Забивайте вместе с Холанном от БК Марафон: фрибеты на 500 рублей за ставки на Манчестер Сити

Партнерский проект
Букмекерская компания «Марафон» запускает специальное предложение к началу матчей с участием «Манчестер Сити» на КЧМ. Новым игрокам предоставляется возможность получать по 500 рублей фрибетом за каждый забитый Холанном мяч в 3 играх группового этапа.
Для участия выполните несколько шагов:
1. Зарегистрируйтесь в БК «Марафон».
2. Подтвердите участие в акции «Забивайте вместе с Холанном».
3. Сделайте одиночную ставку от 1000 рублей с кэфом не ниже 1.50 на один из матчей акции.
Регистрация возможна с 00:00 (МСК) 12 июня до 22:00 (МСК) 26 июня 2025 года. За каждый мяч Эрлинга Холанна в матче, на который оформлено пари, вам будет начислен фрибет на 500 рублей. Голы, забитые в свои ворота, не принимаются в расчет.
Пользователь может получать фрибеты за каждый матч, если сделал отдельную ставку. Количество бонусов не ограничено. Все зависит от числа голов норвежца.
Ставки принимаются только ординаром на событие с коэффициентом до 4.00. Заключать пари разрешается как в лайве, так и в прематче. Фрибет действует 7 дней с момента зачисления.
Основные моменты акции отображены в таблице.
Максимальный размер бонуса
500 ₽
Минимальный депозит
1000 ₽
Тип пари
Ординар
Минимальный коэффициент
1.01
Размер отыгрыша
x1
Срок отыгрыша бонуса
7 дней
Срок окончания акции
26.06.2025 (22:00 МСК)
Экспрессы, системы, ставки с фрибетами, бонусами, а также с досрочной выплатой или редактированием не подходят для участия в акции.
|Плюсы
|Минусы
|➕ Удобные и понятные условия
|➖ Только новые клиенты БК «Марафон» могут участвовать в акции
|➕ Каждый гол Холанна равен 1 фрибету
Эрлинг Холанн — один из самых результативных нападающих нашего времени. В большинстве матчей он уверенно находит путь к воротам соперника и много забивает. Даже если ваша ставка не сыграла, за каждый гол Холанна начислят фрибет.