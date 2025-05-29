Промокод Winline: розыгрыш фрибетов до 5000 рублей за регистрацию

Партнерский проект
В преддверии финальной встречи Лиги чемпионов БК Winline и популярный стример Melharucos объявляют конкурс. Пользователи получат шанс выиграть ценные призы — 100 000 рублей фрибетами и новенькую PlayStation 5. Всего будет выбрано 50 победителей.
Выполните несколько шагов и станьте участником розыгрыша:
1. Создайте аккаунт в БК Winline.
2. При регистрации используйте промокод MEL.
3. Если аккаунт уже есть, сделайте одиночную ставку на сумму 1023 рубля с коэффициентом от 1.30.
4. Убедитесь, что пари оформлено не позднее 10 июня.
5. Перейдите в Telegram и нажмите кнопку «Участвовать» под конкурсной публикацией.
Winline рандомным образом выберет 50 победителей. Розыгрыш пройдет 11 июня в 12:00 по московскому времени. Счастливчики получат следующие призы.
Место
Приз
1
PlayStation 5 Pro с дополнительным джойстиком
2-10
Фрибет 5000 ₽
11-20
Фрибет 2500 ₽
21-50
Фрибет 1000 ₽
Полученные фрибеты будут действовать в течение 30 дней с момента начисления. Если вы выбираете ординар, коэффициент может быть любым. В случае экспресса общий кэф не должен превышать 10.00.
Основные детали акции сведены в таблицу для удобства.
Максимальный размер бонуса
5000 ₽
Минимальный депозит
1023 ₽ (для зарегистрированных пользователей)
Тип пари
Ординар, экспресс
Минимальный коэффициент
1.01
Размер отыгрыша
x1
Срок отыгрыша бонуса
30 дней
Срок окончания акции
10.06.2025 (23:59 МСК)
Участникам, которые применили промокод MEL при регистрации, не обязательно заключать ставку и вносить депозит.
|Плюсы
|Минусы
|➕ Все игроки Winline имеют возможность участвовать в акции
|➖ Зарегистрированным клиентам для участия требуется сделать ставку ровно на 1023 рубля
|➕ Победителей ждут PS5 и фрибеты на сумму до 5000 рублей
Для новых пользователей акция особенно привлекательна. Им не обязательно делать ставку или вносить депозит, чтобы принять участие. При этом появляется реальный шанс выиграть современную игровую консоль или получить неплохой фрибет. Не остались в стороне и постоянные игроки Winline. У них тоже есть возможность испытать удачу и побороться за ценные призы.
Партнерский проект