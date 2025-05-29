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29 мая 8:18ГлавнаяБонусы
БК ВинлайнПромокоды

Промокод Winline: розыгрыш фрибетов до 5000 рублей за регистрацию

5000 ₽
Бонус
12 д.
До конца акции
x1
Отыгрыш
1.01
Мин. коэф.
30 д.
Срок отыгрыша
-
Мин. депозит
Получить бонус
Фрибеты до 5000 рублей и PS5 Pro ждут вас!

В преддверии финальной встречи Лиги чемпионов БК Winline и популярный стример Melharucos объявляют конкурс. Пользователи получат шанс выиграть ценные призы — 100 000 рублей фрибетами и новенькую PlayStation 5. Всего будет выбрано 50 победителей.

Как получить промокод Winline на 5000 рублей за регистрацию

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Выполните несколько шагов и станьте участником розыгрыша:

1. Создайте аккаунт в БК Winline.

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2. При регистрации используйте промокод MEL.

3. Если аккаунт уже есть, сделайте одиночную ставку на сумму 1023 рубля с коэффициентом от 1.30.

4. Убедитесь, что пари оформлено не позднее 10 июня.

5. Перейдите в Telegram и нажмите кнопку «Участвовать» под конкурсной публикацией.

Winline рандомным образом выберет 50 победителей. Розыгрыш пройдет 11 июня в 12:00 по московскому времени. Счастливчики получат следующие призы.

Место

Приз

1

PlayStation 5 Pro с дополнительным джойстиком

2-10

Фрибет 5000 ₽

11-20

Фрибет 2500 ₽

21-50

Фрибет 1000 ₽

Как отыграть бонус Winline на 5000 рублей

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Полученные фрибеты будут действовать в течение 30 дней с момента начисления. Если вы выбираете ординар, коэффициент может быть любым. В случае экспресса общий кэф не должен превышать 10.00.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса от Winline

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Основные детали акции сведены в таблицу для удобства.

Максимальный размер бонуса

5000 ₽

Минимальный депозит

1023 ₽ (для зарегистрированных пользователей)

Тип пари

Ординар, экспресс

Минимальный коэффициент

1.01

Размер отыгрыша

x1

Срок отыгрыша бонуса

30 дней

Срок окончания акции

10.06.2025 (23:59 МСК)

Участникам, которые применили промокод MEL при регистрации, не обязательно заключать ставку и вносить депозит.

Преимущества и недостатки

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Плюсы Минусы
➕ Все игроки Winline имеют возможность участвовать в акции➖ Зарегистрированным клиентам для участия требуется сделать ставку ровно на 1023 рубля
➕ Победителей ждут PS5 и фрибеты на сумму до 5000 рублей 

Заключение

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Для новых пользователей акция особенно привлекательна. Им не обязательно делать ставку или вносить депозит, чтобы принять участие. При этом появляется реальный шанс выиграть современную игровую консоль или получить неплохой фрибет. Не остались в стороне и постоянные игроки Winline. У них тоже есть возможность испытать удачу и побороться за ценные призы.

Валентин Васильев

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info@vedomosti.ru

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

16plus

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»
И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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