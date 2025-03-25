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25 марта 17:53ГлавнаяБонусы
БК БетситиАкции

Фрибеты до 4 000 000 рублей за выполнение заданий и ставки на спорт от БК БЕТСИТИ

2500
Бонус
30 д.
До конца акции
x1
Отыгрыш
1.01
Мин. коэф.
30 д.
Срок отыгрыша
500
Мин. депозит
Получить бонус
Победитель заберет фрибет на 4 000 000 рублей!

Акция «Ставка на топ» выделяется на фоне привычных предложений букмекеров. Призовой фонд программы составляет 22 000 000 рублей. Его разделят 500 самых везучих участников. Победителю перечислят фрибет на 4 000 000 рублей.

Как получить фрибет от БК БЕТСИТИ до 4 000 000 рублей

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Для участия в акции вы должны:

1. Зарегистрироваться или войти в аккаунт.

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2. Пройти идентификацию.

3. Перейти на страницу акции «Ставка на топ».

4. Нажать кнопку «Участвовать».

5. Делать ставки с минимальным общим коэффициентом не ниже 1.50.

6. Выполнять задания и повышать множитель.

Минимальная сумма пари для участия в акции составляет 500 рублей. Ставить можно на ординары и экспрессы.

За каждое пари пользователю на протяжении 24 часов будут начисляться баллы по специальной формуле. Чтобы узнать, сколько баллов вы получите за ставку, нужно:

  1. Разделить размер пари на минимальную сумму по условиям акции (500).
  2. Умножить полученное число на общий коэффициент вашей ставки.
  3. Округлить результат вниз до целого числа.

После присоединения к акции пользователь получает множитель баллов равный 1.00. Его можно увеличивать, выполняя задания. Всего доступно 8 уровней сложности, которые ограничены по времени. За каждое выполнение задания множитель повышается на 0.05.

Максимальный коэффициент ставок для участия в программе равен 5.00. Призовой фонд акции составляет 22 000 000 рублей. Распределение фрибетов приведено таблице.

Место

Сумма фрибета

1

4 000 000 ₽

2

2 500 000 ₽

3

1 500 000 ₽

4

800 000 ₽

5

600 000 ₽

6-10

500 000 ₽

11-20

300 000 ₽

21-30

200 000 ₽

31-50

100 000 ₽

51-74

50 000 ₽

75-100

25 000 ₽

101-200

5 000 ₽

201-500

2 500 ₽

Победителя и призеров акции «Ставка на топ» определят по количеству набранных баллов. Чем больше их у пользователя, тем выше его позиция в рейтинге. Подведение итогов состоится 25 апреля 2025 года.

Как отыграть бонус БЕТСИТИ до 4 000 000 рублей

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После окончания программы победитель и призеры получат фрибеты на их бонусные счета в течение 5 рабочих дней. Ими можно воспользоваться на протяжении 30 суток с момента зачисления. 

Фрибет нужно поставить целиком. Условия разрешают заключать пари на ординары и экспрессы. Главное, чтобы общий коэффициент ставки не превышал 3.00.

Как вывести средства после отыгрыша бонуса в БЕТСИТИ

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Чтобы снять деньги, нужно сделать следующее: 

  1. Зайдите в личный кабинет на сайте или в мобильном приложении БК.
  2. Откройте раздел «История счета». 
  3. Найдите вкладку «Выплата выигрыша». 
  4. Выберите удобный способ получения денег.
  5. Укажите сумму.
  6. Подтвердите операцию с помощью кода из СМС.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса до 4 000 000 рублей от БЕТСИТИ

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В акции есть несколько ограничений, которые важно учитывать.

Максимальный размер бонуса

4 000 000 ₽

Минимальный депозит

500 ₽

Тип пари

Ординар, экспресс

Минимальный коэффициент

1.01

Максимальный коэффициент

3.00

Размер отыгрыша

х1

Срок использования бонуса

30 дней

Срок окончания акции

24.04.2025 (23:59 МСК)

Не засчитываются пари со статусами «возврат», «отмена», «выкуп». В акции могут принимать участие только совершеннолетние.

Личный опыт эксперта при использовании бонуса до 4 000 000 рублей от БЕТСИТИ

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Программа «Ставка на топ» — это отличная возможность для новых и постоянных пользователей БК. Размер призового фонда и количество фрибетов действительно впечатляют. 

Акция достаточно увлекательна. Букмекер предлагает заключать пари на разные дисциплины. Игрокам, которые разбираются в конкретном виде спорта, будет сложно. Опытные бетторы способны существенно увеличить свой банкролл по итогам акции. 

Какие могут быть сложности при получении и использовании фрибета от БЕТСИТИ

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Вот несколько возможных трудностей при получении бонуса от БК:

  • Перед заключением пари пользователь не нажал «Участвовать».
  • Совершал ставки на сумму меньше 500 рублей.
  • Исход события был рассчитан после срока окончания акции.

За дополнительной информацией рекомендуем обратиться в саппорт БК.

Преимущества и недостатки

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Плюсы Минусы
➕ Победитель получит фрибет на 4 000 000 ₽ ➖ Не все пари участвуют в акции
➕ В акции 500 призовых мест 

Сравнение бонуса БЕТСИТИ до 4 000 000 рублей с бонусами других БК

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Условия

PARI

Мелбет

Леон

Название

Фрибеты и подарки за выполнение ежедневных заданий

Еженедельный джекпот

Фрибет за приглашение друзей

Максимальный размер бонуса

10 000 ₽

50 000 ₽

18 000 ₽

Минимальный коэффициент

1.01

1.10

1.50

Срок отыгрыша

13 дней

7 дней

7 дней

Минимальный депозит

— 

300 ₽

Активация

ПОЛУЧИТЬ

ПОЛУЧИТЬ

ПОЛУЧИТЬ

Заключение

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Акция от БК «БЕТСИТИ» — это отличная возможность испытать удачу и получить шикарный бонус. Призовой фонд в 22 000 000 рублей реально впечатляет, а фрибет на 4 000 000 — это шанс, который выпадает не каждый день. 

Валентин Васильев

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