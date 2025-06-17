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17 июня 6:14ГлавнаяБонусы
БК МарафонФрибеты за депозит

Забивайте вместе с Холанном от БК Марафон: фрибеты на 500 рублей за ставки на Манчестер Сити

500 ₽
Бонус
9 д.
До конца акции
x1
Отыгрыш
1.01
Мин. коэф.
7 д.
Срок отыгрыша
1000 ₽
Мин. депозит
Получить бонус
«Марафон» превращает каждый гол Холанна в ваш личный бонус!

Букмекерская компания «Марафон» запускает специальное предложение к началу матчей с участием «Манчестер Сити» на КЧМ. Новым игрокам предоставляется возможность получать по 500 рублей фрибетом за каждый забитый Холанном мяч в 3 играх группового этапа.

Как получить бонус Марафон на 500 рублей за ставки на Манчестер Сити

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Для участия выполните несколько шагов:

1. Зарегистрируйтесь в БК «Марафон».

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2. Подтвердите участие в акции «Забивайте вместе с Холанном».

3. Сделайте одиночную ставку от 1000 рублей с кэфом не ниже 1.50 на один из матчей акции.

  • «Манчестер Сити» – «Видад» Касабланка (18.06).
  • «Манчестер Сити» – «Аль-Айн» (23.06).
  • «Ювентус» – «Манчестер Сити» (26.06).

Регистрация возможна с 00:00 (МСК) 12 июня до 22:00 (МСК) 26 июня 2025 года. За каждый мяч Эрлинга Холанна в матче, на который оформлено пари, вам будет начислен фрибет на 500 рублей. Голы, забитые в свои ворота, не принимаются в расчет. 

Пользователь может получать фрибеты за каждый матч, если сделал отдельную ставку. Количество бонусов не ограничено. Все зависит от числа голов норвежца.

Как отыграть бонус Марафона на 500 рублей за голы Холанна

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Ставки принимаются только ординаром на событие с коэффициентом до 4.00. Заключать пари разрешается как в лайве, так и в прематче. Фрибет действует 7 дней с момента зачисления.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса от Марафона

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Основные моменты акции отображены в таблице.

Максимальный размер бонуса

500 ₽

Минимальный депозит

1000 ₽ 

Тип пари

Ординар

Минимальный коэффициент

1.01

Размер отыгрыша

x1

Срок отыгрыша бонуса

7 дней

Срок окончания акции

26.06.2025 (22:00 МСК)

Экспрессы, системы, ставки с фрибетами, бонусами, а также с досрочной выплатой или редактированием не подходят для участия в акции.

Преимущества и недостатки

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Плюсы Минусы
➕ Удобные и понятные условия➖ Только новые клиенты БК «Марафон» могут участвовать в акции
➕ Каждый гол Холанна равен 1 фрибету 

Заключение

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Эрлинг Холанн — один из самых результативных нападающих нашего времени. В большинстве матчей он уверенно находит путь к воротам соперника и много забивает. Даже если ваша ставка не сыграла, за каждый гол Холанна начислят фрибет.

Валентин Васильев

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