Акция от БК Фонбет: фрибеты до 150 000 рублей за ставки на спорт

Достаточно выполнить простые условия:

1. Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, если у вас еще нет аккаунта.

2. Подтвердите личность, если этого не делали ранее.

3. Найдите страницу с предложением и активируйте акцию.

4. Делайте ставки типа ординар или экспресс на спортивные события с общим кэфом не ниже 1.30.

Единственным исключением являются пари на Кубок Гагарина и КХЛ 3х3, которые не участвую в акции. Минимальная требуемая ставка — 500 рублей.

Место участника в таблице определяется по количеству баллов. Они начисляются исходя из суммы чистого выигрыша. При расчете результатов учитываются только удачные пари.

Призы распределяются еженедельно между 10 000 лидеров рейтинга. Конкретные суммы фрибетов указаны в таблице.

Место Сумма фрибета 1 150 000 ₽ 2 130 000 ₽ 3 120 000 ₽ 4 110 000 ₽ 5 100 000 ₽ 6 90 000 ₽ 7 80 000 ₽ 8 70 000 ₽ 9 60 000 ₽ 10 50 000 ₽ 11-15 40 000 ₽ 16-20 30 000 ₽ 21-30 20 000 ₽ 31-40 16 000 ₽ 41-50 13 000 ₽ 51-75 10 000 ₽ 76-100 8000 ₽ 101-150 7000 ₽ 151-200 6000 ₽ 201-300 5500 ₽ 301-400 5000 ₽ 401-500 4500 ₽ 501-1000 4000 ₽ 1001-2000 3500 ₽ 2001-3000 3000 ₽ 3001-4000 2500 ₽ 4001-5000 2000 ₽ 5001-6000 1000 ₽ 6001-8000 500 ₽ 8001-10 000 300 ₽

Если число игроков окажется ниже 10 000, количество разыгрываемых фрибетов будет сокращено.