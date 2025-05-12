Промокод Фонбет до 50 000 рублей за ставки на киберспорт

Партнерский проект
Любители киберспорта могут получить до 50 000 рублей от БК «Фонбет» в рамках акции PGL Bonus Drop. Зарегистрированным пользователям достаточно ввести промокод PGL, сделать ставку на любое киберспортивное событие и испытать фортуну в «Колесе удачи».
Для использования промокода необходимо пройти определенную процедуру:
1. Создайте аккаунт на сайте «Фонбет» или войдите в уже существующий профиль.
2. В личном кабинете откройте раздел с акциями и найдите предложение PGL Bonus Drop.
3. Введите промокод PGL в специальное поле.
4. Сделайте ставку от 1000 рублей на любое событие из мира киберспорта. Подойдут как ординары, так и экспрессы при условии, что общий коэффициент не ниже 1.50.
5. Нажмите кнопку «Крутить» в виджете акции, чтобы запустить цикл участия и получить шанс на бонус.
Игроку дается 1 попытка в течение 36 часов. Если ее не использовать, она сгорит. Клиент может выиграть фрибет следующего номинала:
Фрибет можно использовать в течение 7 суток после начисления. Для этого нужно сделать одиночную ставку на любое спортивное событие с коэффициентом не ниже 1.01. Разбивать фрибет на несколько пари нельзя, его необходимо проставить целиком.
Сумма бонуса при удачном исходе не возвращается: на основной счет зачисляется только чистый выигрыш от ставки. Если в течение недели фрибет не будет использован, он автоматически аннулируется.
Следуйте этой инструкции чтобы снять деньги:
Вывод средств доступен только после подтверждения личности.
В таблице указаны ключевые ограничения акции.
Максимальный размер бонуса
50 000 ₽
Минимальный депозит
1000 ₽
Тип пари
Ординар
Минимальный коэффициент
1.01
Размер отыгрыша
х1
Срок отыгрыша бонуса
7 дней
Срок окончания акции
16.05.2025 (11:59 МСК)
Когда увидел информацию об акции с возможностью выиграть фрибет до 50 000 рублей, пройти мимо было сложно — заинтересовало сразу. Решил попробовать, поставил одиночное пари на матч по Counter-Strike 2 в рамках турнира PGL Astana 2025. Выбрал пари на 1000 рублей, чтобы сразу выполнить условия.
Появилась возможность запустить «Колесо удачи». Особых надежд не было — воспринимал все как развлечение. Неожиданно выпал фрибет на 500 рублей. Не скажу, что огромная сумма, но все равно было приятно.
Полученный бонус не стал тратить на киберспорт, а направил на баскетбол — в этом виде спорта я разбираюсь лучше. Поставил с небольшим коэффициентом, зато пари уверенно сыграло. В итоге остался доволен: и развлекся, и небольшой плюс в банкролл.
Не игнорируйте требования букмекера, они важны для успешного участия:
|Плюсы
|Минусы
|➕ Крупный фрибет — 50 000 рублей
|➖ Призы распределяются случайным образом
|➕ Лояльные правила
|➖ Для участия нужно поставить 1000 ₽
Легальные букмекеры запускают и другие акции по киберспорту.
Эта акция точно привлечет внимание поклонников киберспорта. Возможность получить фрибет до 50 000 рублей за обычную ставку делает участие особенно заманчивым. Все решает фортуна — «Колесо удачи» определит получите вы бонус или нет. Если вы и так ставите на кибердисциплины, то смело можно попытать счастье.
Партнерский проект