Акция от БК Фонбет: до 500 000 рублей за ставки на Чемпионат мира по хоккею

Чтобы присоединиться к турниру, выполните несколько простых действий:

1. Зарегистрируйтесь или войдите в свой аккаунт на платформе букмекера.

2. Перейдите в раздел акций, найдите турнир, который вас интересует, нажмите кнопку «Участвовать».

3. Начните заключать пари на матчи чемпионата мира по хоккею (ординары или экспрессы) с минимальной ставкой от 500 рублей и коэффициентом от 1.30.

Баллы участникам начисляются за чистый выигрыш, от их количества зависит место в общем рейтинге. Победители турнира станут обладателями следующих бонусов.

Место Фрибет 1 500 000 ₽ 2 400 000 ₽ 3 300 000 ₽ 4 250 000 ₽ 5 200 000 ₽ 6 150 000 ₽ 7 100 000 ₽ 8 80 000 ₽ 9 75 000 ₽ 10 70 000 ₽ 11-15 60 000 ₽ 16-20 50 000 ₽ 21-30 40 000 ₽ 31-40 35 000 ₽ 41-50 30 000 ₽ 51-75 25 000 ₽ 76-100 20 000 ₽ 101-150 15 000 ₽ 151-200 10 000 ₽ 201-300 9000 ₽ 301-400 8000 ₽ 401-500 7000 ₽ 501-750 5000 ₽ 751-1000 4000 ₽ 1001-1500 3000 ₽ 1501-2000 2500 ₽ 2001-2500 2000 ₽ 2501-3000 1000 ₽

При одинаковом количестве баллов победителем будет тот, кто заработал их раньше других.