Забивайте вместе с Кейном от БК Марафон: фрибеты на 500 рублей за ставки на Баварию

Выполните простые шаги и участвуйте в розыгрыше:

1. Зарегистрируйтесь в букмекерской компании «Марафон» в период с 00:00 (МСК) 12 июня до 22:00 (МСК) 24 июня 2025 года.

2. Пройдите процедуру подтверждения личности.

3. Перейдите на страницу акции и кликните кнопку «Участвовать».

4. Сделайте одиночную предматчевую ставку от 1000 рублей с коэффициентом не менее 1.50 на один из следующих матчей:

«Бавария» – «Окленд Сити» (15.05).

«Бавария» – «Бока Хуниорс» (21.05).

«Бенфика» – «Бавария» (24.05).

Для участия в акции пари следует оформить до начала выбранного матча. Каждый гол Харри Кейна, забитый в игре с вашей ставкой, принесет фрибет номиналом 500 рублей. Автоголы не считаются. Количество бонусов не ограничено и зависит от числа мячей англичанина.