Время бонусов от БК Фонбет: фрибеты до 100 000 рублей за ставки на КЧМ по футболу

Чтобы активировать участие, достаточно следовать простому алгоритму:

1. Войдите в свой аккаунт на сайте Fonbet или пройдите регистрацию, если еще не являетесь клиентом БК.

2. Откройте страницу акции и нажмите кнопку «Принять участие», после этого начнется обратный отсчет.

3. В течение 24 часов сделайте ставки на матчи КЧМ.

Пари должны быть типа ординар или экспресс на сумму от 2000 рублей, с коэффициентом не менее 2.00. После выполнения всех условий игроку становится доступна кнопка «Получить бонус». Она активирует генератор фрибетов. Система автоматически начисляет 1 из возможных номиналов — от 200 до 100 000 рублей.

Фрибет Количество 100 000 ₽ 5 50 000 ₽ 20 20 000 ₽ 50 10 000 ₽ 70 5000 ₽ 100 2000 ₽ 1000 1000 ₽ 5000 500 ₽ 10 000 300 ₽ 30 000 200 ₽ Неограниченно

Каждый участник может претендовать на фрибет не чаще 1 раза в сутки. После завершения цикла на странице акции появится плашка «Попробовать еще раз». С этого момента допустимо вновь участвовать в розыгрыше.