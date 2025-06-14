Двойная победа от БК Мелбет: 100% к чистому выигрышу за ставки на футбол

Партнерский проект
Во время проведения Клубного чемпионата мира по футболу букмекерская компания Melbet запускает акцию. Ежедневно 500 счастливчиков получат удвоенный выигрыш по одной из своих ставок. Для участия достаточно заключать пари на футбол. Система случайным образом выберет победителей. Акция доступна всем зарегистрированным пользователям.
Участие в акции доступно при выполнении нескольких обязательных условий:
1. Создайте аккаунт на сайте Melbet или выполните вход, если уже зарегистрированы.
2. Пройдите полную идентификацию.
3. Делайте ставки на футбол. Можно заключать как одиночные, так и экспресс-пари с минимальным кэфом от 1.50.
Сумма пари — от 25 рублей. В экспрессах все события должны быть футбольными, ставки на другие виды спорта не засчитываются.
В период действия акции все ваши пари на футбольные события автоматически участвуют в розыгрыше. Каждый день букмекер случайным образом выбирает 500 ставок, чистый выигрыш которых будет умножен в 2 раза. Причем максимального лимита на сумму удвоения не предусмотрено. Один участник может получить максимум 29 бонусов за все время акции.
Никаких условий по отыгрышу нет. Вы можете использовать средства по своему усмотрению — сразу вывести или сделать новую ставку.
Получение выигрыша требует выполнения стандартной процедуры:
Отслеживать процесс можно в личном кабинете во вкладке «История переводов».
Ниже представлена сводка с важными условиями бонуса.
Максимальный размер бонуса
Индивидуально
Минимальный депозит
25 ₽
Тип пари
Ординар, экспресс
Минимальный коэффициент
1.50 (для получения бонуса)
Размер отыгрыша
—
Срок отыгрыша бонуса
—
Срок окончания акции
13.07.2025 (23:59 МСК)
Пари нельзя страховать. Ставка должна быть действительной, не отмененной и не аннулированной.
Игроку нужно лишь делать ставки на футбол, рандомайзер сам выбирает пари для удвоения. Не нужно беспокоиться о дополнительной активации, все происходит автоматически.
Самое приятное — бонус не требует отыгрыша, сразу зачисляется на счет реальными деньгами, которыми можно распоряжаться по своему усмотрению. Лично я сделал несколько ставок на КЧМ, надеясь на удвоение выигрыша. Отсутствие лимита на сумму пари — большой плюс, возможность выигрывать каждый день делает акцию особенно заманчивой.
Ряд проблем, которые могут усложнить процесс получения бонуса:
|Плюсы
|Минусы
|➕ Акция открыта для всех зарегистрированных пользователей БК
|➖ Победителей определяет рандомайзер
|➕ Для использования бонуса не требуется отыгрыш
Узнайте о других подобных предложениях от легальных букмекеров.
Каждый игрок может получить 100% бонус к чистому выигрышу. Это достойное предложение от надежного букмекера. Во время Клубного чемпионата мира по футболу вас ждет множество захватывающих матчей, которые могут принести желаемое удвоение.