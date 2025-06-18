Акция от БК Фонбет: фрибеты до 350 000 рублей за ставки на футбольный КЧМ

Партнерский проект
Букмекерская компания «Фонбет» подготовила грандиозную акцию для всех поклонников футбола. Делайте ставки на матчи КЧМ в США и получайте шанс выиграть фрибеты на сумму до 350 000 рублей. Участников ожидает розыгрыш щедрых наград — 10 000 победителей и общий призовой фонд в 200 000 000 рублей.
Чтобы стать участником акции, выполните несложную последовательность действий:
1. Авторизуйтесь в личном кабинете или создайте новый профиль на платформе Fonbet.
2. Убедитесь, что прошли полную идентификацию — это обязательное условие для участия.
3. Зайдите в раздел с турниром по Клубному чемпионату мира и активируйте свое участие.
4. Размещайте одиночные или экспресс-ставки от 500 рублей на любые матчи турнира, выбирая коэффициенты от 1.30 и выше.
Каждое успешное пари приносит участнику баллы. Их количество равняется сумме чистого выигрыша. Баллы суммируются на протяжении всей акции, итоговый результат определяет ваше место в турнирной таблице. Чем больше очков, тем выше вы поднимаетесь. В случае равенства баллов у нескольких игроков преимущество получает тот, кто набрал окончательное количество раньше остальных.
Распределение наград проходит еженедельно. Расписание этапов акции:
По завершении каждого этапа 10 000 лучших участников получают фрибеты. Их номинал варьируется от 500 рублей до 350 000 рублей, в зависимости от занятого места в рейтинге.
У вас есть 7 дней, чтобы поставить фрибет на любое событие. Главное условие — ставка должна быть ординаром. По коэффициентам никаких ограничений не предусмотрено.
Вся важная информация собрана в таблице для вашего удобства.
Максимальный размер бонуса
350 000 ₽
Минимальный депозит
500 ₽
Тип пари
Ординар
Минимальный коэффициент
1.01
Размер отыгрыша
х1
Срок отыгрыша бонуса
7 дней
Срок окончания акции
14.07.2025 (10:00 МСК)
В зачет не идут выкупленные ставки и пари за фрибеты.
|Плюсы
|Минусы
|➕ Широкий призовой пул с солидными фрибетами
|➖ В зачет берутся лишь выигрышные пари
|➕ Каждый клиент Fonbet может принять участие
В июне и июле американские стадионы примут множество захватывающих матчей. Лучшие клубы из разных уголков планеты соберутся в США, чтобы сразиться за звание клубного чемпиона мира и крупный денежный приз. Игроки Fonbet получают отличный повод стать частью этого события и получить свою долю из щедрого призового фонда БК. Фрибетов достаточно, у каждого есть шанс выиграть.