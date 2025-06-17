Забивайте вместе с Кейном от БК Марафон: фрибеты на 500 рублей за ставки на Баварию

Партнерский проект
Букмекерская компания «Марафон» запустила акцию в рамках Клубного чемпионата мира. Новым игрокам предоставляется шанс получить фрибет на 500 рублей за каждый гол Харри Кейна в 3 играх группового этапа. Достаточно сделать ставку на игру «Баварии». Если англичанин забьет, вы получите бонус.
Выполните простые шаги и участвуйте в розыгрыше:
1. Зарегистрируйтесь в букмекерской компании «Марафон» в период с 00:00 (МСК) 12 июня до 22:00 (МСК) 24 июня 2025 года.
2. Пройдите процедуру подтверждения личности.
3. Перейдите на страницу акции и кликните кнопку «Участвовать».
4. Сделайте одиночную предматчевую ставку от 1000 рублей с коэффициентом не менее 1.50 на один из следующих матчей:
Для участия в акции пари следует оформить до начала выбранного матча. Каждый гол Харри Кейна, забитый в игре с вашей ставкой, принесет фрибет номиналом 500 рублей. Автоголы не считаются. Количество бонусов не ограничено и зависит от числа мячей англичанина.
После зачисления фрибета его можно использовать в БК «Марафон» на протяжении 7 дней для одиночной ставки на любое событие с максимальным коэффициентом 4.00.
Таблица содержит все важные условия акции.
Максимальный размер бонуса
500 ₽
Минимальный депозит
1000 ₽
Тип пари
Ординар
Минимальный коэффициент
1.01
Размер отыгрыша
x1
Срок отыгрыша бонуса
7 дней
Срок окончания акции
24.06.2025 (22:00 МСК)
В акции запрещено использовать экспрессы и системы.
|Плюсы
|Минусы
|➕ Нужна 1 ставка, чтобы стать участником
|➖ Акция предназначена только для игроков, которые зарегистрировались с 12 июня
|➕ Каждый гол Кейна приносит фрибет 500 рублей
Харри Кейн — один из лучших бомбардиров на планете. Он регулярно поражает ворота соперников в Бундеслиге и Лиге чемпионов. На Клубном ЧМ Кейн наверняка захочет продолжить серию результативных матчей. БК «Марафон» предоставляет новым игрокам прекрасный шанс получить дополнительные бонусы благодаря яркой игре форварда «Баварии».