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13 мая 8:36ГлавнаяБонусы
БК ФонбетАкции

Акция от БК Фонбет: до 500 000 рублей за ставки на Чемпионат мира по хоккею

500000 ₽
Бонус
8 д.
До конца акции
x1
Отыгрыш
1.01
Мин. коэф.
7 д.
Срок отыгрыша
500 ₽
Мин. депозит
Получить бонус
Забирай до 500 000 рублей!

БК «Фонбет» запустила турнир к Чемпионату мира по хоккею 2025. Все клиенты букмекера могут принять участие в розыгрыше фрибетов. Самые активные игроки получат бонусы до 500 000 рублей. Единственное обязательное условие — делать ставки на матчи хоккейного первенства.

Как получить бонус БК Фонбет на 500 000 рублей

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Чтобы присоединиться к турниру, выполните несколько простых действий:

1. Зарегистрируйтесь или войдите в свой аккаунт на платформе букмекера.

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2. Перейдите в раздел акций, найдите турнир, который вас интересует, нажмите кнопку «Участвовать».

3. Начните заключать пари на матчи чемпионата мира по хоккею (ординары или экспрессы) с минимальной ставкой от 500 рублей и коэффициентом от 1.30.

Баллы участникам начисляются за чистый выигрыш, от их количества зависит место в общем рейтинге. Победители турнира станут обладателями следующих бонусов.

Место

Фрибет

1

500 000 ₽

2

400 000 ₽

3

300 000 ₽

4

250 000 ₽

5

200 000 ₽

6

150 000 ₽

7

100 000 ₽

8

80 000 ₽

9

75 000 ₽

10

70 000 ₽

11-15

60 000 ₽

16-20

50 000 ₽

21-30

40 000 ₽

31-40

35 000 ₽

41-50

30 000 ₽

51-75

25 000 ₽

76-100

20 000 ₽

101-150

15 000 ₽

151-200

10 000 ₽

201-300

9000 ₽

301-400

8000 ₽

401-500

7000 ₽

501-750

5000 ₽

751-1000

4000 ₽

1001-1500

3000 ₽

1501-2000

2500 ₽

2001-2500

2000 ₽

2501-3000

1000 ₽

При одинаковом количестве баллов победителем будет тот, кто заработал их раньше других.

Как отыграть бонус Фонбет на 500 000 рублей

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Букмекер не устанавливает ограничений по коэффициентам для отыгрыша. Фрибеты действуют в течение 7 дней с момента начисления и могут быть использованы исключительно для одиночных ставок.

Как вывести средства после отыгрыша бонуса в Фонбет

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Чтобы снять выигрыш, выполните следующие шаги:

  1. Войдите в личный кабинет на сайте букмекера.
  2. Перейдите в раздел «Пополнение и выплаты» и кликните по кнопке «Выплата выигрыша».
  3. Выберите способ вывода, аналогичный тому, который использовался для пополнения счета.
  4. Укажите сумму и нажмите «Продолжить».
  5. Введите код из СМС для подтверждения операции.
  6. Дождитесь зачисления средств на счет.

Чтобы вывести деньги из БК «Фонбет», необходимо пройти идентификацию.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса на 500 000 рублей от Фонбет

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Мы детально проанализировали условия и представили их в таблице.

Максимальный размер бонуса

500 000 ₽

Минимальный депозит

500 ₽

Тип пари

Ординар

Минимальный коэффициент

1.01

Размер отыгрыша

х1

Срок отыгрыша бонуса

7 дней

Срок окончания акции

21.05.2025 (11:59 МСК)

Если пари было отменено, возвращено или использована опция «Отказ от прогноза», оно не учитывается в рамках предложения.

Личный опыт эксперта при использовании бонуса на 500 000 рублей от БК Фонбет

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Интерфейс платформы букмекера интуитивно понятен, поэтому поиск акции не занял много времени. Кликнул по кнопке участия и я уже в игре. На ЧМ по хоккею и так собирался ставить, а тут еще появился шанс получить крупный фрибет.

Следить за своим местом в турнирной таблице оказалось интересно. Видишь, как добавляются баллы, понимаешь, сколько еще нужно до следующего уровня. Интерес подогревается с каждой новой ставкой. Формат мне зашел: динамика, азарт, реальные шансы на награду. Огорчает только одно — хоккейный сезон подходит к концу.

Какие могут быть сложности при получении и использовании бонуса от БК Фонбет

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Даже если вы делали ставки по условиям акции, но не подтвердили участие, баллы не начисляются. Перед первым пари зайдите в специальный раздел и нажмите кнопку, чтобы присоединиться к турниру. Убедитесь, что статус участия отображается на странице акции.

Важно помнить, что учитываются только ставки на матчи ЧМ по хоккею. Пари на НХЛ, КХЛ, ВХЛ и другие события не засчитываются.

Преимущества и недостатки

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Плюсы Минусы
➕ Крупный призовой фонд➖ Ставки принимаются только на один турнир
➕ Прозрачная система рейтинга 

Сравнение бонуса Фонбет на 500 000 рублей с бонусами других БК

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Чтобы выбрать лучшее предложение, рекомендуем сравнить акции разных легальных букмекеров.

Условия

Мелбет

БЕТСИТИ

Winline

Название

Фрибеты к чемпионату мира по хоккею

Ледовый драйв

Фрибеты за ставки на КХЛ

Максимальный размер бонуса

1000 ₽

500 000 ₽

250 000 ₽

Минимальный коэффициент

1.10

1.01

1.01

Срок отыгрыша

7 дней

30 дней

30 дней

Минимальный депозит

500 ₽

500 ₽

50 ₽

Активация

ПОЛУЧИТЬ

ПОЛУЧИТЬ

ПОЛУЧИТЬ

Заключение

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Чтобы вступить в борьбу, достаточно сделать обычную ставку. Призовых мест много, поэтому шансы есть у каждого, кто не боится рисковать и верит в свою стратегию.

Валентин Васильев

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На карте:googleyandex
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

16plus

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»
И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных