Акция от БК Фонбет: фрибеты до 150 000 рублей за ставки на спорт

Партнерский проект
БК «Фонбет» радует клиентов щедрым предложением. За ставки на спорт можно получить бонусы до 150 000 рублей. Для этого достаточно заключать пари типа ординар или экспресс с коэффициентом от 1.30. Подробности читайте ниже.
Достаточно выполнить простые условия:
1. Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, если у вас еще нет аккаунта.
2. Подтвердите личность, если этого не делали ранее.
3. Найдите страницу с предложением и активируйте акцию.
4. Делайте ставки типа ординар или экспресс на спортивные события с общим кэфом не ниже 1.30.
Единственным исключением являются пари на Кубок Гагарина и КХЛ 3х3, которые не участвую в акции. Минимальная требуемая ставка — 500 рублей.
Место участника в таблице определяется по количеству баллов. Они начисляются исходя из суммы чистого выигрыша. При расчете результатов учитываются только удачные пари.
Призы распределяются еженедельно между 10 000 лидеров рейтинга. Конкретные суммы фрибетов указаны в таблице.
Место
Сумма фрибета
1
150 000 ₽
2
130 000 ₽
3
120 000 ₽
4
110 000 ₽
5
100 000 ₽
6
90 000 ₽
7
80 000 ₽
8
70 000 ₽
9
60 000 ₽
10
50 000 ₽
11-15
40 000 ₽
16-20
30 000 ₽
21-30
20 000 ₽
31-40
16 000 ₽
41-50
13 000 ₽
51-75
10 000 ₽
76-100
8000 ₽
101-150
7000 ₽
151-200
6000 ₽
201-300
5500 ₽
301-400
5000 ₽
401-500
4500 ₽
501-1000
4000 ₽
1001-2000
3500 ₽
2001-3000
3000 ₽
3001-4000
2500 ₽
4001-5000
2000 ₽
5001-6000
1000 ₽
6001-8000
500 ₽
8001-10 000
300 ₽
Если число игроков окажется ниже 10 000, количество разыгрываемых фрибетов будет сокращено.
При использовании фрибетов никаких ограничений по кэфам не предусмотрено. Полученный бонус доступен на протяжении 7 дней с момента зачисления и подходит только для одиночных ставок. Для 1 пари разрешается применить только 1 фрибет.
Для получения выигрыша сделайте следующее:
Мы собрали важные детали предложения и оформили их в виде таблицы.
Максимальный размер бонуса
150 000 ₽
Минимальный депозит
500 ₽
Тип пари
Ординар
Минимальный коэффициент
1.01
Размер отыгрыша
х1
Срок отыгрыша бонуса
7 дней
Срок окончания акции
05.06.2025 (11:59 МСК)
Каждый участник может получить только 1 бонус за 1 период мероприятия.
Зарегистрировался, активировал участие одним щелчком и я уже в игре. Все прошло быстро и легко. Выбор спортивных событий просто впечатляющий. Представлены практически все виды спорта.
Особенно приятно удивило, что букмекер не ставит завышенные требования по отыгрышу бонуса. Условия вполне приемлемы для большинства игроков. 10 000 фрибетов — это супервозможность для получения награды даже для тех, кто не ставит регулярно. Желающих получить призы много, что создает конкуренцию, но это никак не уменьшает привлекательности предложения.
Вот несколько затруднений, с которыми могут столкнуться участники турнира:
Перед использованием бонуса тщательно ознакомьтесь с условиями. Убедитесь, что ставите его на события с нужными коэффициентами и типами ставок.
|Плюсы
|Минусы
|➕ 10 000 призов еженедельно
|➖ Баллы можно заработать только на успешных пари
|➕ Стать участником турнира можно в любой момент
Обратите внимание на другие предложения, которые могут вас заинтересовать.
Условия
Название
Бонусы за регистрацию и ставки на Первую лигу по футболу
Фрибеты и подарки за выполнение ежедневных заданий
Пригласи друга
Максимальный размер бонуса
3000 ₽
6000 ₽
18 000 ₽
Минимальный коэффициент
1.01
1.01
1.50
Срок отыгрыша
7 дней
3 дня
7 дней
Минимальный депозит
10 ₽
1000 ₽
1000 ₽
Активация
✅ ПОЛУЧИТЬ
✅ ПОЛУЧИТЬ
✅ ПОЛУЧИТЬ
Акция идеально подходит как для новичков, так и для опытных игроков. Вам не нужно обладать специфическими знаниями по какому-либо виду спорта. Заключать пари можно практически на любую дисциплину.
Партнерский проект