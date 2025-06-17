Забивайте вместе с Холанном от БК Марафон: фрибеты на 500 рублей за ставки на Манчестер Сити

Для участия выполните несколько шагов:

1. Зарегистрируйтесь в БК «Марафон».

2. Подтвердите участие в акции «Забивайте вместе с Холанном».

3. Сделайте одиночную ставку от 1000 рублей с кэфом не ниже 1.50 на один из матчей акции.

«Манчестер Сити» – «Видад» Касабланка (18.06).

«Манчестер Сити» – «Аль-Айн» (23.06).

«Ювентус» – «Манчестер Сити» (26.06).

Регистрация возможна с 00:00 (МСК) 12 июня до 22:00 (МСК) 26 июня 2025 года. За каждый мяч Эрлинга Холанна в матче, на который оформлено пари, вам будет начислен фрибет на 500 рублей. Голы, забитые в свои ворота, не принимаются в расчет.

Пользователь может получать фрибеты за каждый матч, если сделал отдельную ставку. Количество бонусов не ограничено. Все зависит от числа голов норвежца.