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17 июня 5:08ГлавнаяБонусы
БК МарафонФрибеты за депозитАкции

Забивайте вместе с Кейном от БК Марафон: фрибеты на 500 рублей за ставки на Баварию

500 ₽
Бонус
6 д.
До конца акции
x1
Отыгрыш
1.01
Мин. коэф.
7 д.
Срок отыгрыша
1000 ₽
Мин. депозит
Получить бонус
Чем больше голов, тем больше бонусов!

Букмекерская компания «Марафон» запустила акцию в рамках Клубного чемпионата мира. Новым игрокам предоставляется шанс получить фрибет на 500 рублей за каждый гол Харри Кейна в 3 играх группового этапа. Достаточно сделать ставку на игру «Баварии». Если англичанин забьет, вы получите бонус.

Как получить бонус Марафон на 500 рублей за ставки на Баварию

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Выполните простые шаги и участвуйте в розыгрыше:

1. Зарегистрируйтесь в букмекерской компании «Марафон» в период с 00:00 (МСК) 12 июня до 22:00 (МСК) 24 июня 2025 года.

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2. Пройдите процедуру подтверждения личности.

3. Перейдите на страницу акции и кликните кнопку «Участвовать».

4. Сделайте одиночную предматчевую ставку от 1000 рублей с коэффициентом не менее 1.50 на один из следующих матчей:

  • «Бавария» – «Окленд Сити» (15.05).
  • «Бавария» – «Бока Хуниорс» (21.05).
  • «Бенфика» – «Бавария» (24.05).

Для участия в акции пари следует оформить до начала выбранного матча. Каждый гол Харри Кейна, забитый в игре с вашей ставкой, принесет фрибет номиналом 500 рублей. Автоголы не считаются. Количество бонусов не ограничено и зависит от числа мячей англичанина.

Как отыграть бонус Марафона на 500 рублей за голы Кейна

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После зачисления фрибета его можно использовать в БК «Марафон» на протяжении 7 дней для одиночной ставки на любое событие с максимальным коэффициентом 4.00.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса от Марафона

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Таблица содержит все важные условия акции.

 

Максимальный размер бонуса

500 ₽

Минимальный депозит

1000 ₽ 

Тип пари

Ординар

Минимальный коэффициент

1.01

Размер отыгрыша

x1

Срок отыгрыша бонуса

7 дней

Срок окончания акции

24.06.2025 (22:00 МСК)

В акции запрещено использовать экспрессы и системы.

Преимущества и недостатки

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Плюсы Минусы
➕ Нужна 1 ставка, чтобы стать участником➖ Акция предназначена только для игроков, которые зарегистрировались с 12 июня
➕ Каждый гол Кейна приносит фрибет 500 рублей 

Заключение

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Харри Кейн — один из лучших бомбардиров на планете. Он регулярно поражает ворота соперников в Бундеслиге и Лиге чемпионов. На Клубном ЧМ Кейн наверняка захочет продолжить серию результативных матчей. БК «Марафон» предоставляет новым игрокам прекрасный шанс получить дополнительные бонусы благодаря яркой игре форварда «Баварии».

Валентин Васильев

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