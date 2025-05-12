Акция от БК Мелбет: Фрибеты к чемпионату мира по хоккею

Партнерский проект
С 9 по 25 мая букмекерская компания Melbet проводит акцию «Фрибеты к чемпионату мира по хоккею». В рамках предложения среди пользователей ежедневно разыгрываются бонусы номиналом 1000 рублей. Для участия достаточно заключать пари на хоккейные события.
Присоединиться к розыгрышу можно при соблюдении следующих требований:
1. Войдите в личный кабинет на сайте или в приложении. Новым пользователям необходимо пройти регистрацию и подтверждение личности.
2. Внесите депозит.
3. С 9 по 25 мая 2025 года размещайте ставки на хоккей.
Каждое пари должно быть на сумму от 500 рублей, при этом общий коэффициент не ниже 1.50. Тип ставки — ординар или экспресс.
Ежедневно букмекер раздает по 100 фрибетов участникам, которые выполнили требования. Каждый пользователь может получить не больше 1 фрибета в день и максимум 17 за все время акции. Победителей выбирают случайным образом с помощью специальной программы. Всего во время акции будет разыграно 1700 фрибетов.
Чтобы использовать фрибет, нужно заключить пари на весь его номинал в течение 168 часов (7 дней) после получения. Ставка может быть одиночной или экспрессом, на события с общим коэффициентом не ниже 1.10 и не выше 3.50. Если не успеть вовремя, фрибет сгорит.
Чтобы получить выигрыш, следует пройти несколько шагов:
Актуальный список доступных способов вывода средств в «Мелбет» размещен в личном кабинете пользователя.
Таблица содержит ключевую информацию о бонусе.
Максимальный размер бонуса
1000 ₽
Минимальный депозит
500 ₽
Тип пари
Ординар, экспресс
Минимальный коэффициент
1.10
Размер отыгрыша
х1
Срок отыгрыша бонуса
7 дней
Срок окончания акции
25.05.2025 (23:59 МСК)
Клиент может претендовать на бонус при условии, если ставка:
Хоккей — мой любимый вид спорта, поэтому я следил бы за матчами чемпионата мира даже без бонуса. Ставки для меня — это возможность добавить немного азарта к просмотру игр. Когда на кону даже символическая сумма, эмоции от матча ощущаются ярче.
Чемпионат мира в Швеции и Дании — одно из главных спортивных событий этой весны. Канадцы и шведы приехали с отличными составами. Наблюдать за их матчами — настоящее удовольствие для любителей качественного хоккея.
Фрибет от Melbet на 1000 рублей — это бонус-лотерея. Даже если ты каждый день выполняешь все условия, никто не гарантирует, что рандомайзер выберет именно тебя. Но если повезло, фрибет становится отличным дополнением к спортивным эмоциям. Отыграть его вполне реально. Условия разумные, без завышенных коэффициентов или сложных ограничений.
Типичные проблемы, с которыми сталкиваются участники акции:
|Плюсы
|Минусы
|➕ Предложение доступно каждому зарегистрированному клиенту БК
|➖ Выполнение всех условий не обеспечивает автоматическое получение фрибета
|➕ Для использования бонуса не требуется многократный отыгрыш
Актуальные предложения других букмекеров из Единого ЦУПИС собраны в таблице.
Неплохая возможность для поклонников хоккея. Каждый день есть шанс получить фрибет, что добавляет азарта. Конечно, не все зависит только от игрока, но участие в акции определенно подогреет интерес к просмотру мирового первенства.
Партнерский проект