Лига наций с Фонбет: розыгрыш фрибетов на 3 000 000 рублей за ставки на футбол

Чтобы присоединиться к акции, необходимо соблюсти ряд простых условий:

1. Войдите в личный кабинет на сайте «Фонбет» или зарегистрируйтесь, если еще не являетесь клиентом.

2. Перейдите в раздел акции и заполните форму прогноза, указав предполагаемый счет, число предупреждений и угловых в основные 90 минутах матчей Германия – Португалия и Испания – Франция.

3. После ввода данных сохраните свой прогноз нажатием соответствующей кнопки.

4. До 21:30 (МСК) 4 июня разместите одиночную ставку или экспресс на футбольные события (без учета киберфутбола).

Сумма ставки должна быть не менее 1000 рублей, коэффициент — от 1.50.

Призовой фонд конкурса составляет 3 000 000 рублей. Распределение фрибетов пройдет 06.06.2025.

Количество правильных прогнозов Призовой фонд 1-2 1 000 000 ₽ 3-4 1 000 000 ₽ 5-6 1 000 000 ₽

При наличии нескольких победителей призовой фонд делится между ними в равных частях.