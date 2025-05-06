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6 мая 7:42ГлавнаяБонусы
БК ФонбетАкции

Акция от БК Фонбет: фрибеты до 150 000 рублей за ставки на спорт

150000 ₽
Бонус
29 д.
До конца акции
x1
Отыгрыш
1.01
Мин. коэф.
7 д.
Срок отыгрыша
500 ₽
Мин. депозит
Получить бонус
10 000 фрибетов еженедельно!

БК «Фонбет» радует клиентов щедрым предложением. За ставки на спорт можно получить бонусы до 150 000 рублей. Для этого достаточно заключать пари типа ординар или экспресс с коэффициентом от 1.30. Подробности читайте ниже.

Как получить бонус БК Фонбет на 150 000 рублей

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Достаточно выполнить простые условия:

1. Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, если у вас еще нет аккаунта.

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2. Подтвердите личность, если этого не делали ранее.

3. Найдите страницу с предложением и активируйте акцию.

4. Делайте ставки типа ординар или экспресс на спортивные события с общим кэфом не ниже 1.30.

Единственным исключением являются пари на Кубок Гагарина и КХЛ 3х3, которые не участвую в акции. Минимальная требуемая ставка — 500 рублей. 

Место участника в таблице определяется по количеству баллов. Они начисляются исходя из суммы чистого выигрыша. При расчете результатов учитываются только удачные пари.

Призы распределяются еженедельно между 10 000 лидеров рейтинга. Конкретные суммы фрибетов указаны в таблице.

Место

Сумма фрибета

1

150 000 ₽

2

130 000 ₽

3

120 000 ₽

4

110 000 ₽

5

100 000 ₽

6

90 000 ₽

7

80 000 ₽

8

70 000 ₽

9

60 000 ₽

10

50 000 ₽

11-15

40 000 ₽

16-20

30 000 ₽

21-30

20 000 ₽

31-40

16 000 ₽

41-50

13 000 ₽

51-75

10 000 ₽

76-100

8000 ₽

101-150

7000 ₽

151-200

6000 ₽

201-300

5500 ₽

301-400

5000 ₽

401-500

4500 ₽

501-1000

4000 ₽

1001-2000

3500 ₽

2001-3000

3000 ₽

3001-4000

2500 ₽

4001-5000

2000 ₽

5001-6000

1000 ₽

6001-8000

500 ₽

8001-10 000

300 ₽

Если число игроков окажется ниже 10 000, количество разыгрываемых фрибетов будет сокращено.

Как отыграть бонус Фонбет на 150 000 рублей

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При использовании фрибетов никаких ограничений по кэфам не предусмотрено. Полученный бонус доступен на протяжении 7 дней с момента зачисления и подходит только для одиночных ставок. Для 1 пари разрешается применить только 1 фрибет.

Как вывести средства после отыгрыша бонуса в Фонбет

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Для получения выигрыша сделайте следующее:

  1. Зайдите на платформу БК через мобильное приложение или сайт.
  2. Выполните вход в систему.
  3. Откройте раздел с персональной информацией.
  4. Перейдите в меню вывода денег.
  5. Определитесь с методом получения средств — банковская карта, электронный кошелек и т.д.
  6. Укажите сумму для перевода.
  7. Завершите операцию кодом подтверждения из СМС-сообщения.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса на 150 000 рублей от Фонбет

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Мы собрали важные детали предложения и оформили их в виде таблицы.

Максимальный размер бонуса

150 000 ₽

Минимальный депозит

500 ₽

Тип пари

Ординар

Минимальный коэффициент

1.01

Размер отыгрыша

х1

Срок отыгрыша бонуса

7 дней

Срок окончания акции

05.06.2025 (11:59 МСК)

Каждый участник может получить только 1 бонус за 1 период мероприятия.

Личный опыт эксперта при использовании бонуса на 150 000 рублей от БК Фонбет

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Зарегистрировался, активировал участие одним щелчком и я уже в игре. Все прошло быстро и легко. Выбор спортивных событий просто впечатляющий. Представлены практически все виды спорта.

Особенно приятно удивило, что букмекер не ставит завышенные требования по отыгрышу бонуса. Условия вполне приемлемы для большинства игроков. 10 000 фрибетов — это супервозможность для получения награды даже для тех, кто не ставит регулярно. Желающих получить призы много, что создает конкуренцию, но это никак не уменьшает привлекательности предложения.

Какие могут быть сложности при получении и использовании бонуса от БК Фонбет

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Вот несколько затруднений, с которыми могут столкнуться участники турнира:

  • Задержки при верификации личности.
  • Бонус доступен только в течение 7 дней после активации.
  • Технические сбои на платформе букмекера.

Перед использованием бонуса тщательно ознакомьтесь с условиями. Убедитесь, что ставите его на события с нужными коэффициентами и типами ставок.

Преимущества и недостатки

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Плюсы Минусы
➕ 10 000 призов еженедельно➖ Баллы можно заработать только на успешных пари
➕ Стать участником турнира можно в любой момент 

Сравнение бонуса Фонбет на 150 000 рублей с бонусами других БК

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Условия

БЕТСИТИ

PARI

Леон

Название

Бонусы за регистрацию и ставки на Первую лигу по футболу

Фрибеты и подарки за выполнение ежедневных заданий

Пригласи друга

Максимальный размер бонуса

3000 ₽

6000 ₽

18 000 ₽  

Минимальный коэффициент

1.01

1.01

1.50

Срок отыгрыша

7 дней

3 дня

7 дней

Минимальный депозит

10 ₽

1000 ₽

1000 ₽

Активация

ПОЛУЧИТЬ

ПОЛУЧИТЬ

ПОЛУЧИТЬ

Заключение

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Акция идеально подходит как для новичков, так и для опытных игроков. Вам не нужно обладать специфическими знаниями по какому-либо виду спорта. Заключать пари можно практически на любую дисциплину.

Валентин Васильев

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+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

16plus

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»
И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных