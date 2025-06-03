Лига наций с Фонбет: розыгрыш фрибетов на 3 000 000 рублей за ставки на футбол

Партнерский проект
БК «Фонбет» приглашает спрогнозировать точный счет и статистику ключевых матчей Лиги наций. Разыгрываются фрибеты на общую сумму 3 000 000 рублей. В акции участвуют все клиенты букмекера. Достаточно хотя бы 1 удачного прогноза, чтобы претендовать на часть призового фонда.
Чтобы присоединиться к акции, необходимо соблюсти ряд простых условий:
1. Войдите в личный кабинет на сайте «Фонбет» или зарегистрируйтесь, если еще не являетесь клиентом.
2. Перейдите в раздел акции и заполните форму прогноза, указав предполагаемый счет, число предупреждений и угловых в основные 90 минутах матчей Германия – Португалия и Испания – Франция.
3. После ввода данных сохраните свой прогноз нажатием соответствующей кнопки.
4. До 21:30 (МСК) 4 июня разместите одиночную ставку или экспресс на футбольные события (без учета киберфутбола).
Сумма ставки должна быть не менее 1000 рублей, коэффициент — от 1.50.
Призовой фонд конкурса составляет 3 000 000 рублей. Распределение фрибетов пройдет 06.06.2025.
Количество правильных прогнозов
Призовой фонд
1-2
1 000 000 ₽
3-4
1 000 000 ₽
5-6
1 000 000 ₽
При наличии нескольких победителей призовой фонд делится между ними в равных частях.
Использовать фрибет можно только для ординара с кэфом до 3.00 включительно. Срок действия — 7 дней с момента получения.
Основные параметры акции собраны в таблицу.
Максимальный размер бонуса
1 000 000 ₽
Минимальный депозит
1000 ₽
Тип пари
Ординар
Минимальный коэффициент
1.01
Размер отыгрыша
х1
Срок отыгрыша бонуса
7 дней
Срок окончания акции
04.06.2025 (21:30 МСК)
В случае отмены матчей, указанных в прогнозе, такие события исключаются из расчета количества верных исходов.
|Плюсы
|Минусы
|➕ Призовой фонд — 3 000 000 рублей
|➖ Пари принимаются исключительно на футбол
|➕ Предложение действует для всех зарегистрированных пользователей
«Фонбет» вновь балует футбольных болельщиков крупным розыгрышем фрибетов. На этот раз участникам предлагают сделать прогнозы на матчи лучших сборных Лиги наций. Игры Германии с Португалией и Франции с Испанией обещают быть захватывающими. Фрибеты от букмекера станут отличным подарком для самых внимательных и прозорливых пользователей.
Партнерский проект