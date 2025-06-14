Страховка от скуки БК Мелбет: фрибет до 10 000 рублей за счет 0:0 на КЧМ

Чтобы получить фрибет в рамках акции «Страховка от скуки» от БК «Мелбет», необходимо соответствовать следующим условиям:

1. Являться зарегистрированным пользователем букмекера.

2. Пройти верификацию личности.

3. Поставить ординар от 300 рублей на матч КЧМ. Учитываются только пари на точный счет и победу одной из команд (П1 и П2).

Если событие завершается 0:0, беттер получает фрибет в размере 50% от заключенного пари. Максимальная сумма вознаграждения — 10 000 рублей.