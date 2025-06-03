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3 июня 8:14ГлавнаяБонусы
БК ФонбетФрибеты за депозитАкции

Лига наций с Фонбет: розыгрыш фрибетов на 3 000 000 рублей за ставки на футбол

1000000 ₽
Бонус
1 д.
До конца акции
x1
Отыгрыш
1.01
Мин. коэф.
7 д.
Срок отыгрыша
1000 ₽
Мин. депозит
Получить бонус
«Фонбет» раздает фрибеты на 3 000 000 рублей!

БК «Фонбет» приглашает спрогнозировать точный счет и статистику ключевых матчей Лиги наций. Разыгрываются фрибеты на общую сумму 3 000 000 рублей. В акции участвуют все клиенты букмекера. Достаточно хотя бы 1 удачного прогноза, чтобы претендовать на часть призового фонда.

Как получить бонус БК Фонбет за прогнозы на матчи Лиги наций

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Чтобы присоединиться к акции, необходимо соблюсти ряд простых условий:

1. Войдите в личный кабинет на сайте «Фонбет» или зарегистрируйтесь, если еще не являетесь клиентом.

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2. Перейдите в раздел акции и заполните форму прогноза, указав предполагаемый счет, число предупреждений и угловых в основные 90 минутах матчей Германия – Португалия и Испания – Франция.

3. После ввода данных сохраните свой прогноз нажатием соответствующей кнопки.

4. До 21:30 (МСК) 4 июня разместите одиночную ставку или экспресс на футбольные события (без учета киберфутбола).

Сумма ставки должна быть не менее 1000 рублей, коэффициент — от 1.50.

Призовой фонд конкурса составляет 3 000 000 рублей. Распределение фрибетов пройдет 06.06.2025.

Количество правильных прогнозов

Призовой фонд

1-2

1 000 000 ₽

3-4

1 000 000 ₽

5-6

1 000 000 ₽

При наличии нескольких победителей призовой фонд делится между ними в равных частях.

Как отыграть бонус БК Фонбет за прогнозы на матчи Лиги наций

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Использовать фрибет можно только для ординара с кэфом до 3.00 включительно. Срок действия — 7 дней с момента получения.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса от БК Фонбет

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Основные параметры акции собраны в таблицу.

Максимальный размер бонуса

1 000 000 ₽

Минимальный депозит

1000 ₽

Тип пари

Ординар

Минимальный коэффициент

1.01

Размер отыгрыша

х1

Срок отыгрыша бонуса

7 дней

Срок окончания акции

04.06.2025 (21:30 МСК)

В случае отмены матчей, указанных в прогнозе, такие события исключаются из расчета количества верных исходов.

Преимущества и недостатки

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Плюсы Минусы
➕ Призовой фонд — 3 000 000 рублей➖ Пари принимаются исключительно на футбол
➕ Предложение действует для всех зарегистрированных пользователей 

Заключение

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«Фонбет» вновь балует футбольных болельщиков крупным розыгрышем фрибетов. На этот раз участникам предлагают сделать прогнозы на матчи лучших сборных Лиги наций. Игры Германии с Португалией и Франции с Испанией обещают быть захватывающими. Фрибеты от букмекера станут отличным подарком для самых внимательных и прозорливых пользователей.

Валентин Васильев

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info@vedomosti.ru

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

16plus

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»
И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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