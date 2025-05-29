Промокод Winline: розыгрыш фрибетов до 5000 рублей за регистрацию

Выполните несколько шагов и станьте участником розыгрыша:

1. Создайте аккаунт в БК Winline.

2. При регистрации используйте промокод MEL.

3. Если аккаунт уже есть, сделайте одиночную ставку на сумму 1023 рубля с коэффициентом от 1.30.

4. Убедитесь, что пари оформлено не позднее 10 июня.

5. Перейдите в Telegram и нажмите кнопку «Участвовать» под конкурсной публикацией.

Winline рандомным образом выберет 50 победителей. Розыгрыш пройдет 11 июня в 12:00 по московскому времени. Счастливчики получат следующие призы.