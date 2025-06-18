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18 июня 9:56ГлавнаяБонусы
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Акция от БК Фонбет: фрибеты до 350 000 рублей за ставки на футбольный КЧМ

350000 ₽
Бонус
25 д.
До конца акции
x1
Отыгрыш
1.01
Мин. коэф.
7 д.
Срок отыгрыша
500 ₽
Мин. депозит
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Твой шанс сорвать крупный куш с «Фонбет»!

Букмекерская компания «Фонбет» подготовила грандиозную акцию для всех поклонников футбола. Делайте ставки на матчи КЧМ в США и получайте шанс выиграть фрибеты на сумму до 350 000 рублей. Участников ожидает розыгрыш щедрых наград — 10 000 победителей и общий призовой фонд в 200 000 000 рублей.

Как получить бонус БК Фонбет до 350 000 рублей за пари на КЧМ

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Чтобы стать участником акции, выполните несложную последовательность действий:

1. Авторизуйтесь в личном кабинете или создайте новый профиль на платформе Fonbet.

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2. Убедитесь, что прошли полную идентификацию — это обязательное условие для участия.

3. Зайдите в раздел с турниром по Клубному чемпионату мира и активируйте свое участие.

4. Размещайте одиночные или экспресс-ставки от 500 рублей на любые матчи турнира, выбирая коэффициенты от 1.30 и выше.

Каждое успешное пари приносит участнику баллы. Их количество равняется сумме чистого выигрыша. Баллы суммируются на протяжении всей акции, итоговый результат определяет ваше место в турнирной таблице. Чем больше очков, тем выше вы поднимаетесь. В случае равенства баллов у нескольких игроков преимущество получает тот, кто набрал окончательное количество раньше остальных.

Распределение наград проходит еженедельно. Расписание этапов акции:

  1. 14 июня (с 12:00) — 18 июня (до 23:59).
  2. 19 июня (с 00:00) — 22 июня (до 23:59).
  3. 23 июня (с 00:00) — 27 июня (до 11:59)
  4. 27 июня (с 12:00) — 14 июля (до 10:00)

По завершении каждого этапа 10 000 лучших участников получают фрибеты. Их номинал варьируется от 500 рублей до 350 000 рублей, в зависимости от занятого места в рейтинге.

Как отыграть бонус БК Фонбет до 350 000 рублей

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У вас есть 7 дней, чтобы поставить фрибет на любое событие. Главное условие — ставка должна быть ординаром. По коэффициентам никаких ограничений не предусмотрено.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса от БК Фонбет

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Вся важная информация собрана в таблице для вашего удобства.

Максимальный размер бонуса

350 000 ₽

Минимальный депозит

500 ₽

Тип пари

Ординар

Минимальный коэффициент

1.01

Размер отыгрыша

х1

Срок отыгрыша бонуса

7 дней

Срок окончания акции

14.07.2025 (10:00 МСК)

В зачет не идут выкупленные ставки и пари за фрибеты.

Преимущества и недостатки

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Плюсы Минусы
➕ Широкий призовой пул с солидными фрибетами➖ В зачет берутся лишь выигрышные пари
➕ Каждый клиент Fonbet может принять участие 

Заключение

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В июне и июле американские стадионы примут множество захватывающих матчей. Лучшие клубы из разных уголков планеты соберутся в США, чтобы сразиться за звание клубного чемпиона мира и крупный денежный приз. Игроки Fonbet получают отличный повод стать частью этого события и получить свою долю из щедрого призового фонда БК. Фрибетов достаточно, у каждого есть шанс выиграть.

Валентин Васильев

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