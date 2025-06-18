Акция от БК Фонбет: фрибеты до 350 000 рублей за ставки на футбольный КЧМ

Чтобы стать участником акции, выполните несложную последовательность действий:

1. Авторизуйтесь в личном кабинете или создайте новый профиль на платформе Fonbet.

2. Убедитесь, что прошли полную идентификацию — это обязательное условие для участия.

3. Зайдите в раздел с турниром по Клубному чемпионату мира и активируйте свое участие.

4. Размещайте одиночные или экспресс-ставки от 500 рублей на любые матчи турнира, выбирая коэффициенты от 1.30 и выше.

Каждое успешное пари приносит участнику баллы. Их количество равняется сумме чистого выигрыша. Баллы суммируются на протяжении всей акции, итоговый результат определяет ваше место в турнирной таблице. Чем больше очков, тем выше вы поднимаетесь. В случае равенства баллов у нескольких игроков преимущество получает тот, кто набрал окончательное количество раньше остальных.

Распределение наград проходит еженедельно. Расписание этапов акции:

14 июня (с 12:00) — 18 июня (до 23:59). 19 июня (с 00:00) — 22 июня (до 23:59). 23 июня (с 00:00) — 27 июня (до 11:59) 27 июня (с 12:00) — 14 июля (до 10:00)

По завершении каждого этапа 10 000 лучших участников получают фрибеты. Их номинал варьируется от 500 рублей до 350 000 рублей, в зависимости от занятого места в рейтинге.