везучих участников. Победителю перечислят фрибет на 4 000 000 рублей.
Для участия в акции вы должны:
1. Зарегистрироваться или войти в аккаунт.
2. Пройти идентификацию.
3. Перейти на страницу акции «Ставка на топ».
4. Нажать кнопку «Участвовать».
5. Делать ставки с минимальным общим коэффициентом не ниже 1.50.
6. Выполнять задания и повышать множитель.
Минимальная сумма пари для участия в акции составляет 500 рублей. Ставить можно на ординары и экспрессы.
За каждое пари пользователю на протяжении 24 часов будут начисляться баллы по специальной формуле. Чтобы узнать, сколько баллов вы получите за ставку, нужно:
После присоединения к акции пользователь получает множитель баллов равный 1.00. Его можно увеличивать, выполняя задания. Всего доступно 8 уровней сложности, которые ограничены по времени. За каждое выполнение задания множитель повышается на 0.05.
Максимальный коэффициент ставок для участия в программе равен 5.00. Призовой фонд акции составляет 22 000 000 рублей. Распределение фрибетов приведено таблице.
Место
Сумма фрибета
1
4 000 000 ₽
2
2 500 000 ₽
3
1 500 000 ₽
4
800 000 ₽
5
600 000 ₽
6-10
500 000 ₽
11-20
300 000 ₽
21-30
200 000 ₽
31-50
100 000 ₽
51-74
50 000 ₽
75-100
25 000 ₽
101-200
5 000 ₽
201-500
2 500 ₽
Победителя и призеров акции «Ставка на топ» определят по количеству набранных баллов. Чем больше их у пользователя, тем выше его позиция в рейтинге. Подведение итогов состоится 25 апреля 2025 года.
После окончания программы победитель и призеры получат фрибеты на их бонусные счета в течение 5 рабочих дней. Ими можно воспользоваться на протяжении 30 суток с момента зачисления.
Фрибет нужно поставить целиком. Условия разрешают заключать пари на ординары и экспрессы. Главное, чтобы общий коэффициент ставки не превышал 3.00.
Чтобы снять деньги, нужно сделать следующее:
В акции есть несколько ограничений, которые важно учитывать.
Максимальный размер бонуса
4 000 000 ₽
Минимальный депозит
500 ₽
Тип пари
Ординар, экспресс
Минимальный коэффициент
1.01
Максимальный коэффициент
3.00
Размер отыгрыша
х1
Срок использования бонуса
30 дней
Срок окончания акции
24.04.2025 (23:59 МСК)
Не засчитываются пари со статусами «возврат», «отмена», «выкуп». В акции могут принимать участие только совершеннолетние.
Программа «Ставка на топ» — это отличная возможность для новых и постоянных пользователей БК. Размер призового фонда и количество фрибетов действительно впечатляют.
Акция достаточно увлекательна. Букмекер предлагает заключать пари на разные дисциплины. Игрокам, которые разбираются в конкретном виде спорта, будет сложно. Опытные бетторы способны существенно увеличить свой банкролл по итогам акции.
Вот несколько возможных трудностей при получении бонуса от БК:
За дополнительной информацией рекомендуем обратиться в саппорт БК.
|Плюсы
|Минусы
|➕ Победитель получит фрибет на 4 000 000 ₽
|➖ Не все пари участвуют в акции
|➕ В акции 500 призовых мест
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Условия
Название
Фрибеты и подарки за выполнение ежедневных заданий
Еженедельный джекпот
Фрибет за приглашение друзей
Максимальный размер бонуса
10 000 ₽
50 000 ₽
18 000 ₽
Минимальный коэффициент
1.01
1.10
1.50
Срок отыгрыша
13 дней
7 дней
7 дней
Минимальный депозит
—
—
300 ₽
Активация
✅ ПОЛУЧИТЬ
✅ ПОЛУЧИТЬ
✅ ПОЛУЧИТЬ
Акция от БК «БЕТСИТИ» — это отличная возможность испытать удачу и получить шикарный бонус. Призовой фонд в 22 000 000 рублей реально впечатляет, а фрибет на 4 000 000 — это шанс, который выпадает не каждый день.
Партнерский проект