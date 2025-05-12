Промокод Фонбет до 50 000 рублей за ставки на киберспорт

Для использования промокода необходимо пройти определенную процедуру:

1. Создайте аккаунт на сайте «Фонбет» или войдите в уже существующий профиль.

2. В личном кабинете откройте раздел с акциями и найдите предложение PGL Bonus Drop.

3. Введите промокод PGL в специальное поле.

4. Сделайте ставку от 1000 рублей на любое событие из мира киберспорта. Подойдут как ординары, так и экспрессы при условии, что общий коэффициент не ниже 1.50.

5. Нажмите кнопку «Крутить» в виджете акции, чтобы запустить цикл участия и получить шанс на бонус.

Игроку дается 1 попытка в течение 36 часов. Если ее не использовать, она сгорит. Клиент может выиграть фрибет следующего номинала: