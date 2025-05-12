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12 мая 13:51ГлавнаяБонусы
БК ФонбетПромокоды

Промокод Фонбет до 50 000 рублей за ставки на киберспорт

50000 ₽
Бонус
3 д.
До конца акции
x1
Отыгрыш
1.01
Мин. коэф.
7 д.
Срок отыгрыша
1000 ₽
Мин. депозит
Получить бонус
Ставки на киберспорт приносят крупные фрибеты!

Любители киберспорта могут получить до 50 000 рублей от БК «Фонбет» в рамках акции PGL Bonus Drop. Зарегистрированным пользователям достаточно ввести промокод PGL, сделать ставку на любое киберспортивное событие и испытать фортуну в «Колесе удачи».

Как получить промокод Фонбет до 50 000 рублей

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Для использования промокода необходимо пройти определенную процедуру:

1. Создайте аккаунт на сайте «Фонбет» или войдите в уже существующий профиль.

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2. В личном кабинете откройте раздел с акциями и найдите предложение PGL Bonus Drop.

3. Введите промокод PGL в специальное поле.

4. Сделайте ставку от 1000 рублей на любое событие из мира киберспорта. Подойдут как ординары, так и экспрессы при условии, что общий коэффициент не ниже 1.50.

5. Нажмите кнопку «Крутить» в виджете акции, чтобы запустить цикл участия и получить шанс на бонус.

Игроку дается 1 попытка в течение 36 часов. Если ее не использовать, она сгорит. Клиент может выиграть фрибет следующего номинала:

  • 50 000 рублей.
  • 30 000 рублей.
  • 20 000 рублей.
  • 10 000 рублей.
  • 5000 рублей.
  • 3000 рублей.
  • 2000 рублей.
  • 1000 рублей.
  • 500 рублей.
  • 300 рублей.

Как отыграть бонус Фонбет до 50 000 рублей

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Фрибет можно использовать в течение 7 суток после начисления. Для этого нужно сделать одиночную ставку на любое спортивное событие с коэффициентом не ниже 1.01. Разбивать фрибет на несколько пари нельзя, его необходимо проставить целиком.

Сумма бонуса при удачном исходе не возвращается: на основной счет зачисляется только чистый выигрыш от ставки. Если в течение недели фрибет не будет использован, он автоматически аннулируется.

Как вывести средства после отыгрыша бонуса в Фонбете

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Следуйте этой инструкции чтобы снять деньги:

  1. Авторизуйтесь на сайте с помощью номера телефона и пароля.
  2. Зайдите в личный кабинет через кнопку «Мой профиль».
  3. Откройте раздел «Пополнение и выплаты».
  4. Выберите способ вывода, укажите сумму и подтвердите заявку.
  5. Введите код из СМС на сайте ЦУПИС для завершения операции.

Вывод средств доступен только после подтверждения личности.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса до 50 000 рублей от Фонбета

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В таблице указаны ключевые ограничения акции.

Максимальный размер бонуса

50 000 ₽

Минимальный депозит

1000 ₽

Тип пари

Ординар

Минимальный коэффициент

1.01

Размер отыгрыша

х1

Срок отыгрыша бонуса

7 дней

Срок окончания акции

16.05.2025 (11:59 МСК)

Личный опыт эксперта при использовании бонуса до 50 000 рублей от БК Фонбет

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Когда увидел информацию об акции с возможностью выиграть фрибет до 50 000 рублей, пройти мимо было сложно — заинтересовало сразу. Решил попробовать, поставил одиночное пари на матч по Counter-Strike 2 в рамках турнира PGL Astana 2025. Выбрал пари на 1000 рублей, чтобы сразу выполнить условия.

Появилась возможность запустить «Колесо удачи». Особых надежд не было — воспринимал все как развлечение. Неожиданно выпал фрибет на 500 рублей. Не скажу, что огромная сумма, но все равно было приятно.

Полученный бонус не стал тратить на киберспорт, а направил на баскетбол — в этом виде спорта я разбираюсь лучше. Поставил с небольшим коэффициентом, зато пари уверенно сыграло. В итоге остался доволен: и развлекся, и небольшой плюс в банкролл.

Какие могут быть сложности при получении и использовании бонуса от БК Фонбет

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Не игнорируйте требования букмекера, они важны для успешного участия:

  • Вводите промокод без опечаток, ошибка может лишить вас бонуса.
  • Делайте все ставки для участия исключительно на киберспортивные события.
  • При регистрации вводите только свои данные.

Преимущества и недостатки

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Плюсы Минусы
➕ Крупный фрибет — 50 000 рублей➖ Призы распределяются случайным образом
➕ Лояльные правила ➖ Для участия нужно поставить 1000 ₽

Сравнение бонуса Фонбет на 50 000 рублей с бонусами других БК

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Легальные букмекеры запускают и другие акции по киберспорту.

Условия

Леон

PARI

BetBoom

Название

Кибер-лидер

Конский фрибет

Фрибет за ставки на PGL Astana

Максимальный размер бонуса

20 000 ₽

Индивидуально

100 000 ₽

Минимальный коэффициент

1.30

1.70

1.30

Срок отыгрыша

7 дней

3 дня

7 дней

Минимальный депозит

300 ₽

500 ₽

1000 ₽

Активация

ПОЛУЧИТЬ

ПОЛУЧИТЬ

ПОЛУЧИТЬ

Заключение

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Эта акция точно привлечет внимание поклонников киберспорта. Возможность получить фрибет до 50 000 рублей за обычную ставку делает участие особенно заманчивым. Все решает фортуна — «Колесо удачи» определит получите вы бонус или нет. Если вы и так ставите на кибердисциплины, то смело можно попытать счастье.

Валентин Васильев

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На карте:googleyandex
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

16plus

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»
И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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