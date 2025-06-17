Время бонусов от БК Фонбет: фрибеты до 100 000 рублей за ставки на КЧМ по футболу

Партнерский проект
Букмекерская контора Fonbet запустила акцию, приуроченную к Клубному чемпионату мира по футболу. За пари на сумму от 2000 рублей пользователи получают фрибеты. Их размер может достигать 100 000 рублей. Предложение распространяется на любые матчи турнира и доступно всем зарегистрированным игрокам.
Чтобы активировать участие, достаточно следовать простому алгоритму:
1. Войдите в свой аккаунт на сайте Fonbet или пройдите регистрацию, если еще не являетесь клиентом БК.
2. Откройте страницу акции и нажмите кнопку «Принять участие», после этого начнется обратный отсчет.
3. В течение 24 часов сделайте ставки на матчи КЧМ.
Пари должны быть типа ординар или экспресс на сумму от 2000 рублей, с коэффициентом не менее 2.00. После выполнения всех условий игроку становится доступна кнопка «Получить бонус». Она активирует генератор фрибетов. Система автоматически начисляет 1 из возможных номиналов — от 200 до 100 000 рублей.
Фрибет
Количество
100 000 ₽
5
50 000 ₽
20
20 000 ₽
50
10 000 ₽
70
5000 ₽
100
2000 ₽
1000
1000 ₽
5000
500 ₽
10 000
300 ₽
30 000
200 ₽
Неограниченно
Каждый участник может претендовать на фрибет не чаще 1 раза в сутки. После завершения цикла на странице акции появится плашка «Попробовать еще раз». С этого момента допустимо вновь участвовать в розыгрыше.
Полученный фрибет необходимо использовать в течение 7 дней с момента его начисления. Он должен быть поставлен единым пари типа ординар на любое спортивное событие с коэффициентом не ниже 1.01.
Вывод денег осуществляется после выполнения нескольких обязательных шагов:
Основная информация представлена в таблице для быстрого ознакомления.
Максимальный размер бонуса
100 000 ₽
Минимальный депозит
2000 ₽
Тип пари
Ординар
Минимальный коэффициент
1.01
Размер отыгрыша
х1
Срок отыгрыша бонуса
30 дней
Срок окончания акции
03.07.2025 (23:59 МСК)
Клубный чемпионат мира в США уже подарил множество захватывающих встреч. Для любителей беттинга эти соревнования неплохой шанс применить свои аналитические навыки. Некоторые матчи предсказуемы задолго до первого свистка, а в других всегда есть место неожиданностям и сенсациям.
Лично я решил поставить на победу бразильской команды «Ботафого» над американским «Сиэтлом». Коэффициент был как раз немного выше 2.00, что меня вполне устроило. Ставка сыграла, но и без этого я бы получил возможность воспользоваться генератором бонусов. Нажал на кнопку — 500 рублей фрибетом у меня на счету. Сумма небольшая, но приятно получить дополнительный выигрыш.
Потенциальные проблемы, с которыми можно столкнуться:
|Плюсы
|Минусы
|➕ Участвовать в розыгрыше можно 1 раз каждые 24 часа
|➖ Крупные призы доступны в ограниченном количестве
|➕ Фрибет может достигать суммы до 100 000 рублей
|➖ Порог входа составляет 2000 ₽
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Условия
Название
Двойная победа
Бонусы за пари на КЧМ
Удачный старт
Максимальный размер бонуса
100% к чистому выигрышу
250 000 ₽
100 000 ₽
Минимальный коэффициент
1.50 (для получения бонуса)
1.01
1.01
Срок отыгрыша
—
30 дней
7 дней
Минимальный депозит
25 ₽
500 ₽
—
Активация
✅ ПОЛУЧИТЬ
✅ ПОЛУЧИТЬ
✅ ПОЛУЧИТЬ
Действительно интересное предложение. Вызывает сомнения необходимость ставить немаленькую сумму с минимальным кэфом 2.00. Однако эти условия вполне реальны для выполнения.