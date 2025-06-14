Двойная победа от БК Мелбет: 100% к чистому выигрышу за ставки на футбол

Участие в акции доступно при выполнении нескольких обязательных условий:

1. Создайте аккаунт на сайте Melbet или выполните вход, если уже зарегистрированы.

2. Пройдите полную идентификацию.

3. Делайте ставки на футбол. Можно заключать как одиночные, так и экспресс-пари с минимальным кэфом от 1.50.

Сумма пари — от 25 рублей. В экспрессах все события должны быть футбольными, ставки на другие виды спорта не засчитываются.

В период действия акции все ваши пари на футбольные события автоматически участвуют в розыгрыше. Каждый день букмекер случайным образом выбирает 500 ставок, чистый выигрыш которых будет умножен в 2 раза. Причем максимального лимита на сумму удвоения не предусмотрено. Один участник может получить максимум 29 бонусов за все время акции.