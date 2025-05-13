Акция от БК Фонбет: до 500 000 рублей за ставки на Чемпионат мира по хоккею

Партнерский проект
БК «Фонбет» запустила турнир к Чемпионату мира по хоккею 2025. Все клиенты букмекера могут принять участие в розыгрыше фрибетов. Самые активные игроки получат бонусы до 500 000 рублей. Единственное обязательное условие — делать ставки на матчи хоккейного первенства.
Чтобы присоединиться к турниру, выполните несколько простых действий:
1. Зарегистрируйтесь или войдите в свой аккаунт на платформе букмекера.
2. Перейдите в раздел акций, найдите турнир, который вас интересует, нажмите кнопку «Участвовать».
3. Начните заключать пари на матчи чемпионата мира по хоккею (ординары или экспрессы) с минимальной ставкой от 500 рублей и коэффициентом от 1.30.
Баллы участникам начисляются за чистый выигрыш, от их количества зависит место в общем рейтинге. Победители турнира станут обладателями следующих бонусов.
Место
Фрибет
1
500 000 ₽
2
400 000 ₽
3
300 000 ₽
4
250 000 ₽
5
200 000 ₽
6
150 000 ₽
7
100 000 ₽
8
80 000 ₽
9
75 000 ₽
10
70 000 ₽
11-15
60 000 ₽
16-20
50 000 ₽
21-30
40 000 ₽
31-40
35 000 ₽
41-50
30 000 ₽
51-75
25 000 ₽
76-100
20 000 ₽
101-150
15 000 ₽
151-200
10 000 ₽
201-300
9000 ₽
301-400
8000 ₽
401-500
7000 ₽
501-750
5000 ₽
751-1000
4000 ₽
1001-1500
3000 ₽
1501-2000
2500 ₽
2001-2500
2000 ₽
2501-3000
1000 ₽
При одинаковом количестве баллов победителем будет тот, кто заработал их раньше других.
Букмекер не устанавливает ограничений по коэффициентам для отыгрыша. Фрибеты действуют в течение 7 дней с момента начисления и могут быть использованы исключительно для одиночных ставок.
Чтобы снять выигрыш, выполните следующие шаги:
Чтобы вывести деньги из БК «Фонбет», необходимо пройти идентификацию.
Мы детально проанализировали условия и представили их в таблице.
Максимальный размер бонуса
500 000 ₽
Минимальный депозит
500 ₽
Тип пари
Ординар
Минимальный коэффициент
1.01
Размер отыгрыша
х1
Срок отыгрыша бонуса
7 дней
Срок окончания акции
21.05.2025 (11:59 МСК)
Если пари было отменено, возвращено или использована опция «Отказ от прогноза», оно не учитывается в рамках предложения.
Интерфейс платформы букмекера интуитивно понятен, поэтому поиск акции не занял много времени. Кликнул по кнопке участия и я уже в игре. На ЧМ по хоккею и так собирался ставить, а тут еще появился шанс получить крупный фрибет.
Следить за своим местом в турнирной таблице оказалось интересно. Видишь, как добавляются баллы, понимаешь, сколько еще нужно до следующего уровня. Интерес подогревается с каждой новой ставкой. Формат мне зашел: динамика, азарт, реальные шансы на награду. Огорчает только одно — хоккейный сезон подходит к концу.
Даже если вы делали ставки по условиям акции, но не подтвердили участие, баллы не начисляются. Перед первым пари зайдите в специальный раздел и нажмите кнопку, чтобы присоединиться к турниру. Убедитесь, что статус участия отображается на странице акции.
Важно помнить, что учитываются только ставки на матчи ЧМ по хоккею. Пари на НХЛ, КХЛ, ВХЛ и другие события не засчитываются.
|Плюсы
|Минусы
|➕ Крупный призовой фонд
|➖ Ставки принимаются только на один турнир
|➕ Прозрачная система рейтинга
Чтобы выбрать лучшее предложение, рекомендуем сравнить акции разных легальных букмекеров.
Чтобы вступить в борьбу, достаточно сделать обычную ставку. Призовых мест много, поэтому шансы есть у каждого, кто не боится рисковать и верит в свою стратегию.
Партнерский проект