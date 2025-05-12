Акция от БК Мелбет: Фрибеты к чемпионату мира по хоккею

Присоединиться к розыгрышу можно при соблюдении следующих требований:

1. Войдите в личный кабинет на сайте или в приложении. Новым пользователям необходимо пройти регистрацию и подтверждение личности.

2. Внесите депозит.

3. С 9 по 25 мая 2025 года размещайте ставки на хоккей.

Каждое пари должно быть на сумму от 500 рублей, при этом общий коэффициент не ниже 1.50. Тип ставки — ординар или экспресс.

Ежедневно букмекер раздает по 100 фрибетов участникам, которые выполнили требования. Каждый пользователь может получить не больше 1 фрибета в день и максимум 17 за все время акции. Победителей выбирают случайным образом с помощью специальной программы. Всего во время акции будет разыграно 1700 фрибетов.